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В Казани до конца октября перекроют проезд вдоль нескольких домов по ул. Декабристов

16:13, 25.06.2026

Ограничения будут действовать с 25 июня по 28 октября

В Казани до конца октября перекроют проезд вдоль нескольких домов по ул. Декабристов
Фото: Артем Дергунов

В Казани до конца октября перекроют проезд вдоль домов №179, №181 и №183 по ул. Декабристов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ограничения будут действовать с 25 июня по 28 октября. Их введут в связи с реконструкцией канализационного коллектора.

Запланировано как полное, так и частичное перекрытие проезжей части, а также полное закрытие тротуара. Движение будут ограничивать поэтапно в зависимости от хода строительных работ.

Напомним, с 29 июня по 19 июля частично ограничат движение транспорта на ул. Большой Красной. Меры будут действовать в районе жилого дома №6 и здания №12.

Галия Гарифуллина

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