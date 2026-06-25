В Казани до конца октября перекроют проезд вдоль нескольких домов по ул. Декабристов
Ограничения будут действовать с 25 июня по 28 октября
В Казани до конца октября перекроют проезд вдоль домов №179, №181 и №183 по ул. Декабристов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Ограничения будут действовать с 25 июня по 28 октября. Их введут в связи с реконструкцией канализационного коллектора.
Запланировано как полное, так и частичное перекрытие проезжей части, а также полное закрытие тротуара. Движение будут ограничивать поэтапно в зависимости от хода строительных работ.
Напомним, с 29 июня по 19 июля частично ограничат движение транспорта на ул. Большой Красной. Меры будут действовать в районе жилого дома №6 и здания №12.
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