В Нижнекамске укрытия оснастят системой автоматического открытия дверей

Первое такое укрытие уже оборудовано в доме №38 по улице Шинников

Фото: Максим Платонов

В Нижнекамске запустили тестирование системы автоматического открытия дверей в подвалы при чрезвычайных ситуациях, сообщает глава Нижнекамского района Радмир Беляев. Пилотный проект реализуется для оснащения заглубленных помещений оборудованием, которое обеспечит доступ в укрытия в случае поступления сигнала об опасности через единую диспетчерскую службу.

Первое такое укрытие уже оборудовано в доме №38 по улице Шинников. Система предусматривает автоматическое открытие входов в подвальные помещения, а также световую индикацию: зеленый сигнал будет означать открытое укрытие, красный — закрытое. В дальнейшем планируется установка и звукового оповещения.

В рамках проекта помещения также оснащаются минимально необходимыми средствами первой помощи, включая запасы питьевой воды, аптечки, огнетушители и фонари. Работы ведутся поэтапно, аналогичное оборудование устанавливается и по другим адресам города.

Всего в Нижнекамске и районе определено около 190 многоквартирных домов, где предусмотрены подобные укрытия.

— Пока автоматическая система не установлена, УК должны предоставлять доступ в подвальные и заглубленные помещения, когда это необходимо. С 19:00 и до 7:00 доступ должен быть открыт. Данный вопрос держим на особом контроле, — заявил Беляев.

Напомним, что сегодня утром в шести городах Татарстана, в том числе и в Нижнекамске, объявили об угрозе атаки БПЛА.

Наталья Жирнова