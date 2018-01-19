Как россияне накрывали новогодние столы в кредит, а ретейлеры остались без подарков

Предпраздничные траты россиян оказались самыми низкими с 2012 года

Фото: Антон Журавлев

Новогодние праздники не оправдали надежды ретейлеров на рост выручки. По данным холдинга «Ромир», в декабре спрос на товары вырос, но повседневные расходы россиян с поправкой на инфляцию оказались самыми низкими с 2012 года. Это связано с доходами покупателей, которые падали 4 года подряд. Представители рынка говорят, что за прошлый год денег у населения «больше не стало», и режим экономии продолжается. Признаков оживления торговли в 2018 году пока не видно. Подробнее — в материале «Реального времени».

Расходы вернулись в прошлое

Надежды, которые представители розничной торговли возлагали на Новый год, не оправдались. Перед праздниками продажи традиционно оживились, но расходы покупателей так и остались на прошлогоднем уровне.

По данным исследовательского холдинга «Ромир», общие повседневные расходы (ОПР) населения в декабре были ожидаемо выше, чем в любом другом месяце прошлого года: по отношению к ноябрю они увеличились на 15,9%. «Однако по сравнению с декабрем 2016 года рост расходов россиян составил всего 2,1%, что немного не дотягивает даже до минимально низкого размера годовой инфляции в 2,5%», — говорится в исследовании холдинга. Таким образом, пишет «Ромир», за минусом инфляции декабрьские повседневные расходы оказались самыми низкими с конца 2012 года.

В конце года население покупало больше товаров как в денежном, так и в натуральном выражении. Средний чек одной покупки в декабре увеличился почти на 8%. Однако с поправкой на инфляцию ОПР не превысили уровень 2016 года, тогда как в 2012—2015 годах реальная динамика была гораздо выше.

Декабрьские повседневные расходы оказались самыми низкими с конца 2012 года



Впрочем, в некоторых регионах динамика предновогодних расходов обгоняла инфляцию. Самый большой рост ОПР наблюдался в Сибири и на северо-западе — 21,5% и 20,2% соответственно. В Центральном округе расходы выросли на 14,6%. Слабый прирост был зафиксирован на Урале и в Приволжском федеральном округе — 11%. В целом по году ситуация выглядела иначе. Например, в Москве декабрьский прирост расходов составил 18%, а за январь — декабрь они просели на 2,7%. Так же дела обстояли в Санкт-Петербурге.

«В целом по миллионникам в декабре был отмечен общий рост расходов на 18,2%. Годовое же изменение общих трат на повседневные товары ушло в отрицательную зону и получило значение в –1,2%. А вот жители городов меньшего размера показали рост расходов и в разрезе месяца, и в разрезе года. Так, в пятисоттысячниках относительно ноября расходы выросли на 13%, а по сравнению с декабрем 2016 года рост составил 8,3%. В стотысячниках рост общих трат за месяц составил 14,5%, а за год — 5,4%», — сказано в исследовании.

Как показали опросы, наиболее расточительно перед праздниками вели себя граждане со средним достатком — за декабрь они потратили на 18% больше, чем месяцем ранее, а за весь год их расходы выросли на 4,4%. Траты людей с высоким доходом увеличились в месячном выражении на 13,9%, но в целом по году рост в этой группе — лишь 1,1%. «Россияне же с низкими доходами за последний месяц года потратили на 15,3% больше, чем в ноябре. Однако эти траты несравнимы с аналогичными показателями предыдущего года. По сравнению с декабрем 2016-го россияне с низкими доходами сократили свои траты на 3,4%», — отмечает «Ромир».

Наиболее расточительно перед праздниками вели себя граждане со средним достатком



4 года в режиме экономии

Главная причина отсутствия реальной динамики расходов — это низкая покупательная способность населения. Можно считать, что в сопоставимых ценах траты действительно застряли на уровне предыдущих нескольких лет, подтверждает президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов: «Это говорит о том, что у потребителя денег больше не стало и он продолжает экономить».

По словам Карпова, на низком уровне расходы держатся с 2014 года — для ретейлеров этот год стал отправной точкой, поскольку запомнился как время «начала санкционных войн» и проседания доходов людей. Признаков, которые давали бы твердую надежду на оживление рынка в 2018 году, Карпов не видит.

«Приведенная в исследовании динамика потребления полностью объясняется динамикой реальных располагаемых доходов населения. Наиболее сильное снижение [доходов] произошло именно в 2016 году (на 5,9%), а в 2017 году доходы остались практически неизменными», — говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Евгений Обыдов, который занимается анализом сферы розничной торговли. По оценкам АКРА, в 2018—2019 годах доходы будут увеличиваться на 1—1,1% ежегодно.

Реальные доходы россиян падали 4 года подряд, с 2014 по 2017 год включительно. Оборот розничной торговли в России снижался в течение 2015—2016 годов, а по итогам января — августа прошлого года был зафиксирован его незначительный рост — 0,2%.

Праздник в кредит

Перед новогодними праздниками россияне массово обращались за микрозаймами. В декабре количество ссуд, выданных микрофинансовыми организациями (МФО), подскочило на 20% в годовом выражении и побило десятилетний рекорд. Об этом сообщалось в совместном исследовании компаний «Домашние деньги» и бюро кредитных историй «Эквифакс».

По их данным, в декабре население оформило в МФО более 2,1 млн займов на общую сумму свыше 24 млрд рублей: «Декабрь традиционно является месяцем, в котором спрос на займы у населения достигает своего максимального значения». Чаще всего, отмечали авторы исследования, накануне Нового года люди берут кредиты на покупки для себя и близких — с этой целью в декабре подается около 20% от всех заявок на получение займов.

Артем Малютин, фото Антона Журавлева