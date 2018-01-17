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Язык до суда доведет: учительнице татарского вернули сокращенные часы

12:00, 17.01.2018 49 Сюжет: Уроки татарского

Мунира Садыкова подала в суд на директора школы, которая по предписанию прокуратуры сократила уроки татарского

Язык до суда доведет: учительнице татарского вернули сокращенные часы Фото: kazanfirst.ru

Первая учительница татарского языка в суде отстояла часы, которые у нее сократили из-за отмены обязательного изучения и предписаний прокуратуры. Суд посчитал, что школа нарушила трудовой договор. Адвокат Руслан Нагиев считает, что дело может стать прецедентом и поводом для обращения в суд других учителей, пострадавших от языкового спора. Подробности в материале «Реального времени».

Часы убежали

У Муниры Садыковой — учительницы Столбищенской школы Лаишевского района Татарстана — осенью 2017 года, как и у еще 4 000 учителей татарского языка республики, сократили часы. Произошло это в результате приведения в соответствие с федеральным стандартом учебных планов — изучение татарского языка и литературы стало добровольным и количество уроков уменьшилось в два раза.

На 1 сентября 2017 года у Муниры Садыковой было 34 часа в неделю. Она преподавала не только татарский в семи классах (26 часов), но и математику (первое образование — физмат) у обучающихся на дому (8 часов). По сути, педагог работала на две ставки. В ноябре ей сообщили о том, что часы у нее забирают и передают другим учителям. В итоге вместо 34 стало 24 часа (17 в школе и 7 у надомников).

— Но в сравнении с другими школами наша находится еще в выигрышном положении, так как у нас углубленное изучение русского языка и литературы. Часов татарского у нас было не так много — 4. В других по 5—6 и им пришлось сократить до 3, — говорит «Реальному времени» Мунира Садыкова.

Тем не менее даже такие незначительные по сравнению с другими школам потери в нагрузке обернулись значительными потерями в деньгах.

— Если с ноября по декабрь, несмотря на сокращение часов, мы получали зарплату такую же, как в начале учебного года, то с января мы очень хорошо почувствуем потерю нагрузки, на 8—10 тысяч рублей в месяц я буду получать меньше, — комментирует Садыкова.

Дискриминация по возрасту обидела опытного педагога. Фото sadykova-munira.narod.ru

Судебный спор за 2В класс

Такое положение дел педагога не устроило, и она решила обратиться в суд. Надо отметить, что Садыкова предъявляет претензии не по всем 10 потерянным часам, а только по трем. На ее взгляд, директор школы Ирина Романова наряду с общим сокращением татарского отняла у нее больше, чем положено — а именно все уроки во 2В классе. Это Садыкова связывает еще и с тем, что она пенсионерка: мол, директор посчитала, что ей работа нужна меньше, чем молодым. Дискриминация по возрасту обидела опытного педагога.

— Такие случаи были раньше, я не первый раз была обижена директором и не только со мной она так поступает, но и с другими учителями, поэтому я решила через суд отстоять свои права. Пусть это решение суда будет уроком для директора, что так делать нельзя, — говорит педагог.

Интересы Муниры Садыковой в суде представлял ее сын — юрист Ильдус Садыков. Он говорит, что по закону сократить учебную нагрузку в течение учебного года можно лишь по двум причинам: уменьшение количества часов по учебным планам и сокращение количества обучающихся и классов. В соответствии с предписаниями прокуратуры снизилось количество часов преподавания татарского языка и литературы: в 1—9-м классах — до 3 часов, в 10—11-м — до 2 часов. Но сокращения классов, в том числе 2в класса, не произошло, следовательно, часы преподавания татарского языка и литературы в указанном классе должны были быть сохранены, а не переданы иному учителю, уверен юрист.

Суд встал на сторону учителя и постановил вернуть Мунире Садыковой незаконно отнятые 3 часа татарского языка и татарской литературы во 2в классе и даже, к удивлению защитников, — удовлетворить моральный ущерб в размере 2 тыс. рублей.

Директор школы Ирина Романова с решением суда не согласилась и заявила, что будет обжаловать его.

Прецедент для остальных?

Адвокат Руслан Нагиев считает, что дело педагога из Столбищенской школы может стать прецедентом, и другие учителя, у которых были сокращены часы, через суд смогут их восстановить. Речь идет и об учителях начальных классов, и о предметниках: у них забирали уроки и отдавали педагогам татарского, чтобы как-то компенсировать уменьшение нагрузки.

— Таких учителей — сотни в Татарстане, мы даже подготовили для них исковое заявление. Но не все будут обращаться в суд — у кого-то смелости не хватает, кто-то не хочет отношения с администрацией школ портить, — говорит Нагиев.

Ранее Нагиев от имени директоров нескольких татарстанских школ собирался подать иск в Верховный суд России о признании незаконной отмену обязательного преподавания татарского языка. Однако позже потенциальные истцы передумали судиться. Хотя, по словам Муниры Садыковой, все коллеги болезненно восприняли отмену обязательного изучения татарского языка: «Нам был нанесен двойной удар: во-первых, мы за родной язык переживали, во-вторых, за потерянную работу». Но худа без добра не бывает:

— Языковая проблема помогла мне проанализировать педагогическую деятельность, я изменила методику, ввела игровые формы. И вижу, что дети стали с большей любовью относиться к татарскому языку. Наше большое упущение, что мы этого не делали раньше, — говорит Мунира Садыкова.

Адвокат Руслан Нагиев считает, что дело педагога из Столбищенской школы может стать прецедентом. Фото advokat-nagiev.ru

В связи с сокращением уроков татарского языка порядка 1 300 педагогов в Татарстане сейчас проходят переобучение, всего в республике около 4 800 учителей татарского. Число сокращенных педагогов, по данным Минобрнауки, незначительное, в основном это учителя пенсионного возраста. «Но таких меньше сотни — несколько десятков человек», — прокомментировал ранее замминистра образования Андрей Поминов. Количество преподавателей татарского языка, которые полностью поменяют профиль деятельности и будут преподавать другие дисциплины, — чуть более 100 человек.

Дарья Турцева
ОбществоОбразование
комментарии 49

комментарии

  • Анонимно 17 янв
    Да, создали проблему и напряжение в обществе на долгие, долгие годы. Видимо, история с бывшими советскими республиками, где подавляли языки национальных меньшинств, так ничему и не научила
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  • Анонимно 17 янв
    "но и математику (первое образование — физмат) у обучающихся на дому (8 часов)" Оказывается школа и на дому преподаёт, не знал, спасибо. )
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    Анонимно 17 янв
    преподаватели приходят на дом к детям-инвалидам
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  • Анонимно 17 янв
    Жалкое шевеление, но хотя бы такое, cотни других боятся, но жить хотят по-человечески в РФ. Преподаватель и её сын молодцы!
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  • Анонимно 17 янв
    Если татарский язык сократили, каким образом суд ей вернул уже сокращенные часы преподавания
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    Анонимно 22 янв
    ей вернули те часы которые у ней же отобрали и передали другой учительнице, это 2 б класс... статью повнимательней прочтите!
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  • Анонимно 17 янв
    И что, бедная учительница будет эти часы "отрабатывать" в пустых классах? Просто сидеть в кабинете и скучать?
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    Анонимно 17 янв
    Если бы не карательное ЕГЭ никто из татар русский бы не учил. Налегали бы на родной и гораздо более востребованный во всём мире английский
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    Анонимно 17 янв
    Амин булсын! Татар тэле булсын!
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    Анонимно 17 янв
    на пенсию проводят
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  • Анонимно 17 янв
    Афәрин
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  • Анонимно 17 янв
    Есть достойные юристы и учителя! Браво!
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  • Анонимно 17 янв
    Молодец учительница! побольше бы таких
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  • Анонимно 17 янв
    Произошло это в результате приведения в соответствие с федеральным стандартом учебных планов
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/education/86776-uchitelnica-tatarskogo-v-sude-otstoyala-sokraschennye-chasy

    Как показывает прецедент, нужно было добавить "в результате ТАК НАЗЫВАЕМОГО приведения..."

    Жаль, у нас нет прецедентного права, очень жаль.




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  • Анонимно 17 янв
    Тут прокуроров наказать надо. Куда они смотрели все эти года. ?. А учительница молодец. Директор против законного решения суда. Она же русская конечно против. Ей то после этого мало денег останется на зарплату и на всякие доплаты.
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    Анонимно 17 янв
    Это решение местечкового суда отменят.
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    Анонимно 17 янв
    А что если нет?
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    Анонимно 17 янв
    Судья разобралась и вынесла справедливое, законное, обоснованное решение.
    Ответить
    Анонимно 17 янв
    это тут при чем?
    Ответить
  • Анонимно 17 янв
    Если уж живете тут то пожалуйста учите как положено все языки. Не надо права качать.
    Ответить
  • Анонимно 17 янв
    мы живет тут не меньше вашего и может вам не надо права качать? каждый сам решает какие языки учить. не хотите учить русский - не учите.
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    Анонимно 17 янв
    За не изучение русского языка детьми предусмотрена, между прочим, административная и уголовная ответственность родителей, вплоть до лишение родительских прав. Сделайте русский язык добровольным и тогда посмотрим нужен ли он татарам или нет
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    Анонимно 18 янв
    А ни чего ,что мы в России живем?и русский язык у нас государственный.Как гос.язык может быть добровольным?Ни как не хотите понять,что Татарстан это не отдельное государство,а республика в составе России.
    Ответить
    Анонимно 18 янв
    В 1992 году татары проголосовали за независимость. Формально, в рф мы не входили
    Ответить
  • Анонимно 17 янв
    Пусть каждый учать свои язык. Русского и так без школы знают все. Москва не правильно все делает. Лезеть туда куда не надо. Пусть местные чиновники и народ сам решают что им надо.
    Ответить
    Анонимно 18 янв
    Судя по вашим ошибкам,далеко не все знают русский язык,даже после школы.
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    Анонимно 18 янв
    А это его дело. Хочет пишет на русском, хочет на татарском, хочет на русском с ошибками. Татарам русским языком владеть необязательно
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    такие и по-татарски будут с ошибками писать.
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    да. это русские сами плохо знают свой родной язык...
    Ответить
  • Анонимно 17 янв
    Согласен. 3-4 урока татарского никому не мешает. Мы русская семья нашим детям нравиться.
    Ответить
    Юрий Топорков 18 янв
    поэтому и неграмотные
    Ответить
    Анонимно 18 янв
    Предложение начинается с заглавной буквы, "грамотный"
    Ответить
  • Анонимно 17 янв
    А повсеместная дискриминация русских в татарии никого не обижает часом ?
    Ответить
    Анонимно 17 янв
    А как насчёт дискриминации татар в России?
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Вы бредите? Кого и когда обидели? Эльмиру Набиуллину обижают? Певицу Алсу? Тимура Батрутдинова? Рустама Тарико? Может, Фарид Сейфуль-Мулюков не смог выбиться в люди? Чулпан Хаматовой на горло наступают? Ну, отвечайте же! Кого и в чём ущемили?
    Ответить
  • Анонимно 17 янв
    Так это же ТАТАРстан милая моя. А что вы хотели. ?!
    Ответить
  • Анонимно 17 янв
    разные вещи опять мешают. просто директору сокращать часы надо было по закону. тогда бы и проблем не было. это не вопрос языков. а вопросом процедур.
    Ответить
    Анонимно 17 янв
    Таких исков будет больше
    Ответить
    Анонимно 18 янв
    Надо распространять эту информацию!
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    и что толку? Всё равно количество часов татарского уже не увеличат, к счастью.
    Ответить
  • Анонимно 18 янв
    Молодец, нужно отстоять свои права.
    Ответить
  • Анонимно 18 янв
    А разве допускается, по закону-что истец-мать, а судья сын? Естественно, каким будет решение .
    Ответить
    Анонимно 19 янв
    Не ври, ее сын представитель истца (в уголовном процессе - адвокат или защитник), мы статью внимательно прочитали, ваш высер тоже.
    Ответить
  • Анонимно 18 янв
    Татарам все допускается!
    Ответить
    Анонимно 23 янв
    Уважаемый читатель, пишу Вам из Башкирии, где, к вашему сведению, обязательное изучение башкирского языка минимум 2 часа в неделю. Прошу обратить внимание, что это, с точки зрения Москвы, абсолютно нормально. Т.е. татарам нельзя, а башкирам или чеченцам - пожалуйста? Так выходит? Моя семья лишилась права изучать татарский язык вообще в качестве родного! Все часы принудительно отдали башкирскому, у нас сократили часы английского. Раз в Татарии так плохо - милости просим в Башкирию, посмотрю, как вам понравится!
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  • Анонимно 19 янв
    у нее забрали 2в и отдали тому, кто еще больше пострадал (у кого в результате осталось меньше ставки). А эта, бессовестная, две ставки вела. А сейчас вдруг 24 часа ей оставили ( 24 часа- это почти полторы ставки). У нас в школе у всех по 20-22 часа. И ничего, работаем.
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    Анонимно 20 янв
    Никто в Татарстане жить не заставляет
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    Анонимно 21 янв
    вы же не знаете ситуации, у той учительницы остается полторы ставки даже без 2В!
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  • Анонимно 21 янв
    Бик зур рэхмэт сэзгэ Мунира хам Руслан. Якшы иш шлядыгис! Татар халык алга!
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