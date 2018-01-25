Как булгары выстояли в войнах с Рюриковичами, но проиграли монголам

Волжская Булгария: войны с Русью, кипчаками и монголами, исламские миссионеры. Часть 3

Фото: Михаил Козловский

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, посвященных ключевым периодам тюркской истории. Сегодня «Реальное время» публикует третью часть заметок украинского историка о волжских булгарах. Первую и вторую часть см. здесь и здесь.

Непутевые заметки

Ал-Масуди говорил, что бургары особый вид тюрков. От них ходят караваны в Хорезм и Хорасан. Говорилось, что город Бургар на берегу Майотаса. Булгарский царь принял ислам во время халифа Муктадира в 922 г. и сейчас (943 г.) является мусульманином. У булгар соборная мечеть, а сын правителя ездил в Багдад и привез боевое знамя. Ночи в стране булгар коротки. Правитель осуществляет набеги на румийцев, франков, бурджан. Как мы можем убедиться в описании Масуди смешались данные о всех трех владениях булгар (на Волге, Дунае, Кубани). Волжская Булгария у него обозначалась как Бургар.

Ибн Фадлан говорил о том, что страна булгар граничит с страной Вису, из которой поступают меха. Алмушу подчиняется правитель племени Аскал, но тот не является мусульманином. Правитель племени Саван Ваирга также не мусульманин. В стране булгар большие леса. Булгары выращивают просо, пшеницу, ячмень. В еду употребляют мясо коня, хлеб, просо. На пирах существовала некоторая иерархия.

Отмечалось, что Алмыш ходил в набеги на соседей. Правитель объезжал город и бывал на рынке. Отмечалось, что женщины и мужчины не стесняются мыться нагими в реке, но за прелюбодеяние предусмотрена смертная казнь. За убийство также полагалась смертная казнь. Отмечалось, что булгары живут в юртах, в которых были армянские ковры. Своих умерших они погребают в гробах и совершают ритуальные омовения, по обычаю мусульман. Булгары платили дань хазарам мехами. Купцы-скандинавы продавали булгарам невольников.

Ибн Фадлан во время пребывания у булгар обратил в ислам булгарина Талута. Сказано, что окружения Алмуша составляли беки Такин, Барис, Сусаин. Булгары просили позволить им малые интервалы между азанами, поскольку ночь летом у них была коротка.

Остатки оборонительного рва вокруг Суварского городища. Фото suvar.net



Войны с Русью, кипчаками и монголами

Необходимо отметить, что практически все источники свидетельствуют в пользу того, что в Х веке булгары уже осели. Арабы знали имя правителя, при котором булгары практически приняли ислам, и отмечали, что булгары мусульмане, хотя отмечали, что часть из них в Х веке еще оставалась язычниками. Археологические исследования указывают на существование в Волжской Булгарии 35 поселений, среди которых есть Сувар и Булгар, которые упоминаются в арабских источниках.

Ал-Истахри писал, что булгары зимой живут в деревянных домах, а летом в шатрах. В русских источниках упоминаются Ошель, Торцськ, Керменчук, Жукотин (Джукетау), Великий (Булгар), Бряхимов (возможно Сувар). Отмечалось, что городами правят князья. В тюркском прочтении им скорее соответствуют беки. Касательно пережитков кочевого быта были юрты как жилища и употребление конского мяса.

В торговле булгары выступали как посредники и рассказывали арабам небылицы о Прикамье, чтобы никто не проник в этот регион и не подорвал их торговую гегемонию. Волжская Булгария конкурировала за контроль мехами с Русью. На протяжении XI—XIII вв. произошел ряд взаимных походов от обеих сторон. Для войны с булгарами в 1117 и 1183 гг. Рюриковичи привлекли своих кыпчакских союзников, а в 985 г. огузов. Однако эти вторжения были удачно отражены, а походы самих Рюриковичей приводили к локальным успехам как, например, под Ошелем. Сами булгары ходили в походы на Устюг, Суздаль, Муром, Рязань. Русская опасность в виде систематических походов способствовало сплочению народа вокруг эмира. Без солидарности населения и элиты было бы невозможно удачно отражать эти своеобразные крестовые походы. Также булгары отражали систематические набеги кыпчаков с юга.

Волжская Булгария была достаточно сильным государством своего времени. В 1223 г. булгары нанесли поражение туменам с полководцами Чингисхана Субедея и Джебе. Монгольские походы 1229 и 1232 гг. были остановлены линиями деревянных булгарских фортификаций. В 1236—1237 гг. Волжская Булгария пала под ударами монголов только после длительного сопротивления. После монгольского завоевания Булгар составлял особый улус в Золотой Орде. Кроме того, русины и булгары конкурировали за зоны влияния на территориях муром, мокши и эрзян. В зоне влияния булгар были земли эрзи. Также подчинялись им и буртасы в XII—XIII вв. В зависимости от булгар находились и земли Прикамья, которые в восточных источниках именовались Вису (Ису).

Принятие ислама волжскими булгарами было важным интегрирующим фактором, хотя Ваирга (Буюрук) в 922 г. не принял ислам. Однако сувар как мусульман знали Тахир ал-Марвази, ал-Гарнати, ал-Идриси. Ал-Идриси упоминал о двух городах — Булгар и Сувар, о 10 переходах от Булгара и Руси, а также о том, что Булгар — это еще и имя земли. Абу-л-Фида указывал, что река Атил протекает около Булгара. Ибн Саид отмечал, что на острове ал-Саклаб находиться город Б.р.гар, который еще называется ал-Булгар.

Волжская Булгария пала под ударами монголов толького после длительного сопротивления. Фото Максима Платонова



Как ислам победил язычество

Вильгельм Рубрук отмечал волжских булгар как истых фанатиков мусульманской веры. Ал-Гарнати отмечал мусульманский мессианизм волжских булгар. Впрочем ислам начал массово распространяться среди волжских булгар в конце IX — в X веках. Сама по себе миссия Ибн Фадлана оказала незначительное влияние. Алмуш уже до того был мусульманином, а первый контакт с мусульманским миром по данным ан-Надима наладил булгарский правитель, живший в эпоху ал-Мамуна, то есть еще до отца Алмуша эльтебера Шилки. Принятие ислама волжскими булгарами было длительным и сложным процессом, в котором миссия Ибн Фадлана была не более чем одним из многих событий.

Сам булгарский правитель был разочарован тем, что халиф не может дать ему ни политической, ни даже финансовой помощи против хазар. Пережитки язычества в отдельных регионах сохранялись до рубежа Х—ХІ вв. Тюркская руника была заменена арабской вязью. Касательно языческих богов волжских булгар сложно что-то говорить наверняка. Некоторые данные можно получить, проведя аналогии с другими государствами. Так в государстве дагестанских гуннов-суваров упоминались боги Тенгри (небесный бог) и Куар (солнечный бог). В Мадаре у дунайских булгар можно встретить изображение Умай, аналогичное кудыргинскому. Божество Ыдук Эр-Суб не зафиксировано.

Для религии дунайских булгар было характерно поклонению духам предков и животным (анимизм). Однако то, что сувары и берсула до переселения на север находились на Северном Кавказе наверняка свидетельствует о их знакомстве с христианством и исламом. Булгары из Северного Кавказа и Причерноморья знали о христианстве. Нужно отметить, что именно правителя баранджар Алмуша Ибн Фадлан характеризовал как мусульманина. Торговля Волжской Булгарии была сориентирована на страны прикаспийского региона и Мавераннахра. Ислам воспринимался булгарами как противовес иудаизму хазар. Булгарский правитель сменил титул с эльтебер на эмир. В Волжской Булгарии было два основных города — Булгар и Сувар. Победа Святослава над хазарами избавила булгар от зависимости от хазар. Мумин б. ал-Хассан подчинил Сувар и чеканил монеты только в Булгаре. С этого времени Сувар являлся лишь удельным центром.

В сочинениях географов описывается Волжская Булгария как единое целое. Булгар как единое целое описывали ее и соседи. Фото Максима Платонова

Отстоять независимость от Рюриковичей

Около 980 г. возникло единое государство Волжская Булгария. В скандинавских источниках упоминалась страна Вулгараланд (в «Чудесах Олафа Святого» и «Саге о Рагнаре Кожаные штаны»). Скандинавы часто бывали у булгар с коммерческой целью. Об одном из таких случаев и сообщал Ибн Фадлан, упоминая о русах, встреченных в стране Алмуша. Интересно, что ал-Гарнати, ал-Идриси, Тахир ал-Марвази уже не фиксируют старых племенных наименований, зато говорят о жителях городов Булгар и Сувар, то есть описывает реалии конца Х—XI вв.

В сочинениях географов описывается Волжская Булгария как единое целое. Булгар как единое целое описывали ее и соседи. В противостоянии соседям булгар консолидировала именно мусульманская религия. Булгары противостояли экспансии христиан из Северо-Восточной Руси, тюркам-язычникам из степей и язычникам-финнам из тайги.

Таким образом, проведя исследование, мы пришли к следующим выводам. Баранджар Ибн Фадлана было синонимом булгар. Волжская Булгария была конфедерацией племен разного происхождения. Сувары были потомками булгаризованых савиров, берсула — потомками булгаризованого телеского племени барсил, эшкель — потомками древнетюркского племени чигиль. Собственно булгарами было племя баранджар.

Факторами способствующих образованию Волжской Булгарии были переселения булгар под давлением хазар, арабские завоевания, принесшие опустошения Баланджару, целенаправленная политика хазар, направленная на приведение пермян и волжских финнов в зависимость. С ослаблением хазар Волжская Булгария вышла на первый план в регионе. Ей удалось отстоять свою независимость от Рюриковичей, отразить набеги огузов и кыпчаков, подчинить своей власти пермян и сделать своими союзниками эрзян. Ислам был той идеологией, которая консолидировала отдельные племена в единый народ, и мусульманский мессианизм стал частью общественного сознания волжских булгар.

​Ярослав Пилипчук