Как булгары выстояли в войнах с Рюриковичами, но проиграли монголам
Волжская Булгария: войны с Русью, кипчаками и монголами, исламские миссионеры. Часть 3
Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, посвященных ключевым периодам тюркской истории. Сегодня «Реальное время» публикует третью часть заметок украинского историка о волжских булгарах. Первую и вторую часть см. здесь и здесь.
Непутевые заметки
Ал-Масуди говорил, что бургары особый вид тюрков. От них ходят караваны в Хорезм и Хорасан. Говорилось, что город Бургар на берегу Майотаса. Булгарский царь принял ислам во время халифа Муктадира в 922 г. и сейчас (943 г.) является мусульманином. У булгар соборная мечеть, а сын правителя ездил в Багдад и привез боевое знамя. Ночи в стране булгар коротки. Правитель осуществляет набеги на румийцев, франков, бурджан. Как мы можем убедиться в описании Масуди смешались данные о всех трех владениях булгар (на Волге, Дунае, Кубани). Волжская Булгария у него обозначалась как Бургар.
Ибн Фадлан говорил о том, что страна булгар граничит с страной Вису, из которой поступают меха. Алмушу подчиняется правитель племени Аскал, но тот не является мусульманином. Правитель племени Саван Ваирга также не мусульманин. В стране булгар большие леса. Булгары выращивают просо, пшеницу, ячмень. В еду употребляют мясо коня, хлеб, просо. На пирах существовала некоторая иерархия.
Отмечалось, что Алмыш ходил в набеги на соседей. Правитель объезжал город и бывал на рынке. Отмечалось, что женщины и мужчины не стесняются мыться нагими в реке, но за прелюбодеяние предусмотрена смертная казнь. За убийство также полагалась смертная казнь. Отмечалось, что булгары живут в юртах, в которых были армянские ковры. Своих умерших они погребают в гробах и совершают ритуальные омовения, по обычаю мусульман. Булгары платили дань хазарам мехами. Купцы-скандинавы продавали булгарам невольников.
Ибн Фадлан во время пребывания у булгар обратил в ислам булгарина Талута. Сказано, что окружения Алмуша составляли беки Такин, Барис, Сусаин. Булгары просили позволить им малые интервалы между азанами, поскольку ночь летом у них была коротка.
Войны с Русью, кипчаками и монголами
Необходимо отметить, что практически все источники свидетельствуют в пользу того, что в Х веке булгары уже осели. Арабы знали имя правителя, при котором булгары практически приняли ислам, и отмечали, что булгары мусульмане, хотя отмечали, что часть из них в Х веке еще оставалась язычниками. Археологические исследования указывают на существование в Волжской Булгарии 35 поселений, среди которых есть Сувар и Булгар, которые упоминаются в арабских источниках.
Ал-Истахри писал, что булгары зимой живут в деревянных домах, а летом в шатрах. В русских источниках упоминаются Ошель, Торцськ, Керменчук, Жукотин (Джукетау), Великий (Булгар), Бряхимов (возможно Сувар). Отмечалось, что городами правят князья. В тюркском прочтении им скорее соответствуют беки. Касательно пережитков кочевого быта были юрты как жилища и употребление конского мяса.
В торговле булгары выступали как посредники и рассказывали арабам небылицы о Прикамье, чтобы никто не проник в этот регион и не подорвал их торговую гегемонию. Волжская Булгария конкурировала за контроль мехами с Русью. На протяжении XI—XIII вв. произошел ряд взаимных походов от обеих сторон. Для войны с булгарами в 1117 и 1183 гг. Рюриковичи привлекли своих кыпчакских союзников, а в 985 г. огузов. Однако эти вторжения были удачно отражены, а походы самих Рюриковичей приводили к локальным успехам как, например, под Ошелем. Сами булгары ходили в походы на Устюг, Суздаль, Муром, Рязань. Русская опасность в виде систематических походов способствовало сплочению народа вокруг эмира. Без солидарности населения и элиты было бы невозможно удачно отражать эти своеобразные крестовые походы. Также булгары отражали систематические набеги кыпчаков с юга.
Волжская Булгария была достаточно сильным государством своего времени. В 1223 г. булгары нанесли поражение туменам с полководцами Чингисхана Субедея и Джебе. Монгольские походы 1229 и 1232 гг. были остановлены линиями деревянных булгарских фортификаций. В 1236—1237 гг. Волжская Булгария пала под ударами монголов только после длительного сопротивления. После монгольского завоевания Булгар составлял особый улус в Золотой Орде. Кроме того, русины и булгары конкурировали за зоны влияния на территориях муром, мокши и эрзян. В зоне влияния булгар были земли эрзи. Также подчинялись им и буртасы в XII—XIII вв. В зависимости от булгар находились и земли Прикамья, которые в восточных источниках именовались Вису (Ису).
Принятие ислама волжскими булгарами было важным интегрирующим фактором, хотя Ваирга (Буюрук) в 922 г. не принял ислам. Однако сувар как мусульман знали Тахир ал-Марвази, ал-Гарнати, ал-Идриси. Ал-Идриси упоминал о двух городах — Булгар и Сувар, о 10 переходах от Булгара и Руси, а также о том, что Булгар — это еще и имя земли. Абу-л-Фида указывал, что река Атил протекает около Булгара. Ибн Саид отмечал, что на острове ал-Саклаб находиться город Б.р.гар, который еще называется ал-Булгар.
Как ислам победил язычество
Вильгельм Рубрук отмечал волжских булгар как истых фанатиков мусульманской веры. Ал-Гарнати отмечал мусульманский мессианизм волжских булгар. Впрочем ислам начал массово распространяться среди волжских булгар в конце IX — в X веках. Сама по себе миссия Ибн Фадлана оказала незначительное влияние. Алмуш уже до того был мусульманином, а первый контакт с мусульманским миром по данным ан-Надима наладил булгарский правитель, живший в эпоху ал-Мамуна, то есть еще до отца Алмуша эльтебера Шилки. Принятие ислама волжскими булгарами было длительным и сложным процессом, в котором миссия Ибн Фадлана была не более чем одним из многих событий.
Сам булгарский правитель был разочарован тем, что халиф не может дать ему ни политической, ни даже финансовой помощи против хазар. Пережитки язычества в отдельных регионах сохранялись до рубежа Х—ХІ вв. Тюркская руника была заменена арабской вязью. Касательно языческих богов волжских булгар сложно что-то говорить наверняка. Некоторые данные можно получить, проведя аналогии с другими государствами. Так в государстве дагестанских гуннов-суваров упоминались боги Тенгри (небесный бог) и Куар (солнечный бог). В Мадаре у дунайских булгар можно встретить изображение Умай, аналогичное кудыргинскому. Божество Ыдук Эр-Суб не зафиксировано.
Для религии дунайских булгар было характерно поклонению духам предков и животным (анимизм). Однако то, что сувары и берсула до переселения на север находились на Северном Кавказе наверняка свидетельствует о их знакомстве с христианством и исламом. Булгары из Северного Кавказа и Причерноморья знали о христианстве. Нужно отметить, что именно правителя баранджар Алмуша Ибн Фадлан характеризовал как мусульманина. Торговля Волжской Булгарии была сориентирована на страны прикаспийского региона и Мавераннахра. Ислам воспринимался булгарами как противовес иудаизму хазар. Булгарский правитель сменил титул с эльтебер на эмир. В Волжской Булгарии было два основных города — Булгар и Сувар. Победа Святослава над хазарами избавила булгар от зависимости от хазар. Мумин б. ал-Хассан подчинил Сувар и чеканил монеты только в Булгаре. С этого времени Сувар являлся лишь удельным центром.
Отстоять независимость от Рюриковичей
Около 980 г. возникло единое государство Волжская Булгария. В скандинавских источниках упоминалась страна Вулгараланд (в «Чудесах Олафа Святого» и «Саге о Рагнаре Кожаные штаны»). Скандинавы часто бывали у булгар с коммерческой целью. Об одном из таких случаев и сообщал Ибн Фадлан, упоминая о русах, встреченных в стране Алмуша. Интересно, что ал-Гарнати, ал-Идриси, Тахир ал-Марвази уже не фиксируют старых племенных наименований, зато говорят о жителях городов Булгар и Сувар, то есть описывает реалии конца Х—XI вв.
В сочинениях географов описывается Волжская Булгария как единое целое. Булгар как единое целое описывали ее и соседи. В противостоянии соседям булгар консолидировала именно мусульманская религия. Булгары противостояли экспансии христиан из Северо-Восточной Руси, тюркам-язычникам из степей и язычникам-финнам из тайги.
Таким образом, проведя исследование, мы пришли к следующим выводам. Баранджар Ибн Фадлана было синонимом булгар. Волжская Булгария была конфедерацией племен разного происхождения. Сувары были потомками булгаризованых савиров, берсула — потомками булгаризованого телеского племени барсил, эшкель — потомками древнетюркского племени чигиль. Собственно булгарами было племя баранджар.
Факторами способствующих образованию Волжской Булгарии были переселения булгар под давлением хазар, арабские завоевания, принесшие опустошения Баланджару, целенаправленная политика хазар, направленная на приведение пермян и волжских финнов в зависимость. С ослаблением хазар Волжская Булгария вышла на первый план в регионе. Ей удалось отстоять свою независимость от Рюриковичей, отразить набеги огузов и кыпчаков, подчинить своей власти пермян и сделать своими союзниками эрзян. Ислам был той идеологией, которая консолидировала отдельные племена в единый народ, и мусульманский мессианизм стал частью общественного сознания волжских булгар.
Справка
Ярослав Пилипчук окончил Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова в Киеве в 2006 году по специальности «История и право». В 2010 году в Институте востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины защитил диссертацию по специальности «Всемирная история. Монгольское завоевание Дешт-и-Кипчак в XIII веке».
комментарии
Зато секретарь посольства написал о булгарах, славянах, башкирах и др. этносах.
"Татары" в 922 году были далеко-далеко от Волги за многие тысячи километров на восток.
На Среднюю Волгу "татары" пришли как завоеватели в составе войск великого монгола Чингизхана лишь в начале 13 века.
Это знает каждый школьник.
Вы где заканчивали среднюю школу?
Лучше не говорите - не позорьте Ваших учительниц и учителей...
Это знает каждый школьник, который хоть изредка читал учебники истории.
Похоже Вами пора заняться ФСБ и МВД.
Историей Вам лучше не заниматься - не тому научите школьников.
Книга Ахмеда ибн-Фадлана ибн-ал-'Аббаса ибн-Рашида ибн-Хаммада, клиента повелителя правоверных, а также клиента Мухаммеда ибн-Сулеймана , Хашимида , посла ал-Муктадира к царю славян, в которой он сообщает о том, что он сам наблюдая в стране тюрок, хазар, .русов, славян, БАШКИР и других [народов] по части различий их вероучений, сведений об их царях, их положения :во многих их делах.
Венгерские племена к этому времени уже в основном переселились в Центральную Европу.
Далее, у ибн Фадлана нет никаких башкир и башкортов, у него - БАШЩИРДЫ. А башгирд - просто другое название венгров (Гарнати, Фадлан, джувейни и др). "Джувейни: “Башгирды есть венгры-христиане в Венгрии. Башгирды – это синоним келеров, то есть венгров”; “Башгирды –многочисленный народ христианского исповедания, который, говорят, живет рядом с франками”.
Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/86677-kak-bulgary-vystoyali-v-voynah-s-ryurikovichami
Извините, какое "исследование"?
Наверное этот абзац остался от текста какой-нибудь статьи в научном академическом журнале?
То что булгары-"баранджары" были меньшинством в Волжской Булгарии давно известный факт.
Большинством населения Волжской Булгарии были славяне, как и в Дунайской Болгарии.
А булгары-болгары были военной и политической элитой в этих 2-х государствах.
Об этом прямо писал Ибн Фадлан в своем сочинении-отчёте о поездке на Среднюю Волгу: "Эта Книга Ахмада ибн Фадлана... посла ал-Муктадира к царю СЛАВЯН...".
Таким образом, в 922 году на Средней Волге большинством ДОБРОВОЛЬНО принявших Ислам были СЛАВЯНЕ.
Руководители волжских славянских племен, политическая и военная элита - булгары - также приняли Ислам.
Процессы, протекающие в Волжской Булгарии в начале 10 века, очень напоминают процессы, протекающие в Дунайской Болгарии в середине 9 века - в 864-865 гг. племена дунайских славян и их руководители болгары также приняли религию Единобожия - Христианство.
Не судите о людях по себе.
Не хорошо это - и не имеет никакого отношения к науке.
Из Википедии:
"Крещение Болгарии — процесс распространения христианства в Болгарии, который был инициирован в 864 году.
Болгарская держава образовалась в 681 году на северной границе христианской Византии. Основным населением нового государства стали кочевые болгары, вовлеченные в процесс феодализации, и СЛАВЯНЕ. Для интеграции общества необходима была идеология унификации. Инициатором крещения стал болгарский хан Борис, принявший имя Михаил".
А то что Алмуш из баранжар это верно, а называющих себя "болгар" не было, тоже верно
"Баранджар Ибн Фадлана было синонимом булгар. Волжская Булгария была конфедерацией племен разного происхождения. Сувары были потомками булгаризованых савиров, берсула — потомками булгаризованого телеского племени барсил, эшкель — потомками древнетюркского племени чигиль. Собственно булгарами было племя баранджар".-------
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Ни какого исследования по уточнению происхождения племен Волжских Болгар , Полипчук конечно не проводил ..Он просто среди множества гипотез , где много заблуждений , выбрал самые неверные .
И так все по порядку .
Бараджары- это паралелльное аланского племени "барсилы "
Бараджары-барсилы жили рядом с хазарами т.е савирами на территории современных равнинного Дагестана Чечни Ингушетии и были до переселения на Среднюю Волгу -опорой Хазарских каганов.
Этнические булгары жили в Приазовье , Причерноморье и Подонье , а позднее часть их переселилась на Среднюю Волгу .
Ислам на Среднюю Волгу принесли барсилы -бараджары - а не булгары
Не было вообще в природе племени "сувары ".Это выдумка .
Было гуннское племя савиры , которых иранцы и арабы называли хазарами .Хазары -это савиры они гунны . По сути по главе Хазарского каганата стояли Тюркюты в лице правящей династии Ашинов , которые опирались на хазаров-савиров (гуннов) .
Ни какие хазары -савиры на территории Волжской Болгарии не проживали . Нет их в источниках среди племен проживающих на территории Волжской Болгарии . Да не могли савиры- хазары проживать на Средней Волге так как были врагами булгар
Сообщение аль- Масуди.
"Имя "ХАЗАР" есть ПЕРСИДСКОЕ , ТЮРКСКОЕ же название этого народа- "САВИР"
Peter B. Golden. Khazar Studies. 1980. vol. l. h. 36.
Касаясь этнонима "ХАЗАР" , ал-Мас'уди пишет, что ПО ТЮРКСКИ их зовут САВИР , ПО -ПЕРСИДСКИ - ХАЗАРАН они род ТЮРОК и ПО АРАБСКИ имя их произносится как АЛ-ХАЗАР..
И так САВИРЫ - ЭТО ХАЗАРЫ
Но ни какие савиры-хазары не жили в г.Сувар , на территории Волжской Болгарии , которая находилась от г. Болгар всего а 70 км\.
А кто же савиры -хазары по происхождению ?
Примечательно, что в древнеуйгурском языке сав означает ‘чистый’ [Радлов IV 1: 424].
В последствии уже ГУННОВ Северного Кавказа называли то ГУННАМИ, то САВИРАМИ , то ХАЗАРАМИ . Прокопий Кесарийский так и пишет: «гунны, называемые савирами…» [Чекалова 2001: 139] или: «Между тем Кавад отправил другое войско в подвластную римлянам Армению… с ними было три тысячи ГУННОВ , так называемых САВИРОВ , воинственнейшего племени…» [Чекалова 2001: 40]. Здесь уместно привести сообщение Прокопия Кессарийского и о том, что «…задолго до этого ему (Гувазу — А. Г.) удалось заключить союз с аланами и савирами…» [Чекалова 2001: 140].
ГУННЫ , как плодовитейшая поросль из всех самых сильных племен, закишели надвое разветвившейся свирепостью к народам. Ибо одни из них зовутся АЛЬЦИАГИРАМИ , другие — САВИРАМИ , но места их поселений разделены", — писал Иордан о племенах, составлявших ядро ГУННСКОЙ конфедерации.
— Иордан. О происхождении и деяниях гетов. — СПб., 2001. — С. 67.
И ТАК мы доказали , что хазары - это савиры , а савиры в свою очередь-гуннское племя . Выходит что хазары-савиры-это гунны
В тоже время ни какого племени сувар не существовало в природе ,в том числе и Волжской Болгарии
берсула — потомками булгаризованого телеского племени барсил,
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ТЕЛЕСЫ
(самоназв. - тёлёс) - одна из тюрко-язычных этнографич. групп, вошедших в состав АЛТАЙЦЕВ Нек-рые исследователи связывают происхождение Т. с древним тюркским плем. объединением ТЕЛЕ , сыгравшим важную роль в образовании Тюркского каганата. На Саянах и Алтае Т. впервые упоминаются в "Сокровенном сказании" (в МОНГОЛЬСКОЙ хронике 13 в.) в числе "ЛЕСНЫХ НАРОДОВ", подчинившихся Чингисхану.
Лит.: Потапов Л. П., Очерки по истории алтайцев, (2 изд.), М.-Л., 1953; его же, Этнический состав и происхождение алтайцев, Л., 1969.
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Контраргументы
Во-первых . Нет ни одного письменного источника о племени ТЕЛЕ ТЕЛЕСАХ , где на территории проживания Барсилов - Чечне и Дагестане и Татарстане , они зафикцированы \
Во- вторых . Барсилы известны на Кавказе с 2 века , а первые тюрки(гунны) на Кавказе - появились лишь в 4 веке
в- третьих -- нет ни одного телесского археологического памятника в Татарстане Чечне Дагестане .в местах проживания Барсил .
В тоже время барсилы в средневековых источниках прямо названы аланами .
На местах проживания барсилов обнаружены аланские археологические памятники
Еще один аргумент .
г Биляр- столица племени барсил и одновременно столица вскй Волжской Болгарии. г Биляр -огромный и очень развитый , не уступавший европейским (по тем временам ) , город .
Племя Телесы - были обычными алтайскими кочевниками-, не имели городов и ремесленного производства , намного оставали от барсил в цивилизационом развитии и имели монголоидный физический облик .В то время жители Биляра имели европеидный антротип , большей частью идентичный аланскому
греческикх источников соответствует этнониму бараджар , барадж , бурсул (берсула) и
аль-Баршалийа арабской письменной традиции.
Данные византийских и армянских источников свидетельствуют о том,
что берзилы с самого момента появления на исторической арене были тесно
связаны политически с хазарами. Однако первые никогда не играли той
выдающейся роли в международной политике, каковая досталась вторым,
поэтому фигура умолчания относительно участия берзилов в тех или иных
событиях в истории Кавказа вполне объяснима. При реконструкции их
хронологии нужно учитывать, что византийская историография признавала
их старшинство перед хазарами. Византийский автор IX в. Феофан писал:
«Из глубин Берзилии, первой Сарматии, вышел великий народ хазар
.
Таким образом, сначала в «Азиатской» (Первой) Сарматии, располагавшейся
между Азовским и Каспийским морями, возникает Берзилия, а затем из ее
недр «выходят» хазары. Из этого следует, что упоминание в письменных
источниках хазар по умолчанию подразумевает существование в этот период
и берзилов.
Мовсес Хоренаци (Моисей Хоренский) утверждал, что в годы правления
армянского царя Вагаршака (193–213 гг.) «массы горцев – я разумею – хазар
и басилов(барсилов ) , соединившись, прошли через врата Чора (Дербентский проход –
С. Х.) под предводительством царя своего Внасепа Сурхапа». И далее:
«Перейдя через реку Кур (Кура – С. Х.), они рассыпались по сю сторону ее.
Им навстречу выступил Вахарш,…преследуя их перед собою, прошел через
ущелье Чора. Здесь…Вахарш падает от рук мощных стрелков»
.
Следовательно, поход берзилов и хазар в Армению состоялся в 213 г., в год
гибели Вагаршака
Несколько иначе вопрос берзилской хронологии рассматривал А. В.
Гадло. Он полагал, что племя БЕРСУЛА , входившее в состав волжских булгар,
отличалось от последних(булгар) своим происхождением
. Анализ письменных
источников и северокавказского фольклора привел его к выводу, что БАРСИЛЫ
«представляли собой одну из ИРАНОЯЗЫЧНЫХ групп, которые в эпоху,
последовавшую за гуннским вторжением, сумели сохранить свое положение
и даже на какой-то период ВОЗВЫСИТЬСЯ над другими группами степняков»
Мовсес Хоренаци приводит ИМЯ ЦАРЯ
БЕРСИЛОВ , вторгшихся в начале III в. в Армению. Его звали Внасеп Сурхап,
которое А.В. Гадло реконструировал как Гушнасп Сухраб. Как можно
заметить, оно является ИРАНСКИМ .
Что касается сирийских источников, то они однозначно называют
БЕРСИЛОВ (берсула ) автохтонами Северного Кавказа: якобитский патриарх Михаил
Сирийский (XII в.), со ссылкой на автора VI в. Иоанна Эфесского, писал, что
булгары прикочевали с востока из района Имеонских гор (Тяньшань) в
СТРАНУ «АЛАН , называемую БЕРСАЛИЯ »
анонимный Латинский Хронограф 354 г., то Берсалия существовала ранее
указанной даты
1
Рассмотрим еще один спорный момент, косвенно касающийся
хронологии берзилов. Мовсес Хоренаци со ссылкой на самого раннего
армянского историка Мар Абаса Катину пишет: «Во дни его (Аршака)
возникли большие смуты в цепи великой Кавказской горы, в земле
булгаров»
2
. Это сообщение является едва ли не главным аргументом у
критиков сочинения «отца армянской истории». Это вполне понятно, так как
упомянутый армянский царь Аршак I правил во II в. до н. э., то есть тогда,
когда булгар определенно еще не было на Кавказе. Однако В. Т. Сиротенко
указывает на одно важное обстоятельство, меняющее суть дела: оказывается,
Мовсес Хоренаци считал Мар Абаса автором II в. до н. э. ошибочно, тогда
как тот жил в IV в. Именно поэтому армянский историк относил появление
булгар во II в. до н. э., хотя это событие имело место при жизни Мар Абаса,
то есть в IV в.
3 Данное замечание В. Т. Сиротенко подтверждают данные
Латинского Хронографа о появлении болгар в IV в.
Сопоставим данные «Армянской географии» с летописью Никифора.
Для описания событий он использовал тот же источник, что и Феофан,
зафиксировавший для Северного Кавказа и Нижнего Поволжья реалии конца
VII в., когда булгары были разгромлены, и основная их часть уже покинула
земли бывшей державы Кубрата: «Аспарух, переправившись через реки Днепр и Днестр, поселился у Истра (Дуная – С. Х.)… И так как этот народ
разделился и рассеялся, племя хазар, поскольку оно поселилось поблизости
от САРМАТОВ (БАРСИЛОВ ), из глубин страны, называемой Берсилия, стало с тех пор
безнаказанно совершать набеги»
1
. Ко времени описываемых событий
относятся и данные «Армянской географии», согласно которой «Аспар-Хрук,
сын Хубраата, бежавший от хазар из гор Булгарских» уже живет на одном из
островов «Дануба», т. е. Дуная2
. Если учесть, что армянский и византийские
авторы, вернее, источник Феофана и Никифора, датируемый VII в.,
следовали системе Птолемея, то не трудно сделать вывод, что под «самой
дальней страной Первой Сарматии» и «глубинами Берзилии» Феофана нужно
понимать просторы правобережья Нижней Волги и Предкавказья, ибо за
Волгой уже начиналась птолемеевская Скифия. Однако это несколько
противоречит данным арабской историографии.
Например, автор VI в. Захарий Ритор (Псевдо-
Захарий) называет тринадцать племен, обитающих к северу от Каспийских
ворот: «Авнагур – народ, живущий в палатках. Авгар, савир, бургар, АЛАН(БАРСИЛ),
куртаргар, авар, дирмар, сиругур, баграсик, кулас, абдел, ефталит – эти
тринадцать народов живут в палатках, существуют мясом скота и рыб,
дикими зверьми и оружием»
2
.
Л. Б. Гмыря рассматривает вопрос этнической атрибуции
населения «земли гуннов» во временной динамике
. В одной из последних
работ названный исследователь пишет, что в VII в. его территория была
населена гунно-савирами, а Берзилия помещается к северу от «Царства гуннов»
Михаил Сириец называет БЕРСИЛИЮ СТРАНОЙ АЛАН , «в которой
римлянами были построены города Каспия, называвшиеся вратами Turaye»,
локализуя ее, тем самым, севернее Дербента, так как слово Turaye, по
мнению исследователей, является авторской передачей древнего ирано-
армянского названия Дербента – Чор. Поэтому более справедливым
представляется вывод А. П. Новосельцева о том, что «пределы Берсилии
следует расширить, отнеся к ней значительную территорию Восточного
Предкавказья, часть Центрального Предкавказья и низовья Волги, хотя в
узком смысле так могла именоваться (особенно в позднее время – VIII–IX
вв.) и более ограниченная территория в пределах Северного (Приморского)
Дагестана»
2
. Из Берзилии, «самой дальней страны первой Сарматии» вышел
«великий народ хазар», изгнал булгар и создал державу во главе с каганами
тюркской династии Ашина
Берсилию средневековые источники называют СТРАНОЙ АЛАН ИЛИ САРМАТИЕЙ
А на русских княжествах татары оказались по просьбе Ярослава Всеволодовича, отца Невского. Об этом была статья в ЖЖ, где все это отчетливо обосновывается. И для такого утверждения у авторов статьи есть тысячи аргументов. Все то, что пишут историки - ложь. Не были ни крупных сражений, ни сжигания городов, ничего подобного не было. Возьмем к примеру тот же Козельск. В 90-е годы, в городе начался ажиотаж: начали искать следы героической обороны Козельска от татар. Все земли в городе перерыли, и в самом городе и вокруг него в радиусе 10 км. Но не нашли никакого следа битв, ни одного наконечника стрелы, ни одного трупа, которые относились бы к 13 веку. НИЧЕГО! Не было там никаких сражений в 13 веке! А вот следы войн и пожарищ, которые относятся к 10-12 векам – предостаточно! Город Козельск как минимум в 3 раза полностью сожгли. В отложениях, которые относятся к этим векам, находят 20 сантиметровые слои золы. И по всему городу. Сотни трупов в братских могилах насильственно убиенных людей. И все это историки объясняют временами насильственного крещения, и междоусобными войнами князей. Еще более печальная картина по Рязани. Там никакого русского города не было. Даже в 13 веке. Это был город эрзя, с названием Эрзянь. Которого русские дружины в десятки раз полностью сожгли, тысячи людей там поубивали, пока не сломали сопротивление эрзянцев. Получается, татары, именно татары и принесли мир в многострадальные русские княжества. То же самое и с булгарсмкими городами. ТАМ НЕТУ НИ ЕДИНОГОАРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА, который бы показывал, что в 13 веке там были какин-то войны. Об этом пишет известный археолог Альберт Нигаманов, а он перерыл все булгарские городища, но не смог найти ни одного наконечника стрелы, очтавленного там татарами. Что касается русских, они тоже были верными союзниками татар, об этом пишет например - Сплитский. А во времена Хубилая вся личная гвардия этого кагана в Ханбалыке состоял только из русских. Именно русские дружины завоевали для Татарской империи Хубилая государство Вьет (северная часть Индокитая).
Монгол китайцы также называли татарами , как и всех кочевников севернее Китая .
Через них татарами монгол начали называть и европейцы , арабы , русские
Вот название труда Карпини посла Римского папы к монголам , который прожил среди них 10лет
Джованни Дель Плано Карпини
История МОНГАЛОВ , которых мы называем ТАТАРАМИ
Джиованни дель Плано Карпини. История Монгалов. Гильом де Рубрук. Путешествие в Восточные страны.
Перевод А. И. Малеина.
М.: Государственное издательство географической литературы, 1957.
Примечания и иллюстрации добавлены по изданию: Рубрук Вильгельм, Карпини Иоанн Плано. История Монголов / Путешествие в восточные страны СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1911.
Начинается история МОНГАЛОВ , именуемых нами ТАТАРАМИ
Тут предельно все ясно .Даже человеку не обремененного интеллектом
Ключевое слово у Карпини - монголы ,которых ОШИБОЧНО европейцы (мы) называем ТАТАРАМИ
А вот что пишет другой посол Рубрук
В 1253 году к Сартаку через Константинополь прибыло посольство короля Людовика Французского во главе с монахом-францисканцем Гийомом де Рубруком. Сартак благосклонно принял Гийома, но не стал вступать в переговоры, а перенаправил его к Бату. Один из приближённых Сартака заявил Гийому: «Не говорите, что наш господин — христианин, он не христианин, а „МОНГОЛ“, так как название „христианство“ представляется им названием какого-то народа. Они превознеслись до такой великой гордости, что хотя, может быть, сколько-нибудь веруют во Христа, однако не желают именоваться христианами, желая своё название, то есть МОНГОЛ »[1].
В переводе с древнемонгольского языка "Монгол" означает «божественный», «серебряный».
«Мы, МОНГОЛЫ , — сказал он[2], — верим, что существует только единый Бог, которым мы живем и которым умрем, и мы имеем к Нему открытое прямое сердце». «Они не хотят называть себя ТАТАРАМИ , так как татары БЫЛИ ДРУГИМ НАРОДОМ , сами себя они называют МОНГОЛАМИ ».
(Гильом де Рубрук, Путешествие в восточные страны, 1253)
Как видим ,МОНГОЛЫ не хотели что бы их называли именем другого народа , который (татарский народ) к приезду Рубрука и Карпини к Монгольскую империю , уже НЕ СУЩЕСТВОВАЛ .
Рубрук пишет
Чингис повсюду посылал вперед Татар, и отсюда распространилось их имя, так как везде кричали: «Вот идут Татары». Но в недавних частых войнах ВСЕ ОНИ (ТАТАРЫ ) были ПЕРЕБИТЫ . Отсюда упомянутые МОНГОЛЫ ныне хотят УНИЧТОЖИТЬ это НАЗВАНИЕ (ТАТАРЫ ) и возвысить свое(МОНГОЛ ). Та земля, в которой они были сперва и где .находится еще двор Чингис-хана, называется Онанкеруле 118.
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Конечно , татары были уничтожены Чингисханом еще в 1202 году . Но по мнению авторов им было неловко , что они подвергли геноциду весь татрский народ и по этому придумали версию , что татар ставили впереди во время боя , как штрафбатовцев , и они были уничтожены по версии монголов во время войн .
Но ставили впереди войск обычно тех кто провинился ..
Но в любом случае ко времени приезда этих европейских авторов , этих древних татар как народ уже не существовало
О них эти авторы писали в ПРОШЛОМ ВРЕМЕНИ
Почему в живых остался именитый татарин Мухули, самый главный военоначальник Чингизхана после Субудея? Кто возглавлял например поход на Индию еще во времена самого Чингиза? Кем он был по национальности?
Кем был по национальности Чжэн Хи, главнокомандующий морским и речным флотом империи Юань? Кстати который и открыл в действительности Америку еще до 300 лет до Колумба. Кто придумал бумагу в Китае, какой нацональности был этот человек? А ведь это фиксировано в китайских летописях.
Кем называл например себя внук Чингизхана Хубилай? Монголом? Китайцем? А как он называл свою новую родину (Китай) Монголией что ли? Или Цинь?
Почему в живых остались табынцы, барынцы, катайцы и другие татарские племена, которые и нынче преспокойно проживают в Зауралье и в восточном Казахстане?
Теперь татары называют себя Великим монгольским государством, и поэтому пограничные чиновники именуют их [сокращенно] мэн-да. Но [эти] два государства отстоят друг от друга с востока на запад в общей сложности на несколько тысяч ли. Неизвестно почему [они] объединены под одним именем. Ибо в период процветания государства Цзинь были созданы северо-восточное вербовочно-карательное управление для обороны от монголов и Кореи и юго-западное вербовочно-карательное управление для контроля над территорией татар и Си Ся. Монголы, очевидно, занимали [земли, на которых находились] двадцать семь круглых крепостей того времени, когда У-ци-май начинал дело, а границы татар на востоке соприкасались с Линьхуаном, на западе располагались в соседстве с государством Ся, на юге доходили до Цзинчжоу и достигали государства Больших людей на севере”. Прежнее монгольское государство уже было уничтожено и что нынешние монголы и есть татары. В Гу-цзинь цзи-яо и-пянь Хуан Дун-фа сказано: “Существовало еще какое-то монгольское государство. [Оно] находилось к северо-востоку от чжурчжэней. Во времена цзиньского Ляна [оно] вместе с татарами причиняло зло на границах. Только в четвертом году нашего [периода правления] Цзя-дин [1211 — 1212] татары присвоили их имя и стали называться Великим монгольским государством
"...сколько-нибудь веруют во Христа, однако не желают именоваться христианами, желая своё название, то есть МОНГОЛ"-все верно повторюсь,что татары называли себя монголами,читайте:
"Еще татары восхищаются монголами как воинственным народом, поэтому обозначают название династии как "великое монгольское государство". Этому также научили их бежавшие чжурчжэньские чиновники".
Мэн да бэй лу.
В переводе с древнемонгольского языка "Монгол" означает «божественный», «серебряный».-монголы Чингисхана-это конфедерация тюркских племен:
«в настоящее время, вследствие благоденствия Чингис-хана и его рода, поскольку они суть монголы, — [разные] тюркские племена, подобно джалаирам, татарам, ойратам, онгутам, кераитам, найманам, тангутам и прочим, из которых каждое имело определенное имя и специальное прозвище, — все они из-за самовосхваления называют себя [тоже] монголами, несмотря на то, что в древности они не признавали этого имени. Их теперешние потомки, таким образом, воображают, что они уже издревле относятся к имени монголов и именуются [этим] именем, — а это не так, ибо в древности монголы были [лишь] одним племенем из всей совокупности тюркских степных племен»
Рашид ад-Дин.
"Но в недавних частых войнах ВСЕ ОНИ (ТАТАРЫ ) были ПЕРЕБИТЫ . Отсюда упомянутые МОНГОЛЫ ныне хотят УНИЧТОЖИТЬ это НАЗВАНИЕ (ТАТАРЫ ) и возвысить свое(МОНГОЛ ). "-я уже вам написал,что татары называли себя монголами...
"Конечно , татары были уничтожены Чингисханом еще в 1202 году."-т.е.,он хотел уничтожить свой собственный народ?)))))))Откуда вы взяли эту глупость?))))
Чингисхан сам происходил из татар,читайте внимательно:
"Что касается татарского владетеля Тэмоджина, то он высокого и величественного роста, с обширным лбом и длинной бородой. Личность воинственная и сильная. Это то, чем он отличается от других".
Мэн да бэй лу.
"Случилось,что в 1187 г. татары выбрали себе царя, и звался он по-ихнему Чингисхан ... Увидел Чингисхан, что много у него народу, вооружил его луками и иным их оружием и пошел воевать чужие страны". Марко Поло
Мэн да бэй лу:
"Я, Хун часто расспрашивал их об их прошлом и узнал, что монголы уже давно истреблены и исчезли".
"Но ставили впереди войск обычно тех кто провинился ..
Но в любом случае ко времени приезда этих европейских авторов , этих древних татар как народ уже не существовало"-как это не существовало если мы татары существуем до сих пор!?)))))))))
Вот вам про происхождение казанских татар,читайте внимательно:
МАТВЕЙ МЕХОВСКИЙ
ТРАКТАТ О ДВУХ САРМАТИЯХ
DE DUABUS SARMATIIS
Глава третья. О татарах козанских и татарах ногайских.
Третья орда — козанских татар — названа так по замку Козан, стоящему над рекой Волгой у границ Московии, где они живут.
Они произошли от главной татарской орды, а именно от чагадайских или заволжских татар, как и все другие татары.
Эта Козанская орда имеет около 12 тысяч бойцов, а при необходимости, когда они созывают и других татар, они могут выставить до 30 тысяч воинов.
В следующем, 1237 году монголы завоевали западные земли Булгарии. После этого они беспрепятственно пошли на русскую землю.
Булгарский народ продолжал оказывать сопротивление монголам и после разрушения столицы. В 1238 и 1239 годах по стране прокатились многочисленные восстания против завоевателей. Наиболее мощными из них были восстания, во главе которых стояли царевичи Баян и Джинку. Против монголов начали партизанскую войну и нижневолжские булгары, а также кыпчаки. Когда монголы двинулись в Западную Европу, воинский гарнизон в Булгарии был сокращен. Этим воспользовались булгары и пытались восстановить свою независимость. И вроде что-то получалось. Даже начали строить новую столицу. Но монгольская армия вернулась, и всё встало на свои места. Вернувшаяся из Западной Европы в 1240 году стотысячная армия Батыя вновь взяла Булгарию. Это было вторичное завоевание.
Восстания булгар не прекращались. Батый в 1246 году совершил крупный карательный поход на Булгарию. Наиболее мощные восстания прокатились по Булгарии в 1277 – 1278 годах. В течение двух лет монголы вновь покорили Булгарию
Или сами сочинили?
Ни когда казахи - прямые потомки ордынцев - ни когда не называли себя ТАТАРАМИ ,
Табынцы , катайцы - башкиры ..Можете спросить любого из них
Баргыны - казахи
У поволжских татар родо-племенное деление ушло после нашествия монгол когда в результате переселения в другие районы ВСЕ ПЛЕМЕНА, предки поволжских татар - смешались
Поволжские татары имели в предках не только этнических булгар , а барсил-алан , Аскелов (суасов ) -алан , Буртасов-алан . На них наслоились финский ,славянский , германо-скандинавский и тюрко-монгольский компоненты
Но разве цель, которую ставил перед собой Чингисхан, чем-то отличается от стремлений других великих правителей прошлого – от Александра Македонского до Наполеона Бонапарта? Разве не все они в равной степени стремились создать мощное централизованное государство с единственно возможной в те времена эффективной формой управления – абсолютной властью?
Чингисхан стал создателем Монгольского государства, объединившего в единый народ различные группы и группировки под правлением, которое по форме своей было абсолютной монархией в высшем ее проявлении. А затем пришло время империи, охватившей огромную территорию. И вспомним: империя Александра начала разваливаться сразу же после его смерти, а Наполеон и вовсе умирал на острове Святой Елены, понимая, что от его Великой Франции ничего не осталось.
А вступление в наследство сына Чингисхана не вызвало никаких протестов и волнений, и власть его потомков, позднее все же разделившихся на отдельные царства, распространялась на полмира еще несколько столетий.
Чтобы создать великое государство, нужны великие реформы и преобразования, нередко ломающие существующие устои от верхов до основания. Разве у Чингисхана все получилось само собой, его четко структурированная империя возникла на ровном месте, по мановению волшебной палочки? И снова нет. Чингисхан был величайшим реформатором, его опорой в преобразованиях стали воля, авторитет, энергия и организаторский талант.
С тех пор, как представители монголоязычных племен, собравшиеся в 1189 году на Великий хуралдай (курултай), являвшийся официальным государственным институтом монголов, провозгласила Тэмужина Чингисханом – то есть «ханом-океаном», Повелителем Вселенной, высшим правителем родоплеменного объединения Хамаг Монгол («Все монголы»), Монголия с точки зрения государственного устройства и управления преобразилась до неузнаваемости. Стремительный переход от родо-племенного кочевого устройства к единому государству сопровождался столь же стремительными и масштабными реформами.
Вся верховная власть была сосредоточена в руках хана, его указы являлись обязательными к исполнению на всей территории страны. При этом Великий хуралдай не утратил своей роли как совещательный орган, на котором монгольская аристократия могла высказать свое мнение по важнейшим вопросам: возведение на престол нового хана, объявление войны или заключение мира и т. д. Хан был наделен правом высшей судебной инстанции, однако же структура судебной власти была относительно независимой.
Суд при Чингисхане превратился из общественного института в государственный. Хан понимал, что если законы, откуда бы они ни исходили, не будут соблюдаться в самом дальнем улусе, его империя обречена на развал и гибель. Именно поэтому контроль за исполнением судебных решений был важнейшей задачей Верховного судьи, который вершил правосудие от имени хана.
Финансовым фундаментом функционирования монгольского государства стала налоговая система. Преемник Чингисхана – Угэдэй, ввел в оборот монеты, а вскоре в отдельных частях Империи появились и бумажные деньги. При Чингисхане была организована сеть путей сообщения, налажена бесперебойная работа курьерской службы, разведки, в том числе и экономической.
Огромные территории и разрозненность подданных, необходимость постоянного поддержания сил в боевой готовности требовали создания очень четко структурированной системы организации. Фундаментом такой военно-административной организации стала децимальная система – всех монголов Чингисхан поделил на десятки, сотни, тысячи и тумэны (десять тысяч), «перетасовав» таким образом племена и роды.
Командирами над главнейшими структурными подразделениями были назначены специально отобранные люди из приближенных и нукеров Чингисхана. Все взрослые и здоровые мужчины считались воинами, в мирное время они вели свое хозяйство, а в военное обязаны были по первому приказу взяться за оружие.
Отдельные сотни, тысячи и тумэны вместе с земельными наделами передавались во владение феодальному князю, главе аристократического рода – ноёну. Хан, который по закону являлся собственником всей земли в государстве, раздавал землю и работников во владение ноёнам, те за это обязаны были исполнять определенные повинности, которые прежде всего касались военной службы. Самовольный переход из одного десятка, сотни, тысячи или тумэна в другой был запрещен, работники были закрепощены за ноёнами.
Такая система, вполне естественно, не является идеальной с точки зрения современных принципов, но она полностью соответствовала условиям того времени, образу жизни и традициям монгольского народа. Казалось бы, человек, создавший такую систему и сделавший свое государство сильнейшим на тот момент в мире, должен без каких-либо оговорок войти в сонм величайших правителей в истории.
Но не тут-то было. При том, что полководческий талант Чингисхана признавали абсолютно все, его заслуги как правителя не то чтобы оставались в тени – их словно и не существовало вовсе!
Выдающийся ученый, академик Б. Я. Владимирцов сказал однажды: «Чингисхан был сыном своего времени, сыном своего народа, поэтому его и надо рассматривать действующим в обстановке своего века и своей среды, а не переносить его в другие века и другие места земного шара». Прекрасные и правильные слова! Но давать такую оценку деятельности первого монгольского хана еще до недавнего времени были готовы немногие.
Причины такого отношения, в общем-то, понятны. Воины Чингисхана прокатились губительной волной по Азии и половине Европы, все сметая на своем пути. «Они пришли, сломали, сожгли и убили» – такой образ монголо-татар и их предводителя надолго стал архетипом жестокости и варварства. Почему же именно монголы стали «главными обидчиками» во времена, когда воевали все и повсюду?
Потому что были сильнее и организованнее всех остальных, а возглавлял их выдающийся правитель?.. Побежденные никогда не любят победителей и с трудом признают их превосходство…
Но самое главное: даже у тех европейцев, которые готовы были объективно оценить роль Чингисхана в истории, практически не было точек опоры – документов и свидетельств очевидцев, на основе которых можно было составить правдивую картину.
В древние времена человек, не знавший своей родословной, был подобен «обезьяне, которая без толку блуждает в лесу». Именно поэтому была так развита и богата изустная традиция передачи знаний и истории. Монголы в этом смысле не были исключением – история рода и племени передавалась как самое дорогое наследство.
Об этом писал персидский историк XIV века Рашид ад-Дин: «Обычай монголов таков, что они хранят родословие предков и учат, и наставляют в знании родословия каждого появившегося на свет ребенка. Таким образом, они делают собственностью народа слово о нем, и по этой причине среди них нет ни одного человека, который бы не знал своего племени и происхождения».
Со временем история монгольского народа обогащалась новыми фактами, и передавать события исключительно в устной форме становилось все труднее. Возникла необходимость в летописях и летописцах, которые появились при Чингисхане (еще одна несомненная заслуга великого правителя) в начале XIII века. Первые монгольские «несторы» собрали все предания и мифы о предках Чингисхана: ни много ни мало – 22 поколения.
Так начиналось «Сокровенное сказание монголов» – первоисточник для всех исторических, художественных и научных трудов о Чингисхане и его эпохе, шедевр литературы, который стоит наравне с величайшими литературными памятниками древности – «Илиадой», «Калевалой» и «Словом о полку Игореве».
Булгарская цивилизация на Волге
В 1223 году монголы проникают в степи Восточной Европы и разбивают наголову объединенные войска русских и кыпчаков на реке Калке (у Азовского моря). Осенью этого же года булгары в первый раз лицом к лицу встретились с монголами. Это произошло на берегу Волги, на южной границе Волжской Булгарии – Самарской Луке в районе Жигулевских гор. Булгары использовали испытанную веками тактику своих предков : разделили армию на три части: правое крыло, левое крыло и центр. «Крылья» – наиболее сильные подразделения – должны были находиться на засаде, ожидая свой решающий час. А наиболее слабая часть должна была, изматывая врага, заманить его в нужное место для полного уничтожения. Булгары поджидали монгол, спрятавшись за удобно расположенными укреплениями. Когда подошли монголы, они, сделав вид, что испугались, начали отступать. Монголы бросились за ними, но оставшаяся часть булгарских войск, выйдя из укрытий, внезапно напала на них сзади. Враги были в замешательстве. Вот как описывает это сражение современник, арабский историк Ибн ал-Асир: «(булгары) устроили засады, выступили против них (монголов), встретились с ними, и заманили до тех пор, пока они (монголы) зашли за место засад, напали на них с тыла, так что они остались в середине; поял их меч со всех сторон, перебито их множество и уцелели из них только немногие. Говорят, что их было до 4000 человек…».
Оставшиеся в живых монголы еле добрались до ставки Чингисхана и принесли ему весть о первом поражении его армии.
Эта была великая победа булгар, отодвинувшая монгольские походы в Восточную Европу на 13 лет.
В 1229 году монголы принимают решение вновь идти войной на Булгарию. Булгарские сторожевые отряды встретили врага на реке Яик (Урал). Битва была жестокой. Но на этот раз булгары были побеждены. Однако монголы не осмелились подняться до Волги.
В 1232 году они вновь делают попытку завоевать Волжскую Булгарию. Они доходят до Биляра. Увидев сильно укрепленную столицу, монголы теряются и, поняв, что с малым войском им не удастся победить, уходят обратно.
В 1235 году в столице Монголии Каракоруме собирается большой курултай. Там принимают решение о завоевании до сих пор непокоренных земель Болгарии и Руси. Монголы усиленно готовятся к войне. Предводителем войск становится внук Чингисхана – Батый- хан. Через год, в 1236 году, армия монголов из трехсот тысяч человек выступает на запад. Ее передовые части в начале лета достигают границ Булгарии. До осени, поджидая подхода главных сил, они засылают шпионов в булгарские города, изучают укрепления, ведут небольшие войны. Булгары тоже не сидят, сложа руки: собирают войско, подправляют городские укрепления, готовят оружие. В столице страны, Биляре, собралось около 50 тысяч воинов. Но эта была слишком малая сила для того, чтобы противостоять закаленным во многих битвах монгольским войскам.
Осень 1236 года вошла в историю кровавыми событиями, принесшими булгарам смерть, рабство и неисчислимые бедствия. Свидетель тех событий писал: «В Булгарской земле угланы (сыновья монгольского хана) соединились; от множества войск гудела и стонала земля, от множества шума полчищ столбенели дикие звери и хищные животные. Сначала монголы силой и штурмом взяли город Болгар (Биляр). Многочисленность населения этого города, неприступность его укреплений были известны всему миру. Чтобы был урок всем остальным, часть народа убили, а другую часть захватили в плен». Похожие записи оставил и русский летописец: «Из восточных стран на Болгарскую землю пришли безбожные татары (монголы) и захватили Великий город Болгарский, перерезали всех людей от стариков до младенцев, взяли богатства много, город сожгли и всю страну пленили».
Монголы грабят и жгут в этот раз не только столицу, но и множество других городов и деревень. Биляр, Сувар и десятки других городов перестают существовать. В страну приходит черное горе. Булгарское государство теряет свою независимость.
Борьба волжских булгар против монгольских завоевателей оставила глубокий след в памяти наших предков. Мужество народа отражено в легендах, дастанах, исторических песнях.
Около деревни Новое Узеево Аксубаевского района Республики Татарстан находится место, называемое «Хужалар тауы» (Гора господ). Говорят, что на этом месте в старые времена стоял булгарский город Марджан. Там был вождем человек по имени Тырышмал Хужа. У него было 12 дочерей. Среди них была и прекрасная Неркес, которую любил Иштиряк Батыр.
Внезапно на Булгарскую страну напали захватчики. Они дошли до столицы страны — Биляра и окружили его. На защиту Биляра пришли богатыри из других городов. Иштиряк Батыр тоже выступил против врагов. Война была жестокой, многие батыры сложили головы. Сражаясь, Иштиряк Батыр с тремя соратниками поднялся на Хужалар тауы, что недалеко от Биляра. Батыры поклялись бороться за родную землю до последней капли крови и, обрушившись на врагов, погибли в неравном бою. Их похоронили на той горе.
В борьбу вступили женщины. Среди них были и 12 дочерей Тырышмал Хужи. Однако основные силы были разбиты. После этого 12 девушек развернули своих коней к Марджану. Захватчики не отставали от них и, дойдя до города Марджана, расположенного среди лесов и яблоневых садов, взяли город и пленили его жителей.
Тырышмал Хужу и его 12 дочерей враги поймали и привели к Хужалар тауы. Здесь под неусыпным оком врагов они днем и ночью носили землю и насыпали высокую гору. На вершине этой горы враги хотели живыми закопать Хужу и его 12 дочерей. Но в одно мгновение дочери превратились в двенадцать звезд, а сам Тырышмал Хужа скрылся с глаз, спрыгнув с горы и превратившись в ручей. Народ до сих пор считает родник, являющийся истоком реки, святым и поклоняется ему, а гору, насыпанную девушками, называют «Девичьей горой».
… На страну напали враги. При взятии города Болгара его правитель Абдулла со своей семьей и близкими запирается в одной из каменных башен. Злой Аксак Тимур (Хромой Тимур) приказал поджечь башню, обложив ее дровами. В огне погибают все, кроме младшей дочери эмира. Она была самой красивой и умной девушкой во всей Булгарской стране. В белой одежде эмирская дочь выходит на крышу башни. Аксак Тимур, пораженный ее смелостью и красотой, приказывает затушить огонь. После того как огонь затух, разбойник заявляет во всеуслышанье: «Ты должна стать моей главной женой, украшением дома». Девушка гордо отвечает: «Лучше броситься вниз, чем быть женой захватчика». В ответ на это безумный Аксак Тимур отдает приказ привести, пытать и убить на ее глазах двух ее братьев, взятых в плен. Увидев своих братьев, которых должны были принести в жертву, девушка призадумалась. Притворившись, что она испугалась, она закричала, что согласится стать его женой, если ее братьям дадут самых лучших лошадей и освободят их. Аксак Тимур, потерявший разум от красоты девушки, дает самых хороших лошадей. Царевичи, бросив прощальный взгляд на сестру, вскакивают на лошадей и исчезают вдали. Смелая девушка тут же бросается вниз головой в затухающий огонь.
Двое братьев, достигнув северных областей Болгарии, основывают город Казань. А героически погибшую дочь эмира народ помнит до сих пор. И придя к основанию башни, бросившись с которой она погибла, читают молитву…
Древние легенды донесли до наших дней свободолюбивый дух татарского народа, который даже в самый тяжелый период своей истории сумел сохранить достоинство и гордость.
«Булгарская цивилизация на Волге» (Г.М.Давлетшин, Ф. Ш. Хузин)
Чингизнаме случайно не среди таковых?
Период времени, отображенный в «Сокровенном сказании монголов», охватывает полтысячелетия – от середины VII до середины XII века. Столь же широки и пространственные рамки: автор описывает события, происходившие от океана на востоке и почти до океана на западе, на территории Евразии, Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии, Индии, Средней Азии, Кавказа, Южной Сибири, Руси, Восточной и Средней Европы.
Очевидно, что «Сказание» – труд колоссальный по своим масштабам. И даже если бы его безвестный автор сухо и скупо пересказал события эпохи, его работа заслуживала самого высокого уважения. Но он еще обладал выдающимся литературным талантом, прекрасно разбирался в поэтике и стилистике монгольского фольклора.
Сочетая историческую правду и художественный вымысел, красочно и живо вплетая в повествование элементы мифов, сказаний, пословиц, используя все возможные литературные средства, автор создал исторический эпос, энциклопедию событий, традиций и обычаев древних монголов. И, естественно, особенное место в «Сказании» занимает фигура первого Великого хана, наследника «избранного на Небесах» рода – Чингисхана.
Считается, что «Сокровенное сказание монголов» было создано в 1240 году (следует отметить, что это самая распространенная, но не единственная датировка), во времена правления Угэдэй-хана. Оригинал этого литературного памятника не сохранился, до нас он дошел в виде китайской иероглифической транскрипции, снабженной кратким переводом на китайский язык. Эта транскрипция сделана в XIV веке и была предназначена для обучения дипломатов Поднебесной монгольском языку.
Европейские ученые узнали о «Сокровенном сказании монголов» благодаря архимандриту Палладию (в миру – Петру Ивановичу Кафарову; 1817–1878), который с 1850 по 1858-й и с 1865 по 1878 год возглавлял Русскую православную миссию в Пекине. Он приобрел рукопись «Сказания» в 1866 году, сделал перевод сокращенного китайского подстрочного текста и опубликовал под названием «Старинное монгольское сказание о Чингисхане» в «Трудах членов российской духовной миссии в Пекине».
В настоящее время «Сокровенное сказание монголов» переведено на русский, английский, французский, немецкий, испанский, чешский и болгарский языки, а также на современный монгольский язык. Представленный в данном издании перевод монголоведа А. В. Мелёхина и поэта-переводчика Г. Б. Ярославцева является попыткой полного художественного перевода выдающегося памятника монгольской литературы.
Кроме того, в книге собраны дошедшие до нашего времени фрагменты знаменитой «Великой Ясы» – свода законов XIII века и «Биликов» – собрания наставлений и изречений Чингисхана, а также отрывки из средневековых источников, посвященных великому правителю. Все вместе это позволит читателю создать максимально полную картину и увидеть эпоху Чингисхана как глазами его соотечественников, так и современников и историков из других стран.
А. Хорошевский
§ 153. Перезимовали ту зиму, а на осень в год Собаки Чингис-хан положил воевать с Татарами: Чааан-Татар, Алчи-Татар, Дутаут-Татар и Алухай-Татар. Прежде чем вступить в битву при урочшце Далан-нэмургес, Чингис-хан, с общего согласия, установил такое правило: "Если мы потесним неприятеля, не задерживаться у добычи. Ведь после окончательного разгрома неприятеля добыча эта от нас не уйдет. Сумеем, поди, поделиться. В случае же отступления11 все мы обязаны немедленно возвращаться в строй и занимать свое прежнее место. Голову с плеч долой тому, кто не вернется в строй и не займет своего первоначального места!" В сражении при Далан-нэмургесе мы(монголы) погнали ТАТАР. Тесня их, мы вынудили Татар соединиться в их улусе при урочище Улхуй-шилугельчжит и там полонили их. Мы истребили тут Татарских главарей поколений Чаган-Татар, Алчи-Татар, Дутаут-Татар и Алухай-Татар. В нарушение указа задержались, оказывается, у добычи трое: Алтан, Хучар и Даритай. За несоблюдение приказа у них отобрано, через посланных для этого Чжебе и Хубилая, отобрано все, что они успели захватить, как то: отогнанные в добычу табуны и всякие захваченные вещи.
§ 154. Покончив с казнями главарей и сбором пленных Татар, Чингисхан созвал в уединенной юрте Великий семейный совет, для решения вопроса о том, как поступить с полоненным ТАТАРСКИМ народом. На совете поговорили и покончили с этим делом так:
Искони был Татарский народ Палачом наших дедов-отцов. Отомстим же мы кровью за кровь. Всех мечом до конца истребим:
Примеряя к тележной оси, Всех, кто выше, мечу предадим, Остальных же рабами навек Мы по всем сторонам раздарим.
Татарское племя – это исконные губители дедов и отцов (наших). Истребим же их полностью, равняя ростом к тележной чеке, в отмщение и в воздаяние за дедов и отцов. Дотла истребим их, а остающихся (малых детей, ростом ниже тележной чеки) обратим в рабство и раздадим по разным местам.]
Когда, по окончании совета, выходили из юрты, татарин Еке-Церен спросил у Бельгутая: «На чем же порешил совет?» А Бельгутай говорит: «Решено всех вас предать мечу, равняя по концу тележной оси». Оказалось потом, что Еке-Церен оповестил об этих словах Бельгутая всех своих Татар, и те собрались в возведенном ими укреплении. При взятии этих укреплений наши(монгольские ) войска понесли очень большие потерн. Перед тем же как наши войска, с трудом взяв Татарские укрепления, приступили к уничтожению Татар, примеривая их по росту к концу тележной оси, – перед тем Татары уговорились между собою так: «Пусть каждый спрячет в рукаве нож. Умирать, так умрем по крайней мере на подушках (из вражеских тел)». Вследствие этого наши(монголы) опять понесли очень много потерь. Тогда, по окончании расправы с Татарами, которых примерили-таки к тележной оси и перерезали, Чингис-хан распорядился так: «Вследствие того, что Бельгутей разгласил постановление Великого семейного совета, наши войска понесли очень большие потери. А потому в дальнейшем он лишается права участия в Великом совете. Вплоть до окончания заседаний совета он обязуется наблюдать за порядком близ места заседаний, а именно: улаживать ссоры и драки, разбирать дела о воровстве, обманах и т. п. Бельгутай с Даритаем имеют право доступа в совет лишь по окончании его заседаний, после того как выпита чара-оток».
Иранское имя предводителя БАРСИЛ, Вынасеп Сухрап. Можно
представить как Вен / Вын+сеп – авестийское spit, персидское sapēt, safēd – «светлый», а вторая часть
имя Сухраб тоже полностью иранская, ее можно связать с мифическим героем из „Шах-намэ”, богатырем
Сухрабом, сыном Рустама, в пехлеви suxr – «красноватый». Также – Сухраб / Sohrāb или Suhrāb,
переводиться как “рубин”, „блеск” из перС. sorkhabē – «яркий», «красный».
Это объясняет иранское имя предводителя хазир и барсилов у Мовсеса Хоренаци, иранское происхождение имени АЛАНО-БАРСИЛЬСКОГО рода нахараров у Мовсеса Каган-катвацн и отчасти ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ СТРАНЫ АЛДАН и БАРСИЛИИ в источнике Михаила Сирийского. Что же касается локализации земли барсилов, то здесь, видимо, приходится опираться только на показания Анании Ширакаци. Это ближайший к Волге район Азовско-Каспийского междуморья. В X в. он входил в домен хазарского кагана, но к тому времени барсилы, за исключением ушедшей на СЕВЕР (на Среднюю Волгу ) ГРУППЫ (барсилов) , уже были инкорпорированы хазарами. В этой связи обращает на себя внимание имя реки В-р-шаи, которая была южным пределом кочевки хазарского кагана. П. К - Коковцев предполагал, что В-р-шан — это Кума, однако расположение рек на юге от ставки царя хазар Итиля делает более-предпочтительным отождествление ее с Восточным Манычем.37
К решению вопроса о положении Барсилии, страны алан , на. наш взгляд, следует привлечь еще одну группу источников, которые с этой целью до сих пор не использовались. Это нартский эпос, северокавказская топонимика н местный исторический фольклор. Так, в кабардинском нартском эпосе в цикле сказаний о Батразе неоднократно упоминается Барсово (Басово) поле. Герой обычно пересекает его, переправившись через Псыж (Кубань) и направляясь на12; восток в сторону моря Хазас (Хазар), «где конец приморской пустыни». Через это поле герой едет и в область «междуморья» — место постоянных нартских набегов. Здесь же он мстит за смерть отца. О степи, лежащей к северо-востоку от Кубани, эпос прямо говорит, что она «от века именуется „Барсовым полем”». Цикл Батраза — относительно молодая часть эпоса, причем такая его часть, которая складывалась из кабардино-адыгской и осетинской эпических версий. Появление топонимов, отражающих некоторые реалии ранкесредневековой истории Северного Кавказа, именно в этом цикле вполне закономерно. «Страна АЛАН Барсилия» и «Барсово поле», находящееся в центре Азово-Каспийского междуморья, вряд ли случайные совпадения письменной традиции и фольклора.38
с «храбрым мужем, который пришел из страны баслАС (барсилов)».1
баслАС (барсилов)
ОС АС ЯС -- ОБЩЕАЛАНСКИЕ ЭТНОНИМЫ
После смерти Хосрова, когда в Армении произошли беспорядки, Ардашир Сасанидский овладел оной и старался уничтожить потомство Хосрова, но Артаваз, один из армянских сановников, увез Тиридата, сына Хосрова в Кесарию. Тиридат был весьма силен и храбр, поступил в военную службу, обрел себе славу и с помощью римских войск снова завладел Арменией. В 289. и 290 гг. Тиридат покорил Иверию, Агван (Ширван) и Маскат (вероятно часть Табасарана, Кюринского владения и верхнюю часть Кубинского уезда). Он послал Сумбата, из потомков Сумбата I, просить в супруги у АЛАНСКОГО царя его дочь Ешкен. От нее впоследствии родился Хосров II. Албанцы вторично возмутились, и Тиридат [43] выступил снова. Многочисленное с обеих сторон войско выстроилось в степи Муганской и в очень жестокой битве старый предводитель армянских войск Артаваз был убит. Тиридат, озлобленный этим, бросился в ряды сражающихся. Мужественный Катаргун, РОДОМ ИЗ АЛАН , царь БаслАСский(БАРСИЛЬСКИЙ ) , накинул на него аркан, но Тиридат перерубил его, самого Катаргуна убил, и албанцы были рассеяны
Иосиф Флавий (евр. историк) пишет о попытке пленения арканом армянского царя Тринидада (О войне иудейской, VII, 7, 4);
«Аланин(царь барсил) издали накинул на него аркан и утащил бы его с поля брани, если бы царю (армянскому )не удалось вовремя перерубить мечом веревку и таким образом спастись».
Павсаний отмечает то, что «на врагов САРМАТЫ накидывают АРКАНЫ и затем, повернув лошадей вспять, опрокидывают попавших в арканы»
В последние годы (73 год) Тиридат потерпел тяжкое поражение от вторгшихся в Армению аланов, причём, по свидетельству Иосифа Флавия, едва не попал в плен: АЛАНСКИЙ воин(царь БАРСИЛ ) накинул ему на шею аркан, который он однако сумел перерубить мечом.
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Вы видим , что в древних источниках аланы и барсилы отождествляются .
Мужественный Катаргун, родом ИЗ АЛАН , царь Басласский(Барсильский) , накинул на него аркан,
(О войне иудейской, VII, 7, 4);
«Аланин(царь барсил) издали накинул на него аркан
едва не попал в плен: аланский воин(царь барсил ) накинул ему на шею аркан
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Барсилы - аланское племя т.е они ЧАСТЬ АЛАН .
Аланских племен было много и по этому когда нужно было конкретизировать , о какой группе алан идет речь , называли имя этого аланского племени
Одним из аланских племен было
племя басилы(берсилы) , жившее в начале нашей эры в
Дагестане и Чечне.
Иосиф Флавий так рассказывал о сражении вторг-
шихся в Армению в I в. н. э. АЛАН с армянским вой-
ском: «И так производя грабеж с большой легкостью
и без сопротивления, они (АЛАНЫ) дошли до
Армении, и все опустошая. Царем Армении был
Тиридат, который, выйдя к ним навстречу и дав битву,
едва не попался к ним в плен во время боя; именно,
некто(ЦАРЬ БАРСИЛ) издали набросил ему на шею аркан и готовился - уже притянуть его, если бы он не успел убежать,
перерубив мечом веревку»1.
"Те, кого античные авторы называли сарматами и аланами, реально были весьма разнородны в этническом отношении. На Северном Кавказе известны катакомбы и с брахикранными захоронениями (именно круглоголовость характерна для основной массы сарматских племен). Но более важно, что в этом регионе встречается два долихокранных узколицых типа : с крупной черепной коробкой и средней шириной лица («каспийский») и средне – или длинноголовый узколицый («понтийский»). Первый тип(каспийский) был больше распространен в восточной части Северного Кавказа и связывается выдающимся антропологом М. М. Герасимовой с аланами(барсилами) . Второй(понтийский ) – на западе Центрального Предкавказья, и аналоги ему находятся в «меотских» могильниках . «Понтийский» тип считается «местным», принадлежащим еще ираноязычному («позднескифскому», по мнению М. П. Абрамовой) населению первых веков до н. э.......К «местным» иранцам относятся и те, кто оставил самый богатый катакомбный могильник Кавказа – Мощевую Балку в Карачаево Черкессии.На этих поздних скифов в хазарское время также распрастранилось имя "аланы "
Болгарии в начале XX в., были признаны «варварскими» подражаниями
саманидским дирхемам. Однако среди них был обнаружен и собственно
булгарский чекан
3
. Некогда было высказано предположение, что к чекану
эльтебера Алмуша, принявшего мусульманское имя Джа’фар ибн Абдаллах,
следует относить монеты, в легендах которых значится загадочный титул
«амир Барсал» (ل_;ر ?;Ab_Lا .(Е. Янина предложила собственную конъектуру – ل;âر» ;Барсал». «В таком
случае, – пишет она, – перевод загадочного имени было бы «аль-амир
Барсал», то есть эмир (племени или из племени) барсал, а в хутбе читалось
«О, Аллах! Сохрани эмира барсал, царя булгар»
4
. Расшифровка С.А. Яниной
основывается на внешнем сходстве написания арабских слогов -са- ;â и -ма-
. ;_ Впрочем, если учесть нюансы обеих трактовок, то может получиться
«аль-амир Барсал».
Таким образом, правящая династия Волжской Булгарии происходила из племени Берзил (барсил , берсула , барадж или бараджар , басилас.)
Столицей Волжской Болгарии с 11в являлся г. Биляр , столица племени барсил .
Главное город какого племени являлся столицей всей Волжской Болгарии , то племя и являлся господствующим и из их среды избирались цари .
Название этого господствующего племени - барсилы(берзилы)
Барсилы уже были мусульманами еще до прихода Ибн -Фадлана в Волжскую Болгарию .
Этнические булгары до прихода на Среднюю Волгу жили на Нижнем Дону и Приазовье . А это земли тогда были под влиянием Византии и там Ислам появился лишь в 14 веке , после принятия Ислама ханом Узбеком .
По этому этнические булгары до прихода Ибн - Фадланана Волгу не могли исповедовать Ислам .
Именно барсилы на Средней Волге были первыми мусульманами и только они начали распрастранять Ислам во главе с царем Алмасом(Алмушем )
Известно что арабский полководец Мерван в 737 году нанес поражение хазарам и хазарский каган с частью хазар и ас-сакалиба начал оступать в направлении Нижней Волги .
Мерван догнал их , произошел бой , силы были не равны и пленил их вместе с женщинами и детьми .
При условии принятия Ислама , Мерван обещал кагану мир .
Каган принял это условие . Тогда часть хазар и ас сакалиба приняли Ислам .
С каким народом из Восточного Кавказа могли оступить хазары ?
Только с барсилами , которые были ОСНОВНОЙ ВОЕННОЙ СИЛОЙ ХАЗАР наравне с хазаро-савирским войском
То есть ас САКалиба здесь -барсилы(берсула ,басиллАСЫ ,бараджары)
«Историю Армении» Фавстоса Бузанда пишет[32], что «Маскуты или МАССАГЕТЫ жили на берегу Каспийского моря, принадлежали к СКИФСКОМУ племени
Происхождение этнонима "массагеты " Есть объяснение его как составного из слов «мас», «сака» и «та» и означающее «большая САКская (СКИФская) орда»
Название АЛАНского г. Маас -возможно происходит от их (массагетов) этнонима
Барсилы появились от смешения аорсов с массагетами .
Если массагеты - это" большая сакская орда" или закаспийское подразделение САКОВ , то титул МАЛИК АС САКалиба , применительно к царю Алмасу и этноним АС-САКлаб его (Алмаса ) народу ,доказывают , что народ царя Алмаса происходит от массагетов . А этот факт и пленение барсил (ас сакалибов) Мерваном , в свою очередь подверждают версию массагетского происхождения барсил ,
Л. Гурьянова».
На вопрос о белом барсе, а также о том, откуда пошло название Берсут (Берсет) и кто такие барсилы, отвечает кандидат филологических наук Фирдаус ГАРИПОВА.
Река Берсут — правый приток Камы. Красоту этой реки трудно описать. Племя Берсулы освоило бассейн реки и дало ей свое название. В Мамадышском районе на берегу этой реки расположены села Югары, Кыерлы, Верхний Берсут, Берсут и поселок Сухой Берсут. В деревне Берсут-Сукаче найден Берсут-Сукчинский надгробный камень, датируемый первой половиной XVI века. Деревня Берсут упоминается еще во времена Казанского ханства.
Берсула или барсилы — этноним. Упоминается в аребо-язычных источниках. Так, ибн-Руста сообщал, что болгары делятся на три отдела — один отдел зовется Берсула, другой Асгел, а третий —Болгар.
Правобережье Камы(Татарстан) вплоть до современной Елабуги было заселено булгарами в домонгольский период. Однако этноним «берсула» мог превратиться в гидроним в результате переселения из Закамья. До образования же Волжской Булгарии в Среднем Поволжье берсула известны под названием барсилов — аланских северокавказских и прикаспийских племен, оставивших яркий след в истории Хазарского каганата .
На наш взгляд, массовое изготовление фигуры барса в Биляре( в столице племени барсил) не случайно. Барс - хищник, животного семейства кошачьих, обитающий в горах восточной части Средней Азии, Южной Сибири, Алтая, был, очевидно, тотемным животным одного из крупных племен Поволжья и Северного Кавказа — барсил. Этноним «барсил» состоит из двух древнетюркских слов: «барс» — хищный зверь, тигр, один из символов двенадцатилетнего животного календаря, и «ил» —племенной союз, племя, народ, государство, стран.
Таким образом, «барсил» — племя или народ барсов. Как известно, БАРСИЛЫ , составляли ОСНОВНУЮ группу населения Волжской Булгарии, ИЗ ИХ СРЕДЫ избирались и булгарские ЦАРИ , иногда именовавшие себя царями булгар и барсил. По мнению видного татарского, историка Ш. Марджани, барс был знаком (ураном) булгарских царей. Культ барса уходит в глубокую древность и отчетливо проявляется в скифо-СКИФО-САКСКУЮ эпоху. Изображение барса часто встречается в произведениях СКИФО-САКСКОГО искусства. У поволжских татар, потомков булгар и барсил , барс считался символом богатства, плодородия.
Примечательны в этой связи такие татарские пословицы: «В год барса все сей (все уродится)», «В год барса все растет», «Год барса — год богатства» и т. п. В целом можно полагать, что изображение барса у волжских булгар символизировало знатность, привилегированность, принадлежность, по крайней мере, к княжескому роду.
В. Ф. КАХОВСКИЙ
АРХЕОЛОГИЯ
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Первая волна. движения кочевых булгарских племен из
Приазовья и Северного Кавказа на север началась почти одновременно с переселе
нием аспаруховых болгар на Дунай — в конце VII в. Группы болгарских племен, СМЕШАВШИХСЯ С АЛАНАМИ , покинули земли, разоряемые арабскими набегами в 30-х гг. V III в., двинулись на север и заняли земли по соседству с пришлыми ранее булгарами. В V III в. в Волго-Камье сложились обширные
племенные союзы. «Страна их состоит, — сообщает Ибн-Русте, из болотистых местностей и дремучих лесов, среди ко
торых они живут. Они делятся на три отдела. Один отдел
но имени Берсула, другой отдел — АСегел, третий — Болгар,
а живут они все на одном месте». Все эти племенные объединения образовали булгарский народ. В его состав входили
также темтюзи и собекуляне, упоминаемые в Ипатьевской ле
тописи. (ПСРЛ, т. II, СПб., 1908, с. 626)
В начале/X в. племена АСегель '(по другому чтению АСкел, АШел), судя по запискам Ибн-Фадлана, занимали область
левобережья Волги. Позже они перешли в правобережные
земли. БАРСИЛЫ в своей основной массе
жили в бассейне реки Малый Черемшан, где, на месте зимней
резиденции булгарского царя в X в. возник город БИЛЯР. СувАЗы (первоначально составляли самостоятельный народ, который занимал бассейны рек Малый Черемшан
и Большая Утка, часть их еще в домонгольское время перешла на плодородные земли правобережья Волги.
В левобережье Волги, где. обитала основная масса волжских булгар
ских племен, находилась ставка царя, места кочевий и охоты.
Царь Алмуш до весны находился в зимней резиденции у трех
озер, у воды, носившей название Хеллече (чув. хёлле — зима,
хеллеле зимовье), весной откочевывал к р. Джаушыр близ
современного Чистополя и здесь два месяца занимался ското
водством и охотой.
Это доказали антропологические исследования . Как известно , антропология - раздел биологии , а вопрос предков и потомков , это тема биологическая / тем более биология относится к точным наукам .
Антротип -это отражение в физическом облике этноса -его генома
Вот что пишет великий русский ученый акдемик АлексеевВ.П. о булгарах , татарах и чувашах :
«Даже при поверхностном морфологическом описании видно,что краниологически ЧУВАШИ ПОХОЖИ на своих ФИННОязычных соседей и что, следовательно, их антропологический тип сформировался при интенсивном участии той комбинации признаков, которая ХАРАКТЕРНА для ФИННОязычных народов Поволжья и получила наименование СУБУРАЛЬСКОЙ »[123]. Второй ясно выраженный компонент в антропологическом типе ЧУВАШЕЙ — это КЫПЧАКСКИЙ тип. Чуваши, физически восходят к КЫПЧАКАМ в БОЛЬШЕЙ мере, ЧЕМ ТАТАРЫ . Что же касается характерного ДЛЯ БУЛГАР комплекса признаков, то он(булгарский комплекс признаков ) составе ЧУВАШ НЕ улавливается ЭТОТ булгарский комплекс признаков составил ОСНОВУ формирования антропологического типа поволжских ТАТАР Следовательно, по данным краниологии, историческая преемственность между булгарами и татарами более очевидна, чем между булгарами и чувашами."
123] Алексеев В.П. Очерк происхождения тюркских народов Восточной Европы в свете данных краниологии //. Вып. 1., 1971, С. 248.
[124] Алексеев В.П., указ.соч., С. 249.
[125] Алексеев В.П., указ.соч., С. 241—246.
Предки современных чуваш ни когда не жили в Казанском уезде , и вообще на правом берегу Камы , где находился Казанский уезд и находится Заказанье НЕТ ни одного села современных чуваш Не жили чуваши близко к крупным рекам .
Татищев называя чувашами жителей Казанского уезда , имел ввиду предков Казанских татар
Подробнее в научной статье
«Исчезнувший» народ ЧУВАШИ в этнологическом конструктивизме
С этим выводом соглашается А. Х. Халиков
Поначалу довольно независимым ( среди племен волжских болгар)было также племя АСКЕЛ, так как у
них был свой «царь». Они также противились ИСЛАМУ . Племя БЕРСУЛА,
наиболее могущественное (в списке булгарских «отделов» Ибн Русте берсула
названы первыми), принимает новую религию безоговорочно по
предложению своего родового БАРСИЛСКОГО вождя и одновременно общебулгарского царя
Алмуша(Алмаса ) еще до миссии Ибн Фадлана. Вероятно, именно поэтому оно не
удостоилось упоминания со стороны секретаря багдадского посольства.
Исследователи локализуют их в долинах рек Ахтай и Черемшан2
. Так как
представителей прежнего правящего рода Дуло в Волжской Булгарии не
было, то ПРАВИТЕЛЕМ стал ГЛАВА наиболее сильного ПЛЕМЕНИ (барсил) . Однако в
качестве ИМЕНИ для всех членов НОВОГО ПЛЕМЕННОГО СОЮЗА был принят
этноним БУЛГАР , «страшных по всей земле», как наиболее известный и
прославленный3
вообще НЕТ РОДО-ПЛЕМЕННОГО ДЕЛЕНИЯ .так как предки Поволжских татар --булгары( барсилы, аскелы -суасы ) и буртасы --к 15 веку слились в один народ .
Если БЫ поволжские татары имели БЫ какое то отношения к монголам , то в у них сохранились БЫ предания о ордынских племенах -мангытах ,найманах , селджуитах ,кереитах , киятах , аргынах , баргынах и тд
НО ИХ НЕТ !То есть это один из аргументов , подверждающий Поводжские татары ни как не связаны с монголами
За то у поволжских татар сохранились предания о войне их предков с монголами и ордынцами . Также у Поволжских татар сохранились преданиях о племенах барсилов ,булгар , буртасов , как о своих предках .
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Кстати эти вышеперечисленные ордынские племена имеются у современных казахов ,ногаев , каракалпаков , узбеков кочевых...Можно сюда добавить племена кипчаков, канглы конграт табын
Даже когда Русь сбросила Ордынского иго , завоевала Поволжье ,Западную Сибирь и донские и северокавказские степи , на картах земли РУССКОГО ГОСУДАРСТВА европейцы продолжали обозначать ТАРТАРИЕЙ
Самое интересное земли Волжской Болгарии на картах продолжали обозначать до 18 век "Bolgar", а казанских татар - uashines- асы млм ясы или суасы
марийцы --сeremisi logovi казанские татары -uashines
Балкарцы получили свое имя от названия реки МАЛКА -МАЛКАРЦЫ
Русские переделали этот термин на БАЛКАРЦЫ
Кстати балкарцы это лишь одно из 6 тюрских племен проживающих в Приэльбрусье
Балкарцы - в основе по геному , типичный КАВКАЗСКИЙ народ , предками которых являются горные грузины - сваны и рачинцы , а также западные кипчаки-половцы
О родство балкарцев с булгарами - не может быть и речи
Вот выводы академика Алексеева В.П о балкарцах
....Поскольку и в культуре сваны выделяются наибольшей архаичностью среди других грузин-горцев, не свидетельствует ли обособленное положение сванского языка о том, что именно сваны являются потомками древнейших этнических групп, заселявших высокогорные районы
Центрального Кавказа? "
Теперь о соседних районах Центрального Кавказа, где в обиходе не кавказские языки:
"...Балкарцы и карачаевцы также НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ , как уже отмечалось, по своему антропологическому типу ОТ ГРУЗИН ГОРЦЕВ.
...Разумеется, значение обоих этих утверждений неравноценно. ПОЛНОЕ ТОЖДЕСТВО антропологического типа БАЛКАРЦЕВ и КАРАЧАЕВЦЕВ , с одной стороны, и ГОРНЫХ этнографических групп ГРУЗИН — с другой, само по себе без всякой дополнительной аргументации заставляет признать наличие МОЩНОГО КАВКАЗСКОГО субстрата в этногенезе БАЛКАРСКОГО и карачаевского народов. По мнению автора, БАЛКАРЦЫ и КАРАЧАЕВЦЫ представляют собой СВАНОВ (горных грузин ) , по тем или иным причинам ПЕРЕШЕДШИХ на НЕсванскую РЕЧЬ ."
И так балкарцы - мало отличаются от горных грузин .
Второй компонент у балкарцев - кипчакский .
Кайсын Кулиев балкарский поэт
: «Левон, знаешь ли ты, что балкарцы — это те же половцы. Канчак был великим полководцем. В „Слове..,“ о нем написано. Это не выдуманное лицо. Сохранилась грамматика половцев, составленная греками. У меня есть фотокопия рукописи. Это грамматика современного балкарского языка. За столько веков — никаких изменений в языке. Наш язык — самый чистый из тюркских языков...».
В. Ф. КАХОВСКИЙ
АРХЕОЛОГИЯ
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Часть населения, оставившая Танкеевский
могильник(Татарстан) , принадлежала к ветви племен БАРСИЛОВ (берси-
лов), обитавших ранее на Северном Кавказе. Поразительна
близость группы кувшинов с шаровидным туловом и невысо
ким горлом со сливом и некоторых предметов украшения
(серьги, перстни и бусы) из Танкеевского могильника к кера
мике и украшениям Агач-Калинского аланского могильника близ города Беленджера (Варачана) в Северном Да
гестане, где раньше жили БАРСИЛЫ . Некоторые черты погре
бального обряда Агач-Калинского могильника четко выступают в ритуале Тан-
кеевского> могильника.
Погребальный инвентарь Танкеевского могильника содер
жит множество вещей САЛТОВСКОГО типа (предметы конско
го снаряжения, поясной набор, некоторые виды украшения,
височные подвески, браслеты, перстни, мелкие подвески, бусы
и др.), широко распространенных среди, кочевых народов
Приазовья, Кавказа и Средней Азии. Одна-ко значительная
часть вещевого материала Танкеевского могильника, сходного с САЛТОВСКИМ (керамика и украшения), связана своим
происхождением с более УЗКИМ районом в пределах Подонья,
Северного Кавказа и Прикамья Только в Тан-
кеевке и в районах Подонья и Северного Кавказа встреча
ются височные подвески с напускными бусами и низкие при
земистые серо- и чернолощеные гончарные кувшины. Этот
набор вещей характерен и для вещевого комплекса Больше-
тарханского могильника ( Татарстан)
Татарская археология. 1997, № 1
Е. П. Казаков
Об этнокультурных компонентах народов
юго-восточной Европы в Волжской Болгарии
(по археологическим материалам)
Учитывая , что болгарские захоронения отмечаны у Волгограда и Саратова то во второй половине VIII — начале IX вв. в Поволжье, в том числе и
Среднее, могли состояться сезонные перекочевки болгар. В едином
политическом пространстве данного времени на всей этой территории
мигрировали и АЛАНЫ . Некоторые материалы позволяют
выделить и ИХ(АЛАН) комплексы
В этом выразительные данные дает Шиловский курганный могиль-
ник, изученный в 1992 г. Р. С. Багаутдиновым у с. Шиловка Сенгилевс-
кого р-на Ульяновской области ( на границе с Татарстаном) 5 Под двумя курганами выявлены три
ПОДБОЙНЫЕ могилы. Наиболее богатая состояла из входной ямы и вы-
рубленной в известняке КАТАКОМБЫ. Во входной яме расчищен скелет
коня. В ДРОМОСЕ и в КАТАКОМБЕ , дно которой было покрыто толстым
слоем древесных углей, в беспорядке находились кости юноши, девуш-
ки и мальчика. В беспорядке находились и разнообразные находки (пред-
меты вооружения, конского снаряжения, поясного набора, украшений,
посуда: горлышко бурдюка, деревянный сосуд и др.) в том числе золо-
той СОЛИД императора Ираклия и его сына Константина (610—640 гг.).
Золотая индикация ВИЗАНТИЙСКОЙ монеты встречена И В ДРУГОМ погре-
бении. Р. С. Багаутдинов предварительно датировал Шиловские курга-
ны концом VII — началом VIII вв.6
Материал ДАННОГО НЕКРОПОЛЯ до деталей АНАЛОГИЧЕН проявлениям
АДАНСКИХ могильников в лесостепной части салтово-маяцкой культуры.
Для них характерны катакомбный обряд, захоронение коня при входе в
катакомбу, подсыпка углей и т.д. Вышеописанное богатое погребение
СОВПАДАЕТ по большинству показателей с захоронениями в катакомбах
группы III исследованными С. А. Плетневой в Дмитриевском аланском могиль-
нике. Это так называемые КАТАКОМБЫ с тройными захоронениями, в ко-
торых нередко отмечалось РИТУАЛЬНОЕ разрушение скелетов.7
Свидетельством присутствия алан на Средней Волге является круговая керамика с приземистым, име-
ющим наибольший диаметр в нижней части, туловом, встречаемая в
болгарских некрополях. Она использовалась еще АЛАНАМИ Северного
Кавказа, хотя на Волге, наряду с традиционными для болгар лепными
плоскодонными горшками, выступает уже как собственно болгарская.
Типично АЛАНСКИМИ можно считать одноручные круговые сосуды с низ-
ким туловом и широко открытой горловиной, встреченные в I Больше-
тарханском и Танкеевском могильниках(Татарстан) .8 Эти, т.н. “кружки”, широко
бытовали в СЕВЕРО-КАВКАЗСКИХ памятниках со второй половины VI в. по
XII в.9 Подобные кружки составляют ВТОРУЮ по численности, после
кувшинов, группу керамики НА АЛАНСКИХ , лесостепных памятниках сал-
тово-маяцкой культуры.10 С АЛАНСКИМИ традициями связано
положение женщин на боку с подогнутыми ногами в некоторых погре-
бениях Танкеевского могильника (рис. 1, в)
Типичным для ЦЕНТРАЛЬНО-КАВКАЗСКИХ АЛАН эпохи средневековья являет-
ся одноручный кувшин из Танкеевского погребения(Татарстан) 1140. Он имеет высо-
кую горловину, слив и явно символизирует женскую фигурку. По боковым
сторонам в верхней части горловины имеется имитация ушей человека и
вставленных в них сережек салтовского типа с напускными бусами
«В то время три брата из Внутренней Скифии вели с собой тридцать тысяч скифов и за шестьдесят дней прошли путь от горы Имаона. Они шли в зимнее время, чтобы находить воду, и достигли Танаиса и моря Понтийского. Когда они достигли границ ромеев, один из них, по имени Булгариос, взял с собой десять тысяч мужей и отделился от своих братьев. Он пересек реку Танаис и подошел к Дунаю, впадающему в Понтийское море, и послал (своих представителей) к Маврикию просить дать ему область, чтобы поселиться в ней и стать помощью ромеев. Император предоставил ему Дакию, Верхнюю и Нижнюю Мезию… Они обосновались там и стали охраной для ромеев. И ромеи назвали этих скифов булгарами…
Другие два брата пришли в СТРАНУ АЛАНОВ , называемую Барсалия (Берсилия) и города которой были построены ромеями, например Каспий, именуемый ворота Тораяна (Дербент). Булгары и пугуры, населявшие эти места, в старые времена были христианами. И когда иноземцы начали править этой страной, они стали называться хазарами по имени старшего из братьев, которого звали Хазариг (Казариг)»[23].
Палеогенетические исследования над биоматериалами из булгарских могильников - не проводились .И по этому гаплогруппы , снипы , субклады поволжских татар - не чем сравнивать и по этому нельзя делать какие та то выводы .
Во вторых северо- европейский субстрат - это не финно-угорский субстрат .
Вы кстати скобках САМИ ДОПИСАЛИ --- "финно-угорский "
В научном труде этого НЕТ!!!
Северо-европеидность как ОСНОВНОЙ антропологический и генетический субстрат имеют -- англичане , шотландцы , немцы , скандинавские народы , датчане , голландцы.....
Частично северо-европеидность свойственна полякам ,прибалтам , русским , белорусам , поволжским татарам , мордве .
У финно-угорских народов основной антропологический и генетический субстрат - УРАЛЬСКИЙ или СУБУРАЛЬСКИЙ с сильным влиянием сибирских компонентов
В третьих , это не комментарии Балановского .Такую глупость он не написал бы . Но все равно Балановский подвергся жесткой критике как руководитель проекта за глупость своего сотрудника , который сделал " выводы " при ОТСУТСТВИИ результатов генетических исследований БУЛГАР
Самих этнических булгар - были в меньшинство даже среди бывших кочевых племен, прежде всего алано-асского происхождения , пришедших из Кавказа и Подонья .Такая ситуация была и до прихода монгол .
По этому при заборе биоматериала из могильников салтово-маяцкой культуры , которые будут использованы для проведения генетических исследований , антропологам и археологам нужно ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ И ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ принадлежность МОГИЛЬНИКОВ , т.е дать четкий ответ на вопрос - представители каких этносов похоронены в определенных, конкретных могильниках
Давайте посмотрим , что утверждают антропологи о булгарах и казанских татарах
Завоевание монголами Волжской Булгарии и вхождение ее в состав Золотой Орды не внесли кардинальных изменений в физический облик волжских булгар и соседних народов. Вместе с тем влияние Золотой Орды на ход этногенетических процессов в Среднем Поволжье и Приуралье выражалось в целенаправленной политике ханской администрации по регулированию миграционных потоков, что не могло не отразиться на соотношении разных антропологических компонентов. В частности, произошло некоторое увеличение монголоидной примеси южносибирского облика в золотоордынский период и у тюркоязычного населения Среднего Поволжья и Приуралья.
Антропологические материалы по эпохе Казанского ханства и последующим периодам также свидетельствуют о европеоидной основе КАЗАНСКИХ ТАТАР и об ИХ (татар) ГЕНЕТИЧЕСКОЙ БЛИЗОСТИ к предшествующему, БУЛГАРСКОМУ населению (Ефимова, 1991. С. 72; Алексеева, 1971. С. 254).
Таким образом, антропологическая структура ТАТАР Среднего Поволжья и Приуралья складывалась в главных чертах еще в ДОмонгольское время, А РАМКАХ Волжской Булгарии. Основным фактором расообразования явилась метисация между пришлым, булгарским и местным, финно-угроязычным населением. Политические, экономические, культурные и особенно языковые изменения, произошедшие на Средней Волге в ЗОЛОТОРДЫНСКОЕ ВРЕМЯ время и в последующие исторические эпохи, НЕ ВНЕСЛИ существенных ИЗМЕНЕНИЙ в расовый облик местных народов, в том числе и татар .
Казанские татары конечно основные потомки Волжских Болгар , так как они унаследовали физических облик своих предков - булгар
Это доказали антропологические исследования . Как известно , антропология - раздел биологии , а вопрос предков и потомков , это тема биологическая тем более биология относится к точным наукам .
Антротип -это отражение в физическом облике этноса -его генома
Вот что пишет великий русский ученый акдемик АлексеевВ.П. о булгарах , татарах и чувашах :
«Даже при поверхностном морфологическом описании видно,что краниологически ЧУВАШИ ПОХОЖИ на своих ФИННОязычных соседей и что, следовательно, их антропологический тип сформировался при интенсивном участии той комбинации признаков, которая ХАРАКТЕРНА для ФИННОязычных народов Поволжья и получила наименование СУБУРАЛЬСКОЙ »[123]. Второй ясно выраженный компонент в антропологическом типе ЧУВАШЕЙ — это КЫПЧАКСКИЙ тип. Чуваши, физически восходят к КЫПЧАКАМ в БОЛЬШЕЙ мере, ЧЕМ ТАТАРЫ . Что же касается характерного ДЛЯ БУЛГАР комплекса признаков, то он(булгарский комплекс признаков ) составе ЧУВАШ НЕ улавливается ЭТОТ булгарский комплекс признаков составил ОСНОВУ формирования антропологического типа поволжских ТАТАР Следовательно, по данным краниологии, историческая преемственность между булгарами и татарами более очевидна, чем между булгарами и чувашами."
123] Алексеев В.П. Очерк происхождения тюркских народов Восточной Европы в свете данных краниологии //. Вып. 1., 1971, С. 248.
[124] Алексеев В.П., указ.соч., С. 249.
[125] Алексеев В.П., указ.соч., С. 241—246.
Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/86677-kak-bulgary-vystoyali-v-voynah-s-ryurikovichami
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Без комментариев
То есть до прихода Улу-Мухамеда в Волжской Болгарии даже после покорения монголами ,продолжали править БУЛГАРСКИЕ КНЯЬЯ
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БУЛГАРЫ И МАРИЙЦЫ ВСТРЕТИЛИ УЛУ- МУХАМАДА РАДОСТНО..
Как видим булгары к приходу Уу -Мухамада в Казань - ЖИВЫ И ЗДОРОВЫ
Прошу админстраторов сайта дать возможность это сделать
А. П. Смирнов. К вопросу о происхождении татар Поволжья
К этому же времени пьяноборской эпохи относится и проникновение в Прикамье сарматских племен, доказательством чему может служить могильник близ г. Уфы, открытый П. Ф. Дмитриевым, и ряд сарматских погребений Куйбышевской области, где они известны в районе рек Сок и Кондурча. Сарматские черты сохранились и в культуре булгар.
Так, посуда булгарской культуры до позднего времени сохранила лощение, известное со времени сармат, причем самый характер лощения (полосами) остался тот же. Форма сарматских чашек с невысоким горлом, раздутыми боками и ручками, часто имитирующими фигуру животного, сохранилась в булгарскую эпоху в виде крынок с высоким горлом, сильно раздутыми боками и с выступами на ручках — далекий пережиток ручек, трактованных в виде фигур зверей. Но помимо керамики можно указать ряд других вещей из Прикамья, точно воспроизводящих вещи аланских могильников. К их числу надо отнести привески в виде круга, колеса, с выступами по краям. Одни из этих привесок довольно простые, другие более сложные, ажурные[7]. К этой же категории относится плоский круг, украшенный точечным орнаментом и по внешней стороне четырьмя головками хищных птиц, – предмет, имеющий аналогии среди вещей аланской культуры Северного Кавказа. Близкие по форме вещи распространены и на территории самой {40} волжской Булгарии.
Наконец, не редкими в Нижнем Прикамье являются серьги аланского типа. Все это подтверждает сведения византийских историков о приходе булгар, входящих в состав аланских племен, на Нижнюю Каму. Сарматские черты прослеживаются и в антропологическом материале XIII—XIV вв. Т. А. Трофимова в своей работе отмечает: «В общем же болгарские черепа из Сувара и Болгар, как монголоидные, так и европеоидные, – брахицефальны. Черепа же болгарской эпохи, описанные Г. Ф. Дебецем из Черной Палаты и Бабьего бугра, характеризуются долихо-мезокефалией»[8].
Этот период (VI–IX вв.) является временем развития и расцвета Хазарского каганата. Хазары подчинили себе значительную часть племен Восточной Европы и, в первую очередь, население, занимавшее область Среднего Поволжья и Нижнего Прикамья. В эту эпоху тюркский элемент проник в значительной части в область Булгарии. Хазары несомненно и явились первыми владельцами того торжища, на месте которого позднее выросла международная ярмарка — город Булгар. До половины X в. булгары находились в зависимости от хазар. В записке Ибы-Фадлана приведено сообщение о том, что булгары платят дань хазарскому царю, приводятся сведения о военных походах хазар на булгар. Все это дает основание относить первое крупное проникновение тюркских элементов(через хазар), которые сохранились в языке современных татар, к VI–X векам.
Булгарское государство, возникшее в X в. было многоплеменным. Наряду с местными племенами, оставившими нам городища с рогожной керамикой, мы видим пришлую булгарскую орду, из числа аланских племен, отмеченную выше, видим сильное влияние хазар и проникновение с ним и тюркского элемента. Наконец, мы встречаемся здесь с представителями многочисленных народов, осевших в Поволжье. Здесь, как и южнее, в памятниках Цимлянского городища, была сильна славянская струя. В Цимлянском городище раскопками последних лет открыто большое число чисто славянских погребений. О русах в Булгарин много говорят арабские источники. По-видимому, русы, привлеченные торговлей с местными жителями, имели многочисленные колонии и в какой-то степени могли ассимилироваться с местным населением. Вторым путем ассимиляции с русами-скандинавами явились войны и, как результат их, пленные.
Хочу высказать свое видение по таким высказываниям , которое сформировалось на основе общения на разных сайтах с представителями разных народов и этногрупп татар .
Появление в последнее время новых фактов в разных сферах наук о ПРЕЕМСТВЕННОСТИ Волжских Булгар и Казанских татар , Буртасов и Татар-мишарей и одновременно появлении новых научных аргументов о том что Поволжские татары ГЕНЕТИЧЕСКИ почти не имеют ни какого отношения к завоевателям монголам , а также к их прямым ПОТОМКАМ -казахам , ногаям , кочевым узбекам , каракалпакам ..
Генетические исследования выявили что Поволжские татары родственны народам Северной и Восточной Европы , а так же финским и части иранских народов.
Из древних народов к татарам Поволжья -близки скифы , сарматы и аланы .
Такой ответ дали генетические и палеогенетические исследования татар , так и скифов сармат и алан.
Так кому же не нравится такие научные открытия ?
1) ряду представителей народов , которые претендуют на статус потомков булгар алан сармат и скифов . В этом СТАТУСЕ татары в лидерах , а это не совсем им нравится .. Причем они часто позиционируют себя этническими татарами , и якобы они выступают от имени татар))
Помню один из таких сначала пытался навязать повожским татарам родство с монголами , ...Когда его поставили на место железными фактами , он сразу ушел в другую крайность - стал утверждать , что поволжские татары -это отюреченные финны ))
2) МЫ должны понимать что этноним татары -до революции властями Московии позднее Росс империи - был навязан множеству тюркоязычных этносов , которые часто были соверешенно разного происхождения
Часть народов после революции - вернули свои НАСТОЯЩИЕ этононимы , но другая часть не смогла это сделать
Все они и сегодня называются татарами. Это Крымские Литовские Астраханские , Сибирские , Касимовские, Добруджинские татары , а также татары Поволжья .
ВСЕ ОНИ , кроме Поволжских и Сибирских татар- потомки - ОРДЫНЦЕВ
Не являются потомками ордынцев также ГОРНЫЕ И ЮЖНОБЕРЕЖНЫЕ КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ .
И конечно , эти татары , прямые потомки ордынцев , могут о себе заявить , что они потомки завоевателей -монгол , а также побежденных кипчаков
Только причем здесь ПОВОЛЖСКИЕ ТАТАРЫ ?
Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/86677-kak-bulgary-vystoyali-v-voynah-s-ryurikovichami
А кто, по вашему создал Великую монгольскую империю - монголы?! Которые до недавних пор "ни сном, ни духом", как говорится! Я имею ввиду халха. Ну изучайте глубже источники! Сейчас модно везде, заменять слово "татар" на "монгол"!
Получается , что Чингисхан - палач ДРЕВНИХ ТАТАР ,
Об этом подробно написано в" Сокровенном сказании Монголов "
Монгольское завоевание внесло незначительные изменения в состав населения Булгарии. Разгром 1236 г. коснулся в основном центральных районов. Монголы не распространялись в глубь лесов. Разгромив города, монголы двинулись дальше, вторгнувшись в Рязанские земли в 1237 г. Русские летописи передают о втором погроме 1240 г., после чего между булгарами и завоевателями-монголами установились отношения, характерные и для Руси.
Булгарские князья, как и русские, получили ярлыки на княжение; булгары, как и русские, были обложены данью.
Можно ли говорить о какой-либо смене культуры и смене населения в Булгарии?
Никаких оснований для этого нет.
Изучение булгаро-татарской культуры показывает много общего {42} между памятниками первого и второго периода. Раскопки крупных городов, где сохранились остатки домонгольской эпохи – Сувара и Биляра, показывают, что слои домонгольские переходят в слои XIII— XV вв. Это показывает, что уцелевшее население этих городов, изгнанное войной из родных мест, после ухода монгольской армии вновь вернулось и принялось восстанавливать свое хозяйство. Население строит дома того же типа. В центре Сувара восстанавливают дворец, используя старое основание. В бытовых памятниках также прекрасно видна преемственность. Многие типы керамики, характерные для булгарской эпохи, продолжают существовать и в монгольский период. Преемственность хорошо устанавливается и по украшениям. В частности, характерная для булгар манера украшать браслеты, броши, привески камнями и цветными стеклами, сканью и зернью продолжается и в монгольский период, примером чему могут служить вещи XIV в., хотя нужно отметить грубость и тяжеловесность вещей в этот период и небрежность их выделки по сравнению с вещами XI–XII веков.
Все материалы хорошо показывают дальнейшее развитие старой булгарской культуры.
Остались ли монголы в Поволжье? Очевидно, нет.
Ни в археологическом, ни в антропологическом материале нельзя проследить тот тип, который известен по ряду описаний современников. Западные путешественники так характеризуют монгол: «Они нисколько не походили на других людей, большее чем у других племен расстояние между глазами и щеками, выдающиеся скулы, приплюснутый нос, маленькие глаза, небольшой рост, редкие волосы в бороде». Этому типу мы не найдем аналогии ни среди современных татар, ни в раскопочном антропологическом материале.
Это доказывает, что монголы , пройдя огнем и мечом волжскую Булгарию, не осели в Среднем Поволжье и во всяком случае не оказали заметного влияния на формирование физического облика современных татар.
После завоевания Булгарии монголами булгары еще долгое время сохраняли свое имя. Их(булгар) князья, как и русские, пользовались большой долей самостоятельности во внутренних делах, получая ярлыки от ханов на княжение.
Под собственным именем булгар, а не татар, знает их и русская летопись. Так, в событиях 1311, 1366, 1370, 1374 – 1391 гг. булгары назывались или болгарами или (в Никоновской летописи) – казанцами или бесермянами, но нигде НЕ обозначаются татарами.
Даже касаясь событий начала XV в., в частности похода князя Федора Пестрого, летопись называет БУЛГАР их именем. «В лето 6939… Того же лета от великого князя Василия Васильевича воевода князь Федор Давыдович Пестрой ходил на БОЛГАРЫ воевати да и взял». И позднее, перечисляя земли под русской короной, летописец сообщает: «Князь великий Иван Васильевич, Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Тверской, Югорский, Пермский, БОЛГАРСКИЙ , Смоленский и иных земель многих, царь и государь всеа Руси». Даже новая столица Булгарского царства, Казань, по свидетельству Нармухамета, сына Агмедзяна, называлась еще «Новый Булгар».[13]
В XVIв. для русского летописца КАЗАНСКИЕ ТАТАРЫ были синонимом БУЛГАР. Это мы значительно позже встречаем и у удмуртов, называющих татар бесерменами.
О стремлении булгар к самостоятельности и о желании монголами окончательно подчинить булгар свидетельствует хотя бы событие 1370 г., когда РУССКИЕ с МОНГОЛАМИ ходили на БУЛГАР.
Перенесение центра Булгарского государства в Казань и «Новый Булгар» и переход власти к Улу-Магомету, давшему государству новую политическую и военную организацию, укрепили это положение. С этого времени за населением Среднего Поволжья со стороны русских и европейцев окончательно упрочилось наименование татар.
Это было только сменой названия, а САМИ ТАТАРЫ , да и ИХ СОСЕДИ продолжали НАЗЫВАТЬ себя БУЛГАРАМИ и. Такая связь с БУЛГАРАМИ сохранилась до НАСТОЯЩЕГО времени. Татары, особенно старики, считают себя потомками БУЛГАР. Памятники булгарской истории (архитектурные сооружения, могильные плиты) считают священными и тщательно охраняют.
При рассмотрении памятников материальной культуры отмечено, что культура БУЛГАР золотоордынского времени сложилась на базе МЕСТНОЙ культуры ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ эпохи. Если провести сравнение культуры булгаро-татарской с культурой Казанского ханства и современных татар, то нетрудно убедиться в том, что БУЛГАРСКАЯ культура явилась ОСНОВОЙ культуры КАЗАНСКИХ ТАТАР. Последняя за свой длительный исторический путь, как и культура всякого народа, впитала в себя большое число всякого рода влияний и ныне представляет собой сложный конгломерат.
"Повесть временных лет"
Жилище древних булгар достаточно полно выявлено раскопками развалин Сувара и Булгара; среди ряда домов, сохранившихся частично, были открыты здания, позволявшие ТОЧНО установить, что тип жилища, существовавший в БУЛГАРСКУЮ ЭПОХУ , СОХРАНИЛСЯ и в последующее время. Данные раскопок Сувара получили подтверждение у восточных писателей.
Древний БУЛГАРСКИЙ дом – или сруб или глинобитное сооружение, по плану близкое квадрату, с глинобитной печью, поставленной на некотором расстоянии от стены. Перед печью имеется лаз в подполье, с двумя ямами-зернохранилищами. Удалось установить, что глинобитные дома имели плоскую кровлю. Дома были окружены хозяйственными постройками. Интересен богатый кирпичный дом, открытый в центре Сувара, построенный в X в., позднее разрушенный и неоднократно восстановленный. Первоначально это был дом почти квадратный в плане, с системой подпольного отопления; его окружали хозяйственные постройки и кирпичная стена.
Этот кирпичный дом по своему местоположению и инвентарю можно назвать дворцом. По-видимому, для X в. это была довольно редкая постройка. План этого дома в основном ПОВТОРЯЕТ рядовые дома горожан.
Подобные дома ПРОДОЛЖАЛИ СУЩЕСТВОВАТЬ и в золотоордынскую эпоху. Дворец же значительно изменился, он получил колонны и облицовку поливными изразцами. В XIII в. он представлял собой продолговатое здание с небольшой пристройкой — вестибюлем и имел, по-видимому, два этажа. Этот тип дома позднее перешел в архитектуру Казанского ханства.
Если взять современную татарскую усадьбу, то мы увидим черты сходства с древними булгарскими жилищами. У татар дом обычно ставился посреди усадьбы, на столбах и окружался хозяйственными постройками. Вся усадьба обнесена забором, выходящим на улицу, так, что улица представляет длинную глухую стену. Современный дом близок по плану к квадрату с печью посредине или ближе к глухой стене. В доме имеется деревянный пол. Наряду со срубом, в южных районах встречаются дома и бани, на половину врытые в землю и представляющие как бы землянку с накатом и с накатом и плоской крышей[15], дома глинобитные, саманные. Рассматривая их, мы видим, что СОВРЕМЕННЫЕ ТАТАРСКИЕ получили РАЗВИТИЕ от ДРЕВНИХ БУЛГАРСКИХ . Древние глинобитные здания могут быть сопоставлены с современными саманными постройками.
В орнаментике современного татарского жилища основным элементом является НЕ резьба, а богатая полихромная раскраска. Как правило, на основном зеленом или желтом поле даются узкие планки белого цвета, перемежающиеся с синим и красным. Ворота также окрашиваются в зеленый тон; все же детали, как-то планки и розетки, – в желтый и голубой тона
Такую же ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ можно установить и по ДРУГИМ разделам культуры. Богатый материал дают различные украшения из металла и камня. Чаще всего для украшений употребляется серебро. Золото встречается редко, медь и другие металлы идут лишь в качестве подсобного материала.
Значительное место в современных украшениях занимают монеты, употребляемые в виде подвесок. Для этой цели шли царские серебряные рубли. Богатые татары пользовались и золотой монетой, в частности иностранной. По технике изготовления металлические украшения или сплошные, изготовленные литьем, чеканом и гравировкой, или ажурные, сканной техники. Скань бывает различного качества как по сложности рисунка, так и по технике исполнения. Н. И. Воробьев отмечает, что скань имеет огромное распространение в татарских украшениях и является наиболее оригинальной орнаментикой их[16]. Другой особенностью татарских ювелирных изделий являются камни, составляющие в ряде изделий основной орнаментальный мотив. Ряд изделий, например, бусы и различные привески, имеют значение амулетов. Из камней чаще употребляются бирюза, сердолик, топаз, яшма, аквамарин. Кроме таких ценных камней широко применяется, особенно бедными татарами, стекло, подделываемое под драгоценные камни.
Большинство украшений приготовляется на месте, в самой Казани и в различных пунктах Татарии.
Можно считать БЕССПОРНЫМ , что СОВРЕМЕННОЕ ЮВЕЛИРНОЕ искусство ТАТАР сложилось и развилось НА БАЗЕ БУЛГАРСКОГО . Для булгарского ювелирного искусства, кроме широко распространенных литых и чеканных вещей, характерными являются сканные, украшенные камнями или стеклами. Весьма изящны вещи X–XI вв., позднее они несколько грубеют. В XIV в. это искусство переходит в города Нижнего Поволжья и получает широкое распространение; подобной же техники вещи мы встречаем у современного населения края.
Точно такую же зависимость можно установить, анализируя формы украшений. Для примера можно взять накосник, представляющий пластинку треугольной или круглой формы с привесками[17]. В качестве близкой аналогии можно указать среди вещей из коллекции Заусайлова аналогичный по назначению и близкий по форме предмет, происходящий из Билярска[18]. Много таких вещей и в коллекции Лихачева в Казани. То же самое можно сказать о типах серег, застежек, нагрудных украшений «хасиме» и других. Правда, среди археологического материала мы не встретим полностью нагрудных украшений, но отдельных бляшек в виде круглых и других форм пластинок найдем не мало. Так, в собрании Государственного музея Татреспублики имеется хасиме, богато украшенное бляшками разной формы, расположенными в живописном беспорядке. Среди блях можно указать некоторые повторяющиеся мотивы, известные в археологическом материале[19]. Таковы бляшки коллекции Заусайлова, происходящие из Билярска. Они представляют собой круглые, чеканные пластинки с рельефным звездчатым орнаментом[20]. Этот орнамент широко распространен и на булгарских вещах, встречается он и на архитектурных памятниках, и как завершение могильных плит. Таковы же бляшки в виде овала с вырезкой сердцевидной формы, украшенные растительным узором. Весьма много аналогий можно указать среди браслетов пластинчатых, несомкнутых, часть которых украшена вставками из камней и стекла. Много общего в перстнях и других украшениях. Должен оговориться, что сходство идет значительно дальше общих форм. Сходство заметно в деталях и в орнаментике. Наконец, можно заметить аналогию и в области керамического производства
Недостаток археологического материала не позволяет сравнить ВСЕ КАТЕГОРИИ материальной культуры татар с соответствующими памятниками булгар.
Для более позднего периода не лишена интереса заметка Герберштейна, указавшего на сходство женской и мужской одежды. Авторы XVIII в. описывают тот костюм, который продолжал существовать и в XIX и в начале XX в., но отмечают черты, которые сближают одежду татарок с чувашской, как бы подчеркивая происхождение обоих народов из одного корня
Особый интерес представляет шапка. В настоящее время у татар имеется две разновидности: сферическая и цилиндрическая. Первая обычно шьется из сукна, драпа, почти всегда черного цвета. Эти сферические шапки носят обычно крестьяне и бедные горожане, особенно старики. Высота этих шапок 15–20 см. Этот тип сферической шапки в настоящее время является наиболее распространенным; эту форму надо считать специфической для татар, тогда как у других турецких народностей обычно употребляется коническая шапка с широкой опушкой из меха. Н. И. Воробьев считает, что «при детальном изучении можно с некоторой долей вероятия предположить, что полусферическая шапка произошла из того же источника, как и makjя, т. е. из ПОДШЛЕМНИКА , но никак не из персидского Калапуша»[22].
«при детальном изучении можно с некоторой долей вероятия предположить, что полусферическая шапка произошла из того же источника, как и makjя, т. е. из подшлемника,
Подводя итог, нужно сказать, что процесс формирования татар Поволжья весьма длителен и сложен. Его нельзя начинать с эпохи монгольского завоевания, как это обычно принято. Это время(золотордынский период) внесло МЕНЬШЕ ВСЕГО всего новых элементов в этногенез татар
В первые века нашей эры возник племенной союз, объединивший {50} племена Нижнего Прикамья и западной части Среднего Поволжья. К этому времени относится и проникновение САРМАТСКИХ племен (могильник близ Уфы). В середине I тысячелетия сюда откочевали БУЛГАРСКИЕ племена, В ОСНОВЕ своей САРМАТО-АЛАНСКИЕ , но несомненно ИСПЫТАВШЕЕ ГУННСКОЕ ВЛИЯНИЕ . Эти племена ассимилировались с местным оседлым населением, подчинив его себе
Во второй половине I тысячелетия н. э. Среднее Поволжье попало под власть Хазарского каганата. Население его (сармато-аланы) испытало ПЕРВУЮ струю ТЮРКСКОГО влияния ЧЕРЕЗ ХАЗАР. В следующий период Булгарского государства многочисленные племена Среднего Поволжья испытали ВТОРУЮ волну ТЮРКСКОГО влияния(печенеги, гузы , половцы) , в частности большую роль сыграли половцы. Одновременно здесь появляются и руссы-скандинавы(викинги) , армяне и представители других народов.
Погром Батыя НЕ ВНЕС почти НИЧЕГО НОВОГО в процесс формирования ТАТАР . В XIII—XIV вв., с развитием городов Булгарского царства, здесь усилился приток оседлых тюркских элементов из Средней Азии.
В начале XV в. РАЗГРОМ основной территории БУЛГАР ОРДЫНЦАМИ , а затем РУССКИМИ , послужил толчком к отливу населения в лесное Закамье(Предволжье).
После перенесения столицы в Казань туда могли попасть вместе с правящей верхушкой дружинники, как, например, дружина 3000 воинов, пришедшая с Улу-Мухаметом. Это обстоятельство несколько усложнило процесс формирования татар Поволжья.
Последним крупным внедрением других народов в Нижнее Прикамье было завоевание Казани в 1552 г., приведшее к колонизации края русскими, но на формирование татар это не могло оказать большого влияния, так как русские, захватывая земли, оттеснили татар на восток и юго-восток
" К вопросу о происхождении татар Поволжья"
Алексе́й Петро́вич Смирно́в (29 мая (10 июня) 1899 года, Москва — 10 марта 1974 года, там же) — советский историк и археолог, специалист в области финно-угорской и булгарской археологии. Доктор исторических наук, профессор МГУ.
Заместитель директора Государственного исторического музея и Института археологии Академии наук СССР
Биография[править
Окончил реальное училище в 1916 году, после чего был призван в армию. В 1922 г. поступил в МГУ на археологическое отделение факультета общественных наук. Руководителем последнего в то время был известный археолог В. А. Городцов, одним из преподавателей — профессор Ю. В. Готье. Считается, что оба они оказали большое влияние на А. П. Смирнова.
После окончания МГУ в 1926 году поступил в аспирантуру отдела археологии Института археологии и искусствознания Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук. В 1929 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Археология прикамских финнов в X-XIV вв».
В 1944 году защитил докторскую диссертацию на тему «Волжские булгары».
С 1951 года профессор МГУ.
Археологические экспедиции.
В 1924—1937 годах руководил работами археологических экспедиций в Московской и Ивановской областях, Краснодарском крае (Фанагория), в Коми и Удмуртии (городища Иднакар, Сабанчикар, Дондыкар, Кушманское, могильники Бигер-Шай, Вужшай, Чемшай).
С 1933 года руководитель Суварской археологической экспедиции.
В 1938 года — работы в г. Болгар, ставшие основой для известных работ А. П. Смирнова по Волжской Булгарии.
1957 год — Поволжская археологическая экспедиция (руководитель).
1959 год — экспедиции по изучению золотоордынских городов.
Награды
орден Трудового Красного Знамени (27.03.1954)
Научные труды
Автор более 70 научных работ, в том числе:
Очерки по истории волжских булгар // Труды Государственного исторического музея. — М., 1940. — Вып. XI. — С. 55-136.
Волжские Булгары. Издание Государственного Исторического музея, Москва — 1951 год.
Скифы. Москва, Наука — 1966
Очерки древней средневековой истории народов Среднего Поволжья и Прикамья, М., 1952 // Материалы и исследования по археологии СССР, № 28
Железный век Башкирии, М., 1958 // Материалы и исследования по археологии СССР, № 28
Железный век чувашского Поволжья, М., 1961 // Материалы и исследования по археологии СССР, № 95
Утверждение о том , что культура , антротип , генотип поволжских татар ИМЕЕТ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ С ОНЫМИ У ВОЛЖСКИХ БОЛГАР - ДОКАЗАНО АРХЕОЛОГАМИ АНТРОПОЛОГАМИ И ГЕНЕТИКАМИ ..
Они же доказали что Поволжские татары не имеют ни чего общего с МОНГОЛАМИ которые разрушили ПРОЦВЕТАЮЩЕЕ БУЛГАРСКОЕ ГОСУДАРСТВО
что и на Руси ,Европе МОНГОЛ Бату и его потомков называли ТАТАРАМИ [Плано Карпини ]. Хотя, по
свидетельству другого путешественника XIII в., на территории Руси МОНГОЛЫ
НАСТАИВАЛИ именно на СВОЕЙ , этнической , (монгольской )идентичности. Так, в тексте Г.Рубрука
отмечается: "Прежде чем нам удалиться от Сартака(сын Батыя ), вышеупомянутый Койяк
вместе со многими другими писцами двора сказал нам: не говорите, что наш
господин — христианин, он не христианин, а МОНГАЛ (САРТАК), так как название
„христианство" представляется им названием КАКОГО- ТО НАРОДА . Они
вознеслись до такой великой гордости, что хотя, может быть, сколько-нибудь
веруют во Христа, однако не желают именоваться христианами, желая свое
название, т.е. МОНГАЛ , превознести ВЫШЕ ВСЯКОГО ИМЕНИ ; НЕ желают ОНИ (МОНГОЛЫ ) называться и
ТАТАРАМИ. Ибо ТАТАРЫ были ДРУГИМ народом" [Рубрук ].
что "в недавних частых войнах
ВСЕ они (татары) БЫЛИ ПЕРЕБИТЫ. Отсюда упомянутые МОНГАЛЫ ныне ХОТЯТ УНИЧТОЖИТЬ
это название ( ТАТАР ) и возвысить свое(МОНГОЛ)" [там же].
Все города , построенные на территории УЛУСА ДЖУЧИ , в период правления ДЖУЧИДОВ - построены хорезмийцами , булгарами , аланами (асами) , русскими .
НИ МОНГОЛЫ , НИ КИПЧАКИ , НИ ИШТЯКИ , НИ ФИННО-УГРЫ - не умели строить города и создавать ремесленные центры
В Средней Азии под узбеками имели в виду кочевников восточного «Дешт-и-Кипчака» во главе с шейбанидами. Это территория Западной Сибири (Сибирское ханство) и Казахстана .
Исфахани об этом в начале ХVI веке писал следующее об ордынцах :
«Три племени относят к узбекам, кои суть славнейшие во владениях Чингиз-хана.
Ныне одно [из них] — шибаниты(собственно тюрки Средней Азии) ... Второе племя — казахи, которые славны во всем мире силою и неустрашимостью, и
третье племя — мангыты [ногайцы]...» В узбекском союзе еще при жизни Абуль-хайра стало складываться ядро будущих казахов, ушедших в степь. Порой в исторических летописях их называют узбеки-казахи. Лишь в XVI веке внук Абуль-хайра Шейбани-хан покорил государство тимуридов, захватив Самарканд, Бухару и распространил имя «узбек» на среднеазиатских тюрок
Как видим , среди ордынцев мы можем найти предков узбеков , казахов , ногаев , каракалпаков
, но не найдем предков Поволжских татар .
ДЖУЧИДЫ-МОНГОЛЫ были сильными организаторами и руководителями ..Они смогли направить знания , технологии , опыт тех покоренных народов ,которые в цивилизационном отношении СТОЯЛИ ВЫШЕ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ- МОНГОЛ
Самые северные ногайские села - в Оренбургской области , на реке Сакмара. Сейчас их потомки уже смешаны с казанскими татарами и мишарями , которые туда переселились тоже в 18 веке
Поволжские татары - это казанские татары ,кряшены (по сути они тоже казанлы ) и мишари .
НОГАИ ЖЕ НЕ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЯ К НИМ
ВОТ ИСТОРИЯ НОГАЕВ ОРЕНБУРЖЬЯ
Рассмотрим специфику заселения Оренбуржья ногайцами. В 1744–
1745 гг. 1408 кундровских и солтанаульских татар-ногайцев, проживавших
под Астраханью, были переселены в Казанскую губернию, чтобы прекратить
миграцию за пределы страны4
. Однако уже в 1745 г. 504 человека5 были пе-
реведены на земли по р. Сакмара (в 11 верстах от Озерной крепости)6
. Здесь
было образовано новое военизированное поселение – Кондуровка (Конду-
ровская слобода).
В 1747 г. 25 семей (138 чел.) ногайцев бежали в Казахскую степь, что
сильно уменьшило численность кондуровцев7
. Предполагается, что причиной
побега было нежелание ногайцев принять иноконфессиональную обстановку.
К 1760 г. в Кондуровке оставалось лишь 60 домохозяйств. Оставшаяся часть
ногайцев в 1768 г. была переселена из Казанской губернии в Оренбургскую:
200 семей (1044 чел.) кундровских и солтанаульских ногайцев были расселе-
ны на Сакмарской дистанции Оренбургской линии. В Воздвиженской крепо-
сти были расселены 110 семей, в Желтом редуте – 40, в Никитинском ре-
дуте – 50. Ногайцы были расселены на освободившееся от Шешминского и
Алексеевского ландмилицких полков территории1
. Впоследствии ногайцы
смешались с поволжско-приуральскими татарами и к концу XIX в. уже не
отличались от остальных татар-казаков, даже языком2
.Причиной переселения ногайцев на Сакмарскую дистанцию являлось
то, что ландмилицкие полки не могли обеспечить безопасность российской
территории от набегов кочевников. Поэтому для защиты границы требова-
лось наличие постоянного населения, для чего было принято решение рассе-
лить на данные земли ногайцев. Требует уточнения, когда были основаны
поселения ногайцев. В начале января 1742 г., начальником Оренбургской ко-
миссии был назначен И.И. Неплюев3
. Воздвиженская крепость получила свое
название в связи с посещением И.И. Неплюевым для осмотра места заложе-
ния данного поселения 14 сентября 1742 г. в день воздвижения честного кре-
ста4
, в этот же день были заложены Желтый и Никитинский редуты. Суще-
ствует предположение, что Никитинский редут назван так в честь старшего
офицера Никитина, касаемо Желтого редута известно, что назван он так был
из-за присутствия в поселении яра с обнаженной желтоцветной глиной5
.
Численность кундровских НОГАЙЦЕВ определялась в 1768 г. составляла
744 чел., из них 26 чел. направлялись на охрану линии. Естественный рост
населения в 1790-е гг. привел к увеличению охраны линии до 40 чел. Напри-
мер, башкиры в 1760-е гг. ежегодно выделяли одного человека от восьми
дворов, к 1780-м гг. – одного человека от трех дворов6
. Наряду с другими со-
циальными слоями ногайцы платили соляную пошлину7
У меня есть знакомые среди них . Они сейчас уже по сути не ногаи .. так как их их предки ногаи сильно смешались с казанскими татарами , тоже казаками , и по культуре и языку , да и по физическому облику - они сейчас почти казанские татары . Они потомки двух народов-казанских татар и ногаев , причем КАЗАНСКО- ТАТАРСКИЙ генетический и культурный компоненты у них очевидно доминируют
Эти земли до начала 17 века были летними кочевьями ногаев .
В начале 17 века русские власти решили начать освоение Закамья и начали строить засечную линию ПРОТИВ НОГАЕВ .
В тоже время на Волге появились калмыки и ногаи оказались между двумя силами .. И им пришлось уйти .
Освобожденные о ногаев земли были заселены русскими , казанскими татарами , татарами - мишарями , чувашами , мордвой .
Казанские татары по сути ВЕРНУЛИСЬ НА СВОИ ЗЕМЛИ
Профессор Н.М.Малиев в своем труде "Материалы для антропологии восточного края России" что А.Бер на антропологическом съезде в Геттингене обратил внимание присутствующих на тот факт , что теперешние ТАТАРЫ живущие в окрестностях Казани РЕЗКО ОТЛИЧАЮТСЯ от других татарских племен ведущих номадную жизнь в степях востока и питающихся преимущественно животной пищей . Описывая далее лицо киргиза :
с выдающимися скулами и сильно развитым челюстным аппаратом , он
НЕ НАХОДИТ его сходным с Казанскими татарами , хотя последние говорят на одном и том же языке.
Лица наших татар, по его мнению , УЗКИЕ и часто ДЛИННЫЕ , с БОЛЬШИМ выдающимся , нередко ОРЛИНЫМ НОСОМ .
Черепа у них "средней формы ЯЙЦЕВИДНОГО очертания".
«Тачат показал ему свою доблесть в стране Сарматов, называемой Булкар (Булгар),..»
История халифов вардапета Гевонда, писателя VIII века. СПб. 1862.
(Вардапет Гевонд, писатель, VIII ВЕК)
Е. П. Казаков
Об этнокультурных компонентах народов
юго-восточной Европы в Волжской Болгарии
(по археологическим материалам)
Учитывая , что болгарские захоронения отмечаны у Волгограда и Саратова то во второй половине VIII — начале IX вв. в Поволжье, в том числе и
Среднее, могли состояться сезонные перекочевки болгар. В едином
политическом пространстве данного времени на всей этой территории
мигрировали и АЛАНЫ. Некоторые материалы позволяют
выделить и их(алан) комплексы
В этом выразительные данные дает Шиловский курганный могиль-
ник, изученный в 1992 г. Р. С. Багаутдиновым у с. Шиловка Сенгилевс-
кого р-на Ульяновской области ( на границе с Татарстаном) 5 Под двумя курганами выявлены три
ПОДБОЙНЫЕ могилы. Наиболее богатая состояла из входной ямы и вы-
рубленной в известняке КАТАКОМБЫ . Во входной яме расчищен скелет
коня. В ДРОМОСЕ и в КАТАКОМБЕ , дно которой было покрыто толстым
слоем древесных углей, в беспорядке находились кости юноши, девуш-
ки и мальчика. В беспорядке находились и разнообразные находки (пред-
меты вооружения, конского снаряжения, поясного набора, украшений,
посуда: горлышко бурдюка, деревянный сосуд и др.) в том числе золо-
той солид ИМПЕРАТОРА Ираклия и его сына Константина (610—640 гг.).
Золотая индикация византийской монеты встречена и в другом погре-
бении. Р. С. Багаутдинов предварительно датировал Шиловские курга-
ны концом VII — началом VIII вв.6
Материал данного некрополя до деталей аналогичен проявлениям
АЛАНСКИХ могильников в лесостепной части салтово-маяцкой культуры.
Для них характерны катакомбный обряд, захоронение коня при входе в
катакомбу, подсыпка углей и т.д. Вышеописанное богатое погребение
СОВПАДАЕТ по большинству показателей с захоронениями в катакомбах
группы III исследованными С. А. Плетневой в Дмитриевском АЛАНСКОМ могильнике.
Это так называемые катакомбы с тройными захоронениями, в ко-
торых нередко отмечалось ритуальное РАЗРУШЕНИЕ скелетов.
Свидетельством присутствия АЛАН на СРЕДНЕЙ ВОЛГЕ является круговая керамика с приземистым, имеющим наибольший диаметр в нижней части, туловом, встречаемая в
болгарских некрополях. Она использовалась еще АЛАНАМИ Северного
Кавказа, хотя на Волге, наряду с традиционными для болгар лепными
плоскодонными горшками, выступает уже как собственно болгарская.
Типично АЛАНСКИМИ можно считать одноручные круговые сосуды с низ-
ким туловом и широко открытой горловиной, встреченные в I Больше-
тарханском и Танкеевском могильниках.8 (Татарстан) Эти, т.н. “кружки”, широко
бытовали в СЕВЕРО-КАВКАЗСКИХ АЛАНСКИХ памятниках со второй половины VI в. по
XII в.9 Подобные кружки составляют ВТОРУЮ по численности, после
кувшинов, группу керамики НА АЛАНСКИХ , лесостепных памятниках сал-
тово-маяцкой культуры.10 С АЛАНСКИМИ традициями связано
положение женщин на боку с подогнутыми ногами в некоторых погре-
бениях Танкеевского могильника (рис. 1,в)
Типичным для центральнокавказских алан эпохи средневековья являет-
ся одноручный кувшин из Танкеевского погребения 1140( Татарстан). Он имеет высокую
горловину, слив и явно символизирует женскую фигурку. По боковым
сторонам в верхней части горловины имеется имитация ушей человека и
вставленных в них сережек САЛТОВСКОГО (АЛАНСКОГО) типа с напускными бусами .
НАДГРОБНЫЕ ПАМЯТНИКИ ПЕРВОГО СТИЛЯ
1. представляют собой типичные мусульманские надгробные стелы
2. с богатой орнаментовкой и изящно оформленной арабской надписью.
3. Верхние кромки этих стел, как правило, закруглены или же килевидно заострены, как это делалось и в других мусульманских странах.
4. Орнаменты и надписи на них вырезаны рельефно, в виде выступов, и тщательно загравированы.
5. Буквы выведены затейливым почерком сульс и насх.
6. Всего таких памятников обнаружено около 150 экземпляров. 7. Распространены они в основном на территории Татарской Республики, но отдельные экземпляры найдены также в Башкортостане, в Ульяновской, Самарской и Оренбургской областях, т.е. на огромной территории бывшей Волжской Булгарии.
8. Судя по их датировке, памятники такие существовали очень долго. Один из ранних памятников данного стиля, обнаруженный на пороге церкви села Ямбухтино Татарстана и описанный Ахмеровым, датирован 1244 годом [Ахмеров Г., 1909, 125]. Еще более ранний памятник из Билярска, описанный Н.П.Рычковым, но не сохранившийся до наших дней, датирован 1173 годом и также относился, по-видимому, к 1-му стилю, так как датировки надгробий 2-го стиля, написанные на р-языке, до Фейзханова (1863 г.) обычно не расшифровывались.
В эпоху Золотой Орды памятники эти существовали параллельно с вновь появившимися памятниками 2-го стиля, а затем продолжали бытовать и в эпоху Казанского ханства и позже.
9. Надписи на этих памятниках весьма многословны
10. Язык памятников обычнотюркский, на основе которого сформировался затем булгаро-татарский национальный язык: сначала приводится молитвенная формула на арабском языке, затем следует имя погребенного с указанием его родословной, званий и земных заслуг, а в конце приводится дата смерти.
11. В этих эпитафиях мы встречаем собственно булгарские тахаллусы (ал-Болгари и ас-Суари)
По происхождению они все были ВОСТОЧНО-ИРАНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ..Но со временем они с иранского перешли сначала гуннский язык , потом на огузо-печенежский , позже на кипчакский
В вот культура волжских болгар и буртас --не была тюркизирована.
И физический их облик(сармато-аланский ) также мало изменился
По этому у казанских татар и татар-мишар , их потомков в физическом облике доминирует северо-иранский тип, а в культуре-иранский компонент
Конечно , это не соответствует реальности .
И так , попробуем это доказать .
Сначала выложу краткую справку о племени Чигил
Карлуки (уйгуры)
Алекс - 24 мая 2011 12:48 500
— кочевое тюркское племя, проживавшее на территории Средней Азии в VIII—X веках.
Первоначально КАРЛУКСКИЙ племенной союз состоял из трех крупных племен, среди которых самым многочисленным было племя ЧИГИЛ .
В китайских источниках перечисляются некоторые другие племена карлуков: моуло (булак), чисы (чигиль) и таши (ташлык).
Столица находилась вблизи современного села Койлык на севере нынешней Алматинской области. C 960 г. КАРЛУКИ исповедовали ИСЛАМ.
742 году уйгуры, карлуки и басмылы объединившись, уничтожили Восточно-тюркский каганат. Вождь басмылов был провозглашен верховным правителем и принял титул каган. Но в 744 году объединённые силы уйгуров и карлуков разбили басмылов и убили кагана.
752 году, басмылы вместе с енисейскими киргизами и тюргешами стали союзниками карлукского ябгу (также из рода Ашина) в борьбе с Уйгурским каганатом за восстановление Восточно-Тюркского каганата. Война не имела успеха для союзников. Ябгу карлуков оставил надежды на каганат и прекратил «войну за тюркское наследство».
В знаменитой битве за Туркестан арабов (Халифат) и китайцев (династия Тан) на реке Талас (751 год) карлуки, решили исход сражения в пользу арабов тем, что перешли на сторону арабов.
Эти земли позже вошли в состав Карлукского каганата (766 — 940), который затем заменило Караханидское государство (940 — 1210). Карлукское наречие (чагатайский язык в монгольские времена, 1220 — 1390) легло в основу современных узбекского (в Мавераннахре) и уйгурского (в Восточном Туркестане) языков.
Сикым (каз. Сиқым /sïqım/; другие названия - Сыйкым,Сыйхым, Сихым, Сихим, Хим, ЧИГИЛ )— казахский род входящий в состав Старшего жуза, один из четырех родов племени Дулат. Основной род Сикым делится на следующие руу: Борас, Тогас, Буас, Шуылдак, Кусирак, Акылбек, Куттыбай, Ескелды, Баглан, Есбол, Каракойлы, Аккойлы, Алакүшік.
Происхождение
Для того чтобы прояснить происхождение какого-либо этноса, надо в начале выяснить его этническое название или его этноним - этимологию. По этой теории этноним сикым определяется лингвистической реконструкцией, где по созвучию звуков с-ш-ч, қ-к-г, ы-i и л-н, м-д-л в тюркских языках и Алтайской семье языков (1. 28,31,67 с.с.) слово сикым в казахском языке произносится как шiгiл, в других языках поизносится ЧИГИЛ . По этой реконструкции в средние века сикым, населявшие Жетысу и Кашгарию, были тюркоязычными племенами ЧИГИЛ .
Французский ученый П. Пелльо этноним чжиси одного из трех КАРЛУКСКИХ племен транскрибирует как ЧИГИЛ (2). По этой транскрипции, первая часть этнонима ЧИГИЛ, чи обозначает "красный" в языке ландыков, составляющих племя ХУННОВ.
КАРЛУКИ (древ. тюрк. Old Turkic letter OQ.svgOld Turkic letter L1.svgOld Turkic letter R1.svgOld Turkic letter Q.svg, узб. qarluqlar, уйг. қарлуқлар) — тюркский кочевой племенной союз на территории Средней Азии в VIII—XV веках.
Первоначально карлукский племенной союз состоял из трёх крупных племён, среди которых самым многочисленным было племя ЧИГИЛ [1]. Предками современных узбеков являются карлуки[2].
В китайских источниках перечисляются некоторые другие племена карлуков: моуло (булак), чисы (чигиль) и таши (ташлык)[3]. Арабский географ ал-Марвази (XII век) отмечает, что в состав карлукской конфедерации входили такие племена, как тусхи, чигили, азкиши, тюргеши, халаджи, чаруки, барсханы. Этногенез также включил в себя ираноязычных согдийцев, переселенцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии[4].
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Как видим карлуки в целом и ЧИГИЛИ в частности , не продвинулись западней современной территории Узбекистана ..А значит чигилуй не было в Поволжье , Подонье и на Северном Кавказе
нами древний этнос или племя , а также выявить генетическую связь их с современными народами , необходим комплексный подход.
Комплексный подход в науке означает участие в исследовании какой то научной проблемы усилиями НЕСКОЛЬКИХ наук.
При исследовании происхождения этносов обычно привлекают следующие науки :
Генетика
Антропология
Этнография
Археология
Лингвистика
История (Древние письменные источники )
Вопрос: Результаты исследований каких наук использовал наш автор статьи
при определении происхождения племен в составе Волжских Болгар?
Ответ: Письменные первоисточники .
1)локализацию племен и народов
2)их передвижение
3)описание их обычаев ,нравов , традиций , одежды , жилища ,оружия , пищи ,видов хозяйствования , а также их ЭТНОНИМ ИЛИ ЭТНОНИМЫ
Вопрос :
На что из перечисленных аспектов при выявлении происхождения этносов опирался наш автор статьи ?
Ответ : аспект этнонимов и только
Но это ни чего не доказывает
Самоназванием алан , кстати , был общеаланский этноним АС
Тогда по логике нашего автора статьи , асцизе-нушиби можно приписать к аланам так как в составе этнонима АСцизе есть общеаланский этноним "АС" .
А тоже время среди карлукских племен было племя АСкеши ..Следуя этой логике КАРЛУКОВ также можно приписать к АЛАНАМ ..
На Кавказе , согласно "Армянской географии" было аланское племя АСтигор ,
Следуя логике автора статьи , ТЮРКИ-КАРЛУКИ , ТЮРКИ - НУШУБИ ,ТЮРГЕШИ и АСтигоры -аланы - один и тот же этномассив .))
Автор также упоминает князя Искала у половцев Подонья и допускает связь с Аскелами
Контраргументы:
1)Искал - имя князя , НЕ название половецкого племени
Сравнивать название народа с именем вождя - не корректно
2) АСкел и Искал - не одно и тоже .Все таки здесь разная морфология этих
2-х слов
3) среди половецкого этномассива не было племени под названием Искал
4) среди половцев Подонья проживали АЛАНЫ-АСЫ в качестве союзников
Вот летописи :
. Вот что пишет Новгородская Летопись в главе обозначенной 1111 годом: «Въ лѣто 6619 [1111]. Иде Святопълкъ, Володимиръ, Давыдъ и вся земля просто Русская на Половьце, и побѣдиша я, и възяшя дѣти ихъ, и городъ по Дънови Суртовъ и Шарукань. Томь же лѣтѣ ходи Мьстислав на Очелу(Ошелю)» (1).
А вот как данное событие описано в ПВЛ: «И оделись в броню, и построили полки, и пошли к городу Шаруканю. И князь Владимир, едучи перед войском, приказал попам петь тропари, и кондаки креста честного, и канон святой Богородицы. И поехали они к городу вечером, и в воскресенье вышли горожане из города к князьям русским с поклоном, и вынесли рыбы и вино. И переспали там ночь. И на другой день, в среду, пошли к Сугрову и подожгли его, а в четверг пошли на Дон; в пятницу же, на другой день, 24 марта собрались ПОЛОВЦЫ , построили полки свои и пошли в бой...» (2).
Некоторые сведений о месте нахождения данных половецких городов дают нам летописные сообщения, обозначенные 1116 годом.
ПВЛ: «В тот же год послал Владимир сына своего Ярополка, а Давыд сына своего Всеволода на Дон, и взяли они три города: Сугров, Шарукан и Балин. Тогда же Ярополк взял себе жену очень красивую — пленную дочь ЯССКОГО КНЯЗЯ » (3).
Троицкая летопись сообщает: «В томъ же лете Ярополкъ ходи на половьческую землю, к реце, зовомеи Донъ, и ту взя полонъ многъ и 3 городы взяша половечскые: Галинъ, Чешюевъ и Сугровъ, и приведе с собой ЯСЫ и жену полони собе ЯСЫНЮ » (4).
Тогда же Ярополк взял себе жену очень красивую — пленную дочь ЯССКОГО КНЯЗЯ » (3)
и ту взя полонъ многъ и 3 городы взяша ПОЛОВЕЧЕСКЫЕ : Галинъ, Чешюевъ и Сугровъ, и приведе с собой ЯСЫ и жену полони собе ЯСЫНЯ » (4).
Русские летописи называют противника половцами и города -половецкими Но в качестве пленных у русских -- ЯСЫ и даже дочь Ясского князя
ЯСЫ - ЭТО РУССКОЕ НАЗВАНИЕ АЛАН.
Половцы - это русское название кипчаков.
ЯСЫ-АЛАНЫ и ПОЛОВЦЫ -КИПЧАКИ - СОЮЗНИКИ ..
НО половцы в силу свой многочисленности --доминировали в это союзе .
И по этому русские и ЯСОВ -АЛАН называли половцами ( как татар россиянами) .
По этому князь Искал мог быть ЯССКИМ КНЯЗЕМ , если русские имели ввиду князь народа АСКЕЛОВ
Результаты исследований других наук , связанных с происхождением Волжских Болгар , уважаемый автор, к сожалению - не использовал
А это следующие науки:
Генетика
Антропология
Этнография
Археология
Лингвистика
Долгое время происхождением этносов занимались лишь историки и они редко давали правильный ответ по происхождению определенных народов .
Но сейчас ситуация меняется .. Происхождением народов начали плотно заниматься этнографы , археологи , исскуствоведы по култьуре древних народов ,а в последнее время и генетики .
Ученые этих наук совместными усилиями убирают ЛОЖНЫЕ ВЕРСИИ историков , оставляя лишь соответствующие результатам их исследований .
Чигилы , как мы выяснили ,относятся к КАРЛУКСКОМУ ЭТНОМАСССИВУ , которые , по информации письменных источников , за пределы Средней Азии ,НЕ переселялись , в том числе и в Волжскую Болгарию
По линии археологии в Поволжье, в том числе на территории Волжской Болгарии , НЕ найден ни один КАРЛУКСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК НЕ жили КАРЛУКИ -ЧИГИЛИ - В ВОЛЖСКОЙ БОЛГАРИИ
Отсутствие следов проживания чигил -карлуков в Волжской Болгарии
подверждают и АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ исследования :
Могильник Тунук
В течение трех полевых сезонов (1953-1955 гг.) Тянь-Шаньский археологический отряд Киргизской комплексной экспедиции обнаружил и раскопал ряд курганных могильников в центральной части горной Киргизии. В их числе – могильник Тунук близ одноименного села в Калининском р-не Киргизской ССР.
Могильник датируется X-XII вв. н. э. В это время на значительной части восточной территории Средней Азии господствовала династия Караханидов, происходящих из кочевого тюркского племени ягма. Основным тюркским ЭТНИЧЕСКИМ массивом этого государства были КАРЛУКИ-ЧИГИЛИ . Власть Караханидов простиралась также и на территорию Киргизии… К тому времени в АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ составе населения восточной половины Средней Азии, особенно в кочевой среде, ПРЕОБЛАДАЮЩИМ стал МОНГОЛОИДНЫЙ элемент…
Палеоантропологический материал из могильника Тунук изучен Н. Н. Миклашевской, которая объединила его с материалами из синхронного могильника Байталчи (Нарынский р-н Киргизской ССР) в связи с малочисленностью серий, а также в связи с их антропологической близостью. Н. Н. Миклашевская относит объединенную серию КАРЛУКОВ в целом к МОНГОЛОИДНОМУ расовому типу, но с примесью европеоидных черт. По сравнению с ней краниологическая серия из мусульманских погребений Краснореченского городища XI-XII вв. близ современного г. Фрунзе, а также черепа из несторианских кладбищ XIII-XIV вв. той же территории выглядит значительно более европеоидным.
И так по утверждению антропологов , КАРЛУКИ в том числе и ЧИГИЛИ принадлежали к МОНГОЛОИДНОМУ РАСОВОМУ ТИПУ .
Но на территории Волжской Болгарии в могильниках
ДО ЗОЛОТОРДЫНСКОЙ ЭПОХИ (до 1236г,) останков людей монголоидного облика НЕ ОБНАРУЖЕНО ..
Тут надо сделать одно уточнение .
Степень монголоидности бывает разной .
Есть евпропеоидные типы людей с небольшой , еле уловимой монголоидной примесью
Есть европеоиды , с существенной монголоидной примесью
Но есть также монголоиды, с разной степенью европеоидности .
А также есть чистые монголоиды
КАРЛУКИ -ЧИГИЛИ относились к монголоидам с небольшой европеоидной примесью и напоминали физическим обликом современных киргизов .
Но напоминаю , что людей с физическим типом ЧИГИЛЕЙ -КАРЛУКОВ - на территории бывшей Волжской Болгарии- НЕ обнаружено.
То же самое можно сказать и по ТЕЛЕССКОМУ ЭТНОМАССИВУ , которые по утверждению антропологов , также были МОНГОЛОИДАМИ и естественно НЕ МОГЛИ ОСТАВИТЬ ПАМЯТНИКИ на территории Волжской Болгарии,так как там ОНИ , ТЕЛЕСЫ , ни когда НЕ жили
Есть такая пословица :
" Не нужно искать черную кошку в темной комнате , особенно тогда , когда ее там нет ))"
ДО ЗОЛОТОРДЫНСКОЙ ЭПОХИ (до 1236г,) останков людей монголоидного облика НЕ ОБНАРУЖЕНО ..
С точки зрения языка поволжские ТАТАР потомки тюркоязыч. булгар, а через них гуннов и тюрков. Это мнение поддерживают, прежде всего,большая часть самих татар. Но если обратиться к АНТРОПОЛОГИИ , то из числа ПРЕДКОВ ТАТАР отпадают ГУННЫ И ТЮРКИ , но ПОЯВЛЯЮТСЯ ираноязыч. СКИФЫ ,САРМАТЫ и АЛАНЫ . Кто они и где их родина? Вот краткий антропологический разбор САРМАТ . В их основе евроазиаты, так наз. андроновцы, потомки арийцев; среднеазиат. саки – потомки андроновцев и средиземноморцев Зап.Азии и переднеазиаты. Как видим, ареал обширен, а главное конкретен. В состав ТАТАР ВОШЛИ также средневеков. АЛАНЫ - потомки АЛАН Сев. Кавказа и АДЫГОВ . В отличие от сармат , АЛАНЫ – СРЕДИЗЕМНОМОРЦЫ , носители ПОНТИЙСКОГО расового типа. Их родина Зап.Азия. По мнению Алексеева ПОНТИЙЦЫ появились в Сред. Азии и на Сев. Кавказе в 1 тыс. до. н.э.
АЛАНЫ в I в. до н.э. заняли степи междуречья Дона-Волги и Сев. Кавказа, отодвинув САРМАТ на запад. Во II в. н.э. в составе АЛАН влились среднеазиатские кочевники. Во II в. до н.э. в некоторых САРМАТАХ появились МОНГОЛОИДНЫЕ черты. Занесли их вост. сарматы, так сказать, родичи в период Великого переселения народов (ВПН).
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Он абсолютно прав , так как через несколько лет после выхода этой статьи , результаты генетических исследований показали , что поволжские татары входят в первую тройку современных нардов , которые генетически оказались самыми близкими к скифам и сарматам
Берсула -это выходцы из восточной части Северного Кавказа , а аскалы(аскелы, суасы ) - из Подонья .
Их всех другие народы традиционно называли БОЛГАРАМИ.
Буртасы-это другое колено донских алан , которое вошло в состав Волжской Болгарии лишь в 11 веке \
Барсилы (берсула ), аскалы(суасы) и этнические булгары -предки казанских татар
Буртасы-аланы -предки татар мишарей
Записка о путешествии на Волгу . Ибн Фадлан
Он (Ибн-Фадлан) сказал: и
переехал царь(Малик Ас сакалиба ) от воды, по имени Халджа, к реке, называемой Джавашир, и оставался
около нее два месяца. Потом он (царь ) захотел (снова) переехать и послал к людям, называемым Суваз , приказание ехать вместе с ним. Они же (Сувазы) отказали ему, и они (сувазы ) РАЗДЕЛИЛИСЬ на ДВЕ
группы: ОДНА ГРУППА с неким родом, над которым как будто был царем (человек) по имени
Вираг (?)77. Царь же (Ас сакаклиба ) послал к ним и сказал: "Воистину Аллах могучий и великий
уже облагодетельствовал меня, давши мне Ислам и верховную власть повелителя
правоверных78", так что я раб его, и это дело (?) возложил... кто (?)79 будет мне
противоречить, то я встречу его с мечом". ДРУГАЯ ГРУППА (Сувазов ) была с царем из некоего племени, которого называли царем АСКАЛОВ (АСКЕЛОВ ) . Он (царь Аскалов) был в повиновении у него (царя Ас сакалиба ), но только он (царь Аскалов) еще не принял Ислама. Итак, когда он (царь Ас сакалиба )
послал к ним это послание, то они(Аскалы ) побоялись его намерения и поехали все в целом вместе с ним к реке Джавашир
Здесь нетрудно понять , что Аскалы(Аскелы ) и Сувазы - один и тот же этномассив
Аскалы , подразделение Сувазов приняли ИСЛАМ .
Именно их сувазов-аскелов этноним (суас) стал доминирующим у предков казанских татар от 15 до 18 веков
Но АС - самоназвание алан или общеаланский этноним .
Тогда СУ-АСЫ - РЕЧНЫЕ АЛАНЫ
АСкелы - параллельное название этнонима СУАСЫ
Аланскими (асскими) племенами в составе Волжских болгар являлись берсилы(барадж) и аскелы(суасы)
Но антротиа этноса -это отражение в его физическом облике его генотипа
Вопрос этот приобретает особый интерес в связи с тем, что сармато-аланские племена восточноевропейских степей в середине первого тысячелетия н. э., как известно, подверглись ТЮРКИЗАЦИИ . Это произошло в результате проникновения в Европу сначала гуннских кочевых орд, затем аваров и др. Большинство из них являлось кочевым населением территории современного Казахстана, родственным европейским сарматским племенам. Они несли с собой, однако, ТЮРКСКИЙ язык, превращающийся в этот период — период военной демократии, союзов племен и «великого переселения народов» — в господствующий язык кочевнического населения евразийских степей.
Отсюда можно сделать предположение, что тюркизация некоторых племён Волго-Камья — явление очень старое, начавшееся в середине первого тысячелетия н. э. БОЛГАРЫ , появившиеся в Волго-Камье в VII—VIII вв. н. э. и представлявшие собой ТЮРКИЗРОВАННОЕ САРМАТО-АЛАНСКОЕ население , отнюдь не были этнической группой, совершенно чуждой многим местным племенам. Их приход не вызвал, вероятно, принципиальных изменений в ходе этногонического процесса в Волго-Камье, а лишь усилил и завершил то, что началось значительно раньше.
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Волжские Болгары(берсилы-аланы, аскелы-аланы и этнические булгары ) , как и буртасы-аланы, восточно-иранского происхождения .
Но они 8-10вв - были тюркизрованы ПО ЯЗЫКУ .
Но культура и физический облик к этому времени , у них почти не изменились