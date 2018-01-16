«Если мы не хотим смотреть на «нейтральный» флаг на Олимпиаде, то, может, достать красный?»

Блогер предложил российским спортсменам выступить на Олимпиаде в форме с символикой СССР

Колумнист «Реального времени» Вадим Манукян создал петицию, в которой предложил российским спортсменам выступать на Олимпиаде в Пхенчхане в форме с символикой СССР. В своей авторской колонке блогер рассуждает о непростых взаимоотношениях политики и спорта, а также объясняет смысл предложенной им инициативы.

«Многие разочарованы тем фактом, что мы не увидим на соревнованиях российской символики»



У социальных сетей и интернета в целом имеется магическая возможность влиять на все происходящее вокруг нас. И если несколько лет назад ваше высказывание в соцсетях можно было назвать «голосом вопиющего в пустыне», то сейчас ситуация изменилась в корне, причем в особенности за это стоит поблагодарить сайты для размещения петиций. После запуска петиции подписчики зачастую начинают активно проявлять к ней интерес в виде репостов и комментариев, одновременно с этим увеличивается количество подписей, затем к процессу подключаются медиа, и в конечном итоге «глас вопиющего» становится массовым явлением, о котором узнает вся страна.

Я регулярно пишу петиции, связанные с нашим любимым телевидением, и в каких-то случаях резонанс позволяет повлиять на российское ТВ позитивным образом. На сей раз моя петиция связана с телевидением лишь косвенно — речь идет о спорте, а именно об Олимпиаде в Пхенчхане. Многие мои знакомые разочарованы тем фактом, что мы не увидим на соревнованиях российской символики (некоторые даже не собираются из-за этого смотреть соревнования). Мне вся эта ситуация кажется несправедливой: хочется, чтобы спортсмены не отвечали за то, в чем они не виноваты. По этой причине, если мы не хотим смотреть на белый «нейтральный» флаг по ТВ, то, быть может, пришло время достать красный и на время Олимпиады напомнить о символике уже несуществующей страны — СССР?





«Многие мои знакомые разочарованы тем фактом, что мы не увидим на соревнованиях российской символики (некоторые даже не собираются из-за этого смотреть соревнования). Мне вся эта ситуация кажется несправедливой — хочется, чтобы спортсмены не отвечали за то, в чем они не виноваты». Фото biathlonspb.ru



Нет, не для того, чтобы напугать мир. На самом деле, иностранцы с удовольствием раскупают наши шапки-ушанки и майки с советским гербом. Да и в целом по стране, как показывает практика, эта тема все еще объединяет многих россиян. Взгляните на успех фильма «Движение вверх» — он стал самым кассовым в истории российского кинопроката. Там наша команда смогла доказать, что на морально-волевых мы можем довести матч до победы, веря в нее до последней секунды. В последнее время сериалы, связанные с эпохой СССР, также собирают у экранов немало зрителей, о чем свидетельствуют регулярные замеры телесмотрения.

«Если угодно, это политические-спортивные санкции»



Замечу, кстати, что совсем недавно в соцсетях аналогичную идею — про символику СССР — озвучил директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Его, как и многих россиян, раздражает то, что сборная России поедет на Олимпиаду под «нейтральным» флагом с обозначением «Олимпийские спортсмены из России». Он предложил написать на майках СССР — учитывая, что такой страны уже нет, получается, что и придраться не к чему. Эта символика не может быть запрещена и в то же время каждый знает, что Россия является правопреемником Советского Союза.

Если говорить о первой реакции на мою петицию, то она в большей степени положительная, однако в комментариях встречаются и представители либеральной общественности, которым эта идея не близка — они усматривают в ней «воинственность». Да, многие скажут, что спорт должен быть вне политики, но давайте говорить откровенно: произошедшее с нашей сборной — это не только вина некоторых нерадивых чиновников от спорта, но шлейф от последних тенденций на мировой арене, связанных с Россией. Если угодно, это «политические-спортивные санкции».

«Все-таки именно спорт высоких достижений мотивирует и мобилизует, а для людей с ограниченными возможностями этот эффект увеличивается в сто крат». Фото daypic.ru

Отмечу, что некоторые представители МОК открыто говорят о том, что было бы более правильно, если спортсмены на Олимпиаде соревновались за себя, а не за свои страны, дабы исключить государственное давление на спортсменов. Видимо, начать свой «эксперимент» они решили именно с России. Если бы все страны были одновременно лишены флагов и гимнов на Олимпиаде, то это, несомненно, шокировало бы спортивную общественность, но чувства несправедливости при этом не возникло бы.



С паралимпийцами ситуация обстоит куда хуже. Они уже пропустили одну Паралимпиаду, а пропуск второй стал бы для них приличным демотиватором — все-таки именно спорт высоких достижений мотивирует и мобилизует, а для людей с ограниченными возможностями этот эффект увеличивается стократ.

Исходя из этой многогранной и неоднозначной ситуации, я в своей петиции предложил посоветоваться и решить, нужна ли нам символика СССР на Олимпиаде для того, чтобы поддержать спортсменов. Хотя в любом случае последнее слово будет именно за главой государства — все-таки руководит Россией, страной-правопреемником СССР, именно он.