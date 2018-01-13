Госзакупки: после Роберта Мусина участок под штрафстоянку в Казани сдал в аренду Алексей Семин

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

1. Тендер недели: 1000 камер в Татарстане от «Таттелекома»

Главным тендером недели стал заказ, который был опубликован Министерством информатизации и связи Татарстана. Ведомство собирается заплатить сумму в 91 млн рублей татарстанскому госпровайдеру «Таттелекому» за услуги по организации видеонаблюдения на территории Татарстана. Информация о выборе поставщика была опубликована 10 января.

Как следует из технических требований, «Таттелеком» должен будет обеспечить видеонаблюдение, организовать удаленное хранение видеоданных и передачу видеопотоков с объектов видеонаблюдения в заинтересованные ведомства. Около 1000 камер будут установлены с возможностью передачи изображения в режиме реального времени, из них около 500 расположены в Казани. Камеры еще в 57 локациях должны иметь возможность локального хранения видеоизображения.

2. Связь недели: 31 млн рублей швейцарской компании за роуминг «Летай»

А вот подразделение «Таттелекома», занимающееся развитием мобильной сети «Летай», собирается заплатить своему партнеру за возможности международного роуминга. Об этом стало известно благодаря тендеру, которое опубликовало ООО «Твои мобильные технологии» 9 января. Компания собирается заплатить 31 млн рублей Comfone AG из швейцарского Берна за услуги международного роуминга между мобильными сетями.

Договор будет действовать в течение двух лет, однако заявленный расчетный период закупки — до 18 августа 2018 года. Отметим, что фактически стоимость услуг составила не 31 млн рублей, а 446 тысяч евро. Судя по сайту компании, она предлагает услуги по предоставлению роуминга, не являясь мобильным оператором, соответственно, ее услуги являются своего рода посредничеством между оператором «Летай» и зарубежными операторами.

«Татагролизинг» собирается закупить шесть автомобилей Renault Duster по 918 тысяч за машину – всего на 5,5 млн рублей. Фото am.ru



3. Автомобиль недели: шесть Renault Duster для «Татагролизинга»

Главным «автомобильным» тендером недели стала закупка, о которой объявило АО «Татагролизинг», в свое время выкупавшее молочные активы «Вамина». Информация появилась 11 января, заявки принимаются до 22 января, итоги закупки будут подведены 23 января.

«Татагролизинг» собирается закупить шесть автомобилей Renault Duster стоимостью 918 тысяч — всего на 5,5 млн рублей. Их необходимо поставить в течение 5 дней после оплаты в Высокогорский район, к железнодорожному разъезду Киндери. Автомобили должны быть 2017 года выпуска в комплектации Expression, с объемом двигателя 2 литра и мощностью в 143 лошадиные силы. Автомобили требуются полноприводные, с ручной шестиступенчатой коробкой передач, с установленными дневными ходовыми огнями, гидроусилителем руля, подушкой безопасности водителя, передними стеклоподъемниками, подогревом передних сидений, наружными зеркалами с электроприводом и электрообогревом.

Отметим, что, согласно данным официального сайта, стоимость Renault Duster начинается от 639 тысяч рублей, а в указанной комплектации — от 902 тысяч рублей.

4. Емкость недели: 15 тысяч фляжек для «Татспиртпрома»

«Татспиртпром» активно занимается закупкой промо-материалов. Ранее, напомним, компания закупала 30 тысяч мячей, а 10 января появилась информация о том, что крупнейший производитель алкоголя в регионе заплатит 5,9 млн рублей ООО «Малина Гудс» за фирменные фляжки с названием одной из торговых марок «Татспиртпрома». Компания-поставщик зарегистрирована в Санкт-Петербурге, на улице Варшавской. Ее учредитель — Алексей Исайчиков, на которого не зарегистрированы другие компаний.

Как следует из технического задания, «Татспиртпром» хочет получить целых 15 тысяч фляжек из нержавеющей стали марки AISI 304, с толщиной стенок в 0,9 мм, оплеткой из натуральной яловой кожи и с полноцветным тиснением. Объем фляжки составит 350 мл, а стоимость каждой около 400 рублей.

«Татспиртпром» активно занимается закупкой промо-материалов. Фото Максима Платонова

5. Штрафстоянка недели: 2 миллиона Алексею Семину за размещение машин на Нариманова

Предприятие, которое занимается эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей в Казани — АО «Безопасность дорожного движения» — на неделе объявило о тендере на аренду площади на улице Нариманова. Речь идет о территории под штрафстоянку — фактически автомобили туда начали возить еще в конце декабря, когда стоянка была перенесена с улицы Спартаковской.

5 января, когда тендер был объявлен, стала известна цена вопроса и подробности о владельцах земли. Как следует из данных госзакупки, «Безопасность дорожного движения» заплатит за аренду территории 1,925 млн рублей ООО «УК «АСТ» за аренду участка площадью в 3,5 тысячи кв. м в Казани, на улице Нариманова, дом 40.

Из договора можно узнать, что земля принадлежит владельцам закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «АС-фонд строительный», при этом относится к объектам культурного наследия — культурному слою XVI — начала XX веков и подлежит охране. Управляется паевый фонд ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». Стоимость аренды каждого квадратного метра земли составит 50 рублей в месяц, всего — 175 тысяч рублей в месяц.

Арендодатель, ООО «УК АСТ», зарегистрирован в Альметьевске, принадлежит Руслану Габдрахманову. Однако фактически речь, видимо, идет о владениях Алексея Семина — именно он считается собственником ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест».

Отметим, что в ноябре 2017 года АО «Безопасность дорожного движения», заплатило 2,7 млн рублей за аренду на 11 месяцев участка в 5,5 тыс. кв. м у ОАО «Обувная фабрика «Спартак» (входила в группу Роберта Мусина). На этой территории стабильно и уже достаточно давно располагается одна из штрафстоянок в центре Казани.

Аэропорт «Бегишево», судя по всему, собирается любой ценой повышать показатели своего пассажиропотока. Фото prokazan.ru



6. Маркетинг недели: 250 тысяч на рекламу «Бегишево» в лифтах



Аэропорт «Бегишево», судя по всему, собирается любой ценой повышать показатели своего пассажиропотока. Для этих целей 11 января он объявил о закупке рекламных услуг. Аэропорт, расположенный на востоке Татарстана, заплатит сумму в 250 тысяч рублей за рекламу в лифтах.

Единственным поставщиком стало ООО «Лифтборд-Челны», которое принадлежит Галие Шафигуллиной и Ильдару Давлетову (также владеет компаниями «Лифтборд» в Тольятти, Самаре, Перми и Нижнем Новгороде). Также Давлетову принадлежит рекламное агентство I-Media.

Как следует из проекта договора, реклама будет размещена на 544 рекламных местах в лифтах жилых домов Набережных Челнов. Реклама будет формата А5, размещена она должна быть в срок с 16 по 31 января 2018 года.

7. Такси недели: «Департамент продовольствия» покатает сотрудников на такси на 200 тысяч

А вот «Департамент продовольствия и социального питания», ранее «засветившийся» покупкой автомобиля Genesis G80 за 2,3 миллиона рублей, вновь решает транспортные проблемы. На этот раз бывший МУП заключит договор на услуги такси на 200 тысяч рублей с ООО «Авто лидер Казань» (принадлежит ООО «Столица ДС», также владеющему другими городскими подразделениями служб «Лидер», «Везет» и «Сатурн»). Закупка будет произведена у единственного поставщика. О ней стало известно 11 января.

Работники «Департамента продовольствия», пользующиеся приложением для мобильного телефона, будут ездить по городу по 12 рублей за километр. Фото Максима Платонова

Отметим, что указанные 200 тысяч рублей являются максимальной суммой, на которую можно будет воспользоваться такси. Работники «Департамента продовольствия», пользующиеся приложением для мобильного телефона, будут ездить по городу по 12 рублей за километр, с минимальной стоимостью заказа в 100 рублей.