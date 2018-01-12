Как Дмитрий Ананьев накануне краха банка купил кусочек империи челнинского страховщика

За 2 месяца до решения ЦБ «Промсвязьбанк» выкупил страховую компанию «АСКО-Жизнь» из Набережных Челнов

Фото: omskregion.info (на фото - совладелец ПСБ Дмитрий Ананьев)

После проверки ЦБ, предписания ограничить операции и незадолго до назначения временной администрации «Промсвязьбанк» решил заняться страхованием и купил компанию «АСКО-Жизнь» из Набережных Челнов. Собственников банка привлек быстрорастущий сегмент страхования жизни, который в последнее время стал локомотивом рынка. Однако будет ли банк развивать страховой бизнес с учетом нынешней ситуации — остается вопросом. Подробности — в материале «Реального времени».

Лицензии ради

Пометка о приобретении татарстанской СК «АСКО-Жизнь» содержится в списке аффилированных лиц, который «Промсвязьбанк» (ПСБ) опубликовал в среду. Судя по документу, страховая компания перешла под контроль банка 10 октября, за 2 месяца до того, как Центробанк объявил о санации ПСБ.

До этого «АСКО-Жизнь» входила в страховую группу «АСКО» и контролировалась структурами «АКИбанка». Что символично, компанию успели продать до того, как Центробанк ввел временную администрацию в некогда материнской «Страховой группе «АСКО», ссылаясь на ненадлежащее исполнение плана по восстановлению платежеспособности компании.

Теперь, по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», 99,04% в ее капитале принадлежит ООО «Инвест С», бенефициар которого — совладелец ПСБ Дмитрий Ананьев. Оставшейся долей владеет некий Александр Кузнецов. У последнего есть также 1% в капитале московской страховой компании «Росмед» и доля в фирме «Витбиомед».

Страховая компания перешла под контроль «Промсвязьбанка» 10 октября, за 2 месяца до того, как Центробанк объявил о санации ПСБ

К покупке сравнительно небольшой страховой компании собственников «Промсвязьбанка» якобы побудил бурный рост в сегменте страхования жизни. По подсчетам специалистов агентства «Эксперт РА», в прошлом году этот сегмент обеспечил около 40% от общего прироста рынка страхования, а сборы по страхованию жизни за весь 2017 год оцениваются в 270 млрд рублей. В июле прошлого года KPMG предсказывала, что по сумме страховых премий сегмент страхования жизни обгонит ОСАГО.

ТАСС со ссылкой на свои источники пишет, что планы обзавестись собственным страховщиком жизни у «Промсвязьбанка» появились несколько месяцев назад, с этой целью и была приобретена татарстанская компания. Однако смысл покупки был по большей части в лицензии, поскольку «бизнеса там очень мало».

Отметим, что за несколько месяцев до сделки с ПСБ, в июле 2017 года, «АСКО-Жизнь» передала свой портфель страхования жизни другой компании из Татарстана — СК «Чулпан-Жизнь» (контролируется «Татнефтью»). Решение о передаче портфеля еще в марте 2017-го приняли тогдашние собственники челнинского страховщика.

«АСКО-Жизнь» досталась Набиуллиной

«АСКО-Жизнь» по итогам 9 месяцев прошлого года входила в тридцатку крупнейших страховщиков жизни, а в целом, по данным ЦБ, она занимала 170-е место по объему премий, который составил 32,6 млн рублей. Помимо добровольного страхования жизни, челнинская компания развивает сегмент страхования от болезней и несчастных случаев.

«АСКО-Жизнь» по итогам 9 месяцев прошлого года входила в тридцатку крупнейших страховщиков жизни. Фото chelnyltd.ru

В последние несколько лет «АСКО-Жизнь» была прибыльной. В 2016 году основная деятельность принесла ей 23,1 млн рублей, а чистая прибыль компании составила 11 млн рублей.

При этом до 2016 года у страховщика были серьезные проблемы: в мае 2015 года ЦБ приостановил его лицензию из-за несоблюдения требований к финансовой устойчивости и формированию страховых резервов, а также в связи с ненадлежащей практикой инвестирования собственных средств и резервов. Лицензия была восстановлена через год, так как компания устранила нарушения для соответствия требованиям регулятора.

О санации «Промсвязьбанка», который входит в перечень 11 системообразующих банков, ЦБ сообщил 15 декабря, к тому моменту проблемы финансовой организации ни для кого не были секретом, и рынок ждал решения регулятора. По итогам прошедшей в мае проверки ЦБ банку было предписано сформировать дополнительные резервы более чем на 100 млрд рублей, кроме того, ПСБ ограничили проведение операций.

«Промсвязьбанк» санируют по новой схеме — с участием созданного ЦБ «Фонда консолидации банковского сектора» (ФКБС) и без ограничения на расчеты с кредиторами. ПСБ стал третьим проектом фонда после банка ФК «Открытие» и «Бинбанка». Как и они, ПСБ в ходе санации перейдет в собственность ФКБС.

Вскоре после начала санации внешние управляющие банка выявили факты операций, имеющих признаки незаконных действий. Так, временная администрация обнаружила, что из банка пропали кредитные досье на 109,1 млрд рублей, сообщали «Ведомости». По этим фактам решено было обратиться в правоохранительные органы.

Василий Поздышев считает, что проблемы банка были связаны, в частности, с ориентацией на финансирование собственников. Фото rupolit.net



В декабре зампредседателя ЦБ Василий Поздышев сказал, что спасение «Промсвязьбанка» обойдется примерно в 200 млрд рублей. Он добавил, что проблемы банка были связаны, в частности, с ориентацией на финансирование собственников: «Собственники банка выбрали стратегию, когда проблемные предприятия или стройки забираются или переводятся на баланс банка или отдельных компаний. Вроде бы нормальная работа с проблемными активами. Но банк из банка рыночного стал превращаться в банк, который в основном финансирует предприятия и проекты собственников. Чтобы эти проблемные кредиты вернуть, пришлось еще и дофинансировать».

Вопрос будущего

По мнению экспертов, с учетом ситуации, в которой оказался ПСБ, речь сейчас вряд ли может идти о развитии непрофильного страхового бизнеса — банку для начала нужно разобраться с собственными проблемами. Но в будущем покупка страховщика может быть и полезной.

Логично предположить, что новые управляющие ПСБ начнут реализацию его небанковских активов. Но масштаб проблем в банке такой, что продажа регионального страховщика ситуацию не спасет, говорит старший аналитик по банковскому сектору «Велес Капитала» Юрий Кравченко. Кроме того, добавляет он, сейчас даже на банковском рынке сложно реализовать какой-то актив за адекватные деньги, на страховом рынке дела, скорее всего, обстоят не лучше.

Павел Самиев: «Для банка страховая компания актив, скорее, профильный, в отличие от каких-нибудь девелоперских проектов. Необходимость от него избавляться, чтобы почистить структуру активов, неочевидная, это не тот случай»

Нельзя однозначно сказать, что для банка страховая компания — это непрофильный актив, говорит управляющий партнер «Национального рейтингового агентства» Павел Самиев: «Скорее, профильный, в отличие от каких-нибудь девелоперских проектов. Необходимость от него избавляться, чтобы почистить структуру активов, неочевидная, это не тот случай».

По словам Самиева, компании, которые занимаются страхованием жизни, есть внутри почти каждой крупной банковской группы; не надо забывать, что главный игрок на рынке страхования жизни — Сбербанк. Этот сегмент страхования хорошо растет, сейчас он самый рентабельный. Если правильно развивать такой бизнес, это может оказаться «позитивной историей», продолжает Самиев. Не исключено, что в будущем это позволит принести ПСБ дополнительный заработок и диверсифицировать доходы.

Ответы от «Промсвязьбанка» и «АСКО-Жизнь» на момент публикации не поступили.