Сбросить балласт, «бюджетно» усилиться и дать поиграть молодежи

Что нужно сделать «Рубину» зимой, чтобы сверкать весной

Казанский «Рубин» первым из команд РФПЛ вышел из «зимней спячки» и уже вовсю готовится в Эмиратах к возобновлению чемпионата России. До отъезда на сборы главный тренер Курбан Бердыев ошарашил болельщиков заявлением о желании клуба расстаться с целой группой футболистов, среди которых почти все высокооплачиваемые легионеры. По его словам, они уже ищут себе новое место работы. Команда же тем временем продолжает решать свои игровые проблемы. О том, что еще надо исправить в клубе и какие шаги для этого стоит предпринять, — в материале «Реального времени».



Продать дорогостоящих иностранцев

Да, это основная задача на сегодня и ею занимаются уже не первый день. Работа по разгрузке платежки действительно тяжелая, высокооплачиваемые легионеры не слишком горят желанием разрывать «жирные» контракты, а желающих приобрести их можно пересчитать по пальцам одной руки. Если М'Вила и Бауэр, выступавшие в основном составе, еще как-то интересны другим работодателям (швейцарец уже ушел в британский «Сток Сити»), то вот Рочина, Лестьенн, Сонг и россиянин Бурлак (да-да, он тоже обходится «Рубину» недешево) вряд ли имеют на руках готовые предложения от других команд. Получить 5 миллионов евро за относительно среднего защитника Морица Бауэра, который хорош в атаке, но частенько «привозит» в обороне, — именно такого уровня менеджмента заждались в «Рубине» в последние годы.

В руководстве клуба настроены оптимистично. Во-первых, этих игроков уже не взяли на первый сбор и попросили найти себе новое место работы. Во-вторых, зимой многие команды из Турции и Китая ищут себе точечное усиление и будут рады забрать себе не последних по именам футболистов. Такое стечение обстоятельств действительно может помочь «Рубину» избавиться от высоких контрактных обязательств перед некоторыми игроками.

Тем более что они не подходят под требования Бердыева. Всем давно известно, что главное, чего требует от своих подопечных Курбан Бекиевич — это дисциплина. С которой есть сложности у всех вышеперечисленных футболистов. Не касается это лишь Морица Бауэра. Швейцарец в этом смысле выгодно отличается от тех же Лестьенна и Сонга, однако финансовый фэйр-плей «смотрит» не только на эту сторону вопроса. Продажей Бауэра «Рубин» в первую очередь «освободил» для себя 5 млн евро, которые точно не будут лишними при следующей проверке европейских контролирующих органов.

Мориц Бауэр уже ушел в британский «Сток Сити»



При этом стоит учитывать и игровую концепцию команды: в большинстве своем данные легионеры просто не вписывались в тактические схемы «Рубина». Тот же Рочина, «хорошее видение поля» у которого пытаются пиарить СМИ, чаще губил моменты неуместными ударами издали, нежели что-либо создавал впереди. Лестьенн пробовался Бердыевым на разных позициях, но, кажется, так и не подошел ни в одной из этих ролей. Максим под конец первой части чемпионата чаще оказывался на скамейке запасных, и в большинстве случаев это был вполне оправданный шаг.

Наладить игру в атаке

Учитывая ситуацию с «балластом», наладить игру в атаке будет, на первый взгляд, еще тяжелее, чем это было в осенней части чемпионата. Но на самом деле расставание с иностранным легионом не должно повлиять так серьезно на атакующий потенциал команды. Ведь, согласитесь, сложно сказать, что те же Лестьенн и Рочина сильно добавляли «Рубину» мощи, выходя в стартовом составе, а М'Вила и Сонг точно не были главными звеньями в созидательной работе впереди. Оба скорее игроки опорной зоны. Потерей можно считать продажу Бауэра, но и тому уже есть замена в лице Кузьмина и Устинова, приход которого анонсировал Бердыев.

А вот те, на кого тренерский штаб делал ставку, по всей видимости, останутся. Это касается прежде всего Азмуна, Жемалетдинова и Канунникова, способных прибавить в весенней части сезона. Причем интересна роль Рифата, ставшего на данном этапе самым острым игроком команды, если судить по системе xG. По ней же, в переводе на 90 минут игрового времени, Жемалетдинов входит в десятку лучших по всей лиге. Явно недобрал голов Азмун, которого обязательно должно прорвать ближайшей весной. Поспособствует этому и скорый чемпионат мира, где Сердар станет одним из главных молодых «лотов» для селекционеров больших клубов.

Явно недобрал голов Азмун, которого обязательно должно прорвать ближайшей весной



К тому же «Рубин» активно работает на арендном рынке, выискивая наиболее привлекательные варианты для точечного усиления. Благодаря этому в команде уже появился Вячеслав Подберезкин, теоретически идеально вписывающийся в систему игры Бердыева. Наверняка последуют и другие приобретения, однако они, скорее всего, будут «бюджетными».

«Бюджетно» усилить состав

Как бы удивительно это не звучало, но в первой части чемпионата слабой стороной «Рубина» была работа полузащиты в атакующей трети поля. Удивительно это потому, что главным ударным звеном предыдущих команд Бердыева была именно средняя линия. Сейчас обстановка походит на кризисную, в составе ощущается нехватка качественных исполнителей, отвечающих тренерским стандартам Курбана Бекиевича. Расставание с М'Вила, который приезжал в Россию по совету Бердыева, становится в этой ситуации лакмусовой бумажкой. Безусловно, в данном случае большую роль играет и зарплата француза, но вопросов по его игре тоже хватает.

Таким образом, «Рубин» совершенно точно будет искать усиление в центр поля. Без сомнений, таковым можно считать приход Подберезкина, но сам Бердыев признает, что этого будет недостаточно. И вот найти-то этих игроков будет сложнее всего. Мало того, что качественных футболистов на зимнем рынке не так много, — вопрос усугубляется и финансовой стороной. «Рубин» пока не может позволить себе большие покупки, а значит, вновь придется прибегнуть к бесплатным арендам. Например, в лице Нобоа. Но здесь опять же встает денежный вопрос — пойдет ли на уступки Кристиан или сам «Зенит»? Ведь платить всю питерскую зарплату эквадорца в Казани вряд ли будут. Все-таки хавбеку уже 32 года, и еще неясно, как сказалось прозябание на скамейке запасных «Зенита» на его психологическом и функциональном состоянии.

Уход Бауэра и возможное непродление аренды Сигурдссона слегка понижает глубину состава в обороне. Возможными кандидатами на их место называют защитников «Зенита» Терентьева и Новосельцева, готовых, как утверждается, «уйти со скамейки» за игровым временем к знакомому им тренеру. Однако прямо сейчас они не видятся значительным усилением состава. Оба находятся в неизвестном физическом состоянии, так что их способность стать сразу боеспособными единицами в составе небесспорна.

Впрочем, возвращение из аренды Устинова решит эту проблему в полной мере. Во-первых, Виталий довольно универсальный футболист, играющий одинаково хорошо на обоих флангах обороны. Нынешний сезон стал для защитника одним из первых в карьере на высшем уровне, когда он отыграл больше половины матчей своей команды. Во-вторых, Устинов за эти полгода поработал под руководством Кучука и успел прибавить во многих аспектах игры. В том числе он приноровился к схеме с пятью защитниками, где от «крайков» требуется активность и впереди. Причем, в отличие от Бауэра, Устинов никогда не забывал и о своих прямых обязанностях. Не случайно Виталий входит в пятерку лучших в РФПЛ по количеству отборов за матч — 2,9.

Усилением в центре поля, без сомнений, можно считать приход Подберезкина, но Бердыев признает, что этого будет недостаточно



Для спокойствия души и дабы подстраховаться от травм, неплохо было бы рассмотреть варианты усиления линии атаки. Например, возвращение Бухарова, у которого, кажется, наклевывается очередной конкурент в лице новичка «Ростова» Сигурдарсона. Если же ростовчане не захотят пойти на уступки, то можно обратить свой взор в сторону ФНЛ. Там самой подходящей кандидатурой для «углубления» состава является форвард «Тамбова» Часовских, о котором мы писали совсем недавно.

Стоит отметить, что если «Рубину» удастся продать всех высокооплачиваемых игроков, но при этом он не сумеет усилиться, то нельзя исключать ситуацию, при которой команде придется всерьез бороться за выживание в РФПЛ весной. А этого допустить нельзя.

Задействовать молодежь

В первую очередь этот пункт касается уже состоявшихся игроков основной обоймы «Рубина». Речь о молодых защитниках Егоре Сорокине и Эльмире Набиуллине. Правда, идут разговоры о возможном уходе последнего из клуба — якобы за него предлагают неплохие для России деньги. Однако сам Эльмир и его представители пока лишь повторяют, что на данный момент он является игроком «Рубина». Да и верится в подобное расставание в преддверии чемпионата мира с трудом — кто, как не Бердыев, способен подтянуть защитников до уровня сборной за такой короткий промежуток времени?

А в последнее время Набиуллин действительно прибавил. Заслуга в этом не только главного тренера, но и самого игрока, оказавшегося очень обучаемым молодым человеком. Проблемы с попаданием в состав, кажется, только закалили и без того трудолюбивый характер единственного татарина «местного происхождения» в «Рубине» (напомним, что есть еще москвич Жемалетдинов). Если казанцы, расставшись с Сигурдссоном, не усилят состав центральным защитником, то игровая практика для Эльмира, скорее всего, вновь увеличится. Эти зимние сборы должны стать решающими для карьеры Набиуллина и, хочется верить, повернут ее в самую лучшую сторону.

Большая работа Егора Сорокина в первой половине сезона была оценена и вознаграждена. Защитник «Рубина» был включен УЕФА в символическую сборную молодых игроков российской Премьер-лиги прошедшего года. Такой прогресс футболиста вряд ли прогнозировался в начале сезона, однако он сумел воспользоваться своим шансом и закрепился в составе команды. Под руководством Бердыева и опекой Цезаря Наваса Сорокин имеет возможность не только обосноваться в основе «Рубина», но и стать претендентом на «поездку» на ЧМ-2018. В это, конечно, верится с трудом, но кто предполагал столь стремительный взлет Егора в «Рубине» несколько месяцев назад? Кроме того, Бердыев в своем последнем интервью недвусмысленно заявил о желании увидеть в деле игроков «молодежки».

Большая работа Егора Сорокина в первой половине сезона была оценена и вознаграждена



— Мы надеемся посмотреть на них более детально на сборах. В чемпионате у нас такой возможности не было, хотя мы их периодически привлекали к тренировкам. В связи со сложившейся ситуацией на двоих-троих, я бы не хотел пока называть фамилии, мы рассчитываем, — заявил Курбан Бекиевич клубному телевидению.



Так, на сборы с казанской командой отправились сразу несколько подопечных Романа Шаронова — Голдобин, Гилязутдинов, Шабанов, Яковлев. Впрочем, и здесь не обошлось без сюрпризов. Среди отправившихся на сборы с первой командой не оказалось лучшего бомбардира «молодежки» Даниила Макеева. По данным «Реального времени», нападающий сейчас рассматривает варианты трудоустройства в одном из клубов ФНЛ или РФПЛ. Очевидно, что Макеев перерос «молодежку» и ему необходима постоянная игровая практика на взрослом уровне.