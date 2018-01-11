Теплые ветры древних булгар: как предки татар оказались на Средней Волге
Волжская Булгария: волны миграции, влияние на окружающие народы и принятие ислама
Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, посвященных ключевым периодам тюркской истории. Сегодня «Реальное время» публикует первую часть заметок украинского историка о волжских булгарах.
Сувары: от «саван» до «zuard»
Одним из интереснейших аспектов истории Среднего Поволжья является история Волжской Булгарии. Традиционно в центре исследований находилась социальная история булгар и ее взаимоотношения с Русью. Этой проблематике уделено много места в книгах А. Смирнова и Р. Фахрутдинова. Миграционным процессам посвящены статьи Н. Лифанова, Р. Багаутдинова, Ф. Хузина, формированию Волжской Булгарии — статьи И. Измайлова и книга И. Зимони. Целью нашего исследования будут реконструкция процесса сложения конфедерации волжских булгар и миграционные процессы.
Необходимо отметить, что Ибн Фадлан упоминал племена саван (сувар), баранджар, эскел. Алмуш был правителем лишь одного из племен (баранджар). Сувары, по его сведениям, управлялись правителем под именем Ваирга. П. Голден считает, что имя звучало как Буюрук. Правитель баранджар имел тюркский титул эльтебер и находился в родственных связях с ябг (предводителем) у огузов Этреком. Ибн Фадлан сообщал о зависимости Алмуша от хазар. Ибн Русте говорил о разделе булгар на земли Берсула, Эскел и Болгар. Между печенегами и болгарами-эскел упомянуты венгры. Для того, чтобы реконструировать этнические процессы, нам необходимо реконструировать то, что происходило в более древние времена. Необходимо сказать, что сувары и берсула как жители степей зафиксированы в греческих, армянских и сирийских хрониках. Суваров знали как савиров, а берсула как барсилов.
До переселения в Среднее Поволжье они жили на Северном Кавказе. Ибн Хордадбех локализовал за ал-Бабом (Дербентом) страну сувар. Ибн ал-Факих локализовал это владение там же. Масуд б. Намдар упоминал владение Сулвар. Ал-Масуди называл эту страну Джиданом, Гардизи — Дженданом. Ибн Русте упоминал владение Хайзан. Йакут и автор истории Ширвана и Дербента именовали его Шандан. Было не совсем ясное упоминание Константина Багрянородного о саварти-асфалах, живущих около Персии, как о предках венгров. О суварах продолжали говорить только арабские, армянские и еврейские источники. Ибн ал-Факих упоминал ас-савардийа в IX в. Ал-Масуди помещал сийавурдийа по Куре ниже Тифлиса, отмечая, что они часть армян. Иованнес Драсханакертци помещает севордик в гаваре Утик.
Мовсес Каганкатваци сообщал, что правитель хонов (то есть суваров) Алп-Илутвер (Алп-Эльтебер) призвал в страну епископа Исраэла из Кавказской Албании. Как самостоятельный правитель он принял решение сделать христианство официальной религией своего государства. Ибн Фадлан упоминал о саван (А. Ковалевский считал более правильной форму «суваз»; переход «сувар» в «суваз» возможно объяснить с лингвистической точки зрения) среди волжских булгар. Ал-Балхи, Ибн Хауаль, Мукаддаси, анонимный персидский географ, ал-Марвази, ал-Гарнати, ал-Идриси упоминали форму S.war (в некоторых рукописях Suwar). Йакут ал-Хамави употреблял форму S.wara. В еврейско-хазарской переписке упоминались формы S-war и S-w-r. При этом славянские северяне не упоминались среди них, поскольку славяне обозначены как с-л-виюн. Ал-Бируни упоминал форму sawar. Ибн Хордадбех и Махмуд ал-Кашгари упоминал форму suwar. Клан Zuard был упомянут венгерским Анонимом.
Барсильский сериал
Доминирующая роль в регионе в VI-VII вв. перешла к хазарам, переселившимся вместе с тюркютами из Центральной Азии. Они составили самый западный улус государства тюркютов, который во второй половине VI в. распространил свою власть на оногуров, утигуров и аланов. Благодаря этим завоеваниям в китайских источниках зафиксирован ряд народов Северного Кавказа среди племен теле. В Армянской географии Анании Ширакаци упомянут народ baslc рядом со страной правителя Севера, где живут хазиры. Сведения же Мовсеса Хоренаци о ранней истории барсилов вряд ли соответствуют исторической действительности. Армянский хронист упоминал о них в связи с деятельностью Валаршака, Хосрова и Трдата. В памятнике токуз-огузскому кагану Моюнчуру рядом с Кадыр-Казаром упомянут Беди-Берсил. Необходимо отметить, что если история савиров погружается во тьму после прихода хазар, то история барсилов, напротив, только начинает освещаться. Более того, территория, из которой происходили хазары, названа Барсилия в Азиатской Сарматии. Это коррелирует с данными Анании Ширакаци. Последний локализовал их в Сарматии на Итиле (Волге). Михаил Сирийский называл Берсилию страной алан и локализовал ее на Северном Кавказе. Гардизи упоминал о группе булгар берсула. Ибн Русте указывал, что берсула — это вид булгар.
Ибн Русте и Гардизи упоминал этноним барсил в форме B.rsula. Анонимный персидский географ использовал несколько форм — berchula м brdhas. Ал-Балазури и Йакут ал-Хамави упоминали страну ал-Баршалийа. В греческих источниках упоминался народ barselt и страна Berzilia. Михаил Сирийский упоминал страну Barsalia. Захарий Ритор упоминал о народе b.', g.r.s.y.q. В Венгрии упоминалась местность Bercel. Тюркская форма — Barsil. В китайской хронике Суйшу упомянут народ Beirujili…
Что касается упомянутых у Ибн Фадлана баранджар, то сведения о них есть и в других источниках. Ат-Табари и Ибн ал-Асир упоминал о баланджарах и банджарах как о противниках персидского шаханшаха Кавада. Эту информацию у него заимствовал Ибн ал-Асир. Ал-Куфи упоминал о городе Баланджар.
Булгары внутренние и внешние
В Худуд ал-Алам страна булгар названа как страна внндр. У венгров одним из двух названий для обозначения булгар было nandor, близкое в вннтр в еврейско-хазарской переписке. У греков эта форма упоминалась в формах onogundur и hunugundur. У армян упоминался народ огхондор-блкар. Анонимный персидский географ отмечал, что в этой стране есть города Булгар и Сувар, а населяют их мусульмане и «борцы за веру». Сообщали, что жители Булгара выставляют 20 тыс. воинов, которые сражаются против любого количества неверных. Кроме того, о булгарах упомянуто в главе о буртасах. Указано, что у буртасов три племени: берчула, ишкиль, блкар. Правителем назван m.s, а население охарактеризировано как мусульмане. Фактически в этой главе содержатся сведения не о буртасах, а о булгарах. Кроме того, в анонимном персидском географическом трактате упомянуты внутренние булгары. На север от них названы гора Рус, на восток — мирваты, на юг — море Гурз. Отмечается, что внутренние булгары очень воинственные и ведут войну с русами. В сообщении о венграх упомянуто, что внндр — христиане, которые живут на юг от венгров. Таким образом, в сведениях о внндр смешаны сведения о Волжской Булгарии и Дунайской Булгарии. Внутреннюю Булгарию же можно отождествить с Черной Булгарией Константина Багрянородного, а буртасам соответствуют сведения главы о барадзасах.
В хронике Захария Ритора на север от Дербента также упоминался народ бургар. По мнению К. Цегледи, бургар было формой этнонима булгар в пехлевийских сочинениях. Близкие формы бургаз и бургар использовал ал-Масуди. Форму булгар употребляли Ибн Фадлан, ал-Гарнати и Махмуд ал-Кашгари. В арабо-персидской традиции, представленной Ибн Русте, анонимным персидским географом и Гардизи, была форма булкар. У ал-Бекри этноним упоминался в форме булкан. В форме bulgari упоминали булгар греческие хронисты. Нестор упоминал этноним булгар как болгары. Каганбек Иосиф использовал форму Bul-g-r. В книге Иосиппон упомянут Булгар как потомок Тогармы. Страна булгар в латинских источниках называлась Bulgaria. Самоназванием булгарских племен на Кавказе и волжских булгар было булгар. Возможной формой в китайском языке П. Пелльо считал Pu-li-a-erh. Французский историк предположил, что этой китайской форме соответствует Булар, а венгерский ученный Л. Лигети считал, что ей соответствует bulgar. Интересно отметить, что венгерский Аноним употреблял форму Bular для обозначения булгар. Монголы употреблял этноним булгар в форме Bolar или Boqar. В мусульманских булгарских надписях и монетах употребляется форма Bular (B.lar). При этом нужно учитывать, что самоназвание менялось со временем. Переход от Bulgar до Bular объясняется консонантом, типичным для среднечувашского.
Как мы можем убедиться из сведений Ибн Фадлана, беренджер были ведущим племенем в Волжской Булгарии. Самым загадочным являлось племя ашкел. Ибн Русте употреблял формы Ashg.l и Ashk.l. Гардизи упоминал форму Ask.l. Анонимный персидский хронист и ал-Бекри упоминали форму Ashk.l. Однако недавнее исследование Ю. Зуева позволило сопоставить ашкел с племенем чигиль. В китайских источниках чигили упоминались как племя асицзе. Тюркская форма этнонима Askal. Феофан Исповедник упоминал вождя кермихионов Askil.
Булгаризмы в финно-угорских языках
Но как так получилось, что этноним булгар начал обозначать живущих на Средней Волге? С воцарением династии каганбеков-иудаистов актуальным стал вопрос о торговле. Среди живших по Волге подданных хазар упоминались народы црмис, арису, буртас, с-в-р и булгар. В Повести временных лет как хазарские данники упоминались вятичи, радимичи, северяне, поляне. Согласно археологическим исследованиям, на северо-западе находилось алано-булгарское население. Переселение баранджаров, берсула и сувар могло осуществляться в рамках этой политики, призванной выкачивать ресурсы в виде меха и других продуктов из финских и славянских народов.
Необходимо отметить, что переселения булгарских племен в этот регион происходили в несколько этапов. Археология проливает свет на это. К раннебулгарским памятникам относятся памятники новинковского типа. Они фиксируются в регионе уже во второй половине VII в., и это позволяет утверждать, что переселение происходило еще в раннехазарское время. Сами памятники делятся на несколько этапов. Так называемые зиновьевский и перещепинско-шиловский этапы синхронные, они датируются второй половиной VII в. За ними идет бруснянский этап: конец VII в. — первая половина VIII в. И. Зимони также отмечает, что во время хазарско-арабских войн булгарское население переселялось на север. Булгарские мигранты привели к гибели именьковской культуры (балтской и волжско-финской по своей принадлежности).
В Среднем Поволжье в конце VIII — в начале ІХ в. появились новые этнокультурные группы, которые можно сопоставить с салтовской культурой. И. Зимони отмечал, что булгары напрямую контактировали с поволжско-финскими и пермскими народами. В марийских языках было 480 заимствований чувашского типа, 20 заимствований чувашского типа обнаруживаются в мордовских языках. К. Редеи и А. Рона-Таш считают, что временем начала этих контактов была середина VIII в. Они насчитали 19 булгарских заимствований в языках коми и коми-пермяков. По максимальным оценкам, в прапермский вошел 31 булгаризм. О большом влиянии булгар на язык венгров, пермян и марийцев писал В. Напольских. Он говорил о 200 булгарских заимствованиях в удмуртском, указывал, что примерно половина прапермских булгаризмов вошла в марийские языки и что от трех до пяти имеют параллели в мордовских и венгерском языках. В язык удмуртов вошел арабский термин «харадж», обозначавший дань. Этот термин мог прийти уже от исламизированых булгар, равно как и термин «бесермен», который потом стал обозначать название этноса бисермян.
Татарские археологи, в частности А. Халиков, предполагали, что до булгар в Среднем Поволжье находились гунны и западные тюркюты. Отмечалось, что булгары и прапермяне уже в VI-VII вв. контактировали между собой. Р. Багаутдинов и Ф. Хузин выделяли несколько хронологических этапов переселения. Первый датируется временем распада Великой Булгарии и с этим периодом связывают памятники новинковского типа. Опорным памятником для горизонта Перещепино-Шиловка являются Шиловские курганы. Первая волна переселения датируется серединой VII в. Еще одна группа переселенцев двинулась на Среднюю Волгу во второй половине VII в. С новинковцами исследователи связывают население, пришедшее с Алтая, тюркское по своему происхождению. Население в целом европеоидное со сглаженными монголоидными признаками. Вторая миграционная волна булгар в Среднее Поволжье — это переселенцы из районов Подонья в середине VIII в. Их переселение связано с арабо-хазарскими войнами. Пришедшее население оставило после себя Большетарханский могильник. Эти переселенцы активно контактировали с протовенграми. Третья волна переселенцев связывалась со смутой в Хазарском каганате, которая была вызвана принятием иудаизма. Эти переселенцы оставили после себя Танкеевский могильник. Время миграции — вторая половина ІХ в. Четвертая волна переселенцев мигрировала в конце IX – начале Х в., она была вызвана наступлением печенегов на Хазарский каганат. Мигранты бежали из степей донского региона через верховья Дона в Волго-Камье. И. Зимони видел в переселениях булгар следствие распада Великой Булгарии и влияние арабских завоеваний первой четверти VIII в.
Продолжение следует
Справка
Ярослав Пилипчук окончил Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова в Киеве в 2006 году по специальности «История и право». В 2010 году в Институте востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины защитил диссертацию по специальности «Всемирная история. Монгольское завоевание Дешт-и-Кипчак в XIII веке».
комментарии
"Это Книга Ахмада ибн Фадлана ибн ал-Аббаса ибн Рашида ибн Хаммада, клиента Мухаммада ибн Сулаймана, посла ал-Муктадира к царю славян...".
К царю СЛАВЯН.
Ибн Фадлан в своей Книги - от первой страницы до последней - пишет, что добровольно Ислам на Средней Волге в 922 году приняли СЛАВЯНЕ.
Для науки начала 1930-х гг. это было научной сенсацией, если не сказать фантастикой - сообщение ибн Фадлана не совпадало, а точнее просто противоречило научной парадигме того времени.
Ученые - и не только востоковеды - были в шоке от сведений сообщенных ибн Фадланом.
Большинство ученых предпочитало просто не замечать новых фактов в истории Средней Волги или в лучшем случае "переименовывать" славян в тюрок - булгар, боясь непонимания коллег и репрессий со стороны марксистско-ленинской "науки".
Но не таков был А.П.Ковалевский - он точно перевел название и весь текст Книги ибн Фадлана - под словом "сакалибы" арабы понимали "славян".
Перевод ещё не был напечатан, а А.П.Ковалевский был уже в тюрьме, в ГУЛАГе...
На сегодняшний день имеются много фактов о том, что отдельные племена славян жили на Средней Волге уже с 4 (четвертого) века, например именьковцы.
Таким образом, были получены подтверждения сведениям ибн Фадлана, что в 922 году на Средней Волге добровольно приняли Ислам славяне.
Исходя из имеющихся на настоящий момент данных можно считать обоснованной гипотезу о том, что в Волжско-Камском государстве элитой - политической, военной и др. - были тюрки-булгары, а основным населением страны были славянские и финно-угорские племена, которые добровольно и приняли Ислам в 922 году.
Но нет никаких оснований не доверять честным известным востоковедам в совершенстве владеющих арабским языком, которые за научную истину могли пожертвовать и свободой.
Да среди советских историков было много приспособленцев и просто мошенников.
Востоковеды всё же были другие - за что российская школа востоковедения и было уничтожена марксистско-ленинской "наукой".
Кстати, перевод Книги, сделанной Вяч.С.Кулешовым, и изданный под эгидой Государственного Эрмитажа и Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Казанский Кремль" "Издательским домом Марджани" в Москве в 2016 году такой же:
"Это Книга Ахмада ибн Фадлана ибн ал-Аббаса ибн Рашида ибн Хаммада, клиента Мухаммада ибн Сулаймана, посла ал-Муктадира к царю СЛАВЯН...".
Конечно можно всё подвергнуть сомнению.
Но желательно делать это с фактами в руках или хотя бы со ссылкой на научные авторитеты.
Так что большинство авторитетных и честных востоковедов знают и уверены в том, что ибн Фадлан писал о принятии в 922 году Ислама именно славянами.
Востоковед и знаток арабского языка А.П.Ковалевский за научную истин даже предпочел свободе тюрьму и ГУЛАГ...
Хорошо, что "научные" времена изменились.
Все пишут, что булгары были тюрками, но на Средней Волге (как и на Дунае) булгары были политической и военной элитой и управляли славянами.
Приехав на Среднюю Волгу в 922 г. араб ибн Фадлан увидел, что большинство народа это славяне и финно-угоры и поэтому и написал, что Ислам добровольно приняли славяне, а вместе с ними и их руководители -тюрки-булгары, составляющие меньшинство населения.
И Волжско-Камская Булгария стала Мусульманским государством, хотя большинство населения на тот период было славянским и финно-угорским.
Что-то похожее было и на Дунае - только там булгары (элита) выбрали в качестве государственной религии не Ислам, а Христианство - и дунайские славяне приняли Христианство и Дунайская Булгария стала Христианской страной.
Вот о чём идет речь - о влиянии господствующих элит (пусть и составляющих национальное меньшинство) на выбор государственной религии в той или иной стране.
Кто Вам сказал, что булгары это славяне?
Такое впервые от Вас слышу - это не соответствует действительности.
Хотя в примечаниях и туманно объяснил, что в оригинале ибн Фадлан написал "...к царю СЛАВЯН...".
Царями славян были и викинги, и тюрки, и евреи, и немцы и др.
Теперь понял, почему некоторые утверждают, что булгары никогда не были славянами.
Немка Екатерина II была "царицей немцев" или всё же "царицей русских"?
Слово "чушь" не является аргументом и доказательством - оно лишь свидетельствует о низком культурном уровне развития человека, который его употребляет всякий раз, когда ему нечего сказать.
Давно известно, что термином "ас-сакалиба", который ибн Фадлан использовал для обозначения большинства населения Волжско-Камского государства арабы в 10 веке обозначали славян лесной зоны Восточной и Центральной Европы.
Это подтверждают все известные и авторитетные востоковеды, знатоки арабского языка.
Уважаемый, "чушевед", не трудитесь отписываться, что это все "чушь".
Приведите хотя бы 1 (один) аргумент в пользу своей "чуши".
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/63877-o-prinyatii-islama-volzhsko-kamskoy-bolgariey
===================
Дальше эта история, в интерТрепации становых академиков, больше похожа на анекдот.
Спустя лет 300, дикари-с - монгол-татары оккупировали эту Булгарию.
После чего, вся оккупационная администрация и армия захватчиков приняли веру, только что ими же самолично, уничтоженного населения?!
Булгары же в то время представляли союз двух народов -гуннов и сарматов. Имена ранних булгарских правителей иранские (сарматские).
Посмотрите внимательно , Золотая Орда располагалась на землях преимущественно с мусульманским населением, Хорезма, Хазарии. Христиан было мало мало, в основном мусульмане и ещё тенгрианцы, но большинство мусульмане, потом большое влияние оказывали хазаро-булгары. В 1177 году был основан хазарами г.Казань,в 1257 он был ставкой хана Берке.В чкжлм городе наверняка не расположился бы золото-ордынский хан?! Близкое родство или вообще, близкая идентичность населения, большинство , которого исповедали ислам , сподвигло хана Узбека объявить ислам государственной религией империи тюрко-татар!
Злобность и хамство хороши в базарной склоке за удобное место торговли.
Вы оскорбили всемирно признанного востоковеда, знатока арабского языка А.П.Ковалевского, умершего в 1969 году и не могущему ответить на Ваше хамство, и ещё множество уважаемых ученых-востоковедов.
Вы явно не ученый, вы обычный базарный хам и уличный мелкий хулиган и судя по тексту профессиональный мошенник - умело подменяете понятия и предмет дискуссии.
Если нет - то лучше не показывайте Вашу мошенническую сущность.
Ничего подобного, что Вы приписали мне, я не говорил - Вы лжец и мошенник.
Если по башкирски, это может означать "обрезание"!
Язык и происхождение об этом четко говорят.
Но это не говорит, что булгары , должны быть точно предками именно только чувашей, так как есть письменный памятник того времени,подлинное произведение Кол Гали, а оно написано на "старо-татарском" языке!
Пишут, что происхождением , якобы из башкирского племени, может быть, если казанских татар,-булгар называли "мари-суас", понятно из какого языка должно было исходить!
Произведение «Киса-и Юсуф» Кул Гали не было произведением Волжской Булгарии. Это было произведение Анатолии.
— Анатолия? При чем здесь Турция?
— Да, XIII столетие – начало исламско-тюркского литературного языка того региона, периода. Язык этого произведения прежде всего похож на огузский, староогузский. Есть влияние хорезмского языка. Сказать, что это произведение Волжской Булгарии, — для тюрколога это абсурд. Может быть, кто-нибудь из Анатолии путешествовал в Волжскую Булгарию, там написал это произведение. Но язык этот не Волжской Булгарии. В Булгарии есть огурские надписи. А это прежде всего произведение Анатолии. Оно не стало популярным в XVII-XVIII столетиях. Но самая древняя рукопись – XVIII века. Там в последнем параграфе сказано, что оно написано в 1234 году. Есть много рукописей XVIII века.
Историк-тюрколог из США, профессор Висконсинского университета Юлай Шамильоглу.
У нас татар язык не булгарский:
Чувашский язык, который так сильно отличается от остальных тюрко-татарских языков, пренадлежит народу, который со всей уверенностью следует рассматривать в качестве наследников волжских булгар.
М.Рясянен.
"Чуваши потомки волжских булгар.Чуваши на Средней Волги жили задолго до нападения татар.Дунайские хаган-болгары и Кубанские чёрные болгары связаны с ними".
А.А.Куник.
"Основным языком в Волжской Булгарии был булгарский язык- прямой и непосредственный предок современного чувашского языка, содержащий его характерные фонетико-морфологические особенности".В.П.Иванов.
"Булгарское наречие было историческим предшественником современного чувашского языка".
Кляшторный,Султанов.
"Чувашский язык сохранил главнейшие фонетические черты болгарского языка". М.Р.Федотов.
"Я- сторонник считать чувашей потомками булгар по языку".С.Е.Малов.
"Единственным потомком древнего языка булгар является чувашский язык.Часть булгар переселившаяся на Балканы, сохранила своё наименование «болгары», а не язык".
Г.Вантер.
"Чувашский язык- единственный остаток языка древних гуннов, то есть группы гуннов, которая называла себя булгарами".
Г.Рамстедт.
Тем более даже казанские не являются прямыми потомками волжских булгар:
МАТВЕЙ МЕХОВСКИЙ
ТРАКТАТ О ДВУХ САРМАТИЯХ
DE DUABUS SARMATIIS
Глава третья. О татарах козанских и татарах ногайских.
Третья орда — козанских татар — названа так по замку Козан, стоящему над рекой Волгой у границ Московии, где они живут.
Они произошли от главной татарской орды, а именно от чагадайских или заволжских татар, как и все другие татары.
Эта Козанская орда имеет около 12 тысяч бойцов, а при необходимости, когда они созывают и других татар, они могут выставить до 30 тысяч воинов.
Император Фридрих II: «И вот, убивая и грабя... упомянутые татары пришли в обильно населенную местность куманов. И так как они не щадят своей жизни… [то] они наголову разбили [куманов]. А тех, кого не спасло бегство, сразил их кровавый меч»
Генрих Распе: «Даже команы, люди воинственные, не смогли в земле своей выстоять против них, но двадцать тысяч команов бежали к христианам; и готовы они сражаться против каждого народа, кроме вышеупомянутого [т.е. татар]»
Интересен тот факт,что татары имели общее происхождение с кипчаками:
Тогда татары послали сказать кипчакам: “Мы с вами одного рода (происхождения)"
Ибн Аль Асир
"Позже татары от сарацин приняли ислам."-тоже все верно,татары приняли Ислам при хане Узбеке в 1312-1313 в Мохши – золотоордынский город на месте совр. с. Наровчат Пензенской обл. .Вот поэтому среди нас пензенских татар,Узбек и считается самым лучшим ханом!
"Среди татар различают орды казахов и ногайцев."-я лично считаю,что мы(татары)с ногайцами один народ ,и как мне кажется тут скорее не про казахов,а про казаков,ведь они происходили от татар:
Проф. В. В. Вельяминов-Зернов : "Простые татары, приходившие в Россию ...обыкновенно звались у русских казаками, да и сами они называли себя казаками"
"Казань уже существовала! Как татары могли принять от сарацин (арабов)ислам, когда они с ними воевали?!"-см.выше,я там уже вам объяснил.
Вот вам еще свидетельств,и в них нету упоминания,что казанские татары происходили от булгар :
За Волгою обитают Казанские Татары
Павел Иовий.
/Казанская орда/ Государству Московскому подвластна также одна Татарская орда, находящаяся при Казани (городе, принадлежащем Московитянам и лежащем близ реки Ра, в двадцати семи днях пути от Москвы, по направлению к востоку 38). Орда сия, называемая Казанскою, кочует по степям и может выставить Князю Московскому, по первому его требованию, [26] до тридцати тысяч всадников.
Альберта Кампензе.
Татары третьей орды называются казанскими, по имени крепости Казани, расположенной на реке Волге на границе с Московиею; они поселились здесь, отделившись, подобно прочим, от главной джагатайской орды.
БЛЕЗ ДЕ ВИЖЕНЕР
Так называемые Казанские (Casami) Татары, живущие за Волгой
Марко Фоскарино
Здесь нам надо было бы рассказать о соседних и пограничных с московской державой татарах казанских
Александр Гваньини
Император Фридрих II: «И вот, убивая и грабя... упомянутые татары пришли в обильно населенную местность куманов. И так как они не щадят своей жизни… [то] они наголову разбили [куманов]. А тех, кого не спасло бегство, сразил их кровавый меч»
Генрих Распе: «Даже команы, люди воинственные, не смогли в земле своей выстоять против них, но двадцать тысяч команов бежали к христианам; и готовы они сражаться против каждого народа, кроме вышеупомянутого [т.е. татар]»
Интересен тот факт,что татары имели общее происхождение с кипчаками:
Тогда татары послали сказать кипчакам: “Мы с вами одного рода (происхождения)"
Ибн Аль Асир
"Позже татары от сарацин приняли ислам."-тоже все верно,татары приняли Ислам при хане Узбеке в 1312-1313 в Мохши – золотоордынский город на месте совр. с. Наровчат Пензенской обл. .Вот поэтому среди нас пензенских татар,Узбек и считается самым лучшим ханом!
"Среди татар различают орды казахов и ногайцев."-я лично считаю,что мы(татары)с ногайцами один народ ,и как мне кажется тут скорее не про казахов,а про казаков,ведь они происходили от татар:
Проф. В. В. Вельяминов-Зернов : "Простые татары, приходившие в Россию ...обыкновенно звались у русских казаками, да и сами они называли себя казаками"
"Казань уже существовала! Как татары могли принять от сарацин (арабов)ислам, когда они с ними воевали?!"-см.выше,я там уже вам объяснил.
Вот вам еще свидетельств,и в них нету упоминания,что казанские татары происходили от булгар :
За Волгою обитают Казанские Татары
Павел Иовий.
/Казанская орда/ Государству Московскому подвластна также одна Татарская орда, находящаяся при Казани (городе, принадлежащем Московитянам и лежащем близ реки Ра, в двадцати семи днях пути от Москвы, по направлению к востоку 38). Орда сия, называемая Казанскою, кочует по степям и может выставить Князю Московскому, по первому его требованию, [26] до тридцати тысяч всадников.
Альберта Кампензе.
Татары третьей орды называются казанскими, по имени крепости Казани, расположенной на реке Волге на границе с Московиею; они поселились здесь, отделившись, подобно прочим, от главной джагатайской орды.
БЛЕЗ ДЕ ВИЖЕНЕР
Так называемые Казанские (Casami) Татары, живущие за Волгой
Марко Фоскарино
Здесь нам надо было бы рассказать о соседних и пограничных с московской державой татарах казанских
Александр Гваньини
"и ещё вспомнить название не могу, и они все разные, удмуртов - марийцы назодавают -ода Мари, вот как раз именно татар марийцы называют сюасы- но это не то же самое ,что чуваш, а означает совсем другое, удмурты называют татар - бигер,и этому тоже есть объяснение, татары марийцев зовут как и в старину-черемискми, удмуртов - орлар!"-калмыки татар называют- мангыт,а казахи раньше называли нас ногаями.
Главное что мы татары сами себя называем татарами!
Вот вам еще немного свидетельств того что казанские татары не имеют нечего общего с булгарами,ибо нет упоминания что наши предки происходят от них:
Летописи:
Тоя же зимы, Генваря 6, приходили Казанские Татарове
А Татарове Казанские тое же весны
А в то время Казанские Татарове
Въ лето 6978, Сентября 1. Князь Юрьи Васильевичь со всеми вои Московскими прииде подъ Казань, и судовые рати поидоша пеши ко граду. Татарове же выехаша изъ града
Татарин
Русский.
"Русы состоят из трех племен, из которых одно ближе других к Булгару. Царь этого племени русов живет в Куябе (сегодня считается, что здесь имеется в виду Киев — Авт.). Другое племя, выше первого, называется Славия. Третье племя называется Артания и царь его живет в Арте"
Поразительно, однако, что "востоковеды, пишущие о Киевской Руси, почти не используют такой солидный источник, как "Услады путешествующих вокруг света" Абу Абдаллаха Мохамеда Ибн-Мохамеда ал-Идриси и его ЗНАМЕНИТУЮ КАРТУ... "
10:13 американцы значит русским санкции, а русские уважают и любят американцев и украинцев и европейцев, так? мазохизм какой-то
Лично народ никакие санкции не предъявляет, у него и не спрашивают! Решение принимает власть и через СМИ формирует мнение в народе и от народа, оно может быть и ложным и ошибочным.Потом , это политика и государственные деятели, патриотично настроенные , стараются делать полезное и извлекать выгоду для своей страны или для определённого круга лиц, направляющих их деятельность , даже в ущерб для других стран, хотя могут прикрываться при этом красивыми фразами о защите обще-человеческих ценностей.Народы нельзя ненавидеть , они такие же люди и все мы, так и нас могут возненавидеть.Зоопарк какой то получится , если мы будем поддаваться эмоциям! Политики приходят и уходят, народы остаются, трудятся, живут, желают счастья и процветания, как и все люди на этой планете!
Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/86185-yaroslav-pilipchuk-o-volzhskih-bulgarah
Извините, но слово "конечно" не может быть аргументом в научной дискуссии.
За последнее время в научной литературе накопилось много научных (археологических) фактов о том, что славяне жили на Средней Волге с 4 (четвертого) века - например племена именьковцев.
А уж финно-угорские племена внешне похожие на славян жили на Средней Волге с древних времен.
Вам надо не просто высказывать свое личное субъективное мнение, но и доказывать его фактами и опровергать доказательства Ваших оппонентов.
Искренне желаю удачи.
Первым автором, высказавшим сомнения в сообщениях Ибн-Фадлана, был не кто иной, как знаменитый компилятор XIII в. Якут, тот самый, который сохранил в своем “Географическом словаре” весьма важные выписки из Ибн-Фадлана.
На эти ремарки Якута обратил особое внимание В. Р. Розен в своей статье: “Пролегомена к новому изданию Ибн-Фадлана” — Зап. Вост. отд. Русск. археолог, общества, т. XV, стр. 39-73. Так как подлинный текст Ибн-Фадлана был тогда еще неизвестен, то вопрос о соотношении этих двух авторов приобретал весьма важное методологическое значение
Пятьдесят лет тому назад известный археолог А. Спицын выступил со статьей “О степени достоверности “Записки” Ибн-Фадлана”.
В ней он отрицал значение Ибн-Фадлана как исторического источника и даже самую его поездку в нашу страну. А. Спицын утверждал, что Ибн-Фадлан писал понаслышке, что в его сочинении масса несообразностей, искажений, умолчаний, что в нем вообще “нет ничего, что не возбуждало бы сомнений”.
Так, рижский востоковед Ф. Вестберг еще в 1908г. считал мнение А. Спицына о том, что Ибн-Фадлан рассказывал со слов посла Сусана, “весьма остроумным” и полагал, что сам Сусан получил свои сведения главным образом от портного царя булгар (Ф. Вестберг. К анализу восточных источников — ЖМНП, 1908, февраль, стр. 410-411).
Но высшей точки это “гиперкритическое”, отрицательное отношение к Ибн-Фадлану достигло у Маркварта в его работе 1924г., посвященной разбору отрывков из сочинения Мухаммеда аль-Ауфи
Говоря здесь подробно об Ибн-Фадлане, Маркварт ставит своей задачей “вывести его на свежую воду”. Он доказывает его несостоятельность со всех точек зрения, обвиняет его в “бесстыдной мистификации”, утверждает, что Ибн-Фадлан “выдал” сам себя и показал, что он никогда не был на берегах Волги, что он не только не является правдивым рассказчиком, но должен быть отнесен “к числу беллетристов”.
Однако более глубокий анализ текста сочинения Ибн-Фадлана по Мешхедской рукописи, ремарок ее редактора перед другими статьями этого же сборника и, как нам кажется, в тексте самого сочинения Ибн-Фадлана, изучение композиции этого последнего, соотношения основной канвы рассказа, различных отступлений и вставок, — приводит к определенному выводу, что перед нами редакторская переделка, что здесь налицо и пропуски и, может быть, даже нарушение первоначального плана. Убеждение это укрепляется, если мы обратим внимание на явные умолчания Ибн-Фадлана о весьма важных обстоятельствах, о которых дальше у него же говорится, как об уже известных. Так как, строго говоря, все эти особенности могут быть отнесены и за счет неряшливосги автора, то упомянутый вывод не мог бы считаться окончательным.
Тщательное сличение арабского текста Ибн-Фадлана и двух упомянутых иранских авторов, этих последних между собой, а также рассмотрение их авторских ремарок, показало, что А. Туси и А. Рази сами непосредственно сочинением Ибн-Фадлана не пользовались, а заимствовали из какого-то промежуточного источника,...
Уже в “Путешествии Ибн-Фадлана” было выяснено, что составитель Мешхедского сборника был какой-то бухарский вельможа, вероятно, визирь одного из саманидских эмиров...
А вообще история в России постоянно меняется, так-что не парьтесь, а изучайте историю с разных источников, и в голове у вас появится более менее внятная картинка!!!
С Большим уважение далекий правнук Атиллы.
Согласно описанию Ф. Нурутдинова, летописный свод Джагфар Тарихы был создан по приказу сеида Джагфара секретарем его канцелярии Бахши Иманом в 1680 году. В свод были включены летописи: «Гази-Барадж тарихы» (1229—1246 годы) Гази-Бараджа, «Праведный путь, или Благочестивые деяния булгарских шейхов» (1483 год) Мохаммед-Амина, «Казан тарихы» (1229—1246 годы) Мохаммёдьяра Ву-Юргана, «Шейх-Гали китабы» (1605 год) Иш-Мохаммеда и многие другие.
Предваряя первый том «Джагфар Тарихы», Ф. Нурутдинов пишет, что список этого свода, написанный в XIX веке на «булгарском тюрки», попадает к жившему в Петропавловске Ибрагиму Мохаммед-Каримовичу Нигматуллину (1916—1941), дяде Ф. Нурутдинова.
Оригиналы летописей и их списки, выполненные в XIX веке, отсутствуют. Также неизвестно местонахождение оригинального перевода и изложения списков на русский язык, сделанных в 1920—1930-х годах. В настоящее время практически все академические исследователи (Ю. Шамильоглу, О. Прицак, С. Цвиклински, В. Шнирельман, Д. Исхаков, И. Измайлов) признают данное сочинение подделкой 2-й половины XX века.
На проведённом в феврале 2011 года очередном «круглом столе» было сообщено, что ответы специалистов, полученные на запрос, подтверждают, что «Джагфар тарихы» является подделкой и использовать её текст для датировки основания Симбирска нельзя.
Исследователь Аллен Франк в своей работе «Исламская историография и «булгарская» идентичность татар и башкир в России» утверждает, что эта историография, подпитываясь древними преданиями и не имея прямой писаной традиции, восходящей к историописаниям средневековой Булгарии...
... и немецкий исламовед и историк М. Кемпер говорит, что это «литературное булгарское пространство», и оно не несет никакой этнической нагрузки и не заменяет ее. Авторы XVIII – XIX веков, подчеркивая свое «булгарство», имели в виду не этнокультурную принадлежность и даже не сословную, а свою духовную связь с «чистым» исламом, который, якобы, существовал в далеком прошлом.
... это продукт искажения истории татарского народа «историками» от политики различных времен.
Ну, а если все же покопаться в архивах, ни один татарин не найдет среди своих предков булгарина.
...татары никогда не называли себя «булгарами» в этническом смысле слова. Как выразился Л.Н. Гумилев, историки зачастую подменяли этническое наименование определенного народа, «собирательным наименованием» определенной группы, сообщества людей.
...когда говорят «Волжская Булгария» в связи с упоминанием десятки раз переписанной и пересказанной «летописи» о путешествии Ибн – Фадлана на реку Идель. Разве в 922 году было название у великой реки - «Волга»? Вот название книги Ковалевского А.П.: «Посольство багдадского халифа к царю Волжских Булгар в 921 – 922 годах», Харьков, 1956. Нет, тогда она называлась Идель. Да и поныне татары ее так называют.
Именно в Персии была "обнаружена" "копия" этих "Записок Фадлана", изготовленная в XIII веке – ну, а подлинника, как водится в подобных случаях, "не сохранилось".
Подведем итог этой статьи словами замечательного человека, беззаветно любившего свой народ, журналиста и историка Максима Глухова – Ногайбека: «Булгарская» идея, как мы теперь знаем, в умах «новых мусульман» превратилась в форму самоутверждения...
Вот тебе, дорогой читатель, и вся правда, откуда появились «булгаристы», которые сегодня культивируются в Татарии на фоне арабской исламизации татарского общества....
А кто может найти в своих предках булгарина?! Если исходить из утверждения, что русские якобы "угрофинны", то почему они с ними воевали и уничтожали, когда продвигались на восток , готовясь к захвату Казани?! Поэтому , ладно согласимся , что так оно и есть, были угрофинны стали русскими, тогда вопрос к татарам не уместен!
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/63877-o-prinyatii-islama-volzhsko-kamskoy-bolgariey
--------------------------------
Так, постепенно начало внедряться в сознание татар мифическое булгарское прошлое народа. Был введен термин «тахаллус ал-Булгари» (апелляция к булгарским корням). Причем, весь этот «булгаризм» имел книжное происхождение, опираясь на реалии «мусульманской» нации середины XVIII – XIX веков.
Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/86185-yaroslav-pilipchuk-o-volzhskih-bulgarah
Пока зарабатывал на кусок хлеба на страницах РВ развернулась целая научная дискуссия.
Очень интересно.
Спасибо РВ и автору за интересную тему.
Но вопрос о "булгарском царе ВОЛЖСКИХ славян" (как Екатерина II - немецкая царица русских и т.д.) пока не нашел окончательного решения.
Хотя булгарский царь ДУНАЙСКИХ славян давным-давно общепризнанный научный факт.
Может кто-то из молодых российских историков, археологов, антропологов и др. возьмется за решение этой крайне интересной научной загадки-проблемы?
Но этот молодой ученый должен быть готов к мощному противодействию не только многочисленных научных исторических школ, но и к противодействию различных кланов российской элиты.
С одной стороны подвергнется сомнению парадигма ученых и политиков придерживающихся мнения, что первой религией Единобожия славян, проживающих на территории современной РФ, было христианство.
Выясняется, что еще в 922 году часть славянских племен ДОБРОВОЛЬНО приняла Ислам на Средней Волге.
С другой стороны подвергается сомнению и парадигма ученых и политиков, придерживающихся мнения, что первыми племенами, проживающими на территории современной РФ и принявшими ДОБРОВОЛЬНО религию Единобожия были тюркские племена.
Смена парадигм очень болезненный процесс и для тех кто их опровергает и для тех кто бьется за то, чтобы все осталось как было.
Но вдруг найдется смельчак и научный богатырь, который решит эту проблему?
Удачи.
Теперь же в Казани стали массово выпускаться специальные книги о булгарской цивидизации, где пишется об основании Болгара аж самим Александром Македонским, местная легенда о принятии ислама болгарами от сподвижников пророка Мухаммеда в VII веке н.э. признана реальным историческим фактом, чему даже был установлен специальный памятник, а в Болгарском музее-заповеднике открыли целый Музей булгарской цивилизации,...
...концепция булгаризма вызвала резкое неприятие у той части местных национал-историков, кто как раз выдумывал последние два постсоветские десятилетия в Татарстане историю особой «золотоордынской цивилизации»...
Ведь гораздо приятнее для этнического честолюбия и тщеславия считать себя потомками средневековой империи – Золотой Орды, которая к тому же «двести лет на коленях держала русских», чем противостоящей армии Батыя Волжской Болгарии, которая разделила горе XIII века вместе с русским народом, пострадавшего от монгольских войск.
...булгаризм, который все больше принимает форму искусственного конструирования того, чего не было в прошлом при всем уважении к Волжской Булгарии, в общественном пространстве Татарстане сейчас зародилось такое явление как политическое золотоордынство....
Желание представить народ монолитным , имеющим собственную культуру и родной язык, ещё не хватает телевизора и дивана с тёплым сортиром!
XIII век ! Копья, стрелы, сабли и мечи плюс к этому ,"гора мускулов" Никаких механизмов, всюду люди , работать и работать , гигиена и медицина понятно на каком уровне !Философия, "жрать и разомножаться!" Каждый народ хочет красивую и стройную историю, расставить все по полкам, но не было этого ни у кого, всё красивое про них, про их жизнь сочинили потом! Русский народ?! Там и по идее и булгарского народа то не было , всё в зачаточном состоянии. Всё условно! Аморфно и неустойчиво! Если бы "золотоордынцы" были бы одним монолитным народом , то они бы до сих пор были на "конях", а так ничто особо их не удерживало , чтобы не смешиваться с теми, с кем им нужно было это делать невзирая на различия,как ханы поступали, так и князья делали.А уж потом историки и писатели из них начали создавать образы, кого в злодеи определили , кого в герои!
Под термином «монголы» в XIII – XIV вв. ни в коем случае нельзя принимать реальных монголоидов, проживающих не землях нынешней Монголии. Самоназвание, настоящий этноним автохтонов нынешней Монголии – халху. Они не называли себя монголами.
Они были примитивными пастухами и охотниками, находившимися на весьма низком первобытно-общинном уровне развития и ни при каких обстоятельствах не могли создать даже самое простое протогосударственное образование, не говоря уж о царстве и империи глобального уровня значения. Для этого нужна была государственная традиция, высокий уровень духовной и материальной культуры, развитое хозяйство, способное вооружить обеспечить армии из десятков тысяч воинов.
То есть даже при самом фантастическом везении и удачном стечении обстоятельств они никак не могли сокрушить Китай, Хорезм, царства Кавказа, могучие племена половцев и аланов, разгромить Руси и вторгнуться в Европу.
Антропологические исследования могильников XIII – XV вв. также показывают абсолютное отсутствие на Руси монголоидного элемента. Современные генетические исследования подтверждают факт отсутствия монголоидного элемента в русском населении.
Таким образом, «татаро-монгольское» нашествие – это миф, придуманный в папском Риме для уничтожения и искажения подлинной истории человечества и России.
Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/86185-yaroslav-pilipchuk-o-volzhskih-bulgarah
Поскольку это всё оголтелая брехня, то вы можете спокойно брать сказки народов Африки, и слегка подредактировав, тыкать это, как первоисточник любых становых историй, эпосов и прибауток.
Поэтому ищите других завоевателей и создателей.
Утверждать, что Батый был атеистом - очень оригинальная творческая находка.
Нация, которая достигла описанных вами высот развития, никогда не станет жить по понятиям 15-го века в 21-м веке.
Поэтому ищите других завоевателей и создателей.
Утверждать, что Батый был атеистом - очень оригинальная творческая находка.
Никто и не призывает , жить в XYвеке! Не совсем понятно о ком речь , по "высотам"!? Завоевателей, как создателей другого народа ?! Но если судить по такому народу, явно , неудачный эксперимент! Батый не был атеистом, он был неверующим! Это разное! Это имеется в исторических хрониках!
Оккупационная монгол-татарская администрация после себя никаких бумажек не оставила. Даже ярлыков, которые, по байкам, тыщами раздавала.
А порабощённым народам стараться для хроник завоевателей - было зачем?
Порабощённые народы , кем, чем?! Например , славян принудили принять христианство русы-готы, они тоже порабощённые?! Когда то испанские конкистадоры похожим образом "просвещали" индейцев! Против религии ничего не имею, просто напрашиваются аналогии!
--------------------
Не надо косить под ... и забалтывать простейший вопрос: чьи это хроники?
Для чего населению, как вы утверждаете, находящемуся под гнётом иноземного монгол-татарского ига, вести учёт этих батырОв вместо них самих?
Другое дело, когда в станах, разные на голову хроники, стряпают оголтелые хроники, которые другими хрониками выдаются за тыщи летние тугаменты и отложения.
Нынче в станах разные хроники лазают по развалинам и метят их как свои.
Сами тогда прикиньте: какую можно состряпать хронику мартышкам, которые лазают в Индии по древним развалинам городов?!
...потому вы и не верите хроникам....
--------------------
Не надо косить под ... и забалтывать простейший вопрос: чьи это хроники?
Для чего населению, как вы утверждаете, находящемуся под гнётом иноземного монгол-татарского ига, вести учёт этих батырОв вместо них самих?
Усёк.Правильно гутаришь! Мельдоний!)))
==================
«Джагфар Тарихы» («История Джагфара») — фальшивый исторический источник, введенный в оборот как свод булгарских летописей в 1990-е годы учителем истории, активным участником булгаристского клуба «Булгар-аль-Джадид» Ф. Г.-Х. Нурутдиновым.
Они относятся к ТОЧНЫМ НАУКАМ и по этому их ВЫВОДЫ - НЕ ОПРОВЕРГАЕТСЯ
Антропология утверждает , что потомками волжских болгар , включая алан , являются КАЗАНСКИЕ ТАТАРЫ , а НЕ ЧУВАШИ . Антропологи вообще не нашли ни какого антропологического сходства чуваш и болгар . В то же время ученые выявили что основой антротипа чуваш является субуральский тип , который также основной у финно-угорских народов .
Генетические исследования подвердили , что поволжские татары - генетически самый близкий к скифам и сарматам Но болгары и асы-аланы и есть прямые их потомки .
Таким образом это является еще одним доказательством генетической преемственности волжских болгар и казанских татар .
У мишар - основными предками являются буртасы- аланы .Это доказано генетически и антропологически .
Поведенные исследования показали , то чуваши генетически далеки от скифо-сарматов и тем самым от волжских болгар
Таки вы правы - с антропологической точки зрения - некоторая доля монголоидности свойственная булгарам и местная финно-угорская основа. Всё как у чувашей.
У башкир, татар, узбеков подобная примесь соотносится по времени с татаро-монгольским нашествием.
Так что все прочие научные и письменные доказательства булгарского происхождения чувашей - вне всяких сомнений.
По татарам уточнение - несомненно часть булгар была ассимилирована татарами, но татары в силу того татары, что после уничтожения основного булгарского населения, доминирующее положение заняли татары. Это четко прослеживается по данным археологии - наблюдается полное замещение булгарской культуры на татарскую. По исчезновению булгарских эпитафий с чувашизмами - тоже наблюдается, есть четкая граница по времени, после которой булгарские эпитафии исчезают - погром учиненный Булат-Тимуром. Позже эпитафии появляются, но только татарские.
Изучайте реальную историю, сопоставляйте данные смежных научных исследований и письменные источники. Критично относитесь к выводам татарских и чувашских ученых.
У чуваш язык имеет некоторое сходство с одним из вариантов булгарского языка.
Но по происхождению чуваши - НЕ БУЛГАРЫ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ(АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ) ОСНОВА ЧУВАШ- ФИННО-УГОРСКАЯ . Основа физического типа чуваш - СУБУРАЛЬСКИЙ ТИП,свойственный ФИННО-УГОРСКИМ НАРОДАМ
Вывод-- чуваши были ЧАСТИЧНО ассимилированы пришлыми гуннами , а позже булгарами , БЕЗ ФИЗИЧЕСКОГО СМЕШЕНИЯ
Точно также предки казанских татар перешли на ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК Золотой Орды БЕЗ ФИЗИЧЕСКОГО СМЕШЕНИЯ с пришлыми завоевателями
Выходит чуваши сейчас общаются ЧАСТИЧНО на языке предков КАЗАНСКИХ ТАТАР.
Примеси - булгарская у чувашей, как и монгольская у татар , да и славянская у русских - не составили сколь нибудь значительную долю. Так как собственных людских ресурсов, естественно не хватало, - как у пришлых завоевателей(монголов), так и у колонизаторов(булгар и славян). Чем дальше от начальной точки, тем жиже становилось с собственной составляющей и больше местной основы.
Так что ничего удивительного, и даже наоборот, то что вы приводите в качестве опровержения, на самом деле это явное подтверждение тому, что хорошо организованные в военном отношении булгары, небольшим составом смогли сплотить вокруг себя местный финно-угорский и славянский субстрат, результатом смешения стало формирование этноса волжских булгар. Антропологический тип чувашей идеально подходит под подобный вариант смешения, что и подтверждено генетикой.
У татар смешение приходится на период татаро-монгольского завоевания. Нам известно, что антропологическая структура населения, на территории бывшей Булгарии, резко меняется - это то же местное население, но уже не булгарское в основе. Это пришлое для булгар, жившее на окраинах население, переместившееся ближе к центру после уничтожения булгар. И тут тоже все логично и находит подтверждение по имеющимся письменным источникам и данным научных исследований, в том числе генетических.
Вопрос языка и происхождения народа-- НЕ один и тот же. Народ может воспринять ЧУЖОЙ язык.
Так ,ИРАНЦЫ Средней Азии восприняли ТЮРСКИЕ языки сравнительно недавно, в середине I тыс. н.э.».3
-------------------------------------------------------------------------
Чувашеподобный язык болгары получили от гуннов -хазар-савир во время нахождения в Приазовье . До этого у болгар родным языком был иранский.
Но со сменой языка булгары не потеряли своего САРМАТСКОГО физического типа и иранской культуры .
Булгары перешли на этот язык будучи в гуннском союзе в южно-русских степях ..Но иранские культуру и антротип -булгары после смены языка ,НЕ потеряли
Страна сарматов - это Булгар
«Тачат показал ему свою доблесть в стране Сарматов, называемой Булкар (Булгар),..»
История халифов вардапета Гевонда, писателя VIII века. СПб. 1862.
(Вардапет Гевонд, писатель, VIII ВЕК
В «Византийской истории» Никифора Грегора говорится о БОЛГАРАХ , как об одном из СКИФСКИХ племен: «Теперь я объясню, откуда получила имя Болгария. Есть страна, лежащая по ту сторону и севернее Истра, а река через нее протекает ВОЛГА , от нее и сами туземные жители получили название БОЛГАР , а сначала были они СКИФЫ ... Различные названия дают им и древние мудрецы: Гомер называет их киммерийцами, Геродот разнородными скифами... так и скифы — те, кто поселились ближе всех к древней скифской земле, сохраняли неизменным свое название, ибо и сами называются СКИФАМИ , а земля, питающая их, зовется СКИФСКОЙ »14
Повести Временных лет.
«Когда же славянский народ, как мы говорили, жил на Дунае, пришли
ОТ СКИФОВ , так называемые БОЛГАРЫ , и сели по Дунаю, и были поселенцами на земле славян. Затем пришли белые УГРЫ(МАДЬЯРЫ) и заселили землю Славянскую
Бар Гебрей
(Абу-л-Фарадж Григориус Бар Гебрей (1226-1286)):
«Людей этого брата, которые были СКИФАМИ , ромеи (византийцы) называли БУЛГАРАМИ».
«БУЛГАРЫ -БОЛГАРЫ суть отродья СКИФСКОГО .
Волжские БОЛГАРЫ суть САРМАТЫ ».
Эти сведения Рычков сообщает с сылками на летопись праотца Нестора.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Волжские Болгары и Буртасы , предки татар - это продолжение скифо-сарматской цивилизации .
Согласно венгерской летописи"Anonymi gesta HUNgarorum"1196-1203гг,в правлении князя Таksоny(955-972) В ВЕНГРИЮ ПРИБЫЛА ГРУППА "ИЗМАИЛЬТЯН"(ISHMАЕLIТЕS),Т.Е.МУСУЛЬМАН,ИЗ ТЕRRА BULАR
(ВОЛЖСКАЯ БУЛГАРИЯ)ПОД РУКОВОДСТВОМ ПОЛУЛЕГЕНДАРНЫХ ЦАРЕЙ BILLА И ВОСSU
Болгаро-асское население было прожило около 300 лет в статусе вассального народа .
Наука » История
Регион Северного Причерноморья в античные времена был доменом сначала киммерийцев, потом скифов, сарматов, аланов и гуннов. Готы, пришедшие сюда из Северной Европы были не местным народом, в отличие от остальных, только элита которых в основном покидали этот регион, а большая часть поданного населения оставалось и включалось в следующий народ. Так было с киммерийцами, включенными в состав скифов. После ухода царских скифов в Азию, оставшиеся СКИФЫ были включены в состав САРМАТОВ , и их племена считались САРМАТСКИМИ , а затем и АЛАНСКИМИ , гуннскими, и наконец, БУЛГАРСКИМИ . Среди этих племен было племя роксаланов, т.е. рус-аланы. После климатических и геологических изменений в Скандинавии произошли большие изменения в этнической карте Европы: со Скандзы, т.е. Скандинавии, которую во время Аммиана Марцеллина можно было видеть из устья Вислы, в Европу ринулись большое количество германских народов: готы, вандалы, гепиды, аллеманы, франки и т.д. Это обернулось настоящей катастрофой для живущих в Европе кельтов и славян. Славяне начали свою миграцию на восток – на территории антов, которых они довольно быстро славянизировали, как ранее сарматские племена Восточной Европы.
Миграция славян началась в позднюю эпоху Рима, и продолжалась почти вплоть до краха Аварского каганата. На Днепре и Дону тогда правили булгарские цари династии Дуло, одним из них был Кубрат кенг (именно такой титул написан на предметах клада из Перещепино, Полтавы). Когда сыновья Кубрата разобрали Великую Булгарию на отдельные части, то стали жертвами хазарской экспансии – кто-то стал их вассалом сразу на Сев.Кавказе, кто-то потом – на Дону, кто-то (Аспарух) ушел на Правобережье Днепра, где их не могли достать хазары
Один из арабо-персидских географов X века аль-Истахри побывал в Булгаре и Киеве, которое он по арабской традиции называл Куябой. Аль-Истахри писал, что в Куябе правят русы, и они и по языку и по внешности – тюрки. Можно предположить, что русы Киева – это роксоланы, распространившие затем термин «рус» на всех воинов Киевского и др. русских княжеств, в т.ч. и скандинавов.
Но тотальная миграция славян на берега Днепра не прошла просто так – бывшие сарматские, аланские или булгарские племена были славянизированы, и булгаро-аланское племя роксоланов (русов) также не избежало этого, хотя они и остались у власти, а славяне были их подданными. Особенно сильно было славянизировано Правобережье Днепра, на Левобережье Днепра жили племена, которые еще не считалсь славянами – русы, поляне, северяне. Что за племя поляне – это вопрос, но СЕВЕРЯНЕ – точно САВИРЫ , т.к. их локализация совпадает с савирами II в. Клавдия Птолемея. Вторичная миграция славян и славянизированных народов Днепра на северо-восток вызвало смешение славян и славяноязычных народов Поднепровья с финно-уграми, где в будущем сформируется Новгородская республика.
Как ни странно ни звучало это для представителей евроцентристской и русской национальной историографии, но первое название Киевского государства – Русский каганат, и это название зафиксировано даже в сохранившихся русских летописях. В традиционной истории, дабы не шокировать население, принято использовать термин «Киевская Русь» или «Киевское княжество». Киевским княжеством Русский каганат стал называться гораздо позже. Обратим внимание на слова «Каганат», титул булгарского царя Кубрата «Кенг» и слово «Княжество». Если учитывать согласные последних двух слов, то это КНГ и КНЖ, а звук «Ж» в данном случае является производной от звука «Г», подобно тому, как «Ч» – производной от звука «К» (сок – сочить/сочиться, лег – ложиться, деньга – денежный, Бог – божиться, украинское «бак – бачить» = смотреть, и т.д.). Данная замена является распространенной и в тюркском и в мусульманских языках настолько, что персидский звук «Г» по-арабски произносится как «Җ» или «Дж». Обратная замена идет в арабских диалектах, например в египетском.
Именно славянизация русов и является той отправной точкой, которая ОТДЕЛИЛО судьбы русов ОТ булгар и алан. После этого пути русов и булгаро-алан РАЗОШЛИСЬ. БУЛГАРЫ- АЛАНЫ Дона после войн с русами и славянами, ХАЗАРАМИ и арабами, в VII-IX веках УШЛИ НА СЕВЕР – на СРЕДНЮЮ ВОЛГУ , основав ВОЛЖСКУЮ БУЛГАРИЮ . Русы, сформировав славянское государство, начали экспансию на Северо-Восток, начав войну с булгарами за бассейн Оки и верховья Волги. Но даже тогда оставался шанс, что пути двух родственных народов – русов и булгар, не разойдутся, но тотальная славянизация русов и принятие ими византийской веры, и принятие многими булгарами Ислама поставило жирную точку в надежде избежать войны. Многие булгары приняли Ислам еще во время Пророка (с.г.с.), и ко времени переселения на Среднюю Волгу многие Волжские булгары и практически ВСЕ БАРСИЛЫ уже были МУСУЛЬМАНАМИ . Присоединившиеся к ним донские аскалы-аланы (сакалиба) принимали Ислам постепенно в течение VIII-X вв., что вылилось во вхождение Булгарии в Аббасидский халифат. Тогда булгары получили черное знамя потомков дяди Пророка (с.г.с.) и их царь ( падишах, кенг/каң) получил титул эмира.
Принятие Ислама Волжскими булгарами происходило в период непрекращающихся войн Византии и Оммейядского халифата, когда арабская конница была частым гостем на Северном Кавказе, хотя первые мусульмане – сахабы, появились на территории современной России еще до завоевания Дербента мусульманами. Это было время борьбы двух цивилизаций – римской (восточно-римской или греческой) и мусульманской. И Византия, и мусульмане, старались переманить на свою сторону тюрок Причерноморья. Так, булгары Дуная, которых Истахри назвал «внутренними», были христианами. Также большому влиянию христианских проповедников были подвержены и булгары Крыма. Булгары Днепровско-Донского междуречья и русы были язычниками и мусульманами, но вскоре, Оммеядский халифат перехватил инициативу в войне с Хазарией и нанес ей ряд ощутимых поражений, даже дойдя до Нижней Волги (последний оммеядский халиф Марван), после чего ХАЗАРСКИЙ каган НЕ СТАЛ МЕШАТЬ стал мешать распространению Ислама на своей территории (Нижняя Волги и Восточный Кавказ) и на территориях вассалов (Средняя Волга, Дон, Днепр, Крым) – проповедники могли перемещаться по всей территории Сев.Кавказа и Северного Причерноморья и распространять Ислам, объяснять его законы населению Булгарии и Хазарии. Салтовцы (БУЛГАРЫ И АЛАНЫ Дона) притерпели большое влияние Ислама, и особенно сильным оно было, когда БУЛГАРЫ -АЛАНЫ переселились на СРЕДНЮЮ ВОЛГУ и стали союзниками ХОРЕЗМА . После того, как булгары стали не досягаемы до проповедей Византии, они переключились на нового игрока Поднепровья – русов. И довольно успешно. После принятия ими христианства греческого толка, война Халифата и Византии перенеслась и на территорию Восточной Европы.
Когда началась МНОГОВЕКОВАЯ ВОЙНА между булгарами и русами – неизвестно. Известно лишь то, что РУСЫ очень долгое время ХОТЕЛИ ЗАХВАТИТЬ Тмутараканское княжество (предполагаемое княжество Тамьян-тархан на Тамани) – именно там, где жили кара-булгары. Т.е. булгары после ухода с Дона на Среднюю Волгу вели войну с русами еще и за Тамань.
С усилением Русского каганата и расширением экспансии на Северо-Восток война перенеслась в зону интересов обеих государств и их границу – на берега Оки.
Главной задачей Волжской Булгарии было не допустить русов на просторные берега Волги, поэтому булгары строили крепости на Волге и держали в руках земли, заселенные мордвой и буртасами – Пензенскую, Нижегородскую земли, которые также частично заселили булгарами. Также были союзниками кочевников Воронежских степей. Также старались контролировали и Оку, и верховья Волги. Но раз русы взяли этот регион в свои руки, значит контроль не был так силен. После основания русами Суздальско-Владимирского княжества на Оке, булгары все равно контролировали стратегический важный пункт фронта – устье Оки и выход на Волгу Его они удерживали в течение X-нач.XIII вв., т.е. практически всего домонгольского этапа войны – вплоть до 1220 года.
В 895 году Владимир совершил поход в булгарские земли. Это первый известный историкам поход русов в Булгарию. Но предполагается, что война между булгарами и русами началась раньше – с момента РАЗРЫВА дружественных отношений между БУЛГАРО-АЛАНАМИ Дона и роксоланами Днепра. Булгары-аланы , поселившись на Средней Волге, сначала взяли под свой контроль Волго-Окское междуречье и построили там свои крепости, но затем русы постепенно взяли реванш, вырвав эту финскую землю из рук булгар. Позднее, на этой земле возникнет Владимиро-Суздальское княжество, а затем и Московия, а местное финнское население будет крещено пришлыми воинами и получит новое имя – «русские».
Русские князья Киева РОДНИЛИСЬ с КЫПЧАКАМИ (половцами ), которых нередко брали в походы на мусульман. В начале XIII века русы воевали вместе с кыпчаками против сельджуков (союзников Булгарии) в Крыму.
Карамзин писал про славян, что «Славян своею жизнею никаким другим варварам не уступали в хищности. Летописи VI в. изображают самыми черными красками жестокость славян». Истахри также писал, что подчиняющееся русам племя Арсания – воинственное и убивает каждого чужого, кто прибудет в их страну. Но, думается, что русы и славяне, нападавшие на Волжскую Булгарию, были не хуже монголов, заливших города и селения Аббасидского халифата (в т.ч. Волжской Булгарии) в крови мусульман.
Таким образом, религиозная война началась между Русью и Булгарией и велась с переменным успехом вплоть до прихода монгол – диких язычников Батыя и разрушения Булгарии. После завоевания Руси, язычники (монголы ) дали русской церкви права, которые она не имела до этого (во время княжеств) и после (Московия, романовская Российская Империя). В тоже время монголы разрушили булгарскую инфраструктуру, совершенно не затронув сильное Новгородское княжество, которое далее, вместе с Московией и др.княжествами Суздальской земли начнут беспощадную войну на истребление против обессиленной монголами Волжской Булгарии. Нашествие неверных язычников Центральной Азии в Булгарию и Русь станет поворотным моментом перехвата инициативы русским христианством, после чего будут крещены и ославянизированы колоссальное количество финно-угров и начнется большой крестовый поход против твердыни Ислама – Волжской Булгарии, которая закончится в 1552 году взятием столицы Казанского государства Булгар-Джадида, после чего практически в краткие сроки были захвачены другие менее сильные государства (Астраханское и Сибирское ханства, и др. менее крупные княжества)
Начнем с того, что татаро-монголы это сравнительно немногочисленная, но профессиональная армия из собственно монголов, и присоединенное многочисленное войско набиравшееся из побежденных народов. Это сборное войско, монголы, а за ними и все остальные, называли татарами. Именно поэтому всю массу их называли татаро-монголами.
Элиту войска составляли кочевники и вся цель завоеваний монголов - объединение всех кочевых народов и контроль степей Евразии.
Территория Булгарии входила в зону интересов кочевников, а Русь с её лесами и болотами нет. Потому территория Булгарии вошла в состав империи. А сами булгары, за отчаянное сопротивление и причиненый ранее разгром монольского отряда, были жестоко наказаны, население большей частью уничтожено, множество угнано в рабство. А за всеми последущими попытками булгар, направленными на восстановление доминирования на своей территории, следовали карательные экспедиции татар. В результате булгары потеряли всю свою способную на сопротивление элиту, простой народ большей частью бежал к русским или в лесистую местность на территорию современной Чувашии, а те кто остался большей частью были ассимилированы татарами.
Вероятно это и одна из причин, почему нагорная сторона черемис - чуваши(остатки не ассимилированных булгар) подконтрольные татарам, в междуусобной войне Москвы с Казанью, приняли сторону русских.
А религия - не причина, а повод, попытка оправдать захват власти.
Жестокость войны - следствие не менее жестокого сопротивления. Возможность мирного присоединения всегда сохранялась, но не всегда человек способен адекватно оценить расклад сил и возможностей.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
С тахалаусами всё в порядке. Исследователь Хакимиязов, если не ошибаюсь, привел правильную мысль, что нет нужды для жившего в Булгаре уточнять, что он был аль-Булгари. Но вот дальше он слегка запутался в выводах, как и Закиев впрочем.
Объясняю почему. Дело в том, что и булгарину похороненному в Булгаре нет нужды уточнять, что он был булгарин.
Уточнение, тахалаус аль-Булгари, мог быть востребован в случае, если умирал булгарин ставший татарином. Татаро-монголы на завоеванных территориях формировали элиту из местных народов, назначая старшего и принуждая его называться татарином. Но это по принуждению, а сам новоявленый татарин, естественно, считал себя булгарином и просил после смерти закрепить память о своем истинном происхождении соответствующей надписью. Этим так же логически безупречно объясняется почему татарские эпитафии встречались намного реже булгарских, 1 к 10 примерно, и оформлены более богато.
Вспомните как формировалась монголами элита - население делилось на десятки и назначался один старший(татарин) над ними - 1 к 10.
Видите как все просто и логично объясняется - в отличии от премудрых, неубедительных натяжек Закиева и ему подобных исследователей.
Так же логически безупречно объясняется простота оформления р-язычных эпитафий - это было шаблонное производство, так как именно такие памятники были востребованны большинством населения, а большинство в бывшей Булгарии, естественно - булгары, до погрома в 1361 году если быть точнее.
У объяснения типа чавушеподобный - ритуальный, а не разговорный язык и пр. - это чепуха полная.
Зайдем в любое современное ритуальное заведение - все памятники оформлены как по шаблону и почти все на русском языке. Почему спрашивается? Русский яык - язык который не используется уже в разговорной речи, ритуальный язык?
Как раз таки наоборот - шоблонно и на русском - потому что большинство населения русские.
Следует отметить, что к моменту работы Махмуда Кашгарского над словарём, татары были двуязычными (знали СВОЙ монгольский, часть говорила по-тюркски). Необходимо особо подчеркнуть, что по данным орхонских памятников (VIII в.) «Сокровенного сказания» монголов (1240г.), сообщений китайских хронистов VIII – XIV вв. и Рашид-ад-Дина (начало XIV в.), ТАТАРЫ относятся К МОНГОЛЬСКОЯЗЫЧНЫМ племенам восточной Монголии, которые там обитали до похода монголов на запад (1218 г.).