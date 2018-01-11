Теплые ветры древних булгар: как предки татар оказались на Средней Волге

Волжская Булгария: волны миграции, влияние на окружающие народы и принятие ислама

Фото: Максим Платонов

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, посвященных ключевым периодам тюркской истории. Сегодня «Реальное время» публикует первую часть заметок украинского историка о волжских булгарах.

Сувары: от «саван» до «zuard»

Одним из интереснейших аспектов истории Среднего Поволжья является история Волжской Булгарии. Традиционно в центре исследований находилась социальная история булгар и ее взаимоотношения с Русью. Этой проблематике уделено много места в книгах А. Смирнова и Р. Фахрутдинова. Миграционным процессам посвящены статьи Н. Лифанова, Р. Багаутдинова, Ф. Хузина, формированию Волжской Булгарии — статьи И. Измайлова и книга И. Зимони. Целью нашего исследования будут реконструкция процесса сложения конфедерации волжских булгар и миграционные процессы.

Необходимо отметить, что Ибн Фадлан упоминал племена саван (сувар), баранджар, эскел. Алмуш был правителем лишь одного из племен (баранджар). Сувары, по его сведениям, управлялись правителем под именем Ваирга. П. Голден считает, что имя звучало как Буюрук. Правитель баранджар имел тюркский титул эльтебер и находился в родственных связях с ябг (предводителем) у огузов Этреком. Ибн Фадлан сообщал о зависимости Алмуша от хазар. Ибн Русте говорил о разделе булгар на земли Берсула, Эскел и Болгар. Между печенегами и болгарами-эскел упомянуты венгры. Для того, чтобы реконструировать этнические процессы, нам необходимо реконструировать то, что происходило в более древние времена. Необходимо сказать, что сувары и берсула как жители степей зафиксированы в греческих, армянских и сирийских хрониках. Суваров знали как савиров, а берсула как барсилов.

До переселения в Среднее Поволжье они жили на Северном Кавказе. Ибн Хордадбех локализовал за ал-Бабом (Дербентом) страну сувар. Ибн ал-Факих локализовал это владение там же. Масуд б. Намдар упоминал владение Сулвар. Ал-Масуди называл эту страну Джиданом, Гардизи — Дженданом. Ибн Русте упоминал владение Хайзан. Йакут и автор истории Ширвана и Дербента именовали его Шандан. Было не совсем ясное упоминание Константина Багрянородного о саварти-асфалах, живущих около Персии, как о предках венгров. О суварах продолжали говорить только арабские, армянские и еврейские источники. Ибн ал-Факих упоминал ас-савардийа в IX в. Ал-Масуди помещал сийавурдийа по Куре ниже Тифлиса, отмечая, что они часть армян. Иованнес Драсханакертци помещает севордик в гаваре Утик.

Одним из интереснейших аспектов истории Среднего Поволжья является история Волжской Булгарии. Фото Максима Платонова

Мовсес Каганкатваци сообщал, что правитель хонов (то есть суваров) Алп-Илутвер (Алп-Эльтебер) призвал в страну епископа Исраэла из Кавказской Албании. Как самостоятельный правитель он принял решение сделать христианство официальной религией своего государства. Ибн Фадлан упоминал о саван (А. Ковалевский считал более правильной форму «суваз»; переход «сувар» в «суваз» возможно объяснить с лингвистической точки зрения) среди волжских булгар. Ал-Балхи, Ибн Хауаль, Мукаддаси, анонимный персидский географ, ал-Марвази, ал-Гарнати, ал-Идриси упоминали форму S.war (в некоторых рукописях Suwar). Йакут ал-Хамави употреблял форму S.wara. В еврейско-хазарской переписке упоминались формы S-war и S-w-r. При этом славянские северяне не упоминались среди них, поскольку славяне обозначены как с-л-виюн. Ал-Бируни упоминал форму sawar. Ибн Хордадбех и Махмуд ал-Кашгари упоминал форму suwar. Клан Zuard был упомянут венгерским Анонимом.

Барсильский сериал

Доминирующая роль в регионе в VI-VII вв. перешла к хазарам, переселившимся вместе с тюркютами из Центральной Азии. Они составили самый западный улус государства тюркютов, который во второй половине VI в. распространил свою власть на оногуров, утигуров и аланов. Благодаря этим завоеваниям в китайских источниках зафиксирован ряд народов Северного Кавказа среди племен теле. В Армянской географии Анании Ширакаци упомянут народ baslc рядом со страной правителя Севера, где живут хазиры. Сведения же Мовсеса Хоренаци о ранней истории барсилов вряд ли соответствуют исторической действительности. Армянский хронист упоминал о них в связи с деятельностью Валаршака, Хосрова и Трдата. В памятнике токуз-огузскому кагану Моюнчуру рядом с Кадыр-Казаром упомянут Беди-Берсил. Необходимо отметить, что если история савиров погружается во тьму после прихода хазар, то история барсилов, напротив, только начинает освещаться. Более того, территория, из которой происходили хазары, названа Барсилия в Азиатской Сарматии. Это коррелирует с данными Анании Ширакаци. Последний локализовал их в Сарматии на Итиле (Волге). Михаил Сирийский называл Берсилию страной алан и локализовал ее на Северном Кавказе. Гардизи упоминал о группе булгар берсула. Ибн Русте указывал, что берсула — это вид булгар.

Ибн Русте и Гардизи упоминал этноним барсил в форме B.rsula. Анонимный персидский географ использовал несколько форм — berchula м brdhas. Ал-Балазури и Йакут ал-Хамави упоминали страну ал-Баршалийа. В греческих источниках упоминался народ barselt и страна Berzilia. Михаил Сирийский упоминал страну Barsalia. Захарий Ритор упоминал о народе b.', g.r.s.y.q. В Венгрии упоминалась местность Bercel. Тюркская форма — Barsil. В китайской хронике Суйшу упомянут народ Beirujili…

Что касается упомянутых у Ибн Фадлана баранджар, то сведения о них есть и в других источниках. Ат-Табари и Ибн ал-Асир упоминал о баланджарах и банджарах как о противниках персидского шаханшаха Кавада. Эту информацию у него заимствовал Ибн ал-Асир. Ал-Куфи упоминал о городе Баланджар.

Булгарские монеты. Фото bolgar.info



Булгары внутренние и внешние

В Худуд ал-Алам страна булгар названа как страна внндр. У венгров одним из двух названий для обозначения булгар было nandor, близкое в вннтр в еврейско-хазарской переписке. У греков эта форма упоминалась в формах onogundur и hunugundur. У армян упоминался народ огхондор-блкар. Анонимный персидский географ отмечал, что в этой стране есть города Булгар и Сувар, а населяют их мусульмане и «борцы за веру». Сообщали, что жители Булгара выставляют 20 тыс. воинов, которые сражаются против любого количества неверных. Кроме того, о булгарах упомянуто в главе о буртасах. Указано, что у буртасов три племени: берчула, ишкиль, блкар. Правителем назван m.s, а население охарактеризировано как мусульмане. Фактически в этой главе содержатся сведения не о буртасах, а о булгарах. Кроме того, в анонимном персидском географическом трактате упомянуты внутренние булгары. На север от них названы гора Рус, на восток — мирваты, на юг — море Гурз. Отмечается, что внутренние булгары очень воинственные и ведут войну с русами. В сообщении о венграх упомянуто, что внндр — христиане, которые живут на юг от венгров. Таким образом, в сведениях о внндр смешаны сведения о Волжской Булгарии и Дунайской Булгарии. Внутреннюю Булгарию же можно отождествить с Черной Булгарией Константина Багрянородного, а буртасам соответствуют сведения главы о барадзасах.

В хронике Захария Ритора на север от Дербента также упоминался народ бургар. По мнению К. Цегледи, бургар было формой этнонима булгар в пехлевийских сочинениях. Близкие формы бургаз и бургар использовал ал-Масуди. Форму булгар употребляли Ибн Фадлан, ал-Гарнати и Махмуд ал-Кашгари. В арабо-персидской традиции, представленной Ибн Русте, анонимным персидским географом и Гардизи, была форма булкар. У ал-Бекри этноним упоминался в форме булкан. В форме bulgari упоминали булгар греческие хронисты. Нестор упоминал этноним булгар как болгары. Каганбек Иосиф использовал форму Bul-g-r. В книге Иосиппон упомянут Булгар как потомок Тогармы. Страна булгар в латинских источниках называлась Bulgaria. Самоназванием булгарских племен на Кавказе и волжских булгар было булгар. Возможной формой в китайском языке П. Пелльо считал Pu-li-a-erh. Французский историк предположил, что этой китайской форме соответствует Булар, а венгерский ученный Л. Лигети считал, что ей соответствует bulgar. Интересно отметить, что венгерский Аноним употреблял форму Bular для обозначения булгар. Монголы употреблял этноним булгар в форме Bolar или Boqar. В мусульманских булгарских надписях и монетах употребляется форма Bular (B.lar). При этом нужно учитывать, что самоназвание менялось со временем. Переход от Bulgar до Bular объясняется консонантом, типичным для среднечувашского.

Как мы можем убедиться из сведений Ибн Фадлана, беренджер были ведущим племенем в Волжской Булгарии. Самым загадочным являлось племя ашкел. Ибн Русте употреблял формы Ashg.l и Ashk.l. Гардизи упоминал форму Ask.l. Анонимный персидский хронист и ал-Бекри упоминали форму Ashk.l. Однако недавнее исследование Ю. Зуева позволило сопоставить ашкел с племенем чигиль. В китайских источниках чигили упоминались как племя асицзе. Тюркская форма этнонима Askal. Феофан Исповедник упоминал вождя кермихионов Askil.

Эпиграфические памятники с территории Болгарского городища. Фото Михаила Козловского



Булгаризмы в финно-угорских языках

Но как так получилось, что этноним булгар начал обозначать живущих на Средней Волге? С воцарением династии каганбеков-иудаистов актуальным стал вопрос о торговле. Среди живших по Волге подданных хазар упоминались народы црмис, арису, буртас, с-в-р и булгар. В Повести временных лет как хазарские данники упоминались вятичи, радимичи, северяне, поляне. Согласно археологическим исследованиям, на северо-западе находилось алано-булгарское население. Переселение баранджаров, берсула и сувар могло осуществляться в рамках этой политики, призванной выкачивать ресурсы в виде меха и других продуктов из финских и славянских народов.

Необходимо отметить, что переселения булгарских племен в этот регион происходили в несколько этапов. Археология проливает свет на это. К раннебулгарским памятникам относятся памятники новинковского типа. Они фиксируются в регионе уже во второй половине VII в., и это позволяет утверждать, что переселение происходило еще в раннехазарское время. Сами памятники делятся на несколько этапов. Так называемые зиновьевский и перещепинско-шиловский этапы синхронные, они датируются второй половиной VII в. За ними идет бруснянский этап: конец VII в. — первая половина VIII в. И. Зимони также отмечает, что во время хазарско-арабских войн булгарское население переселялось на север. Булгарские мигранты привели к гибели именьковской культуры (балтской и волжско-финской по своей принадлежности).

В Среднем Поволжье в конце VIII — в начале ІХ в. появились новые этнокультурные группы, которые можно сопоставить с салтовской культурой. И. Зимони отмечал, что булгары напрямую контактировали с поволжско-финскими и пермскими народами. В марийских языках было 480 заимствований чувашского типа, 20 заимствований чувашского типа обнаруживаются в мордовских языках. К. Редеи и А. Рона-Таш считают, что временем начала этих контактов была середина VIII в. Они насчитали 19 булгарских заимствований в языках коми и коми-пермяков. По максимальным оценкам, в прапермский вошел 31 булгаризм. О большом влиянии булгар на язык венгров, пермян и марийцев писал В. Напольских. Он говорил о 200 булгарских заимствованиях в удмуртском, указывал, что примерно половина прапермских булгаризмов вошла в марийские языки и что от трех до пяти имеют параллели в мордовских и венгерском языках. В язык удмуртов вошел арабский термин «харадж», обозначавший дань. Этот термин мог прийти уже от исламизированых булгар, равно как и термин «бесермен», который потом стал обозначать название этноса бисермян.

Большетарханский могильник, раскопки 1960 г. Фото hagahan-lib.ru

Татарские археологи, в частности А. Халиков, предполагали, что до булгар в Среднем Поволжье находились гунны и западные тюркюты. Отмечалось, что булгары и прапермяне уже в VI-VII вв. контактировали между собой. Р. Багаутдинов и Ф. Хузин выделяли несколько хронологических этапов переселения. Первый датируется временем распада Великой Булгарии и с этим периодом связывают памятники новинковского типа. Опорным памятником для горизонта Перещепино-Шиловка являются Шиловские курганы. Первая волна переселения датируется серединой VII в. Еще одна группа переселенцев двинулась на Среднюю Волгу во второй половине VII в. С новинковцами исследователи связывают население, пришедшее с Алтая, тюркское по своему происхождению. Население в целом европеоидное со сглаженными монголоидными признаками. Вторая миграционная волна булгар в Среднее Поволжье — это переселенцы из районов Подонья в середине VIII в. Их переселение связано с арабо-хазарскими войнами. Пришедшее население оставило после себя Большетарханский могильник. Эти переселенцы активно контактировали с протовенграми. Третья волна переселенцев связывалась со смутой в Хазарском каганате, которая была вызвана принятием иудаизма. Эти переселенцы оставили после себя Танкеевский могильник. Время миграции — вторая половина ІХ в. Четвертая волна переселенцев мигрировала в конце IX – начале Х в., она была вызвана наступлением печенегов на Хазарский каганат. Мигранты бежали из степей донского региона через верховья Дона в Волго-Камье. И. Зимони видел в переселениях булгар следствие распада Великой Булгарии и влияние арабских завоеваний первой четверти VIII в.

Продолжение следует

Ярослав Пилипчук