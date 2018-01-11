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Теплые ветры древних булгар: как предки татар оказались на Средней Волге

07:00, 11.01.2018 140 Сюжет: История от Ярослава Пилипчука

Волжская Булгария: волны миграции, влияние на окружающие народы и принятие ислама

Теплые ветры древних булгар: как предки татар оказались на Средней Волге Фото: Максим Платонов

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, посвященных ключевым периодам тюркской истории. Сегодня «Реальное время» публикует первую часть заметок украинского историка о волжских булгарах.

Сувары: от «саван» до «zuard»

Одним из интереснейших аспектов истории Среднего Поволжья является история Волжской Булгарии. Традиционно в центре исследований находилась социальная история булгар и ее взаимоотношения с Русью. Этой проблематике уделено много места в книгах А. Смирнова и Р. Фахрутдинова. Миграционным процессам посвящены статьи Н. Лифанова, Р. Багаутдинова, Ф. Хузина, формированию Волжской Булгарии — статьи И. Измайлова и книга И. Зимони. Целью нашего исследования будут реконструкция процесса сложения конфедерации волжских булгар и миграционные процессы.

Необходимо отметить, что Ибн Фадлан упоминал племена саван (сувар), баранджар, эскел. Алмуш был правителем лишь одного из племен (баранджар). Сувары, по его сведениям, управлялись правителем под именем Ваирга. П. Голден считает, что имя звучало как Буюрук. Правитель баранджар имел тюркский титул эльтебер и находился в родственных связях с ябг (предводителем) у огузов Этреком. Ибн Фадлан сообщал о зависимости Алмуша от хазар. Ибн Русте говорил о разделе булгар на земли Берсула, Эскел и Болгар. Между печенегами и болгарами-эскел упомянуты венгры. Для того, чтобы реконструировать этнические процессы, нам необходимо реконструировать то, что происходило в более древние времена. Необходимо сказать, что сувары и берсула как жители степей зафиксированы в греческих, армянских и сирийских хрониках. Суваров знали как савиров, а берсула как барсилов.

До переселения в Среднее Поволжье они жили на Северном Кавказе. Ибн Хордадбех локализовал за ал-Бабом (Дербентом) страну сувар. Ибн ал-Факих локализовал это владение там же. Масуд б. Намдар упоминал владение Сулвар. Ал-Масуди называл эту страну Джиданом, Гардизи — Дженданом. Ибн Русте упоминал владение Хайзан. Йакут и автор истории Ширвана и Дербента именовали его Шандан. Было не совсем ясное упоминание Константина Багрянородного о саварти-асфалах, живущих около Персии, как о предках венгров. О суварах продолжали говорить только арабские, армянские и еврейские источники. Ибн ал-Факих упоминал ас-савардийа в IX в. Ал-Масуди помещал сийавурдийа по Куре ниже Тифлиса, отмечая, что они часть армян. Иованнес Драсханакертци помещает севордик в гаваре Утик.

Одним из интереснейших аспектов истории Среднего Поволжья является история Волжской Булгарии. Фото Максима Платонова

Мовсес Каганкатваци сообщал, что правитель хонов (то есть суваров) Алп-Илутвер (Алп-Эльтебер) призвал в страну епископа Исраэла из Кавказской Албании. Как самостоятельный правитель он принял решение сделать христианство официальной религией своего государства. Ибн Фадлан упоминал о саван (А. Ковалевский считал более правильной форму «суваз»; переход «сувар» в «суваз» возможно объяснить с лингвистической точки зрения) среди волжских булгар. Ал-Балхи, Ибн Хауаль, Мукаддаси, анонимный персидский географ, ал-Марвази, ал-Гарнати, ал-Идриси упоминали форму S.war (в некоторых рукописях Suwar). Йакут ал-Хамави употреблял форму S.wara. В еврейско-хазарской переписке упоминались формы S-war и S-w-r. При этом славянские северяне не упоминались среди них, поскольку славяне обозначены как с-л-виюн. Ал-Бируни упоминал форму sawar. Ибн Хордадбех и Махмуд ал-Кашгари упоминал форму suwar. Клан Zuard был упомянут венгерским Анонимом.

Барсильский сериал

Доминирующая роль в регионе в VI-VII вв. перешла к хазарам, переселившимся вместе с тюркютами из Центральной Азии. Они составили самый западный улус государства тюркютов, который во второй половине VI в. распространил свою власть на оногуров, утигуров и аланов. Благодаря этим завоеваниям в китайских источниках зафиксирован ряд народов Северного Кавказа среди племен теле. В Армянской географии Анании Ширакаци упомянут народ baslc рядом со страной правителя Севера, где живут хазиры. Сведения же Мовсеса Хоренаци о ранней истории барсилов вряд ли соответствуют исторической действительности. Армянский хронист упоминал о них в связи с деятельностью Валаршака, Хосрова и Трдата. В памятнике токуз-огузскому кагану Моюнчуру рядом с Кадыр-Казаром упомянут Беди-Берсил. Необходимо отметить, что если история савиров погружается во тьму после прихода хазар, то история барсилов, напротив, только начинает освещаться. Более того, территория, из которой происходили хазары, названа Барсилия в Азиатской Сарматии. Это коррелирует с данными Анании Ширакаци. Последний локализовал их в Сарматии на Итиле (Волге). Михаил Сирийский называл Берсилию страной алан и локализовал ее на Северном Кавказе. Гардизи упоминал о группе булгар берсула. Ибн Русте указывал, что берсула — это вид булгар.

Ибн Русте и Гардизи упоминал этноним барсил в форме B.rsula. Анонимный персидский географ использовал несколько форм — berchula м brdhas. Ал-Балазури и Йакут ал-Хамави упоминали страну ал-Баршалийа. В греческих источниках упоминался народ barselt и страна Berzilia. Михаил Сирийский упоминал страну Barsalia. Захарий Ритор упоминал о народе b.', g.r.s.y.q. В Венгрии упоминалась местность Bercel. Тюркская форма — Barsil. В китайской хронике Суйшу упомянут народ Beirujili…

Что касается упомянутых у Ибн Фадлана баранджар, то сведения о них есть и в других источниках. Ат-Табари и Ибн ал-Асир упоминал о баланджарах и банджарах как о противниках персидского шаханшаха Кавада. Эту информацию у него заимствовал Ибн ал-Асир. Ал-Куфи упоминал о городе Баланджар.

Булгарские монеты. Фото bolgar.info

Булгары внутренние и внешние

В Худуд ал-Алам страна булгар названа как страна внндр. У венгров одним из двух названий для обозначения булгар было nandor, близкое в вннтр в еврейско-хазарской переписке. У греков эта форма упоминалась в формах onogundur и hunugundur. У армян упоминался народ огхондор-блкар. Анонимный персидский географ отмечал, что в этой стране есть города Булгар и Сувар, а населяют их мусульмане и «борцы за веру». Сообщали, что жители Булгара выставляют 20 тыс. воинов, которые сражаются против любого количества неверных. Кроме того, о булгарах упомянуто в главе о буртасах. Указано, что у буртасов три племени: берчула, ишкиль, блкар. Правителем назван m.s, а население охарактеризировано как мусульмане. Фактически в этой главе содержатся сведения не о буртасах, а о булгарах. Кроме того, в анонимном персидском географическом трактате упомянуты внутренние булгары. На север от них названы гора Рус, на восток — мирваты, на юг — море Гурз. Отмечается, что внутренние булгары очень воинственные и ведут войну с русами. В сообщении о венграх упомянуто, что внндр — христиане, которые живут на юг от венгров. Таким образом, в сведениях о внндр смешаны сведения о Волжской Булгарии и Дунайской Булгарии. Внутреннюю Булгарию же можно отождествить с Черной Булгарией Константина Багрянородного, а буртасам соответствуют сведения главы о барадзасах.

В хронике Захария Ритора на север от Дербента также упоминался народ бургар. По мнению К. Цегледи, бургар было формой этнонима булгар в пехлевийских сочинениях. Близкие формы бургаз и бургар использовал ал-Масуди. Форму булгар употребляли Ибн Фадлан, ал-Гарнати и Махмуд ал-Кашгари. В арабо-персидской традиции, представленной Ибн Русте, анонимным персидским географом и Гардизи, была форма булкар. У ал-Бекри этноним упоминался в форме булкан. В форме bulgari упоминали булгар греческие хронисты. Нестор упоминал этноним булгар как болгары. Каганбек Иосиф использовал форму Bul-g-r. В книге Иосиппон упомянут Булгар как потомок Тогармы. Страна булгар в латинских источниках называлась Bulgaria. Самоназванием булгарских племен на Кавказе и волжских булгар было булгар. Возможной формой в китайском языке П. Пелльо считал Pu-li-a-erh. Французский историк предположил, что этой китайской форме соответствует Булар, а венгерский ученный Л. Лигети считал, что ей соответствует bulgar. Интересно отметить, что венгерский Аноним употреблял форму Bular для обозначения булгар. Монголы употреблял этноним булгар в форме Bolar или Boqar. В мусульманских булгарских надписях и монетах употребляется форма Bular (B.lar). При этом нужно учитывать, что самоназвание менялось со временем. Переход от Bulgar до Bular объясняется консонантом, типичным для среднечувашского.

Как мы можем убедиться из сведений Ибн Фадлана, беренджер были ведущим племенем в Волжской Булгарии. Самым загадочным являлось племя ашкел. Ибн Русте употреблял формы Ashg.l и Ashk.l. Гардизи упоминал форму Ask.l. Анонимный персидский хронист и ал-Бекри упоминали форму Ashk.l. Однако недавнее исследование Ю. Зуева позволило сопоставить ашкел с племенем чигиль. В китайских источниках чигили упоминались как племя асицзе. Тюркская форма этнонима Askal. Феофан Исповедник упоминал вождя кермихионов Askil.

Эпиграфические памятники с территории Болгарского городища. Фото Михаила Козловского

Булгаризмы в финно-угорских языках

Но как так получилось, что этноним булгар начал обозначать живущих на Средней Волге? С воцарением династии каганбеков-иудаистов актуальным стал вопрос о торговле. Среди живших по Волге подданных хазар упоминались народы црмис, арису, буртас, с-в-р и булгар. В Повести временных лет как хазарские данники упоминались вятичи, радимичи, северяне, поляне. Согласно археологическим исследованиям, на северо-западе находилось алано-булгарское население. Переселение баранджаров, берсула и сувар могло осуществляться в рамках этой политики, призванной выкачивать ресурсы в виде меха и других продуктов из финских и славянских народов.

Необходимо отметить, что переселения булгарских племен в этот регион происходили в несколько этапов. Археология проливает свет на это. К раннебулгарским памятникам относятся памятники новинковского типа. Они фиксируются в регионе уже во второй половине VII в., и это позволяет утверждать, что переселение происходило еще в раннехазарское время. Сами памятники делятся на несколько этапов. Так называемые зиновьевский и перещепинско-шиловский этапы синхронные, они датируются второй половиной VII в. За ними идет бруснянский этап: конец VII в. — первая половина VIII в. И. Зимони также отмечает, что во время хазарско-арабских войн булгарское население переселялось на север. Булгарские мигранты привели к гибели именьковской культуры (балтской и волжско-финской по своей принадлежности).

В Среднем Поволжье в конце VIII — в начале ІХ в. появились новые этнокультурные группы, которые можно сопоставить с салтовской культурой. И. Зимони отмечал, что булгары напрямую контактировали с поволжско-финскими и пермскими народами. В марийских языках было 480 заимствований чувашского типа, 20 заимствований чувашского типа обнаруживаются в мордовских языках. К. Редеи и А. Рона-Таш считают, что временем начала этих контактов была середина VIII в. Они насчитали 19 булгарских заимствований в языках коми и коми-пермяков. По максимальным оценкам, в прапермский вошел 31 булгаризм. О большом влиянии булгар на язык венгров, пермян и марийцев писал В. Напольских. Он говорил о 200 булгарских заимствованиях в удмуртском, указывал, что примерно половина прапермских булгаризмов вошла в марийские языки и что от трех до пяти имеют параллели в мордовских и венгерском языках. В язык удмуртов вошел арабский термин «харадж», обозначавший дань. Этот термин мог прийти уже от исламизированых булгар, равно как и термин «бесермен», который потом стал обозначать название этноса бисермян.

Большетарханский могильник, раскопки 1960 г. Фото hagahan-lib.ru

Татарские археологи, в частности А. Халиков, предполагали, что до булгар в Среднем Поволжье находились гунны и западные тюркюты. Отмечалось, что булгары и прапермяне уже в VI-VII вв. контактировали между собой. Р. Багаутдинов и Ф. Хузин выделяли несколько хронологических этапов переселения. Первый датируется временем распада Великой Булгарии и с этим периодом связывают памятники новинковского типа. Опорным памятником для горизонта Перещепино-Шиловка являются Шиловские курганы. Первая волна переселения датируется серединой VII в. Еще одна группа переселенцев двинулась на Среднюю Волгу во второй половине VII в. С новинковцами исследователи связывают население, пришедшее с Алтая, тюркское по своему происхождению. Население в целом европеоидное со сглаженными монголоидными признаками. Вторая миграционная волна булгар в Среднее Поволжье — это переселенцы из районов Подонья в середине VIII в. Их переселение связано с арабо-хазарскими войнами. Пришедшее население оставило после себя Большетарханский могильник. Эти переселенцы активно контактировали с протовенграми. Третья волна переселенцев связывалась со смутой в Хазарском каганате, которая была вызвана принятием иудаизма. Эти переселенцы оставили после себя Танкеевский могильник. Время миграции — вторая половина ІХ в. Четвертая волна переселенцев мигрировала в конце IX – начале Х в., она была вызвана наступлением печенегов на Хазарский каганат. Мигранты бежали из степей донского региона через верховья Дона в Волго-Камье. И. Зимони видел в переселениях булгар следствие распада Великой Булгарии и влияние арабских завоеваний первой четверти VIII в.

Продолжение следует

Ярослав Пилипчук
Справка

Ярослав Пилипчук окончил Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова в Киеве в 2006 году по специальности «История и право». В 2010 году в Институте востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины защитил диссертацию по специальности «Всемирная история. Монгольское завоевание Дешт-и-Кипчак в XIII веке».

ОбществоИстория
комментарии 140

комментарии

  • Анонимно 11 янв
    Перевод названия труда ибн Фадлана выдающимся востоковедом А.П.Ковалевским:

    "Это Книга Ахмада ибн Фадлана ибн ал-Аббаса ибн Рашида ибн Хаммада, клиента Мухаммада ибн Сулаймана, посла ал-Муктадира к царю славян...".

    К царю СЛАВЯН.

    Ибн Фадлан в своей Книги - от первой страницы до последней - пишет, что добровольно Ислам на Средней Волге в 922 году приняли СЛАВЯНЕ.

    Для науки начала 1930-х гг. это было научной сенсацией, если не сказать фантастикой - сообщение ибн Фадлана не совпадало, а точнее просто противоречило научной парадигме того времени.
    Ученые - и не только востоковеды - были в шоке от сведений сообщенных ибн Фадланом.

    Большинство ученых предпочитало просто не замечать новых фактов в истории Средней Волги или в лучшем случае "переименовывать" славян в тюрок - булгар, боясь непонимания коллег и репрессий со стороны марксистско-ленинской "науки".

    Но не таков был А.П.Ковалевский - он точно перевел название и весь текст Книги ибн Фадлана - под словом "сакалибы" арабы понимали "славян".

    Перевод ещё не был напечатан, а А.П.Ковалевский был уже в тюрьме, в ГУЛАГе...

    На сегодняшний день имеются много фактов о том, что отдельные племена славян жили на Средней Волге уже с 4 (четвертого) века, например именьковцы.
    Таким образом, были получены подтверждения сведениям ибн Фадлана, что в 922 году на Средней Волге добровольно приняли Ислам славяне.

    Исходя из имеющихся на настоящий момент данных можно считать обоснованной гипотезу о том, что в Волжско-Камском государстве элитой - политической, военной и др. - были тюрки-булгары, а основным населением страны были славянские и финно-угорские племена, которые добровольно и приняли Ислам в 922 году.
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    Анонимно 11 янв
    вы в оригинале читали Ибн-Фадлана? Там нет "славян" вообще ни слова, не выдумывайте! Это советские историки так "перевели" могли вместо этого "инопланетяне" поставить!
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    Анонимно 11 янв
    Нет не читал.
    Но нет никаких оснований не доверять честным известным востоковедам в совершенстве владеющих арабским языком, которые за научную истину могли пожертвовать и свободой.

    Да среди советских историков было много приспособленцев и просто мошенников.
    Востоковеды всё же были другие - за что российская школа востоковедения и было уничтожена марксистско-ленинской "наукой".

    Кстати, перевод Книги, сделанной Вяч.С.Кулешовым, и изданный под эгидой Государственного Эрмитажа и Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Казанский Кремль" "Издательским домом Марджани" в Москве в 2016 году такой же:

    "Это Книга Ахмада ибн Фадлана ибн ал-Аббаса ибн Рашида ибн Хаммада, клиента Мухаммада ибн Сулаймана, посла ал-Муктадира к царю СЛАВЯН...".

    Конечно можно всё подвергнуть сомнению.
    Но желательно делать это с фактами в руках или хотя бы со ссылкой на научные авторитеты.

    Так что большинство авторитетных и честных востоковедов знают и уверены в том, что ибн Фадлан писал о принятии в 922 году Ислама именно славянами.

    Востоковед и знаток арабского языка А.П.Ковалевский за научную истин даже предпочел свободе тюрьму и ГУЛАГ...
    Хорошо, что "научные" времена изменились.
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    Анонимно 11 янв
    эта лживая советская историография которую растиражировали вот и все. Никогда Булгары не были славянами, почитайте хотя бы Болгарские источники, чушь советских мечтателей которые хотели все время облагородить славян. правда в том что , древлянем, кривичи и еще много протославянских племен было ни чем неприметным и даже варягов/скандинавов звало княжить над ними
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    Анонимно 11 янв
    Никто никогда и не говорил, что булгары были славянами - откуда это Вы взяли.

    Все пишут, что булгары были тюрками, но на Средней Волге (как и на Дунае) булгары были политической и военной элитой и управляли славянами.

    Приехав на Среднюю Волгу в 922 г. араб ибн Фадлан увидел, что большинство народа это славяне и финно-угоры и поэтому и написал, что Ислам добровольно приняли славяне, а вместе с ними и их руководители -тюрки-булгары, составляющие меньшинство населения.
    И Волжско-Камская Булгария стала Мусульманским государством, хотя большинство населения на тот период было славянским и финно-угорским.

    Что-то похожее было и на Дунае - только там булгары (элита) выбрали в качестве государственной религии не Ислам, а Христианство - и дунайские славяне приняли Христианство и Дунайская Булгария стала Христианской страной.

    Вот о чём идет речь - о влиянии господствующих элит (пусть и составляющих национальное меньшинство) на выбор государственной религии в той или иной стране.

    Кто Вам сказал, что булгары это славяне?
    Такое впервые от Вас слышу - это не соответствует действительности.
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    Анонимно 11 янв
    Извините, Вяч.СКулешов перевел "ас-сакалиба", как "булгар" - "...к царю булгар...".
    Хотя в примечаниях и туманно объяснил, что в оригинале ибн Фадлан написал "...к царю СЛАВЯН...".

    Царями славян были и викинги, и тюрки, и евреи, и немцы и др.

    Теперь понял, почему некоторые утверждают, что булгары никогда не были славянами.

    Немка Екатерина II была "царицей немцев" или всё же "царицей русских"?
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    Анонимно 11 янв
    09:44 Фадлан ни о каких "славянах" не писал! Почитайте источник, а не городите чушь очень многих советских историков-лжецов!
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    Анонимно 11 янв
    10:10 Ну вот и специалист по "чуши" подтянулся на помощь "хаму" и "мошеннику".

    Слово "чушь" не является аргументом и доказательством - оно лишь свидетельствует о низком культурном уровне развития человека, который его употребляет всякий раз, когда ему нечего сказать.

    Давно известно, что термином "ас-сакалиба", который ибн Фадлан использовал для обозначения большинства населения Волжско-Камского государства арабы в 10 веке обозначали славян лесной зоны Восточной и Центральной Европы.
    Это подтверждают все известные и авторитетные востоковеды, знатоки арабского языка.

    Уважаемый, "чушевед", не трудитесь отписываться, что это все "чушь".
    Приведите хотя бы 1 (один) аргумент в пользу своей "чуши".
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    Анонимно 11 янв
    Булгарский эмир, русский воевода, сын древлянского князя, крестивший Русь, и служившей ей верой и правдой, волхв и бояр. И это все - Добрыня = Диу-Барын.
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    922 год является годом официального принятия ислама Волжско-Камской Болгарией.
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/63877-o-prinyatii-islama-volzhsko-kamskoy-bolgariey
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    Дальше эта история, в интерТрепации становых академиков, больше похожа на анекдот.

    Спустя лет 300, дикари-с - монгол-татары оккупировали эту Булгарию.
    После чего, вся оккупационная администрация и армия захватчиков приняли веру, только что ими же самолично, уничтоженного населения?!
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    Анонимно 12 янв
    Не после того а через сто лет, когда монголы перешли на половецкий язык, и религию они взяли у хорезмийцев. Булгарский же язык предок чувашского, отделился от древнетюркского очень рано, ещё до распада собственно пратюркского языка. Татарский язык произошел от кипчакского-половецкого. Татары же появились в Булгарии в середине 15 века. А в середине 16 века здесь появились русские.
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    Анонимно 12 янв
    Эти своим заявлением вы показываете свою безграмотную сущность, до понимания советской историографии вам ещё расти и расти, но похоже поздно. Деградация у вас. Варяги русь пришли в восточную Европу ещё до распада в 8-9 веках единого скандинавского языка даже не на языки, а на отдельные диалекты - шведский, датский, норвежский. При этом ещё сохранялось единство скандинавского языка. Язык же русских варягов, континентальный северогерманский, сохранённый в первых частях русских летописей отделился от скадинавского ещё раньше, в 5 или 6 веке. После отделения готского, но позже разделения древнескандинавского на диалекты. В русском фольклоре сохранились следы скандинавской мифологии. В то время славяне и скандинавы ещё могли частично понимать друг друга без переводчика. И славяне (ильменские словене, новгородцы) также пришли в в восточную Европу с Дуная, где "воевать научились лучше чем римляне", многому научились от римлян и завоевали эти земли. Местными же были балты. Эти два народа скандинавы (варяги-русь) и славяне (словене) и основали Русское государство. "словене и варяги прозвавшиеся русью". Новгородский диалект ближе к словенскому (в Югославии), а не южнобалтийскому, сходство между ними только через югославских словенцев, это по последним исследованиям.
    Булгары же в то время представляли союз двух народов -гуннов и сарматов. Имена ранних булгарских правителей иранские (сарматские).
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    Анонимно 12 янв
    Анализ показал, что тюркоязычные популяции, разбросанные по всей Евразии, имеют тенденцию разделять большую часть своей генетической родословной со своими нынешними географическими не тюркскими соседями. Это особенно очевидно для тюркоязычных народов в Анатолии, Иране, на Кавказе и в Восточной Европе, но труднее определить для северо-восточных сибирских тюркских ораторов, якутов и долганцев, для которых нетуртские референтные популяции отсутствуют. Также обнаружили, что более высокая доля азиатских генетических компонентов отличает тюркских ораторов по всей Западной Евразии от их ближайших не тюркских соседей. Эти результаты подтверждают модель о том, что экспансия тюркской языковой семьи за пределы ее предполагаемого восточно-евразийского ядра происходила в основном за счет замены языка, возможно, с помощью сценария доминирования элиты, то есть интрузивные тюркские кочевники навязывали свой язык коренным народам из-за преимуществ в военной организации. Казанские татары, генетически, смесь окружающих их финно угорских народов. Которые после их завоевания татарами в 15м веке перешли на татарский язык и приняли ислам.
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    Анонимно 12 янв
    Ну это не может быть ! Если письменное произведение Кол Гали известно, оно написано старо-татарским письмом , практически на каком изъяснялась , скажем, если не все, то элита точно, понятно литературный язык только формировался , значит было заимствование, говорится об огузском письме, в нём вначале всегда применялся уйгурский алфавит, потом , с переходо в ислам перешли на арабский! Уйгурский использовался и в Хазарии.Пишут, что Чингиз хан приказал также пользоваться уйгурским письмом! А теперь интересно! В это время уйгуры сами уже перешли на более прогрессивное к тому времени арабское письмо, а как такой человек , Как Чингиз хан этого не заметил, а пользовался старым уйгурским письмом, что удивительно и практически невозможно, если только не считать , что, как уйгурский и был родным для Чингиз хана и они по идее , хазары, так как и у хазар , уйгурский был родным! Уйгурский язык очень близкий к татарскому, а в то время, наверное и одинаковый! Тогда поход Батыя и его первоначальные сражения , это исполнение завещания Чингиз хана, реванш и нанесение удара по бывшим вассалам!Казань не тронули ,близко,"свои" по Булгару "проехались" , тоже, как бы свои , но имелись кое какие, существенные всем известные , грехи!
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    Иван Иванов 12 янв
    неправильно
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    Иван Иванов 12 янв
    неправильно
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    Анонимно 12 янв
    После чего, вся оккупационная администрация и армия захватчиков приняли веру, только что ими же самолично, уничтоженного населения?!
    Посмотрите внимательно , Золотая Орда располагалась на землях преимущественно с мусульманским населением, Хорезма, Хазарии. Христиан было мало мало, в основном мусульмане и ещё тенгрианцы, но большинство мусульмане, потом большое влияние оказывали хазаро-булгары. В 1177 году был основан хазарами г.Казань,в 1257 он был ставкой хана Берке.В чкжлм городе наверняка не расположился бы золото-ордынский хан?! Близкое родство или вообще, близкая идентичность населения, большинство , которого исповедали ислам , сподвигло хана Узбека объявить ислам государственной религией империи тюрко-татар!
    Ответить
    Анонимно 13 янв
    И , что может удивлять, но и во время царской России народы долгое время, называемые татарами проживали и проживают в настоящее время на территории бывшей Хазарии! А далее через Казахстан в Синцзян Уйгурский атономный округ ( Уйгурию).Все они использовали уйгурскую письменность! И эти народы располагаются вдоль бывшего "Великого шёлкового пути"!
    Ответить
    Анонимно 13 янв
    Не XY век, а X в."Переселение народов" Хотя ,это объясняют засухой в Степи, но нужно наверное понимать, что оно взаимосвязано с "исчезновением" Хазарского каганата, вдруг появляются половцы и они в 10 веке переселяются в Волжскую Булгарию , а как это может происходить тихо мирно, никак, так не бывает, а в то время точно не бывало, это значит, что им там никаких препятствия не могло быть ,изначально, родственный народ или зависимый и после них Волжская Булгария начинает раздвигать свои просторы! А уж язык их не особо отличается от современного тюрко-татарского судя по сохранившемуся литературному источнику в виде произведения булгарского поэта начала XIII века , Кол Гали! Так, что ничего ни поделаешь, волжские булгары, само собой, прямые предки трёх народов:чувашского, татарского, башкирского!
    Ответить
    Анонимно 15 янв
    Основным источником информации по Волжской Булгарии являются отчёты посланников Багдадского Халифа в эту страну. Посланники упорно называют булгар славянами и подчёркивают что их язык, совсем не похож на язык тюрок. Ошибиться они не могли - из славян состояла гвардия Халифа, а через земли тюрок они проезжали по дороге в Булгарию. Именьковская археологическая культура на территории где располагалась Булгария несомненно славянская. В 1236г татары разрушили все города Булгарии , а в 1239-40г окончательно зачистили территорию. На захваченной территории они построили город – Болгар( уничтожен Тамерланом в 1395г). Представление о языке, на котором говорило население Болгара дают сделанные арабской графикой надписи на надгробиях. Самое старое датировано 1271г и написано на караханидском языке. Караханиды, жили на северо-западе, современного Китая и принимали участие в походе Батыя. В 14м веке появляются надписи на языке близком к чувашскому. Надписей на языке близком к языку казанских татар нет. Старо болгарский язык хорошо изучен, это церковно-славянский язык. Слов тюркского происхождения в нём нет. На сегодняшний день, нет ни каких, доказательств, что казанские татары являются потомками волжских булгар.История Казани начинается в середине 15го века, после того как татарский хан захватил междуречье Волги и Камы, основал ставку, на берегу р.Казанки, которая со временем разрослась в город. Из походов на окрестные земли приводились пленники которым предлагалось принять ислам, те кто соглашался становились татарами. Современные казанские татары, в своей основе смесь окружающих их финно угров, каждый третий потомок русского
    Ответить
    Анонимно 17 янв
    "почитайте хотя бы Болгарские источники..." КАКИЕ ИМЕННО?
    Ответить
    Анонимно 17 янв
    Казанские татары-потомки булгар хана Алмыша, принявшие ислам в 922 году.Не приняли сувазы с Вырыгом и ушли к марийским болотам.
    Ответить
    Владимир Устюжанинов 19 янв
    А как же широко разрекламированное празднование "Тысячелетия Казани",если Казань согласно исторических документов основана в 1177 году, по некоторым данным в хранившихся в фондах Казанского обкома КПСС в 1197 году, Кстати эти документы были предоставлены в ЦК КПСС Суслову с просьбой разрешить отпраздновать годовщину 800 летия Казани.
    Ответить
    Владимир Устюжанинов 19 янв
    Булгары никогда не были предками татар. Князь Иван Третий после взятия Казани в 1470 году принял титул "Царь булгарский" О пришельцах-завоевателях писал великий булгарский поэт Мухмамедьяр в своей бессмертной поэме "Тухваи Мардан" Казань 1539 год, "Дар Мужей" перевод Ш.Ш. Абилова Казань 1966 год.
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    сакалибы - это бледнолицые, а не славяне, что за выдумки. арабы всех светлолицых так называли а не славян, надоели своей откровенной ложью
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    Злобность и хамство не является доказательствами в научной дискуссии.
    Злобность и хамство хороши в базарной склоке за удобное место торговли.

    Вы оскорбили всемирно признанного востоковеда, знатока арабского языка А.П.Ковалевского, умершего в 1969 году и не могущему ответить на Ваше хамство, и ещё множество уважаемых ученых-востоковедов.

    Вы явно не ученый, вы обычный базарный хам и уличный мелкий хулиган и судя по тексту профессиональный мошенник - умело подменяете понятия и предмет дискуссии.
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    Ковалевский - это выдумщик в данном вопросе, что ему контора велела то он и делал как и все историки и востоковеды. Он просто взял слово "сакалибы" перевел как ему хотелось и построил теорию какую надо партии и конторе, а потом растиражировали! так поступала имперская россия, так и советская россия, оправдание находила для захвата земель и ресурсов, вот и все
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    Пилипчук, залогиньтесь, узнаю ваш фирменный стиль общения!
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    Кроме хамства и оскорблений умершего известного учёного А.П.Ковалевского у Вас есть другие "аргументы" и "факты".

    Если нет - то лучше не показывайте Вашу мошенническую сущность.
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    09:17 вам нечего возразить. вы проводник имперской и советской историографии. Она ВСЯ основывается на простом факте, оправдании захвата земель и ресурсов для расширения империи. Но это очень примитивно и работает только с очень необразованными "советскими" людьми. Почитайте источники и европейских, американских, азиатских историков хотя бы.
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    09:48 На мои напоминания о научной этике в научной дискуссии Вы продолжаете хамить, оскорблять (даже умерших ученых), навешивать ярлыки, подменять понятия и предмет дискуссии, выдавать свои мысли за мысли оппонента (похоже для Вас оппонент не коллега, с которым Вы хотите найти научную истину, а враг, которого нужно уничтожить любым способом).

    Ничего подобного, что Вы приписали мне, я не говорил - Вы лжец и мошенник.
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    10:09 умерший человек спокойно может быть и лжецом и хуже этого.Например, Сталин, он для меня подонок. Вы прячетесь за "этику" и оскорбления чтобы скрыть свою слабость. Вы не читали оригинал, вы не читали болгарских, американских, китайских, хазарских, древнееврейских источников по Булгарам и говорите про Ковалевского и лживую советско-имперскую историю, которая оправдывала всеми средствами убийство народов и захват земель. Вы просто недалекий человек!
    Ответить
    Анонимно 12 янв
    Современная украинская историография во многом имперская и фашистская, поддерживает захват других народов. Только фашисты и их пособники могут её считать правдой. Советская историография для своего времени была лучшая в мире. Американская же, оправдывающая фашизм и истребление индейцев не может быть правдивой.
    Ответить
    Анонимно 12 янв
    Читал этих западных историков. Их труды - туалетная бумага. Так что наслаждайтесь их трудами по прямому их предназначению дальше.
    Ответить
    Анонимно 12 янв
    При всем уважении к "вашему" Ковалевскому, но он ученый историк востоковед или языковед? Я так понимаю что бы перевести, нужно знать значение слова "сакалиб" и в каком значении его применял автор т.е. Фадлан. Люди "хамы" в душе об этом вам и говорят, а вы все гнете с пеной у рта свою линию. Я википедии не доверяю сто процентно, но для сведения "сакалиб" это далеко не "славяне". этимология слова то же не однозначна...всего вам доброго
    Ответить
    Анонимно 30 янв
    Простите, а разве не так действовали колонизаторы из Англии, Франции и других капиталистических стран?! Эта политика идет из Римской империи: разделяй и властвуй!! Так себя повели на американском континенте, уничтожив коренное население физически, так себя ведут и в современном ми ре новые колонизаторы - из америки... ничего не меняется, кроме веков и стран...
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    Ибн-Фадлан: “Я не видел из них (булгар) ни одного человека, который был бы красным (румяным), но большинство из них больны. В ней (этой стране) они в большинстве случаев умирают от колик, так что, право же, она есть даже у их грудных детей” (“Путешествие Ибн-Фадлана”, стр. 77).
    Ответить
    Анонимно 12 янв
    Славяне, принято было называть так народы из которых "черпали"рабов начиная с Древнего Египта. так и продолжая Римской империей.А их войска доходили и до Волги и до Севера , Волга называлась РА при египтянах, Север , имя римского полководца наместника,"славин" от латинского, "раб", в смысле подневольный.В случае с булгарами , они был подконтрольны хазарам и подходили под это определение , так и были им , Ибн Фадланом , названы.Конечно они не те рабы, которых можно было запросто уводить строить пирамиды или продавать на невольничьих рынках Рима, но народ был зависимым !
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    Анонимно 14 янв
    Этот термин мог прийти уже от исламизированых булгар, равно как и термин «бесермен», который потом стал обозначать название этноса бисермян.
    Если по башкирски, это может означать "обрезание"!
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  • Анонимно 11 янв
    Наконец действительно интересная статья, с минимумом имен собственных. Прогресс налицо ;)
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    Анонимно 11 янв
    Ибн-Фадлан не читал “Книги чудес Индии”, так как она была составлена после 953г., т.е. спустя тридцать с лишком лет после его путешествия. Но многие рассказы, собранные в ней, относятся к началу X и даже к IX в. Ибн-Фадлан их, конечно, знал.
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  • Анонимно 11 янв
    Это предки чувашей...
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    Анонимно 11 янв
    Все верно,мы татары не булгары!
    Язык и происхождение об этом четко говорят.
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    Анонимно 12 янв
    Тептяри,-татары, напрямую потомки булгар, на их старинных захоронениях, на надгробиях,как и встречались "чувашизмы", ещё в семидесятых годах их старики разговаривали с интересным акцентом , произношение, похожее на чувашский язык, звук "д" произносили как "т", " г", как "к", а "б" , как " п"!
    Но это не говорит, что булгары , должны быть точно предками именно только чувашей, так как есть письменный памятник того времени,подлинное произведение Кол Гали, а оно написано на "старо-татарском" языке!
    Пишут, что происхождением , якобы из башкирского племени, может быть, если казанских татар,-булгар называли "мари-суас", понятно из какого языка должно было исходить!
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    Анонимно 13 янв
    Кул Гали к нам татарам никакого отношения не имеет:

    Произведение «Киса-и Юсуф» Кул Гали не было произведением Волжской Булгарии. Это было произведение Анатолии.
    — Анатолия? При чем здесь Турция?
    — Да, XIII столетие – начало исламско-тюркского литературного языка того региона, периода. Язык этого произведения прежде всего похож на огузский, староогузский. Есть влияние хорезмского языка. Сказать, что это произведение Волжской Булгарии, — для тюрколога это абсурд. Может быть, кто-нибудь из Анатолии путешествовал в Волжскую Булгарию, там написал это произведение. Но язык этот не Волжской Булгарии. В Булгарии есть огурские надписи. А это прежде всего произведение Анатолии. Оно не стало популярным в XVII-XVIII столетиях. Но самая древняя рукопись – XVIII века. Там в последнем параграфе сказано, что оно написано в 1234 году. Есть много рукописей XVIII века.
    Историк-тюрколог из США, профессор Висконсинского университета Юлай Шамильоглу.﻿

    У нас татар язык не булгарский:

    Чувашский язык, который так сильно отличается от остальных тюрко-татарских языков, пренадлежит народу, который со всей уверенностью следует рассматривать в качестве наследников волжских булгар.
    М.Рясянен.

    "Чуваши потомки волжских булгар.Чуваши на Средней Волги жили задолго до нападения татар.Дунайские хаган-болгары и Кубанские чёрные болгары связаны с ними".
    А.А.Куник.﻿

    "Основным языком в Волжской Булгарии был булгарский язык- прямой и непосредственный предок современного чувашского языка, содержащий его характерные фонетико-морфологические особенности".В.П.Иванов.

    "Булгарское наречие было историческим предшественником современного чувашского языка".
    Кляшторный,Султанов.

    "Чувашский язык сохранил главнейшие фонетические черты болгарского языка". М.Р.Федотов.

    "Я- сторонник считать чувашей потомками булгар по языку".С.Е.Малов.

    "Единственным потомком древнего языка булгар является чувашский язык.Часть булгар переселившаяся на Балканы, сохранила своё наименование «болгары», а не язык".
    Г.Вантер.

    "Чувашский язык- единственный остаток языка древних гуннов, то есть группы гуннов, которая называла себя булгарами".
    Г.Рамстедт.﻿
    Ответить
    Анонимно 13 янв
    Возможно, что в основной части утверждение может быть и верное, но говорить, что именно только чуваши прямые наследники волжских булгар не подходит..Переселение булгар на Волгу стало допустимым после победы хазар над венграми и это было решение хазарского кагана.Понятно, что венгры , протобашкиры были организованным народом и просто так ни обошлось бы булгарам поселиться и действовать также , как и русы подселённые тем же каганом к славянам, так, как собирал дань князь Игорь (Ингвард) со славян, с мадьярами не прошло бы сразу. Потому и указывается , что булгар допустили венгры на свои земли, а если так, то и они играли не последнюю роль в этом государстве, скорее лидирующее, а не как описывается в "сказках" Ибн Фадлана! Так, что, насчёт того, что Кол Гали из башкирского племени должно быть правдой, а литературный язык мог быть в какой то степени заимствован у более просвещённого народа, но схожего , учились так сказать , перенимали и какой же язык тогда был у булгар, когда это произведение и считается признаком булгарской культуры?! Говорить ,что чуваши не булгары , абсурд, но они булгары Кубрата, а волжские булгары, особенно , начиная с десятого века, это в основном башкиро-татары, да конечно с примесью и очень большой тех булгар, которые были мусульманами , они вошли в татарский и башкирский народы, а которые по воле обстоятельств не тали мусульманами , они чуваши, да и башкиры правильно выговаривали , мари -суас, тут наверное понятно, ещё и марийцы прибавились! А прямыми потомками булгар мусульман или вернее волжских булгар всё же нужно считать тептяр. которые имеются , как в татарском народе, так и в башкирском!
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    Анонимно 13 янв
    Свойство у всех народов приукрашивать свою историю и даже присваивать чужую! Ещё хуже ,"обсирать" другие! Выхватывать подходящие моменты из прошлого и опускать или вообще стирать свою грязь, как будто и не было.если посмотреть , вроде у всех предки были князьями и ханами, а уж лучше, фараонами! Но к сожалению так не бывает, даже в эталонной в XIX веке во Франции , светские женщины вплоть до XYIII века носили в причёсках "вшиво-ловушки", не говоря уже о Римской империи, которая особым ничем не отличалась по сути от татаро-монголов , может по сравнению, вела намного хуже себя в моральном аспекте! "Вчера" по времени развития цивилизации , то есть столетия назад всё было мрачно и дико у всех без исключения, кто то раньше стал писать и читать, кто то позже, но по этим меркам почти одновременно! В настоящем времени какой народ обладает средствами , у того культура процветает и выглядит лучше , чем у народа у кого их недостаточно или вообще нет! Недостаточно , притормаживает , не развивается, у кого нет, тот народ вовсе может исчезнуть! И кто рулит . то и деньги платит, тем , которые и историю пишут, а за плохо , они денег не получит, вот и стараются , поднимать моменты!
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    Анонимно 13 янв
    "А прямыми потомками булгар мусульман или вернее волжских булгар всё же нужно считать тептяр..."-да нет же, тептяри никакого отношения к булгарам не имеют,вы что)))
    Тем более даже казанские не являются прямыми потомками волжских булгар:


    МАТВЕЙ МЕХОВСКИЙ
    ТРАКТАТ О ДВУХ САРМАТИЯХ
    DE DUABUS SARMATIIS

    Глава третья. О татарах козанских и татарах ногайских.
    Третья орда — козанских татар — названа так по замку Козан, стоящему над рекой Волгой у границ Московии, где они живут.
    Они произошли от главной татарской орды, а именно от чагадайских или заволжских татар, как и все другие татары.
    Эта Козанская орда имеет около 12 тысяч бойцов, а при необходимости, когда они созывают и других татар, они могут выставить до 30 тысяч воинов.﻿
    Ответить
    Анонимно 13 янв
    Этот Матвей Меховский написал свой трактат в 1517 году и вот, что в нём говорится: "Татары жили в Азиатской Сарматии не всегда, но пришли туда лишь в XIII веке, потеснив половцев. Матвей Меховский отождествляет половцев и готов. Завоевав половцев, татары разгромили Русию, воевали в Польше и Венгрии. Позже татары от сарацин приняли ислам. Среди татар различают орды казахов и ногайцев." Разгром произошёл в 1226 году.Казань уже существовала! Как татары могли принять от сарацин (арабов)ислам, когда они с ними воевали?! Ну.да орды , только не орды уже , а отряды.Название ногакц произошло намного позднее этого времени, между прочим , они те же половцы, как и все татары.В то время слово "казах" отождествлялось со словом "казак" , официально оно было заявлено за народом в 1936 году! Часть булгар тоже были определены казачьи войска и были посланы охранять рубежи империи .Видимо от них и происхождение герба Украины, который так и называется "казак"! А , что половцев разбили на Калке, так и половцы были разными , они и с печенегами передрались , которые от них и выделились! Потом , кто , что писал нельзя их брать в полный расчёт , пишут не только для познаний, но и для чего то иного, а тогда в них всегда найдутся не-состыковки, поэтому нужно сопоставлять труды разных авторов, лучше из разных стран и включать логику.Вранья хватает!
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    Анонимно 13 янв
    Известно, что Батый послал булгар в Крым и в Украину, как казачьи войска!Герб Украины , это тамга самого большого рода булгар, называмый "казак"! Исходя из этого можно определить по так называемым чувашизмам в языке крымских татар или по другим артефактам на территории Украины, кем же являлись на самом деле булгары!? Также можно пройтись и по следам булгар Кубрата, исследуя язык дунайских болгар, но почему то они больше себя отождествляют с татарами!? Тогда встречающиеся "чувашизмы" на татарских старинных надргробиях не , что иное , как постепенное вхождение местных народов в общий булгаро-татарский , а если позднее судя по имеющимся татарским именам и фамилиям , например , марийцев, это не что иное, как следы сопротивления колонизаторам! Из этого может следовать вывод, что булгары и татары, практически один народ! Не отбрасывая , что формировался он не в гордом одиночестве, а совместно со всеми урало-поволжскими народами!
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    Анонимно 13 янв
    "Татары жили в Азиатской Сарматии не всегда, но пришли туда лишь в XIII веке, потеснив половцев."-все верно,татары успешно воевали против кипчаков:

    Император Фридрих II: «И вот, убивая и грабя... упомянутые татары пришли в обильно населенную местность куманов. И так как они не щадят своей жизни… [то] они наголову разбили [куманов]. А тех, кого не спасло бегство, сразил их кровавый меч»

    Генрих Распе: «Даже команы, люди воинственные, не смогли в земле своей выстоять против них, но двадцать тысяч команов бежали к христианам; и готовы они сражаться против каждого народа, кроме вышеупомянутого [т.е. татар]»

    Интересен тот факт,что татары имели общее происхождение с кипчаками:

    Тогда татары послали сказать кипчакам: “Мы с вами одного рода (происхождения)"
    Ибн Аль Асир

    "Позже татары от сарацин приняли ислам."-тоже все верно,татары приняли Ислам при хане Узбеке в 1312-1313 в Мохши – золотоордынский город на месте совр. с. Наровчат Пензенской обл. .Вот поэтому среди нас пензенских татар,Узбек и считается самым лучшим ханом!

    "Среди татар различают орды казахов и ногайцев."-я лично считаю,что мы(татары)с ногайцами один народ ,и как мне кажется тут скорее не про казахов,а про казаков,ведь они происходили от татар:

    Проф. В. В. Вельяминов-Зернов : "Простые татары, приходившие в Россию ...обыкновенно звались у русских казаками, да и сами они называли себя казаками"


    "Казань уже существовала! Как татары могли принять от сарацин (арабов)ислам, когда они с ними воевали?!"-см.выше,я там уже вам объяснил.


    Вот вам еще свидетельств,и в них нету упоминания,что казанские татары происходили от булгар :

    За Волгою обитают Казанские Татары
    Павел Иовий.

    /Казанская орда/ Государству Московскому подвластна также одна Татарская орда, находящаяся при Казани (городе, принадлежащем Московитянам и лежащем близ реки Ра, в двадцати семи днях пути от Москвы, по направлению к востоку 38). Орда сия, называемая Казанскою, кочует по степям и может выставить Князю Московскому, по первому его требованию, [26] до тридцати тысяч всадников.
    Альберта Кампензе.

    Татары третьей орды называются казанскими, по имени крепости Казани, расположенной на реке Волге на границе с Московиею; они поселились здесь, отделившись, подобно прочим, от главной джагатайской орды.
    БЛЕЗ ДЕ ВИЖЕНЕР

    Так называемые Казанские (Casami) Татары, живущие за Волгой
    Марко Фоскарино

    Здесь нам надо было бы рассказать о соседних и пограничных с московской державой татарах казанских
    Александр Гваньини
    Ответить
    Анонимно 13 янв
    "Татары жили в Азиатской Сарматии не всегда, но пришли туда лишь в XIII веке, потеснив половцев."-все верно,татары успешно воевали против кипчаков:

    Император Фридрих II: «И вот, убивая и грабя... упомянутые татары пришли в обильно населенную местность куманов. И так как они не щадят своей жизни… [то] они наголову разбили [куманов]. А тех, кого не спасло бегство, сразил их кровавый меч»

    Генрих Распе: «Даже команы, люди воинственные, не смогли в земле своей выстоять против них, но двадцать тысяч команов бежали к христианам; и готовы они сражаться против каждого народа, кроме вышеупомянутого [т.е. татар]»

    Интересен тот факт,что татары имели общее происхождение с кипчаками:

    Тогда татары послали сказать кипчакам: “Мы с вами одного рода (происхождения)"
    Ибн Аль Асир

    "Позже татары от сарацин приняли ислам."-тоже все верно,татары приняли Ислам при хане Узбеке в 1312-1313 в Мохши – золотоордынский город на месте совр. с. Наровчат Пензенской обл. .Вот поэтому среди нас пензенских татар,Узбек и считается самым лучшим ханом!

    "Среди татар различают орды казахов и ногайцев."-я лично считаю,что мы(татары)с ногайцами один народ ,и как мне кажется тут скорее не про казахов,а про казаков,ведь они происходили от татар:

    Проф. В. В. Вельяминов-Зернов : "Простые татары, приходившие в Россию ...обыкновенно звались у русских казаками, да и сами они называли себя казаками"


    "Казань уже существовала! Как татары могли принять от сарацин (арабов)ислам, когда они с ними воевали?!"-см.выше,я там уже вам объяснил.


    Вот вам еще свидетельств,и в них нету упоминания,что казанские татары происходили от булгар :

    За Волгою обитают Казанские Татары
    Павел Иовий.

    /Казанская орда/ Государству Московскому подвластна также одна Татарская орда, находящаяся при Казани (городе, принадлежащем Московитянам и лежащем близ реки Ра, в двадцати семи днях пути от Москвы, по направлению к востоку 38). Орда сия, называемая Казанскою, кочует по степям и может выставить Князю Московскому, по первому его требованию, [26] до тридцати тысяч всадников.
    Альберта Кампензе.

    Татары третьей орды называются казанскими, по имени крепости Казани, расположенной на реке Волге на границе с Московиею; они поселились здесь, отделившись, подобно прочим, от главной джагатайской орды.
    БЛЕЗ ДЕ ВИЖЕНЕР

    Так называемые Казанские (Casami) Татары, живущие за Волгой
    Марко Фоскарино

    Здесь нам надо было бы рассказать о соседних и пограничных с московской державой татарах казанских
    Александр Гваньини
    Ответить
    Анонимно 13 янв
    Полная ерунда! Ещё раз, марийцы и по сей день чувашей зовут сусла Мари,среди чувашей есть и анатари и вырьял, и ещё вспомнить название не могу, и они все разные, удмуртов - марийцы назодавают -ода Мари, вот как раз именно татар марийцы называют сюасы- но это не то же самое ,что чуваш, а означает совсем другое, удмурты называют татар - бигер,и этому тоже есть объяснение, татары марийцев зовут как и в старину-черемискми, удмуртов - орлар! Самое удивительное ,что ученый made in ukraina пытается ,что то за историю татар и чувашей впаривают, со своей для начала разбираетесь, мы сами за себя как нибудь разрулим !

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    Анонимно 14 янв
    "Полная ерунда!"-все верно,ваши комментарии действительно такими являются,но я рад что вы это признаете!))

    "и ещё вспомнить название не могу, и они все разные, удмуртов - марийцы назодавают -ода Мари, вот как раз именно татар марийцы называют сюасы- но это не то же самое ,что чуваш, а означает совсем другое, удмурты называют татар - бигер,и этому тоже есть объяснение, татары марийцев зовут как и в старину-черемискми, удмуртов - орлар!"-калмыки татар называют- мангыт,а казахи раньше называли нас ногаями.
    Главное что мы татары сами себя называем татарами!

    Вот вам еще немного свидетельств того что казанские татары не имеют нечего общего с булгарами,ибо нет упоминания что наши предки происходят от них:

    Летописи:

    Тоя же зимы, Генваря 6, приходили Казанские Татарове

    А Татарове Казанские тое же весны

    А в то время Казанские Татарове

    Въ лето 6978, Сентября 1. Князь Юрьи Васильевичь со всеми вои Московскими прииде подъ Казань, и судовые рати поидоша пеши ко граду. Татарове же выехаша изъ града
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    Анонимно 16 янв
    Но предки булгар .
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    Анонимно 17 янв
    Казанские татары никогда не были кочевниками
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  • Анонимно 11 янв
    "Булгарские мигранты привели к гибели именьковской культуры " Скорее не гибели, а растворении именьковцев в более сильное племя, таким образом кочевники булгары медленно, но верно становились оседлыми, чему способствовало и перенятие культуры земледелия.
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    Анонимно 11 янв
    но потом стали доступны автомобили - и все снова сели в седла - оседлость пропала... ( по отчетам археологов 22 века).
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    Анонимно 12 янв
    Растворение. смешение должно быть происходило в протобашкирах, -венграх, как более организованных, несмотря на то, что они попали в подчинение хазарам! Слово "тептяр" , понятно по какому произношению трансфомировалось из слова ,"дэфтэр"! И оно закрепилось за прямыми потомками булгар! Башкиры называют завоевателей "монголами", но это уже в переводе на русский язык слово "темник", а это мишары , как называют их русские "темниковские", то есть тьма, тысяча, "менле, менгеле",подразделения монголо-татарских войск.Мишары, они же хазары, они же и татары! Казань была городом построенном хазарами!
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  • Анонимно 11 янв
    Ярослав Пилипчук, хорошая статья! Желаю процветания украинскому народу и Украине!
    Татарин
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    Желаю процветания всем странам и народам, живущим на планете Земля.
    Русский.
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    10:13 американцы значит русским санкции, а русские уважают и любят американцев и украинцев и европейцев, так? мазохизм какой-то
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    Процитируем также "Книгу путей и государств" Абул Касима Магомета по прозвище Ибн-Хаукаля. Сегодня датируется 967 годом.

    "Русы состоят из трех племен, из которых одно ближе других к Булгару. Царь этого племени русов живет в Куябе (сегодня считается, что здесь имеется в виду Киев — Авт.). Другое племя, выше первого, называется Славия. Третье племя называется Артания и царь его живет в Арте"

    Поразительно, однако, что "востоковеды, пишущие о Киевской Руси, почти не используют такой солидный источник, как "Услады путешествующих вокруг света" Абу Абдаллаха Мохамеда Ибн-Мохамеда ал-Идриси и его ЗНАМЕНИТУЮ КАРТУ... "
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    Анонимно 12 янв
    Куяба- Киев. Славия - новгородские словене, Новгород или Ладога. Арса или Арта - Ростов или его предшественник, возможно Белоозеро. Три число эпическое. При желании можно было бы и больше центров древней Руси арабам назвать.
    Ответить
    Анонимно 12 янв
    Между прочим , герб Украины имеет волжско-булгарское происхождение!
    Ответить
    Анонимно 14 янв
    11 янв
    10:13 американцы значит русским санкции, а русские уважают и любят американцев и украинцев и европейцев, так? мазохизм какой-то
    Лично народ никакие санкции не предъявляет, у него и не спрашивают! Решение принимает власть и через СМИ формирует мнение в народе и от народа, оно может быть и ложным и ошибочным.Потом , это политика и государственные деятели, патриотично настроенные , стараются делать полезное и извлекать выгоду для своей страны или для определённого круга лиц, направляющих их деятельность , даже в ущерб для других стран, хотя могут прикрываться при этом красивыми фразами о защите обще-человеческих ценностей.Народы нельзя ненавидеть , они такие же люди и все мы, так и нас могут возненавидеть.Зоопарк какой то получится , если мы будем поддаваться эмоциям! Политики приходят и уходят, народы остаются, трудятся, живут, желают счастья и процветания, как и все люди на этой планете!
    Ответить
    Анонимно 12 янв
    Только процветания Украине освободившейся от фашизма, и пусть получат украинские фашисты и их пособники и сочуствующие то что получили бандеровцы.
    Ответить
  • Анонимно 11 янв
    В 7-9 веках в поволжских лесах, тем более- в степях, даже следов не было славян, конечно...Не дошли ещё. Но могли быть плененные при набегах. Особенно- женщины, которые и "помогали сглаживать" тюркские черты. А были здесь финно- угорские племена. А чем закончилась история "великой киноэпопии" "Теплые ветры древних булгар"? Вернул Татарстан свои казенные деньги или они, как всегда, так и остались в чьих-то карманах?
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    "В 7-9 веках в поволжских лесах, тем более- в степях, даже следов не было славян, конечно...
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/86185-yaroslav-pilipchuk-o-volzhskih-bulgarah

    Извините, но слово "конечно" не может быть аргументом в научной дискуссии.

    За последнее время в научной литературе накопилось много научных (археологических) фактов о том, что славяне жили на Средней Волге с 4 (четвертого) века - например племена именьковцев.

    А уж финно-угорские племена внешне похожие на славян жили на Средней Волге с древних времен.

    Вам надо не просто высказывать свое личное субъективное мнение, но и доказывать его фактами и опровергать доказательства Ваших оппонентов.
    Искренне желаю удачи.
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    10:26 так называемые "именьковцы"не были славянами, а были финно-уграми скорее всего (там 6-7 гипотез по происхождению). На это свидетельствуют все раскопки. слово "именьковцы", названо в честь места где нашли и не имеет никакого отношения к народу и культуре. просто почитайте погуглите.
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    Святогор известен нам по русским былинам, хотя никаких особых подвигов он и не совершил. Булгарские летописи рассматривают его как совершенно конкретного человека, царя Булгарии и двоюродного брата русского князя Игоря.
    Ответить
    Анонимно 12 янв
    Именьковцы происходят в своей основе от полесского варианта Зарубинецкой культуры-это прславяне. Язык именьковцев выделяемый Напольских, специалистом по финно-угорским языкам, ближе всего к праславянскому. Другие племена в том числе финно-угры тоже жили вместе именьковцами.
    Ответить
    Анонимно 12 янв
    Раз булгарские летописи рассматривают Святогора как реальное историческое лицо, то это железобетонный аргумент что булгарские летописи фальшивка. Конча в своем исследование доказал что Святогор не кто иной как Илья Муромец, а Илья Муромец в былине про Святогора его заместитель. Былина связана со скандинавскими сагами, в частности о великане Имире, со славянскими сказаниями, сохранившимися в сербском эпосе.
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    Анонимно 13 янв
    На всей территории современной России никогда никаких славян не было. Да и сейчас их нету у нас. Читайте "Очерки по истории России" Покровского. Он пишщкет, что если и были эти славяне, то только на западе современной Украины. Восточнее их жили в степной части - татары-тюрки, в лесной - финугорские племена.
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  • Анонимно 11 янв
    О СТЕПЕНИ ДОСТОВЕРНОСТИ ИБН-ФАДЛАНА
    Первым автором, высказавшим сомнения в сообщениях Ибн-Фадлана, был не кто иной, как знаменитый компилятор XIII в. Якут, тот самый, который сохранил в своем “Географическом словаре” весьма важные выписки из Ибн-Фадлана.

    На эти ремарки Якута обратил особое внимание В. Р. Розен в своей статье: “Пролегомена к новому изданию Ибн-Фадлана” — Зап. Вост. отд. Русск. археолог, общества, т. XV, стр. 39-73. Так как подлинный текст Ибн-Фадлана был тогда еще неизвестен, то вопрос о соотношении этих двух авторов приобретал весьма важное методологическое значение

    Пятьдесят лет тому назад известный археолог А. Спицын выступил со статьей “О степени достоверности “Записки” Ибн-Фадлана”.
    В ней он отрицал значение Ибн-Фадлана как исторического источника и даже самую его поездку в нашу страну. А. Спицын утверждал, что Ибн-Фадлан писал понаслышке, что в его сочинении масса несообразностей, искажений, умолчаний, что в нем вообще “нет ничего, что не возбуждало бы сомнений”.

    Так, рижский востоковед Ф. Вестберг еще в 1908г. считал мнение А. Спицына о том, что Ибн-Фадлан рассказывал со слов посла Сусана, “весьма остроумным” и полагал, что сам Сусан получил свои сведения главным образом от портного царя булгар (Ф. Вестберг. К анализу восточных источников — ЖМНП, 1908, февраль, стр. 410-411).

    Но высшей точки это “гиперкритическое”, отрицательное отношение к Ибн-Фадлану достигло у Маркварта в его работе 1924г., посвященной разбору отрывков из сочинения Мухаммеда аль-Ауфи
    Говоря здесь подробно об Ибн-Фадлане, Маркварт ставит своей задачей “вывести его на свежую воду”. Он доказывает его несостоятельность со всех точек зрения, обвиняет его в “бесстыдной мистификации”, утверждает, что Ибн-Фадлан “выдал” сам себя и показал, что он никогда не был на берегах Волги, что он не только не является правдивым рассказчиком, но должен быть отнесен “к числу беллетристов”.
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  • Анонимно 11 янв
    Первый, коренной вопрос, который возникает перед нами на данном этапе изучения текста Ибн-Фадлана как исторического источника, сводится к тому, что представляет собой изданный нами текст Мешхедской рукописи? Прежде знали Ибн-Фадлана только по отрывкам у Якута. После открытия Мешхедской рукописи создалось убеждение, что здесь перед нами подлинное, первоначальное сочинение Ибн-Фадлана, что таким оно вышло из-под пера его автора.

    Однако более глубокий анализ текста сочинения Ибн-Фадлана по Мешхедской рукописи, ремарок ее редактора перед другими статьями этого же сборника и, как нам кажется, в тексте самого сочинения Ибн-Фадлана, изучение композиции этого последнего, соотношения основной канвы рассказа, различных отступлений и вставок, — приводит к определенному выводу, что перед нами редакторская переделка, что здесь налицо и пропуски и, может быть, даже нарушение первоначального плана. Убеждение это укрепляется, если мы обратим внимание на явные умолчания Ибн-Фадлана о весьма важных обстоятельствах, о которых дальше у него же говорится, как об уже известных. Так как, строго говоря, все эти особенности могут быть отнесены и за счет неряшливосги автора, то упомянутый вывод не мог бы считаться окончательным.

    Тщательное сличение арабского текста Ибн-Фадлана и двух упомянутых иранских авторов, этих последних между собой, а также рассмотрение их авторских ремарок, показало, что А. Туси и А. Рази сами непосредственно сочинением Ибн-Фадлана не пользовались, а заимствовали из какого-то промежуточного источника,...

    Уже в “Путешествии Ибн-Фадлана” было выяснено, что составитель Мешхедского сборника был какой-то бухарский вельможа, вероятно, визирь одного из саманидских эмиров...
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  • Анонимно 11 янв
    Ребята не ругайтесь! Славяне произошли от Финно-Угров. Вначале были Финно-Угры на территории от Москвы до Ханты-Мансийска. Далее с территории Европы пришли более развитые народности, ну пускай это будут Викинги и прочие, со временем они ассимилировались с местным населением, ну и возможно лет 100 или 200 назад с подачи властей стали именовать себя Славянами!
    А вообще история в России постоянно меняется, так-что не парьтесь, а изучайте историю с разных источников, и в голове у вас появится более менее внятная картинка!!!
    С Большим уважение далекий правнук Атиллы.
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    Анонимно 12 янв
    Славяне не происходят от финно-угров. У них общий ностратический праязык, но это глубоко ледниковый период. К западноностратическому относятся индоевропейские языки, в том числе славянские. К восточно-ностратическим финно-угорские и алтаские, среди них тюркские. Их расхождение произошло во времена охотников на мамонтов, когда племена родственные европейским (Костенки, Дольне-Вестонице) пришли в Восточную Сибирь (Мальта, Буреть). Часть из них пошла дальше вместе с сибирскими племенами в Америку, поэтому у индейцев есть европейские гены. Это было очень давно, тогда ещё существовала Берингия. Скифы же и другие индоевропейцы двинулись на восток из южной Франции намного позже, через многие тысячи лет.
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    Анонимно 12 янв
    Давайте перейдем со времени охотников на мамонтов и ледникового периода на более близкий к нам, а именно, год 1000 (11 век) и 1100 (12 век)! Кто тогда жил на территории нынешней Москвы и близлежащих окрестностей?!
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    Анонимно 13 янв
    Пишут ,что "угрофинны", в простонародье , называемые мордвой!
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  • Анонимно 11 янв
    «Джагфар Тарихы» («История Джагфара») — фальшивый исторический источник, введенный в оборот как свод булгарских летописей в 1990-е годы учителем истории, активным участником булгаристского клуба «Булгар-аль-Джадид» Ф. Г.-Х. Нурутдиновым. Вся предыстория текста известна только с его слов. Существует только в виде списков, сделанных Нурутдиновым. О наличии оригинальных текстов исторических сведений нет. Историки оценивают свод как современную подделку. Имя изготовителя неизвестно.

    Согласно описанию Ф. Нурутдинова, летописный свод Джагфар Тарихы был создан по приказу сеида Джагфара секретарем его канцелярии Бахши Иманом в 1680 году. В свод были включены летописи: «Гази-Барадж тарихы» (1229—1246 годы) Гази-Бараджа, «Праведный путь, или Благочестивые деяния булгарских шейхов» (1483 год) Мохаммед-Амина, «Казан тарихы» (1229—1246 годы) Мохаммёдьяра Ву-Юргана, «Шейх-Гали китабы» (1605 год) Иш-Мохаммеда и многие другие.

    Предваряя первый том «Джагфар Тарихы», Ф. Нурутдинов пишет, что список этого свода, написанный в XIX веке на «булгарском тюрки», попадает к жившему в Петропавловске Ибрагиму Мохаммед-Каримовичу Нигматуллину (1916—1941), дяде Ф. Нурутдинова.

    Оригиналы летописей и их списки, выполненные в XIX веке, отсутствуют. Также неизвестно местонахождение оригинального перевода и изложения списков на русский язык, сделанных в 1920—1930-х годах. В настоящее время практически все академические исследователи (Ю. Шамильоглу, О. Прицак, С. Цвиклински, В. Шнирельман, Д. Исхаков, И. Измайлов) признают данное сочинение подделкой 2-й половины XX века.

    На проведённом в феврале 2011 года очередном «круглом столе» было сообщено, что ответы специалистов, полученные на запрос, подтверждают, что «Джагфар тарихы» является подделкой и использовать её текст для датировки основания Симбирска нельзя.
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  • Анонимно 11 янв
    Мифические булгары

    Исследователь Аллен Франк в своей работе «Исламская историография и «булгарская» идентичность татар и башкир в России» утверждает, что эта историография, подпитываясь древними преданиями и не имея прямой писаной традиции, восходящей к историописаниям средневековой Булгарии...
    ... и немецкий исламовед и историк М. Кемпер говорит, что это «литературное булгарское пространство», и оно не несет никакой этнической нагрузки и не заменяет ее. Авторы XVIII – XIX веков, подчеркивая свое «булгарство», имели в виду не этнокультурную принадлежность и даже не сословную, а свою духовную связь с «чистым» исламом, который, якобы, существовал в далеком прошлом.

    ... это продукт искажения истории татарского народа «историками» от политики различных времен.
    Ну, а если все же покопаться в архивах, ни один татарин не найдет среди своих предков булгарина.

    ...татары никогда не называли себя «булгарами» в этническом смысле слова. Как выразился Л.Н. Гумилев, историки зачастую подменяли этническое наименование определенного народа, «собирательным наименованием» определенной группы, сообщества людей.

    ...когда говорят «Волжская Булгария» в связи с упоминанием десятки раз переписанной и пересказанной «летописи» о путешествии Ибн – Фадлана на реку Идель. Разве в 922 году было название у великой реки - «Волга»? Вот название книги Ковалевского А.П.: «Посольство багдадского халифа к царю Волжских Булгар в 921 – 922 годах», Харьков, 1956. Нет, тогда она называлась Идель. Да и поныне татары ее так называют.

    Именно в Персии была "обнаружена" "копия" этих "Записок Фадлана", изготовленная в XIII веке – ну, а подлинника, как водится в подобных случаях, "не сохранилось".

    Подведем итог этой статьи словами замечательного человека, беззаветно любившего свой народ, журналиста и историка Максима Глухова – Ногайбека: «Булгарская» идея, как мы теперь знаем, в умах «новых мусульман» превратилась в форму самоутверждения...

    Вот тебе, дорогой читатель, и вся правда, откуда появились «булгаристы», которые сегодня культивируются в Татарии на фоне арабской исламизации татарского общества....
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    Анонимно 13 янв
    Ну, а если все же покопаться в архивах, ни один татарин не найдет среди своих предков булгарина.
    А кто может найти в своих предках булгарина?! Если исходить из утверждения, что русские якобы "угрофинны", то почему они с ними воевали и уничтожали, когда продвигались на восток , готовясь к захвату Казани?! Поэтому , ладно согласимся , что так оно и есть, были угрофинны стали русскими, тогда вопрос к татарам не уместен!
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  • Анонимно 11 янв
    В рамках борьбы по «изведению» татар и чингизизма в их среде, что было выгодно романовскому правительству, в XVIII веке, кроме своих штатных историков-западников, государственной машины привлекли к борьбе некоторых мулл-булгаристов из Духовного управления мусульман. Так, постепенно начало внедряться в сознание татар мифическое булгарское прошлое народа. Был введен термин «тахаллус ал-Булгари» (апелляция к булгарским корням). Причем, весь этот «булгаризм» имел книжное происхождение, опираясь на реалии «мусульманской» нации середины XVIII – XIX веков.
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  • Анонимно 11 янв
    Так может лучше в Целитерном покапаться. Худяков об этом как раз писал что во время экспедиции в 19 веке они расскапали какие то бумаги, может в этом месте еще поискать.
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  • Анонимно 11 янв
    922 год является годом официального принятия ислама Волжско-Камской Болгарией. Это произошло во время прибытия секретаря багдадского посольства Ибн Фадлана. В своем отчете он объявил: «Мы прибыли в воскресенье 12
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/63877-o-prinyatii-islama-volzhsko-kamskoy-bolgariey
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    Так, постепенно начало внедряться в сознание татар мифическое булгарское прошлое народа. Был введен термин «тахаллус ал-Булгари» (апелляция к булгарским корням). Причем, весь этот «булгаризм» имел книжное происхождение, опираясь на реалии «мусульманской» нации середины XVIII – XIX веков.
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/86185-yaroslav-pilipchuk-o-volzhskih-bulgarah
    Ответить
    Анонимно 17 янв
    Казанские татары потомку булгар хана Алмыша. принявшие ислам в 922 г.Не приняли Сувазы с Вырыхом и ушли в марийские болота вдаль от цивилизованных городов в неграмотные дебри
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  • Анонимно 11 янв
    Ух ты!
    Пока зарабатывал на кусок хлеба на страницах РВ развернулась целая научная дискуссия.
    Очень интересно.
    Спасибо РВ и автору за интересную тему.

    Но вопрос о "булгарском царе ВОЛЖСКИХ славян" (как Екатерина II - немецкая царица русских и т.д.) пока не нашел окончательного решения.

    Хотя булгарский царь ДУНАЙСКИХ славян давным-давно общепризнанный научный факт.

    Может кто-то из молодых российских историков, археологов, антропологов и др. возьмется за решение этой крайне интересной научной загадки-проблемы?

    Но этот молодой ученый должен быть готов к мощному противодействию не только многочисленных научных исторических школ, но и к противодействию различных кланов российской элиты.

    С одной стороны подвергнется сомнению парадигма ученых и политиков придерживающихся мнения, что первой религией Единобожия славян, проживающих на территории современной РФ, было христианство.
    Выясняется, что еще в 922 году часть славянских племен ДОБРОВОЛЬНО приняла Ислам на Средней Волге.

    С другой стороны подвергается сомнению и парадигма ученых и политиков, придерживающихся мнения, что первыми племенами, проживающими на территории современной РФ и принявшими ДОБРОВОЛЬНО религию Единобожия были тюркские племена.

    Смена парадигм очень болезненный процесс и для тех кто их опровергает и для тех кто бьется за то, чтобы все осталось как было.

    Но вдруг найдется смельчак и научный богатырь, который решит эту проблему?
    Удачи.
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    Анонимно 11 янв
    Поскольку в национальных регионах обычно главным историком считается местный начальник, то и в Татарстане это вылилось в поддержку на государственном уровне булгаристской концепции этногенеза татар, суть которой, если сказать кратко, сводится к признанию того факта, что современные казанские татары являются прямыми потомками населения Волжской Булгарии (средневекового государства в бассейне Волги и Камы в IX-XIII вв.).

    Теперь же в Казани стали массово выпускаться специальные книги о булгарской цивидизации, где пишется об основании Болгара аж самим Александром Македонским, местная легенда о принятии ислама болгарами от сподвижников пророка Мухаммеда в VII веке н.э. признана реальным историческим фактом, чему даже был установлен специальный памятник, а в Болгарском музее-заповеднике открыли целый Музей булгарской цивилизации,...

    ...концепция булгаризма вызвала резкое неприятие у той части местных национал-историков, кто как раз выдумывал последние два постсоветские десятилетия в Татарстане историю особой «золотоордынской цивилизации»...

    Ведь гораздо приятнее для этнического честолюбия и тщеславия считать себя потомками средневековой империи – Золотой Орды, которая к тому же «двести лет на коленях держала русских», чем противостоящей армии Батыя Волжской Болгарии, которая разделила горе XIII века вместе с русским народом, пострадавшего от монгольских войск.

    ...булгаризм, который все больше принимает форму искусственного конструирования того, чего не было в прошлом при всем уважении к Волжской Булгарии, в общественном пространстве Татарстане сейчас зародилось такое явление как политическое золотоордынство....
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    Анонимно 13 янв
    Ведь гораздо приятнее для этнического честолюбия и тщеславия считать себя потомками средневековой империи – Золотой Орды, которая к тому же «двести лет на коленях держала русских», чем противостоящей армии Батыя Волжской Болгарии, которая разделила горе XIII века вместе с русским народом, пострадавшего от монгольских войск.
    Желание представить народ монолитным , имеющим собственную культуру и родной язык, ещё не хватает телевизора и дивана с тёплым сортиром!
    XIII век ! Копья, стрелы, сабли и мечи плюс к этому ,"гора мускулов" Никаких механизмов, всюду люди , работать и работать , гигиена и медицина понятно на каком уровне !Философия, "жрать и разомножаться!" Каждый народ хочет красивую и стройную историю, расставить все по полкам, но не было этого ни у кого, всё красивое про них, про их жизнь сочинили потом! Русский народ?! Там и по идее и булгарского народа то не было , всё в зачаточном состоянии. Всё условно! Аморфно и неустойчиво! Если бы "золотоордынцы" были бы одним монолитным народом , то они бы до сих пор были на "конях", а так ничто особо их не удерживало , чтобы не смешиваться с теми, с кем им нужно было это делать невзирая на различия,как ханы поступали, так и князья делали.А уж потом историки и писатели из них начали создавать образы, кого в злодеи определили , кого в герои!
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    Анонимно 11 янв
    Как уже отмечалось ранее, миф о «монголах из Монголии» был придуман в концептуально-идеологическом центре Запада, который хранит «ключи» от истории, в папском Риме.

    Под термином «монголы» в XIII – XIV вв. ни в коем случае нельзя принимать реальных монголоидов, проживающих не землях нынешней Монголии. Самоназвание, настоящий этноним автохтонов нынешней Монголии – халху. Они не называли себя монголами.

    Они были примитивными пастухами и охотниками, находившимися на весьма низком первобытно-общинном уровне развития и ни при каких обстоятельствах не могли создать даже самое простое протогосударственное образование, не говоря уж о царстве и империи глобального уровня значения. Для этого нужна была государственная традиция, высокий уровень духовной и материальной культуры, развитое хозяйство, способное вооружить обеспечить армии из десятков тысяч воинов.

    То есть даже при самом фантастическом везении и удачном стечении обстоятельств они никак не могли сокрушить Китай, Хорезм, царства Кавказа, могучие племена половцев и аланов, разгромить Руси и вторгнуться в Европу.

    Антропологические исследования могильников XIII – XV вв. также показывают абсолютное отсутствие на Руси монголоидного элемента. Современные генетические исследования подтверждают факт отсутствия монголоидного элемента в русском населении.

    Таким образом, «татаро-монгольское» нашествие – это миф, придуманный в папском Риме для уничтожения и искажения подлинной истории человечества и России.
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    Анонимно 13 янв
    Война шла в тот период исторического времени вокруг, да около "великого шёлкового" пути.Прочертив линию по ней , мы поймём , какие народы и их потомки принимали в этом участие! Конечно "халха", понятно не вписываются в эту общую картину! Завоеватели и "смесители" народов , это кочевники , перемежающие свою жизнь также и с оседлостью, пока ни "попросят" такие же им подобные, подвинуться или вообще удалиться с мест "кормления" и "халявы", чтобы самим поживиться! Так, что , они так сильно не засиживались, чтобы набрать жирок и неспособность оказать сопротивление более подвижным и сильным племенам, потому и государственные образования у них были недолговечными и скоротечными! Оттеснённые с мест кормления совершали набеги на "жирных и ленивых " в смысле движения, оседлых жителей городов и селений, чтобы добыть рабов, человеческие механизмы, двигатели прогресса того времени! Люди развивались, строили пирамиды, нужны были рабы, ни экскаваторов, ни кранов не существовало! Отовсюду добывали красивых и здоровых женщин, генофонд народов менялся в красивую сторону! В стороне от таких дел могли отсидеться только в глухой тайге или в голой заснеженной степи , в замороженной тундре, вдали от бурного движения человечества! Так, что эти "татаро-монголы" они рядом и даже в вас!)))
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    Анонимно 13 янв
    В принципе , да! Никак не могли такого достичь за короткий период времени раздробленные степные племена , к тому же у них между собой постоянно вспыхивали раздоры! Но если предположить , что это была организованная масса , связанная одним языком и долгое время пребывала в едином государственном пространстве, имела быструю связь , опыт боёв, дисциплину и когда по этим причинам жила неплохо, то память срабатывает и собрать их организовать , возможно и в короткий срок ! Почему то кажется это связь проходит через уйгуров, откуда считают и произошла Хазария , а в лишении независимости государства , как Уйгурия приложил усилия Китай! Китай в то время переживал междоусобицу и в войне против друг друга они использовали и степняков, уйгуров Они всегда славились своей воинственностью и организаторскими способностями!Вполне возможно, что всё произошло через них! Они разные по внешности, язык похож на татарский! Вообще то не нужно полагать, что татаро монголы откуда то с востока , издалека "привалили", они обитали , как раз очень близко и необязательно должны были быть похожими на монголов, Это Дон, Кавказ , низовья Волги !
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    Анонимно 17 янв
    КАждый второй русский имеет монолоидные черты особенно на Урале и Сибири и не только от тюрков но и от финно-угров
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    Анонимно 12 янв
    ЕкатеринаII, называла себя "руска", это не одно и тоже с "русской".историю они хорошо знали, знали , что готы ("боги") имели своё государство на территории Крыма и Сев.Причерноморья, которое было завоевано хазарами! Так вот, она переселила большое количество немцев в Херсонскую губернию, может и хотела восстановить господство немцев в России, только жизнь не бесконечна, но ориентировка с подачи Петра I работала вплоть до революции 1917 года! А хазары разгромив венгров впустили на их территории булгар , как своих наместников, которые стали подлинными "копирантами" хазар в отличие от тех же русов-готов , они также исполняли на землях славян подобные функции! После падения Хазарии хазары-мусульмане устремились в братскую Волжскую Булгарию.Нужно наверное, что Хазария, это было немаленькое государство и они не только ушли к булгарам, но и к другим своим соплеменникам или же "превратились" в независимые военизированные орды половцев!
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    Анонимно 13 янв
    Ну, если так , то действительно первыми "единобожниками" были кочевые тюркские племена, тенгрианцы! Постоянные войны на выживание между племенами и активная оборона требовали единоначалия, вот из этого посыла , чисто земных требований собственной безопасности и возникла потребность в единобожии, вера в единого и Одного Всевышнего, Тенгри!
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  • Анонимно 11 янв
    Ас-Сакалиба арабы называли не только славян. Но присутствие славян до прихода булгар очень вероятно. Именьковская культура на основе полесского варианта Зарубинецкой культуры. А это древние славяне. К ним конечно присоединялись финно-угры и другие племена. Но язык именьковцев выделяемый Напольских ближе всего к праславянскому, хотя имеет свои особенности, но так и должно быть. Кроме того южнее именьковцев и на территорию западной Башкирии проникали германские племена.Сами же булгары и сувары являлись тюркизированными иранскими сарматскими племенами. Имена булгар очень часто иранские.
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    Анонимно 12 янв
    «Джагфар Тарихы» («История Джагфара») — фальшивый исторический источник, введенный в оборот как свод булгарских летописей в 1990-е годы учителем истории, активным участником булгаристского клуба «Булгар-аль-Джадид» Ф. Г.-Х. Нурутдиновым.
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/86185-yaroslav-pilipchuk-o-volzhskih-bulgarah
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    Анонимно 13 янв
    Славянами могли быть все ,независимо, на каком языке разговаривали и какой этнической принадлежности могли быть. Маловероятно, такое обстоятельство могло сложиться для кочевников, в основном оседлых захватывали в плен и продавали в рабство.Свободный человек , как вольная птица,заставить трудиться на кого то очень сложно.А "славин" , слово латинского происхождения означает "раб"! Хотя оно могло распространяться на все народы откуда приводили пленённых рабов и эти народы по всей видимости не очень могли противостоять захватчикам!
    Ответить
  • Анонимно 12 янв
    Ждем продолжения. Почему причерноморские болгары оказались в Средней Поволжье? Их заставили переселиться туда не хазары, а арабы-мучульмане. Булгары были ХРИСТИАНАМИ, союзниками Византии и воевали против арабского халифата. Арабский военоначальник Марван разгромил причерноморских болгар и они рассыпались в разные стороны: на Кавказские горы - оттуда балкары, на запад (на Дунай, частично и в территории современной Италии, частично - в германские королевства) и на Среднее Поволжье. Кубрат хан заканчивал православную семинарию в Константинополе и был ставленником Византии.
    Ответить
    Анонимно 12 янв
    А у вас чего, своей фантазии уже не хватает?
    Поскольку это всё оголтелая брехня, то вы можете спокойно брать сказки народов Африки, и слегка подредактировав, тыкать это, как первоисточник любых становых историй, эпосов и прибауток.
    Ответить
    Анонимно 13 янв
    Ха-ха, если посмотреть популярные передачи по ТВ и далеко ходить не надо , здесь же в инете публикуют подобные "вещи" , описывая историю народов со ссылками на научных мудрецов, то удивляться не нужно.Там и про русский народ красиво пишут , что тут другие и не догоняют , фантазии не хватает! Уважуха!
    Ответить
    Анонимно 13 янв
    Кубрат желал основать государство булгар , которые составляли союз множества (5) племён и трудно судить какие верования у них присутствовали, скорее всего разные и может даже нам неизвестные.Понятно , Кубоат искал оперу в сильном союзнике, поэтому и обратился к Византии, стал христианином , возможно его личное племя полностью перешло в христианство , но его затея с государством не состоялась, поэтому , говорить, что все булгары были христианами, это натяжка и верования то они меняли быстро , всё зависело от вождей и от обстоятельств, не было долгой устойчивости и привыкания, также обстояло и у хазар и других народов, например, долгое время в Золотой Орде!
    Ответить
    Анонимно 22 янв
    Вы правы! Те булгары, которые переселились на земли рек: Итиль (Волга); Урала; Ак Идель (Белая); Кара - Идель (Уфимка), приняли Ислам!Амин!
    Ответить
    Анонимно 13 янв
    Арабы мусульмане, они завоевали и Персию! В настоящее время Иран, мусульманская страна! Так, что то движение , тогда оно могло быть разностороннее.Персия то было монолитным государством , государственная религия , зороастризм, они никуда не двинулись, а вот булгары, в разные стороны, это значит, что, не было никакого устойчивого государства, союз племён и тем более никакой связывающей религии , как у хазар, элита во главе с каганом , иудейская, весь народ, кто , чего пожелает, не совсем конечно, зависело от племенных вождей, также обстояло дело и у волжских булгар, вначале, а в Золотой Орде очень долго существовало свобода вероисповедания, например Батый вообще был неверующим!
    Ответить
    Анонимно 13 янв
    Нация, которая достигла описанных вами высот развития, никогда не станет жить по понятиям 15-го века в 21-м веке.
    Поэтому ищите других завоевателей и создателей.
    Утверждать, что Батый был атеистом - очень оригинальная творческая находка.
    Ответить
    Анонимно 13 янв
    13:52
    Нация, которая достигла описанных вами высот развития, никогда не станет жить по понятиям 15-го века в 21-м веке.
    Поэтому ищите других завоевателей и создателей.
    Утверждать, что Батый был атеистом - очень оригинальная творческая находка.
    Никто и не призывает , жить в XYвеке! Не совсем понятно о ком речь , по "высотам"!? Завоевателей, как создателей другого народа ?! Но если судить по такому народу, явно , неудачный эксперимент! Батый не был атеистом, он был неверующим! Это разное! Это имеется в исторических хрониках!
    Ответить
    Анонимно 13 янв
    Вы смеётесь? В каких, чьих хрониках?
    Оккупационная монгол-татарская администрация после себя никаких бумажек не оставила. Даже ярлыков, которые, по байкам, тыщами раздавала.
    А порабощённым народам стараться для хроник завоевателей - было зачем?
    Ответить
    Анонимно 14 янв
    Стал быть, мартышки, лазающие в Индии по древним развалинам городов, их и создали?
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    Анонимно 14 янв
    Интересно, после них ничего не осталось, потому вы и не верите хроникам:! Тогда многие хроники(летописи) не должны для вас ничего значить!?
    Порабощённые народы , кем, чем?! Например , славян принудили принять христианство русы-готы, они тоже порабощённые?! Когда то испанские конкистадоры похожим образом "просвещали" индейцев! Против религии ничего не имею, просто напрашиваются аналогии!
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    Анонимно 14 янв
    Оккупационная? Вначале может быть, но потом они просто "крышевали" своих ставленников, во внутренние дела не лезли. все христианские храмы более менее значимые были при них построены, понятно не ими, но это требовало средств, они обозначили твёрдый налог , плати и живи,неизменные 10%, , плати и живи! Инициативу после войны к вторжению сами не проявляли, все карательные акции проводились по просьбе самих русских князей, того же Александра Невского, например! Не оккупация, это называется, "иго", типа, зависимость! Это нужно признать нехорошо, но в современном мире, где такого "ига" не наблюдается?! Администрация та, оставила то похожее обустройство управления страной в которой и живёте! Ясно, реформированная , но в общем смысле ,неизменное свойство проявления способов управления!
    Ответить
    Анонимно 14 янв
    ...потому вы и не верите хроникам....
    --------------------
    Не надо косить под ... и забалтывать простейший вопрос: чьи это хроники?

    Для чего населению, как вы утверждаете, находящемуся под гнётом иноземного монгол-татарского ига, вести учёт этих батырОв вместо них самих?

    Другое дело, когда в станах, разные на голову хроники, стряпают оголтелые хроники, которые другими хрониками выдаются за тыщи летние тугаменты и отложения.

    Нынче в станах разные хроники лазают по развалинам и метят их как свои.

    Сами тогда прикиньте: какую можно состряпать хронику мартышкам, которые лазают в Индии по древним развалинам городов?!
    Ответить
    Анонимно 14 янв
    11:45
    ...потому вы и не верите хроникам....
    --------------------
    Не надо косить под ... и забалтывать простейший вопрос: чьи это хроники?

    Для чего населению, как вы утверждаете, находящемуся под гнётом иноземного монгол-татарского ига, вести учёт этих батырОв вместо них самих?
    Усёк.Правильно гутаришь! Мельдоний!)))
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    Анонимно 17 янв
    "например Батый вообще был неверующим!" А это вам он сам сказал? ))) Вы наверное участник Куликовской битвы!)))))
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    Анонимно 21 янв
    Точно его (их) предки-писаки сочиняли небылицы об куликовской битве и свечку держали перед нашим Бату-ханом.
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  • Анонимно 13 янв
    Теплые ветры древних булгар: как предки татар оказались на Средней Волге
    ==================
    «Джагфар Тарихы» («История Джагфара») — фальшивый исторический источник, введенный в оборот как свод булгарских летописей в 1990-е годы учителем истории, активным участником булгаристского клуба «Булгар-аль-Джадид» Ф. Г.-Х. Нурутдиновым.
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  • Анонимно 14 янв
    Идель-Урал-Сибрь-Балхаш = Тюркистан.
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    Анонимно 14 янв
    А шаровары не треснут?
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  • Анонимно 16 янв
    А в лаптях ходить зимой каково?
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  • Анонимно 17 янв
    Уян татар! булма надан! Уян!
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  • Анонимно 23 янв
    Гейдар Джемаль говорил о том, что треугольник: "Большое Поволжье - Казахстан - Большой Кавказ"- это сердцевина Евразии, которая в скором времени будет определять ход истории. Он определил особое место в мире для тюркско - кавказского цивилизованного поля ..... / Джемаль Гейдар Джахидович 06.11.1947 - 05.12.2016 г.г/
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    Анонимно 24 янв
    Амин!
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  • Анонимно 13 февр
    Хочу подчеркнуть , что определяют происхождение народов ПРЕЖДЕ ВСЕГО БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .- антропология и генетика .
    Они относятся к ТОЧНЫМ НАУКАМ и по этому их ВЫВОДЫ - НЕ ОПРОВЕРГАЕТСЯ
    Антропология утверждает , что потомками волжских болгар , включая алан , являются КАЗАНСКИЕ ТАТАРЫ , а НЕ ЧУВАШИ . Антропологи вообще не нашли ни какого антропологического сходства чуваш и болгар . В то же время ученые выявили что основой антротипа чуваш является субуральский тип , который также основной у финно-угорских народов .
    Генетические исследования подвердили , что поволжские татары - генетически самый близкий к скифам и сарматам Но болгары и асы-аланы и есть прямые их потомки .
    Таким образом это является еще одним доказательством генетической преемственности волжских болгар и казанских татар .
    У мишар - основными предками являются буртасы- аланы .Это доказано генетически и антропологически .
    Поведенные исследования показали , то чуваши генетически далеки от скифо-сарматов и тем самым от волжских болгар
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    Анонимно 13 марта
    Согласно последним генетическим исследованиям именно чуваши имеют примеси соотносимые с периодом миграции булгар в Поволжье и становления Волжской Булгарии.
    Таки вы правы - с антропологической точки зрения - некоторая доля монголоидности свойственная булгарам и местная финно-угорская основа. Всё как у чувашей.
    У башкир, татар, узбеков подобная примесь соотносится по времени с татаро-монгольским нашествием.
    Так что все прочие научные и письменные доказательства булгарского происхождения чувашей - вне всяких сомнений.
    По татарам уточнение - несомненно часть булгар была ассимилирована татарами, но татары в силу того татары, что после уничтожения основного булгарского населения, доминирующее положение заняли татары. Это четко прослеживается по данным археологии - наблюдается полное замещение булгарской культуры на татарскую. По исчезновению булгарских эпитафий с чувашизмами - тоже наблюдается, есть четкая граница по времени, после которой булгарские эпитафии исчезают - погром учиненный Булат-Тимуром. Позже эпитафии появляются, но только татарские.
    Изучайте реальную историю, сопоставляйте данные смежных научных исследований и письменные источники. Критично относитесь к выводам татарских и чувашских ученых.
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  • Анонимно 13 февр
    Язык далеко не всегда определяет происхождение .
    У чуваш язык имеет некоторое сходство с одним из вариантов булгарского языка.
    Но по происхождению чуваши - НЕ БУЛГАРЫ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ(АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ) ОСНОВА ЧУВАШ- ФИННО-УГОРСКАЯ . Основа физического типа чуваш - СУБУРАЛЬСКИЙ ТИП,свойственный ФИННО-УГОРСКИМ НАРОДАМ
    Вывод-- чуваши были ЧАСТИЧНО ассимилированы пришлыми гуннами , а позже булгарами , БЕЗ ФИЗИЧЕСКОГО СМЕШЕНИЯ
    Точно также предки казанских татар перешли на ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК Золотой Орды БЕЗ ФИЗИЧЕСКОГО СМЕШЕНИЯ с пришлыми завоевателями
    Выходит чуваши сейчас общаются ЧАСТИЧНО на языке предков КАЗАНСКИХ ТАТАР.
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    Анонимно 14 марта
    Смешение было именно физическое.
    Примеси - булгарская у чувашей, как и монгольская у татар , да и славянская у русских - не составили сколь нибудь значительную долю. Так как собственных людских ресурсов, естественно не хватало, - как у пришлых завоевателей(монголов), так и у колонизаторов(булгар и славян). Чем дальше от начальной точки, тем жиже становилось с собственной составляющей и больше местной основы.
    Так что ничего удивительного, и даже наоборот, то что вы приводите в качестве опровержения, на самом деле это явное подтверждение тому, что хорошо организованные в военном отношении булгары, небольшим составом смогли сплотить вокруг себя местный финно-угорский и славянский субстрат, результатом смешения стало формирование этноса волжских булгар. Антропологический тип чувашей идеально подходит под подобный вариант смешения, что и подтверждено генетикой.
    У татар смешение приходится на период татаро-монгольского завоевания. Нам известно, что антропологическая структура населения, на территории бывшей Булгарии, резко меняется - это то же местное население, но уже не булгарское в основе. Это пришлое для булгар, жившее на окраинах население, переместившееся ближе к центру после уничтожения булгар. И тут тоже все логично и находит подтверждение по имеющимся письменным источникам и данным научных исследований, в том числе генетических.
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  • Анонимно 13 февр
    А.П. Смирнов «Болгары – САРМАТЫ (иранцы) по происхождению, но ПО ЯЗЫКУ ТЮРКИ . Они были ТЮРКИЗИРОВАНЫ во время их пребывания в Приазовье. Процесс шёл много столетий, начиная от гуннов, аваров и других волн кочевников, двигавшихся из Азии.
    Вопрос языка и происхождения народа-- НЕ один и тот же. Народ может воспринять ЧУЖОЙ язык.
    Так ,ИРАНЦЫ Средней Азии восприняли ТЮРСКИЕ языки сравнительно недавно, в середине I тыс. н.э.».3
    -------------------------------------------------------------------------
    Чувашеподобный язык болгары получили от гуннов -хазар-савир во время нахождения в Приазовье . До этого у болгар родным языком был иранский.
    Но со сменой языка булгары не потеряли своего САРМАТСКОГО физического типа и иранской культуры .
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  • Анонимно 13 февр
    Сейчас ученые считают булгар сарматами(иранцами) по происхождению , но язык у них на Средней Волге уже был близкий к гуннскому (раннетюркскому )
    Булгары перешли на этот язык будучи в гуннском союзе в южно-русских степях ..Но иранские культуру и антротип -булгары после смены языка ,НЕ потеряли
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  • Анонимно 13 февр

    Страна сарматов - это Булгар

    «Тачат показал ему свою доблесть в стране Сарматов, называемой Булкар (Булгар),..»

    История халифов вардапета Гевонда, писателя VIII века. СПб. 1862.
    (Вардапет Гевонд, писатель, VIII ВЕК


    В «Византийской истории» Никифора Грегора говорится о БОЛГАРАХ , как об одном из СКИФСКИХ племен: «Теперь я объясню, откуда получила имя Болгария. Есть страна, лежащая по ту сторону и севернее Истра, а река через нее протекает ВОЛГА , от нее и сами туземные жители получили название БОЛГАР , а сначала были они СКИФЫ ... Различные названия дают им и древние мудрецы: Гомер называет их киммерийцами, Геродот разнородными скифами... так и скифы — те, кто поселились ближе всех к древней скифской земле, сохраняли неизменным свое название, ибо и сами называются СКИФАМИ , а земля, питающая их, зовется СКИФСКОЙ »14

    Повести Временных лет.
    «Когда же славянский народ, как мы говорили, жил на Дунае, пришли
    ОТ СКИФОВ , так называемые БОЛГАРЫ , и сели по Дунаю, и были поселенцами на земле славян. Затем пришли белые УГРЫ(МАДЬЯРЫ) и заселили землю Славянскую


    Бар Гебрей

    (Абу-л-Фарадж Григориус Бар Гебрей (1226-1286)):
    «Людей этого брата, которые были СКИФАМИ , ромеи (византийцы) называли БУЛГАРАМИ​».

    «БУЛГАРЫ -БОЛГАРЫ суть отродья СКИФСКОГО .
    Волжские БОЛГАРЫ суть САРМАТЫ ».
    Эти сведения Рычков сообщает с сылками на летопись праотца Нестора.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Волжские Болгары и Буртасы , предки татар - это продолжение скифо-сарматской цивилизации .
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  • Анонимно 13 февр
    Как сообщает венгерский ученый Ерней,после победы Святослава над булгарами в 969году из БИЛЯРА (столица племени Берсилов(бараджаров) в Венгрию переселились "мусульмане,их называли ЯСАМИ " .
    Согласно венгерской летописи"Anonymi gesta HUNgarorum"1196-1203гг,в правлении князя Таksоny(955-972) В ВЕНГРИЮ ПРИБЫЛА ГРУППА "ИЗМАИЛЬТЯН"(ISHMАЕLIТЕS),Т.Е.МУСУЛЬМАН,ИЗ ТЕRRА BULАR
    (ВОЛЖСКАЯ БУЛГАРИЯ)ПОД РУКОВОДСТВОМ ПОЛУЛЕГЕНДАРНЫХ ЦАРЕЙ BILLА И ВОСSU
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  • Анонимно 13 февр
    Наши предки- болгары и буртасы подверглись со стороны средневековых монгол - жестокой агрессии. Большое количество людей погибло , города были разрушены . .. По уровню развития государство болгар и буртасов откатилось назад .
    Болгаро-асское население было прожило около 300 лет в статусе вассального народа .
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  • Анонимно 15 февр
    Отношения Волжской Булгарии и Руси

    Наука » История

    Регион Северного Причерноморья в античные времена был доменом сначала киммерийцев, потом скифов, сарматов, аланов и гуннов. Готы, пришедшие сюда из Северной Европы были не местным народом, в отличие от остальных, только элита которых в основном покидали этот регион, а большая часть поданного населения оставалось и включалось в следующий народ. Так было с киммерийцами, включенными в состав скифов. После ухода царских скифов в Азию, оставшиеся СКИФЫ были включены в состав САРМАТОВ , и их племена считались САРМАТСКИМИ , а затем и АЛАНСКИМИ , гуннскими, и наконец, БУЛГАРСКИМИ . Среди этих племен было племя роксаланов, т.е. рус-аланы. После климатических и геологических изменений в Скандинавии произошли большие изменения в этнической карте Европы: со Скандзы, т.е. Скандинавии, которую во время Аммиана Марцеллина можно было видеть из устья Вислы, в Европу ринулись большое количество германских народов: готы, вандалы, гепиды, аллеманы, франки и т.д. Это обернулось настоящей катастрофой для живущих в Европе кельтов и славян. Славяне начали свою миграцию на восток – на территории антов, которых они довольно быстро славянизировали, как ранее сарматские племена Восточной Европы.
    Миграция славян началась в позднюю эпоху Рима, и продолжалась почти вплоть до краха Аварского каганата. На Днепре и Дону тогда правили булгарские цари династии Дуло, одним из них был Кубрат кенг (именно такой титул написан на предметах клада из Перещепино, Полтавы). Когда сыновья Кубрата разобрали Великую Булгарию на отдельные части, то стали жертвами хазарской экспансии – кто-то стал их вассалом сразу на Сев.Кавказе, кто-то потом – на Дону, кто-то (Аспарух) ушел на Правобережье Днепра, где их не могли достать хазары
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  • Анонимно 15 февр
    Именно в это время на берегах Днепра сформировалось княжество Самбатоса (латинских источников) или Шамбата (по-тюркски). И похоже на то, что правили этим княжеством АЛАНСКОЕ племя, которое входило в СОСТАВ БУЛГАР – роксоланы. Не забудем, что Салтово-Маяцкая культура представляла собой культуру не только БУЛГАР, но и АЛАНОВ , КОТОРЫЕ , судя по археологическим находкам и АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМУ анализу черепов останков салтовцев, СМЕШИВАЛИСЬ между собою. Т.е. т.н. САЛТОВСКИЕ булгары – это ДЕТИ БУЛГАР и АЛАНОВ . И вполне возможно, племя роксоланов было одним из тех булгаро-аланских племен, которое называлось уже «рус».
    Один из арабо-персидских географов X века аль-Истахри побывал в Булгаре и Киеве, которое он по арабской традиции называл Куябой. Аль-Истахри писал, что в Куябе правят русы, и они и по языку и по внешности – тюрки. Можно предположить, что русы Киева – это роксоланы, распространившие затем термин «рус» на всех воинов Киевского и др. русских княжеств, в т.ч. и скандинавов.
    Но тотальная миграция славян на берега Днепра не прошла просто так – бывшие сарматские, аланские или булгарские племена были славянизированы, и булгаро-аланское племя роксоланов (русов) также не избежало этого, хотя они и остались у власти, а славяне были их подданными. Особенно сильно было славянизировано Правобережье Днепра, на Левобережье Днепра жили племена, которые еще не считалсь славянами – русы, поляне, северяне. Что за племя поляне – это вопрос, но СЕВЕРЯНЕ – точно САВИРЫ , т.к. их локализация совпадает с савирами II в. Клавдия Птолемея. Вторичная миграция славян и славянизированных народов Днепра на северо-восток вызвало смешение славян и славяноязычных народов Поднепровья с финно-уграми, где в будущем сформируется Новгородская республика.
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  • Анонимно 15 февр
    Истахри писал, что западнее русов живут многочисленное племя «славийа» (славяне), а к северу от русов живут также многочисленное и языческое племя «арсания». И славийа и арсания подчиняются русам. Кто такие «арсания»? Вполне возможно, что это обрусевшие финно-угры Новгородской земли, верховьев Волги, верховьев и среднего течения Оки.
    Как ни странно ни звучало это для представителей евроцентристской и русской национальной историографии, но первое название Киевского государства – Русский каганат, и это название зафиксировано даже в сохранившихся русских летописях. В традиционной истории, дабы не шокировать население, принято использовать термин «Киевская Русь» или «Киевское княжество». Киевским княжеством Русский каганат стал называться гораздо позже. Обратим внимание на слова «Каганат», титул булгарского царя Кубрата «Кенг» и слово «Княжество». Если учитывать согласные последних двух слов, то это КНГ и КНЖ, а звук «Ж» в данном случае является производной от звука «Г», подобно тому, как «Ч» – производной от звука «К» (сок – сочить/сочиться, лег – ложиться, деньга – денежный, Бог – божиться, украинское «бак – бачить» = смотреть, и т.д.). Данная замена является распространенной и в тюркском и в мусульманских языках настолько, что персидский звук «Г» по-арабски произносится как «Җ» или «Дж». Обратная замена идет в арабских диалектах, например в египетском.
    Именно славянизация русов и является той отправной точкой, которая ОТДЕЛИЛО судьбы русов ОТ булгар и алан. После этого пути русов и булгаро-алан РАЗОШЛИСЬ. БУЛГАРЫ- АЛАНЫ Дона после войн с русами и славянами, ХАЗАРАМИ и арабами, в VII-IX веках УШЛИ НА СЕВЕР – на СРЕДНЮЮ ВОЛГУ , основав ВОЛЖСКУЮ БУЛГАРИЮ . Русы, сформировав славянское государство, начали экспансию на Северо-Восток, начав войну с булгарами за бассейн Оки и верховья Волги. Но даже тогда оставался шанс, что пути двух родственных народов – русов и булгар, не разойдутся, но тотальная славянизация русов и принятие ими византийской веры, и принятие многими булгарами Ислама поставило жирную точку в надежде избежать войны. Многие булгары приняли Ислам еще во время Пророка (с.г.с.), и ко времени переселения на Среднюю Волгу многие Волжские булгары и практически ВСЕ БАРСИЛЫ уже были МУСУЛЬМАНАМИ . Присоединившиеся к ним донские аскалы-аланы (сакалиба) принимали Ислам постепенно в течение VIII-X вв., что вылилось во вхождение Булгарии в Аббасидский халифат. Тогда булгары получили черное знамя потомков дяди Пророка (с.г.с.) и их царь ( падишах, кенг/каң) получил титул эмира.
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  • Анонимно 15 февр
    Подобно перешедшим ранее на службу Риму аланским или сарматски племенам, после принятия греческой религии (восточного христианства) русы также окончательно перешли на сторону Рима – Восточного Рима. Хотя конечно же это произошло не сразу, и усы будучи официальными христианами еще долго воевали с Византией и разрушали византийские монастыри в Крыму, вырезали монахов и монахинь – язычество долго сидело в русах (славянский языческий праздник Масленница приходившуюся на великий пост христианства, попы смогли окончательно выдавить за пределы великого христианского поста лишь в XVIII-XIX вв.).
    Принятие Ислама Волжскими булгарами происходило в период непрекращающихся войн Византии и Оммейядского халифата, когда арабская конница была частым гостем на Северном Кавказе, хотя первые мусульмане – сахабы, появились на территории современной России еще до завоевания Дербента мусульманами. Это было время борьбы двух цивилизаций – римской (восточно-римской или греческой) и мусульманской. И Византия, и мусульмане, старались переманить на свою сторону тюрок Причерноморья. Так, булгары Дуная, которых Истахри назвал «внутренними», были христианами. Также большому влиянию христианских проповедников были подвержены и булгары Крыма. Булгары Днепровско-Донского междуречья и русы были язычниками и мусульманами, но вскоре, Оммеядский халифат перехватил инициативу в войне с Хазарией и нанес ей ряд ощутимых поражений, даже дойдя до Нижней Волги (последний оммеядский халиф Марван), после чего ХАЗАРСКИЙ каган НЕ СТАЛ МЕШАТЬ стал мешать распространению Ислама на своей территории (Нижняя Волги и Восточный Кавказ) и на территориях вассалов (Средняя Волга, Дон, Днепр, Крым) – проповедники могли перемещаться по всей территории Сев.Кавказа и Северного Причерноморья и распространять Ислам, объяснять его законы населению Булгарии и Хазарии. Салтовцы (БУЛГАРЫ И АЛАНЫ Дона) притерпели большое влияние Ислама, и особенно сильным оно было, когда БУЛГАРЫ -АЛАНЫ переселились на СРЕДНЮЮ ВОЛГУ и стали союзниками ХОРЕЗМА . После того, как булгары стали не досягаемы до проповедей Византии, они переключились на нового игрока Поднепровья – русов. И довольно успешно. После принятия ими христианства греческого толка, война Халифата и Византии перенеслась и на территорию Восточной Европы.
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  • Анонимно 16 февр
    Так уж сложилось, что на протяжении семи веков начиная с IX по XVI века именно Волжская Булгария была ОСНОВНЫМ ВОЕННЫМ ПРОТИВНИКОМ Руси.
    Когда началась МНОГОВЕКОВАЯ ВОЙНА между булгарами и русами – неизвестно. Известно лишь то, что РУСЫ очень долгое время ХОТЕЛИ ЗАХВАТИТЬ Тмутараканское княжество (предполагаемое княжество Тамьян-тархан на Тамани) – именно там, где жили кара-булгары. Т.е. булгары после ухода с Дона на Среднюю Волгу вели войну с русами еще и за Тамань.
    С усилением Русского каганата и расширением экспансии на Северо-Восток война перенеслась в зону интересов обеих государств и их границу – на берега Оки.
    Главной задачей Волжской Булгарии было не допустить русов на просторные берега Волги, поэтому булгары строили крепости на Волге и держали в руках земли, заселенные мордвой и буртасами – Пензенскую, Нижегородскую земли, которые также частично заселили булгарами. Также были союзниками кочевников Воронежских степей. Также старались контролировали и Оку, и верховья Волги. Но раз русы взяли этот регион в свои руки, значит контроль не был так силен. После основания русами Суздальско-Владимирского княжества на Оке, булгары все равно контролировали стратегический важный пункт фронта – устье Оки и выход на Волгу Его они удерживали в течение X-нач.XIII вв., т.е. практически всего домонгольского этапа войны – вплоть до 1220 года.
    В 895 году Владимир совершил поход в булгарские земли. Это первый известный историкам поход русов в Булгарию. Но предполагается, что война между булгарами и русами началась раньше – с момента РАЗРЫВА дружественных отношений между БУЛГАРО-АЛАНАМИ Дона и роксоланами Днепра. Булгары-аланы , поселившись на Средней Волге, сначала взяли под свой контроль Волго-Окское междуречье и построили там свои крепости, но затем русы постепенно взяли реванш, вырвав эту финскую землю из рук булгар. Позднее, на этой земле возникнет Владимиро-Суздальское княжество, а затем и Московия, а местное финнское население будет крещено пришлыми воинами и получит новое имя – «русские».
    Русские князья Киева РОДНИЛИСЬ с КЫПЧАКАМИ (половцами ), которых нередко брали в походы на мусульман. В начале XIII века русы воевали вместе с кыпчаками против сельджуков (союзников Булгарии) в Крыму.
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  • Анонимно 16 февр
    Интересно то, что даже после разгрома на Калке (затем монголы были наголову разбиты Булгарской армией), русские княжества не учли уроков и продолжали участвовать в междоусобной войне, а также несмотря на призывы Булгарии объединить усилия против общего врага (монголов), Владимирское княжество напало на Булгарию.
    Карамзин писал про славян, что «Славян своею жизнею никаким другим варварам не уступали в хищности. Летописи VI в. изображают самыми черными красками жестокость славян». Истахри также писал, что подчиняющееся русам племя Арсания – воинственное и убивает каждого чужого, кто прибудет в их страну. Но, думается, что русы и славяне, нападавшие на Волжскую Булгарию, были не хуже монголов, заливших города и селения Аббасидского халифата (в т.ч. Волжской Булгарии) в крови мусульман.
    Таким образом, религиозная война началась между Русью и Булгарией и велась с переменным успехом вплоть до прихода монгол – диких язычников Батыя и разрушения Булгарии. После завоевания Руси, язычники (монголы ) дали русской церкви права, которые она не имела до этого (во время княжеств) и после (Московия, романовская Российская Империя). В тоже время монголы разрушили булгарскую инфраструктуру, совершенно не затронув сильное Новгородское княжество, которое далее, вместе с Московией и др.княжествами Суздальской земли начнут беспощадную войну на истребление против обессиленной монголами Волжской Булгарии. Нашествие неверных язычников Центральной Азии в Булгарию и Русь станет поворотным моментом перехвата инициативы русским христианством, после чего будут крещены и ославянизированы колоссальное количество финно-угров и начнется большой крестовый поход против твердыни Ислама – Волжской Булгарии, которая закончится в 1552 году взятием столицы Казанского государства Булгар-Джадида, после чего практически в краткие сроки были захвачены другие менее сильные государства (Астраханское и Сибирское ханства, и др. менее крупные княжества)
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    Анонимно 14 марта
    Вы много напутали.
    Начнем с того, что татаро-монголы это сравнительно немногочисленная, но профессиональная армия из собственно монголов, и присоединенное многочисленное войско набиравшееся из побежденных народов. Это сборное войско, монголы, а за ними и все остальные, называли татарами. Именно поэтому всю массу их называли татаро-монголами.
    Элиту войска составляли кочевники и вся цель завоеваний монголов - объединение всех кочевых народов и контроль степей Евразии.
    Территория Булгарии входила в зону интересов кочевников, а Русь с её лесами и болотами нет. Потому территория Булгарии вошла в состав империи. А сами булгары, за отчаянное сопротивление и причиненый ранее разгром монольского отряда, были жестоко наказаны, население большей частью уничтожено, множество угнано в рабство. А за всеми последущими попытками булгар, направленными на восстановление доминирования на своей территории, следовали карательные экспедиции татар. В результате булгары потеряли всю свою способную на сопротивление элиту, простой народ большей частью бежал к русским или в лесистую местность на территорию современной Чувашии, а те кто остался большей частью были ассимилированы татарами.
    Вероятно это и одна из причин, почему нагорная сторона черемис - чуваши(остатки не ассимилированных булгар) подконтрольные татарам, в междуусобной войне Москвы с Казанью, приняли сторону русских.
    А религия - не причина, а повод, попытка оправдать захват власти.
    Жестокость войны - следствие не менее жестокого сопротивления. Возможность мирного присоединения всегда сохранялась, но не всегда человек способен адекватно оценить расклад сил и возможностей.
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  • Анонимно 14 марта
    Был введен термин «тахаллус ал-Булгари» (апелляция к булгарским корням).
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    С тахалаусами всё в порядке. Исследователь Хакимиязов, если не ошибаюсь, привел правильную мысль, что нет нужды для жившего в Булгаре уточнять, что он был аль-Булгари. Но вот дальше он слегка запутался в выводах, как и Закиев впрочем.
    Объясняю почему. Дело в том, что и булгарину похороненному в Булгаре нет нужды уточнять, что он был булгарин.
    Уточнение, тахалаус аль-Булгари, мог быть востребован в случае, если умирал булгарин ставший татарином. Татаро-монголы на завоеванных территориях формировали элиту из местных народов, назначая старшего и принуждая его называться татарином. Но это по принуждению, а сам новоявленый татарин, естественно, считал себя булгарином и просил после смерти закрепить память о своем истинном происхождении соответствующей надписью. Этим так же логически безупречно объясняется почему татарские эпитафии встречались намного реже булгарских, 1 к 10 примерно, и оформлены более богато.
    Вспомните как формировалась монголами элита - население делилось на десятки и назначался один старший(татарин) над ними - 1 к 10.
    Видите как все просто и логично объясняется - в отличии от премудрых, неубедительных натяжек Закиева и ему подобных исследователей.
    Так же логически безупречно объясняется простота оформления р-язычных эпитафий - это было шаблонное производство, так как именно такие памятники были востребованны большинством населения, а большинство в бывшей Булгарии, естественно - булгары, до погрома в 1361 году если быть точнее.
    У объяснения типа чавушеподобный - ритуальный, а не разговорный язык и пр. - это чепуха полная.
    Зайдем в любое современное ритуальное заведение - все памятники оформлены как по шаблону и почти все на русском языке. Почему спрашивается? Русский яык - язык который не используется уже в разговорной речи, ритуальный язык?
    Как раз таки наоборот - шоблонно и на русском - потому что большинство населения русские.
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  • Анонимно 25 марта
    Однако, автор словаря подчёркивает, что народы Чин и Мачин, в том числе и татары, и тангуты, знали хорошо тюркский язык, но они все знали и свой родной монгольский язык. Махмуд Кашгарский объясняет уровень знания тюркского языка длительностью пребывания этих племён в среде тюрков. Он отмечает, что тибетцы и тангуты бывали в городах, и позже прибыли на эту тюркскую землю. Согласно историческим материалам, представители племени татар и уйгур могли появиться в регионе, где находился и работал Махмуд Кашгарский, после поражения уйгурского каганата от кыргызов в 840г. Возможно поэтому, как отмечает Э.Н. Наджип, слова, которые принадлежат языку татар, в словаре встречаются редко.

    Следует отметить, что к моменту работы Махмуда Кашгарского над словарём, татары были двуязычными (знали СВОЙ монгольский, часть говорила по-тюркски). Необходимо особо подчеркнуть, что по данным орхонских памятников (VIII в.) «Сокровенного сказания» монголов (1240г.), сообщений китайских хронистов VIII – XIV вв. и Рашид-ад-Дина (начало XIV в.), ТАТАРЫ относятся К МОНГОЛЬСКОЯЗЫЧНЫМ племенам восточной Монголии, которые там обитали до похода монголов на запад (1218 г.).
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