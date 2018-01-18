С чего начинается Булгар: как потомки Кубрат хана на Волге государство строили
Волжская Булгария: волны миграции, влияние на окружающие народы и принятие ислама. Часть 2
Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, посвященных ключевым периодам тюркской истории. Сегодня «Реальное время» публикует вторую часть заметок украинского историка о волжских булгарах. Первую часть см. здесь.
Хазары и булгары
Касательно берсула-барсил, то Кудама б. Джафар упоминал, что Хосров Ануширван сын Кавада соорудил Баб ул-абвав и оборонялся с помощью сиясджийцев. Отмечалось, что персы и хазары заключили мир в местности Баршалия. Ал-Масуди говорил о нападении на Семендер Сулеймана б. Рабиа в 642 г.оду. Это царство названо Джидан. Ал-Куфи, рассказывая историю Сулеймана б. Рабиа, говорил, что хазарский хакан уничтожил арабское войско. По сведениям Йакуби, Табари и Ибн ал-Асира в ходе кампании 722—723 гг. Джарах взял Баланджар и двинулся к Семендеру. Ал-Куфи отмечал, что арабы разбили хазар и взяли Баранджар. Джарах взял в плен жену, детей и слуг правителя Баланджара. Потом он возвратил их властителю Баланджара и тот оповестил о хазарских войсках, а с Вабандара взял контрибуцию. После этого он выдвинулся на Вабандар и Семендер. В 723—724 гг. арабы вышли в тыл арабам за Семендером. В 729—730 гг. Ибн ал-Асир сообщал, что Джаррах вторгся со стороны Тбилиси и достиг ал-Байду. В 731—733 гг. продолжалась арабо-хазарская война. Воспользовавшись отъездом Масламы в 733 г., хазары вернули себе земли на север от Дербента. Тогда по данным ал-Куфи арабские войска возглавил Мерван Кру. Он взял Баланджар и местности на север от него. В 737 г. Мерван взял Семендер. Войны с арабами были трудными и в VIII в. достаточно часто хазары терпели неудачи. Больше всего от арабских походов страдали центр Хазарского каганата Семендер и владение Баланджар. Информация о том, что Марван вошел в земли сакалибов нужно воспринимать критично. Нужно отметить, что вследствие арабских вторжений хазары перенесли столицу из Семендера в Итиль на Волге.
В VII в. после распада Западного Тюркского каганата владения хазар обособились в отдельное государство. Каган Йосиф, упоминая о событиях тех дней, говорил, что хазары были малочисленнее, чем внттры (булгары), но одержали над ними победу и отогнали к реке Руна (Дунай). Феофан Исповедник и Никифор рассказывали, что у правителя Великой Булгарии Кубрата было пятеро сыновей. После смерти отца они разделили государство. Были покорены и признали власть хазар Батбаян и Котраг. В географическом трактате Константина Багрянородного сказано, что есть Черная Булгария и она может воевать против хазар. Она определено находилась в зависимости от хазар, но вероятно пользовалась автономией. И. Измайлов считал баранджар группой алано-хазарского происхождения, сувар — группой тюрко-огурского происхождения, эшкел-чигили — группой центральноазиатско-тюркского происхождения. В VII—VIII вв., по мнению ученого, население Среднего Поволжья состояло из булгарского салто-маяцкого компонента (сувары, берсула, баранджар) и сибирского компонента (ашкелы). Исследователь считает, что в правление Шилки отца Алмуша булгары объединили все эти племена под своей властью.
Выбор веры
С хазарами связывал судьбу булгар Ибн Хаукаль. Он отмечал, что ничего не осталось от булгар, буртасов и хазар, когда русы напали на хазар. Говорилось, что Булгар малый город с пристанью. Но почти сразу же говорилось о городах Хазарии. Он также говорил о внутренних булгарах на которых также напали русы. Из сведений других источников мы достоверно знаем, что Святослав на Волжскую Булгарию не ходил. Об этом молчит большинство арабских и персидских хронистов. Поход Святослава на волжских булгар и буртасов — это исторический фантом созданный Ибн Хаукалем. Буртасы упоминались еще в контексте событий XIII в. Рашид ад-Дином. Не знает об этом и Нестор. Первый поход на это государство состоялся лишь в 985 г. Нестор отмечал, что те «суть все в сапозех» и приказал искать дани с лапотников, то есть финских народов. Даже помощь огузов-торков в походе ничем не помогла.
Нужно отметить, что внутренние булгары указаны у Ибн Хаукаля как христиане и мусульмане. Дунайские болгары в большинстве случаев были известны арабам как бурджаны и к ним редко применяли термин булгар. В Х в. они однозначно были только христианами. Касательно же Черных Булгар, то у них как у других народов Хазарского каганата население могло исповедовать разные религии. Традиции христианства в регионе были достаточно развиты. В составе Готской митрополии находилась Оногурская епископия обслуживающая булгар. Также существовали Ретегская, Астилийская и Хотцирская епархия среди хазар.
Ислам же должен был приходить с арабскими, персидскими и хорезмийскими народами, проникавшими на Северный Кавказ через порты Каспийского моря. В Кембриджском документе упомянут загадочный народ BM, который воевал против хазар и алан. Определенно часть булгар оставалась на Северном Кавказе во время существования Хазарского каганата. Определенно, Черная Булгария должна была находиться на месте бывшей Великой Булгарии от Кубани до Дона. С упадком Хазарского каганата земли Черных Булгар должны были оказаться под властью огузов-турков, которые были союзниками Руси против хазар. Внутренними булгарами должны были быть только Черные булгары. Реплика Ибн Хаукаля требует исправления. Не с Русью, а с огузами они столкнулись. В мусульманских источниках информация о этой войне закамуфлировано в сведениях о нападениях тюрков на Хазарию. Живший в правление халифа ал-Мамуна правитель булгар (бургар у ан-Надима) просил объяснить детали исламского вероучения, и халиф написал ему письмо в более ста страниц. Отмечалось, что народы бургар, хазар, алан, бургаз не имеют письменности. Археологические находки в Восточной Европе демонстрируют ошибочность этих суждений, так как у булгар была зафиксирована тюркская руническая письменность. Араб просто не ставил ее наравнее с латынью, ивритом, арабским и греческим. Ал-Бируни упоминал о городах Савар и Булгар. Ал-Масуди отметил, что бургары и буртасы отомстили руссам за единоверцев. Отмечалось, что бургарский правитель принял ислам во время Муктаддира би-л-лаха. Сын правителя совершил путешествие в Багдад. Отмечалось, что в 943 г. правитель бургар был мусульманином. Самих булгар ал-Масуди причислял к сакалиба.
Два города
Тахир ал-Марвази писал, что в стране Булгар есть два города — Булгар и Сувар, между ними 2 дня пути. Города были укреплены против врагов и находились на берегах рек. Отмечено, что страна булгар находится в лесах и они воюют с буртасами. Булгария лежит между западом и севером по направлению к полюсу. Она находилась в 3 месяцах пути от Хорезма. В их лесах живут животные, меха которых были очень ценны. Булгары воевали против враждебных тюрок, которые окружали их со всех сторон. Термин тюрк для Тахира ал-Марвази был равнозначен термину скиф для античных и византийских хронистов, то есть житель местностей на север. Характерно, что, говоря о Гиппократе, он заменял слово «скиф» на тюрк. Ал-Мукаддаси отмечал, что на Итиле находятся города Булгар и Сувар. Дома в Булгаре из дерева и камыша. Жители Сувара же живут в шатрах, однако выращивают посевы и у них есть хлеба. Среди городов при Итиле ошибочно указаны Семендер и Беленджер.
Ибн Русте отмечал, что соседями булкар-ашкелов являются земли буртасов и маджгарийа (венгров). Булкары живут около буртас. Земля булгар лежит между землями саклабов и хазар. Они живут на реке Атил. Отмечалось, что буртасы ходят в набеги на булгар. Арабский географ знал правителя булгар по имени Алмуш. Отмечалось, что он принял ислам. Характеризуя страну булгар, им сказано, что она лежит в лесах и болотах. Отмечено, что булгары земледельцы и ведут торговлю с хазарами и Русью, что они являются всадниками в кольчунах с полным вооружением, которые ходят в набеги на буртасов и обращают их в рабов. Между ними и буртасами три дня пути. Страна булгар лежит в лесах, живут они в шатрах, торгуют с русами и хазарами мехами и являются земледельцами. Ибн Русте упоминал, что большинство из булгар мусульмане. К ним прибывают мусульманские суда. Булгары одеваются как мусульман и их погребения приводятся как у мусульман.
Ал-Бекри говорил, что правитель булгар это Алмир, и он исповедует ислам. Булгары локализованы между фурдасами и саклабами. Страна булкан находилась около страны фурдасов. Между ними и буртасами три дня пути. Их 5 тысяч домов. Они торгуют с русами и хазарами.
Гардизи упоминает о том, что булгары-ашкелы граничат с венграми. О булгарах сказано, что их страна находится между саклабами и хазарами. Их дома находятся на реке Атил, которая впадает в Хазарское море. Говорилось, что правитель булгар 'mlan исповедует ислам. Страна булгар недалеко от двух частей буртасов. Между ними и буртасами 3 дня пути. Булгар состоит из 5 тысяч домов. Страна булгар лежит в лесах и в шатрах. Они торгуют с русами и хазарами. Булгары торгуют мехами и являются земледельцами. Гардизи упоминал, что большинство из булгар мусульмане. К ним прибывают мусульманские суда. Булгары одеваются как мусульмане и их погребения проводятся как у мусульман.
Ал-Гарнати отмечал высокий уровень цивилизации у булгар и их торговлю мехами через Арису и Йуру. Отмечено, что кварталы булгар и сувар есть в Саксине. Через Саксин булгары вели торговлю за морем. Говорилось, что слово «булгар» означает ученый человек и что Йакуб б. Нуман написал историю булгар. Булгары и сувары упомянуты еще как жители Саксина. Отмечалось, что они воюют против всех неверных. Булгар упоминался как большой город.
Окончание следует
Справка
Ярослав Пилипчук окончил Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова в Киеве в 2006 году по специальности «История и право». В 2010 году в Институте востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины защитил диссертацию по специальности «Всемирная история. Монгольское завоевание Дешт-и-Кипчак в XIII веке».
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/86154-migracii-bulgarskih-plemen-i-voyny-volzhskih-bulgar
Это как понимать?
Кочевники живут в лесах и являются земледельцами???
Тут есть явное логическое противоречие.
Уж не о славянах ли идет здесь речь, которые по сведениям ибн Фадлана добровольно приняли Ислам в 922 году на Средней Волге?
Сам термин "русские " появился не ранее 17 века.
Ну а "русы" по всей видимости одно из скандинавских племен.
А "сакалибы" ибн Фадлана это славянские племена Центральной и Восточной Европы.
Но Книга ибн Фадлана из-за "славян", принявших добровольно Ислам в 922 году на Средней Волге, вызывает бурю отторжения современных и татарских, и русских националистов, а также и множества современных политиков в разных странах.
Спокойное обсуждение фактов, приведенных в Книге ибн Фадлана, в настоящее время практически невозможно.
Надеюсь, что молодые историки, антропологи, археологи, биологи и др. разберутся в этом интереснейшем вопросе без лишних эмоций.
Татарин
Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/86154-migracii-bulgarskih-plemen-i-voyny-volzhskih-bulgar
Все-таки было завоевание монголами земель тюрок?
А то некоторые "историки" дошли то того, что стали отрицать тот очевидный и общепринятый научный факт, что великий Чингизхан был монголом.
===================
«Джагфар Тарихы» («История Джагфара») — фальшивый исторический источник, введенный в оборот как свод булгарских летописей в 1990-е годы учителем истории, активным участником булгаристского клуба «Булгар-аль-Джадид» Ф. Г.-Х. Нурутдиновым.
Вся предыстория текста известна только с его слов. Существует только в виде списков, сделанных Нурутдиновым. О наличии оригинальных текстов исторических сведений нет.
Историки оценивают свод как современную подделку.
Имя изготовителя неизвестно.
Мнение профессора-тюрколога Юлая Шамильоглу:
«После краткого анализа основных проблем представленного текста, вне всякого сомнения, можно сказать, что данная работа является вымышленным документом XX века, „изобретением традиции“. Полное опровержение его потребует комментария, равного по размеру оригиналу. Но я не могу даже представить себе, что кто-либо из историков или тюркологов потратит на это своё время. Тем не менее я нашёл занятной параллель между более ранними „булгарскими“ источниками XVIII—XIX веков и этой работой XX столетия»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Джагфар_Тарихы
===================================
А вот интересно, а автор сам хоть иногда читает чего пишет?
+++++++++++++++++
Я всегда удивляюсь, когда говорят «Волжская Булгария» в связи с упоминанием десятки раз переписанной и пересказанной «летописи» о путешествии Ибн – Фадлана на реку Идель.
Разве в 922 году было название у великой реки - «Волга»?
Вот название книги Ковалевского А.П.: «Посольство багдадского халифа к царю Волжских Булгар в 921 – 922 годах», Харьков, 1956.
Нет, тогда она называлась Идель. Да и поныне татары ее так называют.
https://topwar.ru/92104-mificheskie-bulgary.html
"Это Книга Ахмада ибн Фадлана ибн ал-Аббаса ибн Рашида ибн Хаммада, клиента Мухаммада ибн Сулаймана, посла ал-Муктадира к царю славян...".
К царю СЛАВЯН.
В 922 году на Средней Волге добровольно приняли Ислам некоторые племена СЛАВЯН.
Это исторический факт, подтвержденный и археологическими открытиями.
Для истериков.
Про разделение религий вам расскажет любой педагог или жрец, их этому учили. Для особо упёртых, рекомендую сравнить Библию с Кораном, учтя что Библия была написана раньше.
+++++++
ПОЧЕМУ ГЛАВНЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ СОБОР ВЕНЫ БЫЛ УВЕНЧАН ОСМАНСКИМ ПОЛУМЕСЯЦЕМ.
Несмотря на все свои усилия, османы якобы так и не смогли покорить Вену. Ни в XVI веке, когда в 1529 году ее осадил султан Солиман (Сулейман Великолепный), ни в XVII веке, когда в 1683 году османы во второй раз появились под стенами города. Таким образом, сегодня нам рассказывают, будто Вена никогда не подчинялась и уж тем более не принадлежала османам.
НА ШПИЛЕ СОБОРА СВЯТОГО СТЕФАНА ВПЛОТЬ ДО 1685 ГОДА НАХОДИЛСЯ ОСМАНСКИЙ ПОЛУМЕСЯЦ С ВПИСАННОЙ В НЕГО ВОСЬМИКОНЕЧНОЙ ЗВЕЗДОЙ.
Более того, история его замены имперским орлом с крестом хорошо известна в Вене. Этому событию посвящена специальная экспозиция в Историческом музее города Вены.
Таким образом, на вершине главного христианского готического собора Вены до второй половины семнадцатого столетия красовался османский=атаманский полумесяц со звездой.
На других храмах Вены, и на других более низких шпилях того же собора св. Стефана, были, конечно, и обычные кресты,
Да и восьмиконечная звезда - также одна из форм креста. Такие изображения креста в виде восьмиконечной звезды можно увидеть во многих русских храмах.
Очень интересно, что на том же средневековом изображении осады города Вены османами=атаманами в 1529 году на ОСМАНСКИХ знаменах мы видим не только полумесяц со звездой, НО И ОБЫЧНЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ КРЕСТ,
Хазары сами являлись сарматским иранским племенем, как и искиты(скиф), барсилы , и прочие мелькие роды,
А также сувары - это главное племя
-- вся символика что находили археологи иранская, зароастрийская
Делаем вывод "болгары" это смешанное иранское (по большей части)
но вот во главе были каганы-ханы из элиты из потомков хунов - тюркитов
А единственное и как бы свое государство - назвали русским словом - "Волжская", а не татарским - "Идель"!!! )))
Но среди казанских татар-суасов - булгар - НЕТ родоплеменного деления тем более на вышеназванные ОРДЫНСКИЕ племена
А вот у ногаев казахов каракалпаков степных крымлы - до сих пор существует деление на БЫВШИЕ ОРДЫНСКИЕ ПЛЕМЕНА так как эти современные народы прямые потомки КОЧЕВЫХ ОРДЫНЦЕВ, ВЕРХУШКИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ
Казанские татары и мишари -- - к ордынцам --ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ И КУЛЬТУРЕ ОБРАЗУ ЖИЗНИ , АНТРОТИПУ --НЕ ИМЕЮТ НИ КАКОГО ОТНОШЕНИЯ
Баранджар-бараджар( на иранском языке ) - это параллельное название племени берсула (на арабском языке ). Также это племя также называется басилы или басилАСЫ (на армянском и греческих языках) , бараджАС , берзилы( на иранском яз ) ,дахсАС- на арабском и иранском языках).
В татарских преданиях есть сведения о народе Барадж или Бараджас , который жил в г.Биляр , но этот город является столицей племени Барсилов. То есть племя барадж - это берсилы-берсула .
В этого татарского предания известно , что народ барадж(берсил)имел своим тотемом ,символом , оберегом и военным знаком- дракона по имени Барадж.
Из предания известно ,что они (берсилы ) начали себя называть именем этого ДРАКОНА - бараджами или бараджарами.
Даха- это иранское название дракона
ДахсАСЫ - это аланы- драконы
Аж даха - главный дракон
Ибн Русте. «АЛАНЫ Кавказа делятся на четыре племени. Почет и власть принадлежит племени ДахсАС, а царь АЛАНОВ называется «багаир». Имя это принадлежит всякому, кто у них царем».
Символ Казани- барадж- дракон -получен от барсилов , которые основали город