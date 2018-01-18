С чего начинается Булгар: как потомки Кубрат хана на Волге государство строили

Волжская Булгария: волны миграции, влияние на окружающие народы и принятие ислама. Часть 2

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, посвященных ключевым периодам тюркской истории. Сегодня «Реальное время» публикует вторую часть заметок украинского историка о волжских булгарах. Первую часть см. здесь.

Хазары и булгары

Касательно берсула-барсил, то Кудама б. Джафар упоминал, что Хосров Ануширван сын Кавада соорудил Баб ул-абвав и оборонялся с помощью сиясджийцев. Отмечалось, что персы и хазары заключили мир в местности Баршалия. Ал-Масуди говорил о нападении на Семендер Сулеймана б. Рабиа в 642 г.оду. Это царство названо Джидан. Ал-Куфи, рассказывая историю Сулеймана б. Рабиа, говорил, что хазарский хакан уничтожил арабское войско. По сведениям Йакуби, Табари и Ибн ал-Асира в ходе кампании 722—723 гг. Джарах взял Баланджар и двинулся к Семендеру. Ал-Куфи отмечал, что арабы разбили хазар и взяли Баранджар. Джарах взял в плен жену, детей и слуг правителя Баланджара. Потом он возвратил их властителю Баланджара и тот оповестил о хазарских войсках, а с Вабандара взял контрибуцию. После этого он выдвинулся на Вабандар и Семендер. В 723—724 гг. арабы вышли в тыл арабам за Семендером. В 729—730 гг. Ибн ал-Асир сообщал, что Джаррах вторгся со стороны Тбилиси и достиг ал-Байду. В 731—733 гг. продолжалась арабо-хазарская война. Воспользовавшись отъездом Масламы в 733 г., хазары вернули себе земли на север от Дербента. Тогда по данным ал-Куфи арабские войска возглавил Мерван Кру. Он взял Баланджар и местности на север от него. В 737 г. Мерван взял Семендер. Войны с арабами были трудными и в VIII в. достаточно часто хазары терпели неудачи. Больше всего от арабских походов страдали центр Хазарского каганата Семендер и владение Баланджар. Информация о том, что Марван вошел в земли сакалибов нужно воспринимать критично. Нужно отметить, что вследствие арабских вторжений хазары перенесли столицу из Семендера в Итиль на Волге.

В VII в. после распада Западного Тюркского каганата владения хазар обособились в отдельное государство. Каган Йосиф, упоминая о событиях тех дней, говорил, что хазары были малочисленнее, чем внттры (булгары), но одержали над ними победу и отогнали к реке Руна (Дунай). Феофан Исповедник и Никифор рассказывали, что у правителя Великой Булгарии Кубрата было пятеро сыновей. После смерти отца они разделили государство. Были покорены и признали власть хазар Батбаян и Котраг. В географическом трактате Константина Багрянородного сказано, что есть Черная Булгария и она может воевать против хазар. Она определено находилась в зависимости от хазар, но вероятно пользовалась автономией. И. Измайлов считал баранджар группой алано-хазарского происхождения, сувар — группой тюрко-огурского происхождения, эшкел-чигили — группой центральноазиатско-тюркского происхождения. В VII—VIII вв., по мнению ученого, население Среднего Поволжья состояло из булгарского салто-маяцкого компонента (сувары, берсула, баранджар) и сибирского компонента (ашкелы). Исследователь считает, что в правление Шилки отца Алмуша булгары объединили все эти племена под своей властью.

Государство Булгар и сопредельные государства, 1025. Thomas A. Lessman (wikipedia.org)



Выбор веры

С хазарами связывал судьбу булгар Ибн Хаукаль. Он отмечал, что ничего не осталось от булгар, буртасов и хазар, когда русы напали на хазар. Говорилось, что Булгар малый город с пристанью. Но почти сразу же говорилось о городах Хазарии. Он также говорил о внутренних булгарах на которых также напали русы. Из сведений других источников мы достоверно знаем, что Святослав на Волжскую Булгарию не ходил. Об этом молчит большинство арабских и персидских хронистов. Поход Святослава на волжских булгар и буртасов — это исторический фантом созданный Ибн Хаукалем. Буртасы упоминались еще в контексте событий XIII в. Рашид ад-Дином. Не знает об этом и Нестор. Первый поход на это государство состоялся лишь в 985 г. Нестор отмечал, что те «суть все в сапозех» и приказал искать дани с лапотников, то есть финских народов. Даже помощь огузов-торков в походе ничем не помогла.

Нужно отметить, что внутренние булгары указаны у Ибн Хаукаля как христиане и мусульмане. Дунайские болгары в большинстве случаев были известны арабам как бурджаны и к ним редко применяли термин булгар. В Х в. они однозначно были только христианами. Касательно же Черных Булгар, то у них как у других народов Хазарского каганата население могло исповедовать разные религии. Традиции христианства в регионе были достаточно развиты. В составе Готской митрополии находилась Оногурская епископия обслуживающая булгар. Также существовали Ретегская, Астилийская и Хотцирская епархия среди хазар.

Ислам же должен был приходить с арабскими, персидскими и хорезмийскими народами, проникавшими на Северный Кавказ через порты Каспийского моря. В Кембриджском документе упомянут загадочный народ BM, который воевал против хазар и алан. Определенно часть булгар оставалась на Северном Кавказе во время существования Хазарского каганата. Определенно, Черная Булгария должна была находиться на месте бывшей Великой Булгарии от Кубани до Дона. С упадком Хазарского каганата земли Черных Булгар должны были оказаться под властью огузов-турков, которые были союзниками Руси против хазар. Внутренними булгарами должны были быть только Черные булгары. Реплика Ибн Хаукаля требует исправления. Не с Русью, а с огузами они столкнулись. В мусульманских источниках информация о этой войне закамуфлировано в сведениях о нападениях тюрков на Хазарию. Живший в правление халифа ал-Мамуна правитель булгар (бургар у ан-Надима) просил объяснить детали исламского вероучения, и халиф написал ему письмо в более ста страниц. Отмечалось, что народы бургар, хазар, алан, бургаз не имеют письменности. Археологические находки в Восточной Европе демонстрируют ошибочность этих суждений, так как у булгар была зафиксирована тюркская руническая письменность. Араб просто не ставил ее наравнее с латынью, ивритом, арабским и греческим. Ал-Бируни упоминал о городах Савар и Булгар. Ал-Масуди отметил, что бургары и буртасы отомстили руссам за единоверцев. Отмечалось, что бургарский правитель принял ислам во время Муктаддира би-л-лаха. Сын правителя совершил путешествие в Багдад. Отмечалось, что в 943 г. правитель бургар был мусульманином. Самих булгар ал-Масуди причислял к сакалиба.

Болгарское городище. Фото wikipedia.org



Два города

Тахир ал-Марвази писал, что в стране Булгар есть два города — Булгар и Сувар, между ними 2 дня пути. Города были укреплены против врагов и находились на берегах рек. Отмечено, что страна булгар находится в лесах и они воюют с буртасами. Булгария лежит между западом и севером по направлению к полюсу. Она находилась в 3 месяцах пути от Хорезма. В их лесах живут животные, меха которых были очень ценны. Булгары воевали против враждебных тюрок, которые окружали их со всех сторон. Термин тюрк для Тахира ал-Марвази был равнозначен термину скиф для античных и византийских хронистов, то есть житель местностей на север. Характерно, что, говоря о Гиппократе, он заменял слово «скиф» на тюрк. Ал-Мукаддаси отмечал, что на Итиле находятся города Булгар и Сувар. Дома в Булгаре из дерева и камыша. Жители Сувара же живут в шатрах, однако выращивают посевы и у них есть хлеба. Среди городов при Итиле ошибочно указаны Семендер и Беленджер.

Ибн Русте отмечал, что соседями булкар-ашкелов являются земли буртасов и маджгарийа (венгров). Булкары живут около буртас. Земля булгар лежит между землями саклабов и хазар. Они живут на реке Атил. Отмечалось, что буртасы ходят в набеги на булгар. Арабский географ знал правителя булгар по имени Алмуш. Отмечалось, что он принял ислам. Характеризуя страну булгар, им сказано, что она лежит в лесах и болотах. Отмечено, что булгары земледельцы и ведут торговлю с хазарами и Русью, что они являются всадниками в кольчунах с полным вооружением, которые ходят в набеги на буртасов и обращают их в рабов. Между ними и буртасами три дня пути. Страна булгар лежит в лесах, живут они в шатрах, торгуют с русами и хазарами мехами и являются земледельцами. Ибн Русте упоминал, что большинство из булгар мусульмане. К ним прибывают мусульманские суда. Булгары одеваются как мусульман и их погребения приводятся как у мусульман.

Ал-Бекри говорил, что правитель булгар это Алмир, и он исповедует ислам. Булгары локализованы между фурдасами и саклабами. Страна булкан находилась около страны фурдасов. Между ними и буртасами три дня пути. Их 5 тысяч домов. Они торгуют с русами и хазарами.

Гардизи упоминает о том, что булгары-ашкелы граничат с венграми. О булгарах сказано, что их страна находится между саклабами и хазарами. Их дома находятся на реке Атил, которая впадает в Хазарское море. Говорилось, что правитель булгар 'mlan исповедует ислам. Страна булгар недалеко от двух частей буртасов. Между ними и буртасами 3 дня пути. Булгар состоит из 5 тысяч домов. Страна булгар лежит в лесах и в шатрах. Они торгуют с русами и хазарами. Булгары торгуют мехами и являются земледельцами. Гардизи упоминал, что большинство из булгар мусульмане. К ним прибывают мусульманские суда. Булгары одеваются как мусульмане и их погребения проводятся как у мусульман.

Ал-Гарнати отмечал высокий уровень цивилизации у булгар и их торговлю мехами через Арису и Йуру. Отмечено, что кварталы булгар и сувар есть в Саксине. Через Саксин булгары вели торговлю за морем. Говорилось, что слово «булгар» означает ученый человек и что Йакуб б. Нуман написал историю булгар. Булгары и сувары упомянуты еще как жители Саксина. Отмечалось, что они воюют против всех неверных. Булгар упоминался как большой город.

Окончание следует





​Ярослав Пилипчук