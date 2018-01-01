Культурный дневник: выставка из Третьяковки, опера Маноцкова и Свияжск в списке ЮНЕСКО

Минувший год был богат на события премьеры, фестивали, гастроли, вернисажи. Три академических театра Татарстана работали при аншлагах, полные залы были и на концертах ГСО РТ. Татарстанское кино успешно было представлено на кинофестивалях, «Живой город» показал ряд интереснейших проектов. «Реальное время» выбрало десять событий, которые мы посчитали наиболее важными.