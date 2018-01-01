Культурный дневник: выставка из Третьяковки, опера Маноцкова и Свияжск в списке ЮНЕСКО
Топ десяти событий в сфере культуры
Минувший год был богат на события премьеры, фестивали, гастроли, вернисажи. Три академических театра Татарстана работали при аншлагах, полные залы были и на концертах ГСО РТ. Татарстанское кино успешно было представлено на кинофестивалях, «Живой город» показал ряд интереснейших проектов. «Реальное время» выбрало десять событий, которые мы посчитали наиболее важными.
- Свияжск получил международное признание
После долгих и мучительных процедур согласования, после колоссальной работы татарстанских экспертов, комплекс Успенского мужского монастыря на Свияжске и сам Успенский собор в обители с уникальнейшими фресками XVI века попал в список ЮНЕСКО. Событие это наиважнейшее, этот статус поможет в дальнейшем монастырскому комплексу и с особо квалифицированными реставраторами, и привлечет к нему большие, чем прежде, потоки туристов.
- «Царевна-лебедь» прилетела
Грандиозный совместный проект Третьяковской галереи и ГМИИ РТ несколько месяцев работал в залах центра «Эрмитаж-Казань». Он объединил работы художников начала прошлого века из собраний этих двух музеев. Гончарова, Ларионов, Пиросмани, Бакст — вот далеко не полный перечень. Но самое главное, что в столицу Татарстана была привезена работа Михаила Врубеля «Царевна-лебедь», она и стала символом выставки. Сама экспозиция была представлена в новом формате, над ее воплощением работали архитекторы и дизайнеры, создавшие неординарную атмосферу в залах, которая помогла по-новому раскрыть картины.
Фото Максима Платонова
- Опера у стен монастыря
Один из самых удивительных композиторов современной России Александр Маноцков написал оперу на свияжские сюжеты и назвал ее «Сны Иакова или Страшно место». Либретто принадлежит так же Маноцкову. Опера была поставлена на Свияжске, а декорацией служили монастырские стены. «Сны Иакова или Страшно место» создавались специально для Свияжска, в планах Александра Маноцкова написать еще несколько опер для острова-града. Он называет Свияжск «Мой Байройт». Партии в опере исполнили молодые татарстанские певцы. За проект мы должны благодарить фонд «Живой город».
- Все симфонии Шостаковича
ГСО РТ презентовал грандиозный труд — совместно с фирмой «Мелодия» оркестр под управлением Александра Сладковского записал все симфонии и инструментальные концерты Дмитрия Шостаковича. Запись велась жарким летом 2016-го, но презентация дисков состоялась осенью 2017 года. Причем, прошла она не только в Казани, но и в Москве, в Большом зале Московской консерватории. До сей поры подобных записей в истории ГСО РТ еще не было.
- Картины Геннадия Архиреева остались на родине
Картины уникального художника Геннадия Архиреева, которые имели шанс разойтись по разным коллекциям, удалось объединить в одном месте— на Свияжске открылся музей художника. В его экспозиции представлено около шестидесяти работ — часть куплена Свияжским музеем-заповедником, часть передана вдовой автора для временного экспонирования. Создала этот необычайно атмосферный музей дизайн-студия «Айбат», которой руководит Сергей Насекин. Свияжск был выбран местом для музея неслучайно — здесь в детском доме прошли первые годы жизни художника, его мать была репрессирована и отбывала наказание на Свияжске. Кроме картин, в музее выставлены личные вещи Архиреева.
Фото Олега Тихонова
- Флер «Серебряного века»
В ГМИИ РТ прошла совместная с Русским музеем выставка, посвященная творчеству художников Серебряного века. Масштабный проект был создан в рамках сотрудничества двух музеев. Но это не все новости. Стало известно, что Русский музей открывает свой филиал в Казани, под это выделен особняк на улице Баумана возле Никольской церкви. Как только в здании завершится реконструкция, начнется работа над строительством музейного пространства.
- Роман Аяза Гилязова получил сценическое воплощение
Культовый роман татарского классика Аяза Гилязова «Взлетел петух на плетень» вновь на пике интереса, этому способствовала премьера одноименного спектакля на сцене Камаловского театра. Поставил спектакль Фарид Бикчантаев, он же стал автором инсценировки. Уникальность спектакля в новом взгляде, добром и ироничном, на советский быт и в способе существования актеров на сцене.
- «Семейные хлопоты» прорвались
Впервые в истории татарстанского кино наш фильм вышел в российский прокат. Это лента Алексея Барыкина «Семейные хлопоты», которая была показана в ряде московских кинотеатров. Фильм рассказывает о жизни молодой межнациональной семьи. Сюжет так понравился столичным кинематографистам, что они купили права на ремейк.
- «Узгереш жиле» навсегда
Фестиваль татарской песни «Узгереш жиле» с этого года становится ежегодным и, похоже, обретает статус международного, в этом году среди его участников впервые появилась иностранка. Делает его та же команда под руководством генерального продюсера Рауфаля Мухаметзянова. «Узгереш жиле», который переводится как «Ветер перемен», привнес на татарскую эстраду дух конкуренции и уже обогатил репертуар солистов несколькими десятками настоящих хитов.
Фото prav.tatar.ru
- «Пиковая дама» снова с нами
Обладатель «Золотой маски» режиссер из Санкт-Петербурга Юрий Александров поставил на сцене ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля «Пиковую даму» Петра Чайковского. Бережно относясь к партитуре оперы, режиссер тем не менее предложил современное почтение. Мир Лизы, Германа, Графини предстает перед нами, как в осколках разбитого зеркала. Картина сменяет картину без малейшего временного зазора, как в кино. «Пиковая дама» на сцене казанской оперы сейчас — один из лучших спектаклей репертуара.
комментарии
Многим регионам РФ такая и не снилась...
Спасибо деятелям культуры и руководителям РТ, которые не жалеют средств и сил на поддержание культуры.