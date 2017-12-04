«Узгереш жиле — 2017»: тридцать три новых хита

В Казани завершился фестиваль татарской песни

Вчера на сцене Татарского академического театра опер и балета им. М. Джалиля завершился фестиваль татарской песни «Узгереш жиле», название переводится как «Ветер перемен», и свежий ветер действительно ворвался на татарскую эстраду. Подробности в материале «Реального времени».



Под патронатом президента

…И когда отзвучали последние фразы ставшей уже давно культовой песни Александра Ключарева «Родина моя — Татарстан» и на авансцену вынесли огромную корзину цветов от президента республики, Рустам Минниханов в своей ложе встал вместе с переполненным до отказа залом и, азартно аплодируя, поднял два больших пальца вверх. Знак, как можно было понять, означал «Вы молодцы!». Так завершился концерт второго сезона «Узгереш жиле».

Некоторое время назад, озаботившись удручающим качеством татарской эстрады, президент инициировал проект, который был призван изменить ситуацию в музыкальном мире. Так родился фестиваль татарской песни «Узгереш жиле», генеральным продюсером которого стал директор ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля, один из лучших российских топ-менеджеров в области музыки Рауфаль Мухаметзянов.

Рустам Минниханов сам патронирует этот проект, что говорит о важности фестиваля. Цель его — вывести татарскую эстраду на новый уровень, в идеале — интегрировать ее в мировое музыкальное пространство. Естественно, что подобные фестивали пробуждают интерес к культуре народа, к истории этой культуры, к его языку.

Рустам Минниханов сам патронирует этот проект, что говорит о важности фестиваля



Огромный музыкальный пласт, забытый или исковерканный, словно заново рождается и начинает жить. Так произошло и с 33 песнями, прозвучавшими в этом сезоне «Узгереш жиле» в новых аранжировках. Попав в репертуар молодых певцов, они, естественно, будут востребованы и исполнителями, и публикой.

Что касается команды молодых исполнителей, которые участвовали и в первом, и во втором сезонах «Узгереш жиле», то, пройдя суровую школу работы с коучами, режиссером, балетмейстером и стилистами, они просто уже не смогут работать, как прежде. Высокая качественная планка взята, полученный бесценный опыт теперь будет применяться на эстраде.

«О сколько нам открытий чудных…»

Если в первом сезоне «Узгереш жиле» два концерта прошли в Казани, а один был дан в Москве, в этом году в столице Татарстана прошли все три концертные программы. Режиссировал их, как и прежде, оперный режиссер, обладатель «Золотой маски» Юрий Александров, прежними остались и музыкальный руководитель, и сценограф — Вадим Эйленкриг и Виктор Герасименко.

Последний придумал для второго сезона пафосно-торжественную лестницу в центре сцены, на которой разместился оркестр оперного театра и коллектив Эйленкрига. По бокам лестницы расходились светящиеся полосы, которые словно обнимали зал. В начале и в конце программы полосы становились цвета татарстанского флага, как бы подчеркивая важность момента. На задник проецировалась меняющаяся в зависимости от содержания песни лаконичная видеопроекция.

Виктор Герасименко придумал для второго сезона пафосно-торжественную лестницу в центре сцены, на которой разместился оркестр оперного театра и коллектив Эйленкрига

Программа «Узгереш жиле», состоящая из двух отделений, — это череда открытий. Знакомых композиторов, поэтов, исполнителей, которые неожиданно заиграли новыми красками. Аранжировки, хотя в некоторых случаях и сделаны весьма радикально, словно возвращают нас к золотому веку татарстанской эстрады — оркестра Олега Лундстрема, усмановского «Орфея», молодых Ильгама Шакирова и Альфии Авзаловой.

Времени, когда слова «фонограмма» даже не было в обиходе применительно к пению. Надо ли говорить, что в «Узгереш жиле» ни в одном из номеров нет и намека на фонограмму, и мы буквально купаемся в сильных, красивых звуках голосов Алины Шарипжановой, Эльзы и Артура Исламовых, Ильнара Миранова, Ильвины, Румии Ниязовой и их коллег.

Александр Ключарев, Рустем Яхин, Сара Садыкова, Вадим Усманов, композиторы более молодого поколения — Резеда Ахиярова, Эльмир Низамов, большой блок народных песен — вот основа концертной программы, в которой было много неожиданностей. Например, выступление трио Jukebox, коллектива, который начинал в Казани, а затем переместился в Первопрестольную. Трио так зажигательно, так неожиданно исполнило две татарских народных песни в смелой аранжировке, что зал неистовствовал.

Еще одна неожиданность — очень точное интонационно, душевное исполнение татарской народной песни «Вдоль реки» певицей из Москвы, участницей проекта «Голос» Ксенией Коробковой. Ксения была одним из коучей в «Узгереш жиле» и так прониклась красотой татарского языка, душевностью мелодии татарской песни, что решила выйти на сцену сама.

Одна из участниц проекта этого года приехала из Италии, это красавица-мулатка Люси, которая решилась выступить с культовой «Апипой» и, начав ее петь в традиционной манере, была остановлена Вадимом Эйленкригом. Тогда Люси исполнила «Апипу» так, как могли бы ее спеть в Италии, — страстно, зажигательно, завораживая зал темпераментом.

Каждый номер программы был поставлен Юрием Александровым в соответствии с законами жанра, лирическая стихия сменялась озорной, острой, зажигательной



Разумеется, стоит отметить в самого Вадима Эйленкрига, который в прошлом году растрогал зал исполнением «Адриатического моря», а в этом сезоне изящно импровизировал, исполняя народную песню «Ты играла на сазе». Прибавим к звукам потрясающей трубы Эйленкрига еще и двух баянистов-виртуозов Айдара Салахова и Рината Валиева, стильный балет под руководством Сергея Мандрика.

Каждый номер программы был поставлен Юрием Александровым в соответствии с законами жанра, лирическая стихия сменялась озорной, острой, зажигательной. Татарская песня может быть разной — тонкой, глубокой, грустной, задушевной, тогда мы слышим в оркестре курай и кубыз.

Но она может быть и веселой, с переливами гармони, с джазовой импровизацией, когда улавливаешь в знакомой мелодии множество новых оттенков. И это жанровое разнообразие, отточенное новым прочтением, выполненным с безупречным вкусом, пришло сейчас на татарскую эстраду.

А что же зрители? Они от души аплодировали, хлопали в такт песен, кричали «браво». Три вечера в зале оперного театра был аншлаг. «Узгереш жиле», его отчасти можно назвать еще и просветительским проектом, упорно выметает с нашей эстрады вторичность и дурновкусие, и делает это смело.