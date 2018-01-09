Суздальская битва: пленение Василия II и выкуп за Касимовское ханство
Татары и москвичи в XV веке: Суздальская битва и Касимовское ханство
Казанский историк, колумнист «Реального времени» Булат Рахимзянов продолжает рассказывать про московско-татарские отношения первой половины XV века. В сегодняшней колонке исследователь показывает, как развивались события после гибели султана Мустафы и к каким видимым результатам это привело?
Суздальская битва 1445 года. «Мамотяковщина»
Осенью 1444 года, возможно, в сентябре, состоялся поход татар против мордвы, похожий на ответное действие за ее участие в сражениях с Мустафой зимой 1443—1444 годов. Также татары «приходиша на … Рязанскиа украины», где и произошла расправа над Мустафой. Зимой 1444—1445 годов Улуг-Мухаммед «приходил ратью к Мурому». Вероятно, это действовало войско хана Улуг-Мухаммеда, находившееся зимой 144-1445 годов недалеко от Рязанского княжества — в районе Нижнего Новгорода.
В дальнейшем мы встречаем Улуг-Мухаммеда и его людей в юго-восточных границах Московского великого княжества летом 1445 года. Отсюда Улуг-Мухаммед пригласил к себе в орду черкасов (адыгов) для участия в военной кампании, возможно, против бека Али (Али Бека), контролировавшего тогда Казань (эта кампания пройдет позже этим летом). Некоторое количество казаков откликнулось на призыв и присоединилось к хану в юго-восточном приграничном районе Московского княжества. Затем черкасы совершили набег и на русский город Лух — набег, который, согласно русским летописцам, не был санкционирован Улуг-Мухаммедом: «Тое же весны царь Махмет и сын его Мамутяк послали в Черкасы по люди, и прииде к ним две тысячи казаков и, шедше, взяша Лух без слова царева (выделено автором, — прим. ред.), и приведоша полону много и богатьства».
Успех черкесов придал уверенность Улуг-Мухаммеду: «Видев же царь множество корысти, и посла детеи своих, Мамутяка да Ягупа, в отчины князя великого воевати». Возможно, что целью вторжения была сама Москва — для возобновления вассальных связей Василий II — Улуг-Мухаммед и продолжения выплаты дани. Архангелогородский летописец отмечает, что Махмуд и Якуб пришли из Казани. В Москве своевременно узнали о движении татар. По приказу великого князя полки русских князей стали стягиваться к Суздалю.
Василий II вместе с князьями Иваном Андреевичем Верейским, Василием Ярославичем и другими воеводами 6 июля 1445 года вышли к реке Калинке и остановились у Спасо-Евфимиева монастыря, в непосредственной близости от Суздаля. Ожидалось прибытие подкрепления. В тот же день поступило ложное известие о приближении неприятеля. Когда ситуация прояснилась, был дан отбой. Как отмечают многие летописи, вечером этого дня у великого князя была продолжительная пирушка: великий князь «ужинал у себя со всею братьею и з бояры, и пиша долго нощи (выделено автором, — прим. ред.)».
По всей видимости, физическое состояние войска и великого князя на следующий день, 7 июля, оставляло желать лучшего. Вскоре пришло известие, что татары переходят бродами реку Нерль. Василий II разослал всем воеводам приказ о выступлении и сам пошел навстречу татарам. Сил для боя у Василия II было явно недостаточно. Не успел подойти татарский султан Бердедат б. Худайдат, находившийся в Юрьеве, некоторые русские князья. Дмитрий Шемяка не откликнулся на 14 обращений великого князя, не прислав своих войск.
Начало сражения складывалось для московских войск благоприятно, они выдержали атаку татарской конницы. Не добившись успеха, ордынцы применили традиционный для степняков прием — имитацию бегства. Это оказалось роковым для русских полков. Они попали в ловушку, замечает А.Г. Бахтин. Сражение под Суздалем свелось к сражениям отдельных полков. Татары всеми силами обрушились на расстроенные отряды русских. Собрать свои рассеянные отряды и организовать отпор атаке татар великому князю не удалось. В битве с сыновьями Улуг-Мухаммеда русское войско было полностью разгромлено, а сам Василий II, князь Михаил Андреевич Верейский и множество других князей, бояр и детей боярских попало в татарский плен. Как отмечают летописи, великого князя «руками яша». Все они были отвезены в Нижний Новгород к Улуг-Мухаммеду. Это был первый случай в истории Руси-России, когда верховный правитель оказался в плену.
Сам Василий II, по данным летописцев, сражался мужественно, скакал во главе преследующего татар передового отряда и получил многочисленные ранения, отмечает А.Г. Бахтин. Однако именно данная тактика и являлась ущербной, так как при таком подходе главный стратег рисковал личной безопасностью, а соответственно и всем командованием. Данной практики в татарской тактике военных сражений никогда не присутствовало. Полководец всегда руководил военными действиями на отдалении от поля битвы, не вступая в бой лично. В результате управление войсками осуществлялось оперативно.
Успех татар был впечатляющим и получил известность далеко за пределами Руси. О поражении Василия II и его пленении знали в Литве и Польше. Катастрофа русских войск под Суздалем, известная как «Мамотяковщина», еще долгие годы (1470—1490-е) вспоминалась на Руси. Помнили о ней и татары. Даже в 1538 году крымский хан Сахиб-Гирей I б. Менгли-Гирей писал малолетнему Ивану IV, угрожая ему походом на Москву:
«С великим царем с Магмедом (хан Улуг-Мухаммед б. Ичкеле-Хасан, — прим. авт.) с упокоиником, з дедом нашим из Суздаля прадед твои Василеи бился с ним да и в руки ему попал жив. И в те времяна мочно было нашему деду твоего прадеда убить, а Московское государство с сею землею взяти, ино такова ему сила была и мочь. А он его простил, и горсти крови пощадел, и все то презрел и Москву ему опять отдал».
Неудивительно, что такое неординарное событие привело и к столь же неординарным последствиям.
Касимовское ханство
В начале октября Василий был отпущен в Москву с большим татарским эскортом после обещания выплатить хану большой выкуп. Как результат этого выкупа было образовано Касимовское ханство.
Казалось бы, источники вполне недвусмысленны: с 1446 года и далее Касим и Якуб остаются верными союзниками Василия, всегда участвуя в кампаниях на его стороне, причем как против русских, так и татар. Два брата покинули Московское княжество в феврале этого года, вместе с другими сторонниками Василия, когда великий князь оказался в плену у своих русских же противников. На тот момент они решили двинуться в южном направлении, в сторону черкасского анклава казаков, видимо, чтобы обдумать свои дальнейшие шаги. К концу года, по-видимому, до них дошли слухи, что Василий вновь на свободе и предпринимает шаги по возвращению великокняжеского престола. Помня о своем прошлом альянсе с великим князем, а также, по-видимому, по причине отсутствия перспектив каких-либо других многообещающих кампаний, Касим и Якуб вместе со своими военными отрядами отправились на территорию Московского княжества в поисках своего старого союзника и данника Улуг-Мухаммеда, Василия II.
По пути они встретили другую группу сторонников великого князя во главе с князем Василием Ярославичем, базировавшемся в Литве, которые, приняв татар за врагов, начали стрелять в них из луков. Во время недолгого затишья, говорят нам летописи, татары постарались выяснить, кем являются их противники:
«По сем же Татарове начаша Руси кликати: «Вы кто есте?» Они же отвешаша: «Москвичи. А идем с князем Васильем Ярославичем искати своего государя великого князя Васильа Васильевича, сказывают уже его выпущена. А вы кто есте?» Татарове же рекоша: «А мы пришли из Черкас с двема царевичема Махметевыми детми, с Касымом да с Ягупом; слышели бо про великого князя, что братиа над ним израду учинили, и они пошли искати великого князя за преднее его добро, и за его хлеб, много бо добра его до нас было». И тако сшедшеся и укрепившеся меж себя, поидоша вкупе, ищущи великого князя, како бы помочи ему».
В Ярославле объединенные русско-татарские силы нагнали Василия, и с этого момента чаша весов в гражданской войне решительно качнулась в сторону Василия II. К февралю 1447 года Василий возвратил себе Москву, и к следующему лету его враги уже просили о мире. Условия мира содержали много уступок Василию. Один из пунктов специально касается татар, которые упомянуты рядом с самим великим князем и двумя другими московскими князьями:
«А в сем нам перемирие на князя великого Василья Васильевича, и на князя Михаила Андреевича, и на князя Василья Ярославича, и на царевичев и на князей на ордынских, и на их татар не ити, и не изгонити их, не пастися им от нас никоторого лиха».
Когда весной 1449 года противник Василия Дмитрий Шемяка нарушил договор и двинулся к Коломне, «царевичи со всей их силою» вновь присоединились к великому князю для того, чтобы вновь отбить атаку конкурента на их союзника. Чуть позже, в этом же году, люди хана Сеид-Ахмеда («скорые Татарове Седиохматовы») произвели набег на московские территории в бассейне реки Пахры. Когда Касим, базировавшийся на тот момент в Звенигороде, прослышал про это, он выдвинулся против людей хана. Вскоре после этого, в январе 1450 года, два султана вновь появляются на политической сцене в рядах сторонников Василия, выступая против Шемяки. Осенью этого же года планировался еще один рейд из Степи на московские территории — «Малыи Бердеи улан и иные с ним князи с многими Татары». Василий, который находился в это время в Коломне (очевидно, с Касимом), вновь выслал против татар царевича Касима с его татарами, вместе с местным отрядом под командованием Константина Беззубцова.
Вероятно, изначально хан Улуг-Мухаммед не собирался надолго обосновываться в московских пределах: он предполагал использовать бывшие имперские территории только для того, чтобы набраться сил и продолжить борьбу за Сарай. Однако судьба рассудила его планы иначе. Успешно использовав благоприятно сложившуюся для него политическую конъюнктуру, хан образовал прямо на территории Руси административную единицу, на которую имел немалое влияние.
Итак, распад Улуса Джучи выразился в числе прочего и в появлении на территории формирующегося Русского государства особого татарского владения: субъективным результатом гражданской войны второй четверти XV века на территории Московского великого княжества оказалось образование в 1445 году на смежных землях Рязанского и Московского княжеств Касимовского ханства, созданного на невыгодных для Москвы условиях. Его образование не было добровольной мерой со стороны Московского княжества: Касимовское ханство возникло в силу условий выкупа, который был обещан московским великим князем Василием II хану Улуг-Мухаммеду в 1445 году после поражения русских войск под Суздалем.
Татары и Москва в эпоху поздней Золотой Орды
Анализ событий первой половины XV века позволяет сделать вывод о том, что вплоть до середины XV века у правителей Северо-Востока Руси попросту не хватало военной мощи, чтобы постоянно системно противостоять татарам. Они прекрасно понимали, что отдельные эпизоды неповиновения с их стороны повлекут за собой ответные акты, и что в целом они проигрывают в военном отношении представителям Орды и кочевому миру Степи. Это не означало, что актов неповиновения с их стороны не было вообще — пример Мустафы (про него мы рассказывали ранее), который пал жертвой политических метаний Василия II, очень хорошо подтверждает это.
Однако факты открытого и жесткого противостояния татарам не встречаются нам более на протяжении всего XV века. Смерть султана Мустафы — единственный зафиксированный в источниках не только за XV, но и за XVI века случай, когда представитель династии Чингис-хана был намеренно умерщвлен на территории Северо-Восточной Руси силами Москвы. Битва на реке Листань показывает, что при наличии других политических реалий, нежели реалии XV—XVI веков, московские правители могли бы жестко воспротивиться притоку Джучидов на свою территорию.
Однако данный вариант развития событий был московскими правителями отклонен. В ситуации XV—XVI веков они попросту не имели возможностей противиться притоку сарайской эмиграции. Великие князья при всем желании не могли освободиться от вовлеченности в перипетии степной политики. Напротив, в течение всего XV века московским правителям приходилось принимать постоянный поток Джучидов-беглецов из нестабильного мира Степи, причем вместе с их конницами и окружением.
Справка
Булат Раимович Рахимзянов — историк, старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, кандидат исторических наук. Колумнист «Реального времени».
- Окончил исторический факультет (1998) и аспирантуру (2001) Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина.
- Автор около 60 научных публикаций, в том числе двух монографий.
- Проводил научное исследование в Гарвардском университете (США) в 2006—2007 академическом году.
- Участник многих научных и образовательных мероприятий, в их числе — международные научные конференции, школы, докторские семинары. Выступал с докладами в Гарвардском университете, Санкт-Петербургском государственном университете, Высшей школе социальных наук (EHESS, Париж), университете Иоганна Гуттенберга в Майнце, Высшей школе экономики (Москва).
- Автор монографии «Москва и татарский мир: сотрудничество и противостояние в эпоху перемен, XV—XVI вв.» (издательство «Евразия», Санкт-Петербург).
- Область научных интересов: средневековая история России (в особенности восточная политика Московского государства), имперская история России (в особенности национальные и религиозные аспекты), этническая история российских татар, татарская идентичность, история и память.
комментарии
"«В ту же зиму царь Улу-Махмет приходил с войском к Мурому из Старого Нижнего Новгорода»". Фото runivers.ru (Миниатюра Лицевого летописного свода)
Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/85478-suzdalskaya-bitva-i-kasimovskoe-hanstvo
Дословный перевод окончания текста:
"...к Мурому из Нова города из Старого из Нижнего".
Было известно несколько "новых городов" - в том числе например Великий Новгород и Нижний Новгород.
Летописец Лицевого летописного свода пишет о Старом Нижнем Новгороде - следовательно ему известен Новый Нижний Новгород.
Этим Новым Нижним Новгородом является Нижний Новгород на реке Свияге - Свияжский Нижний Новгород, при основании в 1551 г. получивший название Ивангород на реке Свияге, в дальнейшем Свияжск.
Уточнение летописца о каком именно "Нижнем Новгороде" идёт речь, свидетельствует о том, что в момент написания текста Лицевого летописного свода (по разным гипотезам 1550 - 1570-е гг.) Свияжский Нижний Новгород был значительным городом и составлял конкуренцию Казани.
Читайте Писцовые книги Казани и Свияжска 1560-х годов Борисова и Кикина - они давно опубликованы и даже переизданы.
Неплохо прочитать и сам Лицевой летописный свод - изданы факсимильное и репринтное издания.
В Истории князя Курбского Свияжску отведены многие страницы.
Эти исторические источники свидетельствуют о том, что Свияжск в 1550 - 1560-х годах был крупным административным, торговым, ремесленным и культурным центром (уникальные фрески Свияжского Успенского собора, включённого в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, зримое тому подтверждение).
Здесь интересно другое - почему летописец Лицевого летописного свода уточняет о каком Нижнем Новгороде идет речь - "Старом" или "Новом".
Дело в том, что несмотря на то, что Свияжск 1550 - 1560-х гг. был крупным городом Казанского царства о его существовании большинство простого населения Московского царства не знало или плохо представляло его значение.
Читатели Лицевого летописного свода Москвы, Владимира, Ярославля и др. городов Московского царства прочитав словосочетание "Нижний Новый город" могли подумать только о "Старом" Нижнем Новгороде, так как они знали лишь 1 (один) Нижний Новгород..
А вот читателям Лицевого летописного свода Казани, Свияжска и др. городов Казанского царства требовалось уточнение о каком "Нижнем Новгороде" идет речь, так как они знали 2 (два) Нижних Новгорода - "Старый" и "Новый" - Нижний Новый город на реке Свияге.
И летописец Лицевого летописного свода делает такое уточнение для читателей Казанского царства.
"Вероятно, это действовало войско хана Улуг-Мухаммеда, находившееся зимой 144-1445 годов недалеко от Рязанского княжества — в районе Нижнего Новгорода".
Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/85478-suzdalskaya-bitva-i-kasimovskoe-hanstvo
Зимой 1444 - 1445 г. чингизид Улуг-Мухаммед и его войско находилось не "в районе Нижнего Новгорода", а в самом Нижнем Новгороде.
Об этом свидетельствует текст под миниатюрой Лицевого летописного свода:
"...приходил... из Нова города из Старого из Нижнего".
Сама миниатюра подтверждает текст - чингизид Улуг-Мухаммед и его войско выезжают из города - Нижнего Новгорода - и движутся в сторону другого города - Мурома.
Для читателей Лицевого летописного свода Казанского царства середины 16 века (знавших о 2-х Нижних Новгородах) летописец делает уточнение из какого Нижнего Новгорода выезжает чингизид Улуг-Мухаммед и его войско - из "Старого", чтобы читатели не подумали, что чингизид Улуг-Мухаммед и его войско выехали из "Нового" Нижнего Нового города на реке Свияге.
Таким образом чингизид Улуг-Мухаммед и его войско зимовали в "Старом" Нижнем Новгороде зимой 1444 - 1445 гг.
А следовательно "Старый" Нижний Новгород какое-то время был столицей Золотой Орды - где ставка чингизида, там и столица.
Победила Москва.
Но это уже другая история.
Может и её расскажет, уважаемый автор статьи - Булат Рахимзянов
Или опытный "профессионал"?
12-49 писал только о том, что "Старый" Нижний Новгород зимой 1444-1445 гг. был ставкой и столицей чингизида Улуг-Мухаммеда - где ставка правящего чингизида там и его столица.
В конце-концов чингизид выбрал маленький булгарский город Казань своей ставкой и Казань стала столицей Казанского ханства.
Только и всего.
Вы должны обязательно выяснить почему летописец Лицевого летописного свода ввел в текст уточнение о "Старом" и "Новом" Нижнем Новгороде, почему летописец уделял такое внимание Свияжску.
Гипотезу о создании Лицевого летописного свода в Свияжске почти 20 лет назад выдвинул один казанский химик.
Но его гипотеза подверглась замалчиванию - но зато он сам подвергся "критике" в духе доносительства 1920 - 1930-х гг. за инакомыслие.
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Да, ради Бога, раз появилось такое желание.
Один только пустяшный вопросик автору.
Из какого государства пришли татары и на какое мордовское государство они напали?
Только, ради Христа, не надо забалтывать вопрос улусами и какой хан какого зарезал и ещё валить в эту кучу родню разных угров, чуков и геков.
Ответ должен быть простым и кратким , типа, из татарского государства "Жо" напали на мордовское -"Мэ". И всё. Этого вполне будет достаточно.
Но зачем же "поминать в суе"?
Вспоминаю Казань 1970 - 1980-х гг, когда "тяпляповские" нападали на "тукаевских", "хадитакташовские" на "горкинских" и т.д.
И вроде у них никаких "государств" не было.
А войны были...
И погибшие тоже...
Монгола Чингизхана на нас нет...
У перечисленной вами шпаны имеется государство, с которого они кормятся и которое грабят.
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8 сентября 1380г. День Куликовской битвы.
Куликовская битва 1380 года не позволила Мамаю восстановить власть над русскими землями. Величайшее сражение на Куликовом поле определило рост национального самосознания и созидания общерусской государственности с центром в Москве.
Куликовская битва считается формальной датой избавления Руси от золотоордынского ига, в честь чего отмечается День воинской славы России
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Сегодня нам объясняют, что на Куликовом поле сражались РУССКИЕ с ТАТАРАМИ. Русские победили. Татары проиграли.
Сегодня никого, конечно, не удивляет, что войска Мамая называются в летописях Ордой. Но И РУССКИЕ ВОЙСКА ТАКЖЕ НАЗЫВАЮТСЯ ОРДОЙ. Причем не где-нибудь, а в знаменитой «Задонщине». ...здесь русские войска Владимиро-Суздальской Руси прямо названы ОРДОЙ, как и монголо-татарские...
Кстати, старые русские миниатюры, изображающие Куликовскую битву, ОДИНАКОВО ПОКАЗЫВАЮТ РУССКИХ И ТАТАР — одинаковые одежды, одинаковое вооружение, одинаковые шапки и т. д.
По старинным рисункам невозможно отличить «русских» от «татар».
Русские и татары изображены так, что отличить их друг от друга невозможно.
...слово ТАТАРЫ в летописях означает КОННЫЕ РУССКИЕ войска и совсем не обязательно означает НАЦИОНАЛЬНОСТЬ. Оно просто заменяет слово КАЗАКИ.
ЗЫ. Даты годов этих битв сами догадаетесь сравнить?
Если татар не было даже на Куликовской битве, то откуда онЕ потом появились?
«Путин сказал: «Татары против – праздника Куликовской битвы не будет»
— Я же по Куликовской битве Путину записку писал по просьбе Суркова, и одно выражение он процитировал: что в Куликовской битве с обеих сторон были татары, русские, литовцы....И придумали польское нашествие, хотя никакого нашествия там не было, сами призвали Владислава, а поляки в Москве просто с девками хулиганили. Москвичам это надоело...
— Я не исключаю, хочется думать. Карта [Тартарии, подаренная на юбилей Минтимеру Шаймиеву] неслучайна, при этом слова, которые он говорил про Куликовскую битву, он говорил на фоне Тартарии. Я порадовался....При этом Якунин мне говорит: «Я знаю, что в Тульской области не было никакой битвы, но это символ».