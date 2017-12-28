Ильшат Гафуров о татарском: «Вы делайте мне скидку, я же физфак окончил»

Ректор КФУ вспомнил про «пипирочные структуры» и усомнился в честности и открытости Наталии Фишман

Фото: Максим Платонов

КФУ начал разработку методики обучения татарскому языку. Договоренностей с Минобрнауки РТ и официального распоряжения еще нет, но Ильшат Гафуров уверен, что об этом его попросят: «Потому что мы несем ответственность за первичную подготовку учителей». Тем временем в КФУ учатся около 800 будущих учителей татарского, перед которыми вскоре встанет вопрос о работе. Речь зашла и о судьбе сквера перед зданием библиотеки им. Лобачевского. Гафуров ответил на критику Наталии Фишман, усомнившись в ее честности и открытости. Подробнее в материале «Реального времени».

Студентам «татфака» предлагают перепрофилироваться в воспитателей и учителей «началки»

Отмена обязательного татарского в школах задела и КФУ. Куда пойдут работать выпускники так называемого «татфака», если уже действующих преподавателей переизбыток? Такие мысли студентов волнуют — как сказал Гафуров, «озабоченность есть, но открыто их никто не высказывал». Сейчас будущих учителей татарского (включая студентов арабско-татарского, русско-татарского отделений) в КФУ 800 человек. В последние полгода им уже предлагают дополнительно освоить специальность учителя начальных классов или воспитателя детсада.

«Методика преподавания при переподготовке учителей тоже будет разной — в зависимости от возраста: тому, кому 25 лет, намного легче переобучиться, чем пятидесятилетнему». Фото kpfu.ru



— Будет ли сокращаться контрольная цифра приема? Все формирует механизм спроса и предложения. На сегодняшний день конкретная цифра по бюджету определена, и сокращение не предполагается. Но мы, может быть, привнесем дополнительные программы для абитуриентов, которые захотят быть учителями татарского языка и литературы. Может быть, это будет билингвальный курс — они смогут быть учителями татарского и английского или татарского и русского языков. От этого повысится конкурентоспособность наших студентов, — считает Ильшат Гафуров.

В КФУ начали разработку новой методики преподавания родных языков. Конкретной договоренности с Минобром РТ и официального заказа нет, но «мы понимаем, что мы должны миссию свою отработать и внести свою лепту», уверен ректор, что заказ достанется им.

— Потому что мы несем ответственность за первичную подготовку учителей, в том числе тех, которые будут преподавать родной язык. Мы должны определить формат — сколько часов, какой контингент. Понятно, что для татар — одна методика, для детей из смешанных браков, где никто не говорит на татарском, — другая методика. Второе — это переподготовка учителей, для них методика преподавания тоже будет разной — в зависимости от возраста: тому, кому 25 лет, намного легче переобучиться, чем пятидесятилетнему, — сказал Гафуров.

Будет ли сокращаться контрольная цифра приема? Все формирует механизм спроса и предложения. На сегодняшний день конкретная цифра по бюджету определена, и сокращение не предполагается. Но мы, может быть, привнесем дополнительные программы для абитуриентов, которые захотят быть учителями татарского языка и литературы



«Мы же врачей не готовим по национальному признаку»



Неправильно набирать студентов по национальному принципу, сказал Гафуров, отвечая на вопрос о сокращении бюджетных мест на татарском отделении журфака. По его словам, сокращения не было, так как давно бюджетные места являются общими для отделения.

— У нас никогда не было отдельных мест по татарской журналистике. Бюджетные места были общими, и мы сами распределяли в зависимости от потребности. У нас вступительный экзамен один — это ЕГЭ. Если мы говорим: «10 мест на татарскую и 10 мест на русскую журналистику» — очевидно, что мы создаем преференции по национальному признаку. Эти же вопросы обсуждались, когда Фаттахов был министром, мы тогда обсуждали методику преподавания математики, физики, химии на татарском языке. Мы же врачей не готовим по национальному признаку? Запретов не было, все проблемы от перекосов, что одну сторону обижают, чтобы сделать хорошо другой, — сказал Гафуров.

Часть вопросов Гафурову задавали на татарском языке, он отвечал, но было видно, что это дается ему сложно.

— Я понимаю, говорю на бытовом уровне, но мне тяжело изъясняться на татарском на уровне ректора. Как-то, говоря об одном институте, я употребил одно слово, потом полмесяца журналисты писали, что оно означает. Вы делайте мне скидку, я же физфак окончил, — попросил журналистов Гафуров.

Случай, о котором рассказал Гафуров, был весной 2016 года, журналисты тогда подыскивали синоним к слову «пипирочный», которым Гафуров назвал Институт истории им. Марджани.

У нас много автомобилей незаконно стоят в городе. Где есть пустырь, там и ставят



Гафуров — Фишман: «Нельзя сваливать все, что ты не успеваешь, на головы других»

Судя по всему, после этой пресс-конференции будут обсуждать Наталию Фишман — Гафуров усомнился в ее честности и открытости. На пресс-конференции по итогам обустройства общественных пространств Фишман сказала, что сквер перед библиотекой им. Лобачевского не могут обустроить из-за того, что университет сделал из этой территории парковку и обнес забором. «А вот почему там КФУ, несмотря на заверения, оставил парковку, это опять же, к сожалению, я комментировать не могу. У нас была в целом договоренность, что после того, как мы утверждаем проект, мы убираем забор и так далее».

— Это вопрос к Наталии Фишман, ее честности и открытости. Нельзя сваливать все, что ты не успеваешь, на головы других. За все эти вещи она несет персональную ответственность, — ответил на выпады Фишман Гафуров, отметив, что не вся территория сквера находится в собственности КФУ.

Что касается стоянки, то она, по словам Гафурова, стихийная, ее никто не организовывал. «У нас много автомобилей незаконно стоят в городе. Где есть пустырь, там и ставят».

Напомним, два года назад в сквере вырубили деревья, чтобы создать парковочные места, это вызвало возмущение общественности. Территории обещали вернуть первозданный вид, но воз и ныне там.

Территории обещали вернуть первозданный вид, но воз и ныне там

В отличие от маленького скверика, большой проект КФУ — реконструкция бывшего военного госпиталя продвигается лучше. После зимних каникул там начнут учиться студенты. Реконструкция обошлась вузу в 400 млн рублей, 100 млн из них выделил попечительский совет, остальное — собственные средства.

— Этот объект находится под охраной Минкульта, если бы люстры, двери были обычные, то миллионов на сто было бы дешевле, — заметил Гафуров.

По словам Гафурова, доходы КФУ, «которые мы сами зарабатываем», составляют 4 млрд рублей в год.