«Ашан» «АТАКовал»: все четыре французских супермаркета в Казани переформатировали

Международный ретейлер объяснил это переводом всех каналов продаж под единый бренд

Фото: Антон Журавлев

В казанских магазинах «Атак» провели ребрендинг и открыли под вывеской «Ашана». Супермаркеты на ул. Бурхана Шахиди, Сабан и Габишева уже переформатировали. Четвертый «Атак», переименованный в «Ашан», открывают в ТЦ «Порт» на Оренбургском тракте сегодня. Подробнее о политике французского розничного оператора в России — в материале «Реального времени».

Ребрендинг магазинов «Атак»

«Ашан» преподнес очередной сюрприз казанцам под Новый год и снова в так называемом «французском квартале». Напомним, так прозвали Оренбургский тракт, где два года назад в этих же числах открылись «Леруа Мерлен» и «Атак» (на базе ТЦ «Порт») — оба входят в бизнес-группу «Ашан». В этот раз супермаркет «Атак» решили переформатировать в «Ашан», открытие сегодня:

«Открываем гипермаркет «Ашан» вместе! 28 декабря гипермаркет «Ашан» откроет двери посетителям ТЦ «Порт». Французский розничный оператор предложит в одном магазине товары для детей, дома, дачи», — говорится в объявлении на сайте ТЦ «Порт».

В компании «Ашан Ритейл Россия» подтвердили «Реальному времени» открытие магазина: «Сегодня, 28.12.17, состоится открытие супермаркета «Ашан» в Казани по адресу: Оренбургский тракт, д. 158, после ребрендинга. Торговая площадь супермаркета — 2100 кв. м». Супермаркет «Атак» в ТЦ «Порт» проработал два года».





Сети «Ашан» и «Атак» слились в единую структуру «Ашан Ритейл Россия» в конце 2015 года. Именно тогда и было объявлено о ребрендинге «Атак» в «Ашан Супермаркет»



«Атаки» на «Ашан»

Сети «Ашан» и «Атак» слились в единую структуру «Ашан Ритейл Россия» в конце 2015 года. Именно тогда и было объявлено о ребрендинге «Атак» в «Ашан Супермаркет». В обновленных магазинах сменили ассортимент с упором на овощи, фрукты и свежую выпечку. Кроме того, «Ашан» отличает от «Атак» более бюджетная ценовая политика на товары.

Интересно, что другие казанские супермаркеты «Атак» на Бурхана Шахиди, Сабан и Габишева также сменили вывески, лишь на пару дней опередив «Атак» на Оренбургском тракте.

— Они точно так же, как и мы, стали магазинами «Ашан». На Габишева позавчера открытие было. На Сабан и Шахиди чуть раньше открыли, — рассказали в магазине «Атак» на Оренбургском тракте.

— «Ашан Ритейл Россия» запустила ребрендинг супермаркетов «Атак» в октябре 2016 года. В течение полутора лет компания переименует 180 супермаркетов «Атак» в «Ашан». Цель ребрендинга — объединение всех каналов продаж под единым брендом «Ашан», а также улучшение предложения в соответствии с потребностями клиентов формата, — рассказала «Реальному времени» Мария Курносова, директор по корпоративным коммуникациям «Ашан Ритейл Россия».

В обновленных магазинах сменили ассортимент с упором на овощи, фрукты и свежую выпечку



«Атак» был менее раскрученным»

Эксперты положительно оценили решение компании «Ашан Ритейл Россия» о переформатировании супермаркетов «Атак».

— В Казани сложился ошибочный стереотип, что это разные бренды — «Ашан» и «Атак». У нас в городе «Атак» был менее раскрученным брендом, люди в него меньше ходили. Поэтому, видимо, и решили провести ребрендинг — закрывать «Атак» и открывать «Ашаны», что они здесь и реализовали, — говорит руководитель АН «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров.

Наиболее выгодным по расположению специалисты называют переформатированный «Ашан» в ТЦ «Порт» на Оренбургском тракте.

— Здесь выезд на РКБ, выезд из города. Как правило, такие направления популярны, как «Бахетле» на Горьковском шоссе. А «Ашан» в более низком ценовом сегменте, думаю, он будет тоже популярен. Люди здесь едут в направлении Чистополя, Альметьевска, Лениногорска, соответственно, будут заезжать, покупать. Считаю, что это будет востребовано, — добавил Мурат Ахмеров.

Согласна с коллегой, что «Ашан» — более раскрученный бренд, и консультант по торговой недвижимости Агентства регионального развития Екатерина Исаева: «Поток людей там колоссальный. Изначально в ТЦ «Порт» не так много людей ездило. Но потом благодаря рекламе и акциям поток людей там увеличился. Соответственно, и «Ашан», думаю, там очень уместно расположился».

По словам экспертов, контингент, который идет в ТЦ «Порт» — люди, которые больше ориентированы на низкие цены и широкий выбор



Сказывался и дефицит таких объектов — за исключением «Бахетле», подобных магазинов в районе не было. По словам экспертов, контингент, который идет в ТЦ «Порт» — люди, которые больше ориентированы на низкие цены и широкий выбор. И «Ашан» со средним чеком не более 1 000 рублей больше отвечает этим требованиям, нежели «Атак».

Василя Ширшова, фото Антона Журавлева