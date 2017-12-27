«Будет повторение 1996 года. Ожидаем в Татарстане 30-процентную поддержку Грудинина»

Вновь подружившиеся Миргалимов и Прокофьев «собирают камни», возвращая под крыло Зюганова опальных «Коммунистов России»

В КПРФ полагают, что выдвинутый коммунистами кандидат Павел Грудинин получит 30% голосов избирателей и пройдет во второй тур на предстоящих президентских выборах. Во всяком случае, такую мысль донесли сегодня до немногочисленной аудитории руководители регионального отделения партии. На встрече коммунистов с журналистами побывал и корреспондент «Реального времени».

Два непохожих коммуниста

Заключительная в этом году пресс-конференция татарстанского отделения КПРФ прошла сегодня в Казани. Правда, послушать и поснимать коммунистов пришли не более десятка представителей СМИ (отметим, что на состоявшемся на днях собрании регионального политсовета «Единой России» их было в разы больше).

Интересно было наблюдать за первым секретарем рескома КПРФ Хафизом Миргалимовым и секретарем рескома по организационно-партийной работе Артемом Прокофьевым. Кажется, прошлогодний конфликт между двумя депутатами Госсовета РТ, сопровождавшийся рукоприкладством и взаимными обвинениями, сошел на нет. В сопровождении еще одного парламентария-коммуниста Александра Комисарова они вместе зашли в зал и вполне уважительно друг к другу обращались.

Прокофьев в стильном приталенном костюме-тройке, с «умными» часами на запястье, планшетом и поставленной речью, как всегда, ломал стереотипы о членах компартии. Пожилой Миргалимов же вполне удачно олицетворял консервативное крыло партии: мешковатый серый пиджак, красный галстук, красный ремешок на наручных часах и даже красная расческа, торчащая из нагрудного кармана. В отличие от двух своих однопартийцев, Хафиз Гаязович еще и приколол на лацкан пиджака красный значок «Депутат КПРФ» (коллеги пришли с зелено-бело-красными значками членов Госсовета республики).



Прокофьев в стильном приталенном костюме-тройке, с «умными» часами на запястье, планшетом и поставленной речью, как всегда, ломал стереотипы о членах компартии

Сценарий 1996 года

Как ожидалось, встреча была посвящена предстоящим президентским выборам и кандидату Павлу Грудинину (фото на постере), которого выдвинула КПРФ.

— Мы заинтересованы в явке, в честных выборах, — заявил Миргалимов. — Я думаю, будет повторение 1996 года. Ожидаем в Татарстане 30% поддержки нашего кандидата, рассчитываем на второй тур. И бросили мостик на выборы 2024 года.

Напомним, что в 1996 году во второй тур президентских выборов прошли коммунист Геннадий Зюганов и действующий президент РФ Борис Ельцин. И, по некоторым данным, Зюганов в нем победил, но в итоге Борис Николаевич продержался на своем посту еще три с половиной года.

По оценкам первого секретаря рескома, явка на предстоящих выборах будет низкая из-за «неэффективной экономической политики Медведева». Вообще, сегодня коммунисты, как обычно, критиковали политику «партии власти» в стране и республике. При этом они рассчитывают, что их кандидатуру поддержат представители малого и среднего бизнеса и национально-ориентированные производственники.

Предвыборный штаб татарстанских коммунистов будет по-прежнему возглавлять Прокофьев. По его словам, порядка 300 человек вызвались быть добровольцами и помогать КПРФ во время президентской кампании. Также 22 республиканских организации готовы поддержать кандидата от компартии.

— Левую идею в России поддерживают 60% населения, — привел статданные Артем Прокофьев. — Наша задача — эту поддержку заполучить и оправдать запрос этих людей.

Миргалимов же вполне удачно олицетворяет консервативное крыло партии: мешковатый серый пиджак, красный галстук, красный ремешок на наручных часах и даже красная расческа, торчащая из нагрудного кармана



Павел Николаевич, рәхим итегез!

Корреспондент «Реального времени» напомнил коммунистам недавние слова лидера справедливороссов Сергея Миронова о Путине как «единственном реальном социалисте» в руководстве страны.

— Господин Миронов хоть что может заявлять, — отреагировал Миргалимов. — Своим решением (поддержать действующего президента, — прим. ред.) они (справедливороссы, — прим. ред.) показали, что являются левым крылом «Единой России». Нет собственного лица. Почему он не выдвинулся от партии «Единая Россия»? Остается вопрос.

Прокофьев предположил, что с такой оценкой вряд ли согласится и сам Владимир Путин.

— Некоторые члены «Справедливой России» мне звонили: «Хафиз Гаязович, будем поддерживать вашего кандидата, — продолжил глава рескома. — Мы не согласны с мнением нашего председателя партии». Я не знаю, кто именно звонит, лица нет. Это их дело. Избиратель волен выбрать.

Татарстанские коммунисты обещают, что Грудинин в рамках предвыборного турне непременно посетит Татарстан — «один из локомотивов развития промышленности».

Как известно, многие политологи полагают, что выдвижение директора совхоза им. Ленина связано с попыткой власти повысить интерес населения к выборам. По мнению других экспертов, коммунисты предложили такого кандидата по причине падения рейтингов Зюганова и опасений, что Владимир Жириновский отберет у него «законное» второе место. Наш корреспондент попросил Прокофьева прокомментировать эти оценки.

— Если бы у нас выдвинулся Геннадий Зюганов, то эксперты сказали бы, что у КПРФ некого выдвигать, и от безысходности выдвинули Зюганова, — сказал Артем Вячеславович. — Выдвинули другого кандидата — сказали, что это неправильное решение. Вчера на пленуме партии только один человек высказал сомнение относительно кандидата. В партийных рядах абсолютно хорошее восприятие этой кандидатуры. Это решение долго обсуждалось внутри партии. С учетом первичной реакции это правильное решение.

Татарстанские коммунисты обещают, что Грудинин в рамках предвыборного турне непременно посетит Татарстан — «один из локомотивов развития промышленности»



Новые старые союзники

Вероятно, разногласия отошли на второй план не только внутри КПРФ, но и между коммунистами разного «сорта».

— Мы рассмотрели вопрос о возврате бывших членов КПРФ Нижнекамска и некоторых бывших членов так называемой партии «Коммунисты России», — сообщил Миргалимов. — Учитывая объективную необходимость и многочисленные обращения, мы восстановили ряд бывших членов КПРФ, заново приняли их в партию. Они вышли из так называемых «Коммунистов России» и возвратились к нам. Это объективный процесс, потому что единственная оппозиционная партия в России — это компартия во главе с Зюгановым.

Миргалимов рассказал, что ездил в Набережные Челны и встречался с бывшими однопартийцами, желающими вернуться.

Одним из таких «возвращенцев» оказался депутат Нижнекамского горсовета Николай Максимов. Как писало в свое время «Реальное время», он обвинялся в вымогательстве у депутата Госдумы Айрата Хайруллина 1,8 млн рублей, за что был приговорен к 4 годам лишения свободы условно. Такой уголовный бэкграунд вроде бы может негативно сказаться на имидже партии. Однако Хафиз Гаязович стоял на своем.

— Это было правильное решение — возвращение в партию, — подчеркнул он. — Насчет вымогательства — это дело компетентных органов. У нас в уставе не сказано, что условное осуждение мешает принять в партию. Пришла пора собирать камни. Это нормальный процесс. Консолидация нужна всем.

Прокофьев добавил, что вместе с Максимовым в КПРФ возвращаются 45 человек.

Предвыборный штаб татарстанских коммунистов будет по-прежнему возглавлять Прокофьев



Журналисты поинтересовались о другом депутате от КПРФ из Набережных Челнов — Сергее Яковлеве, который просил Путина отменить Конституцию Татарстана и должность президента РТ.

— Я такого депутата не знаю, только фамилию слышал. Не встречался с ним. Вольному воля, — открестился Миргалимов.

Корреспондент «Реального времени» напомнил спикерам и о новой политической силе — «Левом фронте», в который, помимо Сергея Удальцова, вошли Борис Кагарлицкий, Максим Шевченко, Леонид Развозжаев и другие. Будут ли коммунисты взаимодействовать с нею?

— Многие поддерживают основную линию нашей партии. Кто за патриотизм, кто за наше Отечество, кто поддерживает наш социально-экономический курс, с теми нам по пути, — вновь несколько уклончиво ответил Миргалимов. — С кем коммунисты никогда не пойдут на сотрудничество, так это с ультранационалистами и ультрамонархистами.