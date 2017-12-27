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«Будет повторение 1996 года. Ожидаем в Татарстане 30-процентную поддержку Грудинина»

18:30, 27.12.2017 51

Вновь подружившиеся Миргалимов и Прокофьев «собирают камни», возвращая под крыло Зюганова опальных «Коммунистов России»

«Будет повторение 1996 года. Ожидаем в Татарстане 30-процентную поддержку Грудинина» Фото: yktimes.ru

В КПРФ полагают, что выдвинутый коммунистами кандидат Павел Грудинин получит 30% голосов избирателей и пройдет во второй тур на предстоящих президентских выборах. Во всяком случае, такую мысль донесли сегодня до немногочисленной аудитории руководители регионального отделения партии. На встрече коммунистов с журналистами побывал и корреспондент «Реального времени».

Два непохожих коммуниста

Заключительная в этом году пресс-конференция татарстанского отделения КПРФ прошла сегодня в Казани. Правда, послушать и поснимать коммунистов пришли не более десятка представителей СМИ (отметим, что на состоявшемся на днях собрании регионального политсовета «Единой России» их было в разы больше).

Интересно было наблюдать за первым секретарем рескома КПРФ Хафизом Миргалимовым и секретарем рескома по организационно-партийной работе Артемом Прокофьевым. Кажется, прошлогодний конфликт между двумя депутатами Госсовета РТ, сопровождавшийся рукоприкладством и взаимными обвинениями, сошел на нет. В сопровождении еще одного парламентария-коммуниста Александра Комисарова они вместе зашли в зал и вполне уважительно друг к другу обращались.

Прокофьев в стильном приталенном костюме-тройке, с «умными» часами на запястье, планшетом и поставленной речью, как всегда, ломал стереотипы о членах компартии. Пожилой Миргалимов же вполне удачно олицетворял консервативное крыло партии: мешковатый серый пиджак, красный галстук, красный ремешок на наручных часах и даже красная расческа, торчащая из нагрудного кармана. В отличие от двух своих однопартийцев, Хафиз Гаязович еще и приколол на лацкан пиджака красный значок «Депутат КПРФ» (коллеги пришли с зелено-бело-красными значками членов Госсовета республики).

Прокофьев в стильном приталенном костюме-тройке, с «умными» часами на запястье, планшетом и поставленной речью, как всегда, ломал стереотипы о членах компартии

Сценарий 1996 года

Как ожидалось, встреча была посвящена предстоящим президентским выборам и кандидату Павлу Грудинину (фото на постере), которого выдвинула КПРФ.

— Мы заинтересованы в явке, в честных выборах, — заявил Миргалимов. — Я думаю, будет повторение 1996 года. Ожидаем в Татарстане 30% поддержки нашего кандидата, рассчитываем на второй тур. И бросили мостик на выборы 2024 года.

Напомним, что в 1996 году во второй тур президентских выборов прошли коммунист Геннадий Зюганов и действующий президент РФ Борис Ельцин. И, по некоторым данным, Зюганов в нем победил, но в итоге Борис Николаевич продержался на своем посту еще три с половиной года.

По оценкам первого секретаря рескома, явка на предстоящих выборах будет низкая из-за «неэффективной экономической политики Медведева». Вообще, сегодня коммунисты, как обычно, критиковали политику «партии власти» в стране и республике. При этом они рассчитывают, что их кандидатуру поддержат представители малого и среднего бизнеса и национально-ориентированные производственники.

Предвыборный штаб татарстанских коммунистов будет по-прежнему возглавлять Прокофьев. По его словам, порядка 300 человек вызвались быть добровольцами и помогать КПРФ во время президентской кампании. Также 22 республиканских организации готовы поддержать кандидата от компартии.

— Левую идею в России поддерживают 60% населения, — привел статданные Артем Прокофьев. — Наша задача — эту поддержку заполучить и оправдать запрос этих людей.

Миргалимов же вполне удачно олицетворяет консервативное крыло партии: мешковатый серый пиджак, красный галстук, красный ремешок на наручных часах и даже красная расческа, торчащая из нагрудного кармана

Павел Николаевич, рәхим итегез!

Корреспондент «Реального времени» напомнил коммунистам недавние слова лидера справедливороссов Сергея Миронова о Путине как «единственном реальном социалисте» в руководстве страны.

— Господин Миронов хоть что может заявлять, — отреагировал Миргалимов. — Своим решением (поддержать действующего президента, — прим. ред.) они (справедливороссы, — прим. ред.) показали, что являются левым крылом «Единой России». Нет собственного лица. Почему он не выдвинулся от партии «Единая Россия»? Остается вопрос.

Прокофьев предположил, что с такой оценкой вряд ли согласится и сам Владимир Путин.

— Некоторые члены «Справедливой России» мне звонили: «Хафиз Гаязович, будем поддерживать вашего кандидата, — продолжил глава рескома. — Мы не согласны с мнением нашего председателя партии». Я не знаю, кто именно звонит, лица нет. Это их дело. Избиратель волен выбрать.

Татарстанские коммунисты обещают, что Грудинин в рамках предвыборного турне непременно посетит Татарстан — «один из локомотивов развития промышленности».

Как известно, многие политологи полагают, что выдвижение директора совхоза им. Ленина связано с попыткой власти повысить интерес населения к выборам. По мнению других экспертов, коммунисты предложили такого кандидата по причине падения рейтингов Зюганова и опасений, что Владимир Жириновский отберет у него «законное» второе место. Наш корреспондент попросил Прокофьева прокомментировать эти оценки.

— Если бы у нас выдвинулся Геннадий Зюганов, то эксперты сказали бы, что у КПРФ некого выдвигать, и от безысходности выдвинули Зюганова, — сказал Артем Вячеславович. — Выдвинули другого кандидата — сказали, что это неправильное решение. Вчера на пленуме партии только один человек высказал сомнение относительно кандидата. В партийных рядах абсолютно хорошее восприятие этой кандидатуры. Это решение долго обсуждалось внутри партии. С учетом первичной реакции это правильное решение.

Татарстанские коммунисты обещают, что Грудинин в рамках предвыборного турне непременно посетит Татарстан — «один из локомотивов развития промышленности»

Новые старые союзники

Вероятно, разногласия отошли на второй план не только внутри КПРФ, но и между коммунистами разного «сорта».

— Мы рассмотрели вопрос о возврате бывших членов КПРФ Нижнекамска и некоторых бывших членов так называемой партии «Коммунисты России», — сообщил Миргалимов. — Учитывая объективную необходимость и многочисленные обращения, мы восстановили ряд бывших членов КПРФ, заново приняли их в партию. Они вышли из так называемых «Коммунистов России» и возвратились к нам. Это объективный процесс, потому что единственная оппозиционная партия в России — это компартия во главе с Зюгановым.

Миргалимов рассказал, что ездил в Набережные Челны и встречался с бывшими однопартийцами, желающими вернуться.

Одним из таких «возвращенцев» оказался депутат Нижнекамского горсовета Николай Максимов. Как писало в свое время «Реальное время», он обвинялся в вымогательстве у депутата Госдумы Айрата Хайруллина 1,8 млн рублей, за что был приговорен к 4 годам лишения свободы условно. Такой уголовный бэкграунд вроде бы может негативно сказаться на имидже партии. Однако Хафиз Гаязович стоял на своем.

— Это было правильное решение — возвращение в партию, — подчеркнул он. — Насчет вымогательства — это дело компетентных органов. У нас в уставе не сказано, что условное осуждение мешает принять в партию. Пришла пора собирать камни. Это нормальный процесс. Консолидация нужна всем.

Прокофьев добавил, что вместе с Максимовым в КПРФ возвращаются 45 человек.

Предвыборный штаб татарстанских коммунистов будет по-прежнему возглавлять Прокофьев

Журналисты поинтересовались о другом депутате от КПРФ из Набережных Челнов — Сергее Яковлеве, который просил Путина отменить Конституцию Татарстана и должность президента РТ.

— Я такого депутата не знаю, только фамилию слышал. Не встречался с ним. Вольному воля, — открестился Миргалимов.

Корреспондент «Реального времени» напомнил спикерам и о новой политической силе — «Левом фронте», в который, помимо Сергея Удальцова, вошли Борис Кагарлицкий, Максим Шевченко, Леонид Развозжаев и другие. Будут ли коммунисты взаимодействовать с нею?

— Многие поддерживают основную линию нашей партии. Кто за патриотизм, кто за наше Отечество, кто поддерживает наш социально-экономический курс, с теми нам по пути, — вновь несколько уклончиво ответил Миргалимов. — С кем коммунисты никогда не пойдут на сотрудничество, так это с ультранационалистами и ультрамонархистами.

Тимур Рахматуллин, фото автора
ОбществоВласть
комментарии 51

комментарии

  • Анонимно 27 дек
    Интересно конечно. Но 30% многовато
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    Анонимно 28 дек
    ...скорее всего запахло вторым туром при нынешнем стечении ситуации...
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    Анонимно 06 марта
    СЧИТАЮ . ЧТО 40%
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  • Анонимно 27 дек
    Пусть выскажется по языковому вопросу, а мы, татары, подумаем
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    Анонимно 27 дек
    Это точно. Пока не выскажется будем думать.
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    Анонимно 27 дек
    на татарском не сумеет, а иначе - не нужно...
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    Анонимно 28 дек
    Нам нужно
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  • Анонимно 27 дек
    Спасибо, что хоть вы не зациклились на этом директоре совхоза. Написали кратко о событии, без излишеств. Не пережевывая биографию.
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    Анонимно 27 дек
    Пожалуйста!

    __
    Тимур)
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  • Анонимно 27 дек
    На мой взгляд, Павел Грудинин - готовый премьер-министр РФ! Уважаю!
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    Анонимно 27 дек
    За что его уважать? Обычный капиталист-миллионер. Протеворечащий сути коммунизма. В тепличных условиях подмосковья выращивает как монополист клубнику, без препятствий сбывающий ее на всю Москву.
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    Рустам 28 дек
    Хоть один умный политик Грудинин появился на горизонте,только уже помоями начали поливать
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    Анонимно 28 дек
    И сколько совхозов "В тепличных условиях подмосковья выращивают, как монополисты еще что-нибудь без препятствий"?
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  • Анонимно 27 дек
    Ладно коммунисты... Почему все СМИ дружно подхватили кандидатуру Грудинина? Больше не о чем писать?
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    Анонимно 27 дек
    дана команда сверху. вот и мусолят тему до тошноты.
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  • Анонимно 27 дек
    Кагарлицкий с Шевченко бы усилили левое движение.
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  • Анонимно 27 дек
    Правильно, хватит ссориться, пришло время коммунистам объединятся.
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  • Анонимно 27 дек
    коммунисты не пройдут - мы, капиталисты, не пустим!
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  • Анонимно 27 дек
    Какие яркие фотки. Какой антураж!
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  • Анонимно 27 дек
    Артем отличается столичным лоском.
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  • Анонимно 27 дек
    Ха-ха. 96 год захотелось им...
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    Анонимно 28 дек
    Нам хочется 1991-й
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  • Анонимно 28 дек
    Читайте о том, как проводили выборы на родине демократии – в Древней Греции. Там люди, наделенные властными полномочиями и за свою службу получающие деньги от государства – не имели право голоса, не могли участвовать в голосовании. Там считали, что власть должна избираться людьми нейтральными, не имеющими отношения к действующей власти. Да и агитировать за кого-либо они были не вправе. В Древней Греции к избирательным урнам не допускали также лиц, которые от действующей власти получили существенную материальную поддержку (хотя бы разовую) и тех, кто живет за счет государственных пособий (существенная часть доходов которых составляют государственные пособия). Таковых тогда считали людьми, купленными действующей властью. Не имели право голоса также и силовики, военнослужащие, так-как они люди подневольные, они будут голосовать по приказу. Не допускали к выборам еще и слабоумных, и особо нищих (был имущественный ценз) и преступников, которые сидят в тюрьмах. Так что если у нас настоящая демократия, настоящее народовластие, мы не должны допускать к выборам всех государственных чиновников, всех силовиков, а также всех тех, кто получил за счет труда других граждан полмиллиона рублей как маткапитал, кто бесплатно получил земельный участок за третьего ребенка, когда другие граждане покупают его за полмиллиона рублей и тех, кто будет после 1 января получать за первого ребенка 10,5 тысяч. 3 последние – люди, купленные властью, и поэтому они не имеют права голоса и не должны участвовать в голосовании.
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    Анонимно 10 янв
    Абсолютно верно. Нужно обратиться к истокам демократии. А тех, кого купила власть для государственной службы (заметьте, не для народа, а для власти) - нельзя допускать к выборам!
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  • Анонимно 28 дек
    А "коммунист" Прокофьев работал когда нибудь?
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    Анонимно 24 янв
    Прокофьев вообще не работал коммунистов об этом знает Грудинин , если нет скажим .
    Ответить
  • Анонимно 28 дек
    Рад, что молодой и старый коммунисты умерили амбиции и вновь сообща занялись общим делом. Успехов на своём поприще!
    Ответить
    Анонимно 28 дек
    Дело прибыльное похоже.
    Ответить
  • Анонимно 28 дек
    Грудинин из Ленинграда .Я был в его совхозе .отличнвй мужик и совхоз что надо!
    Ответить
    Борис Николаев 31 дек
    Грудинин из Москвы, а не из Ленинграда.Ждем в гости на смотрины.
    Ответить
  • Анонимно 28 дек
    27 деко
    Неправильно думаете! Нужно размышлять о республике ,её развитии, промышленности, сельском хозяйстве, о рабочих местах. занятости , росте доходов населения, о его благосостоянии.Язык , пока нужно отодвинуть на второй план! Вы сейчас на каком месте по России?! Вот на этом и надо акцентировать своё внимание!
    Ответить
    Анонимно 28 дек
    Наш родной язык был, есть и будет для нас на первом плане
    Ответить
    Анонимно 28 дек
    17:41
    Наш родной язык был, есть и будет для нас на первом плане
    Никто этого не отнимает! Смысл в том, что голодному человеку всё равно на каком языке ему предложат пищу! Поговорка:!Будет хлеб , будет и песня!"
    115. Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи, а также то, что не заколото во имя Аллаха. Если же кто-либо вынужден съесть запретное, не проявляя ослушания и не преступая пределы необходимого, то ведь Аллах - Прощающий, Милосердный.
    Это говорит о том, что всему есть своё место.Татары не одни участвуют в выборах .Ведь в случае громкой рекламы кого то ,иная сторона может поступить противно, а это никому не надо и потом , выводы могут быть неутешительными! Поэтому и выборы тайные , чтобы никто не пострадал, хотя бы морально! Так, что," не надо бежать впереди паровоза!"
    Ответить
  • Анонимно 28 дек
    В КПРФ полагают, что выдвинутый коммунистами кандидат Павел Грудинин получит 30% голосов избирателей и пройдет во второй тур на предстоящих президентских выборах.
    Невероятно! В последние годы КПРФ ничем громким не "засветилась" Афишы почти такие же , как у ЛДПР, сама КПРФ, "тихая" партия , можно говорить, что они голосовали за то, за это , конкретно судят по делам , можно привести в пример какую то область, возглавляемую коммунистом , вроде успешной, но и ЛДПР в этом не отстанет, а "Единая Россия" тем более, у них ресурсы СМИ помощнее, "спалившихся" членов партий у всех хватает! "Пропиариться" скандалами , это плюсы к "очкам"В.Жириновского!
    За полгода до выборов недостаточно времени создать увлекающую харизму кандидату.Можно создать двух-часовый фильм о нём, его работе , отзывов тружеников его производства , политической программы и "крутить этот фильм несколько раз по ведущим каналам, тогда может "прокатит" аудиторию на выборах через препоны до 23%, а так не более 16-18%% при самом пике возрастания симпатий к представленной личности! Это , если эти голоса в пределах минимальных процентов заберут у ЛДПР!
    По всем невероятным прогнозам выборы должны закончиться первым туром в пользу В,В,Путина!
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    Анонимно 31 дек
    Диванные эксперты подтянулись
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  • Анонимно 28 дек
    Главный электорат, это всё же пенсионеры и сельские жители! По сельчанам всё ясно!
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  • Анонимно 30 дек
    В Татарстане нет проблем кроме языка.
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    В нашем Татарстане одни проблемы кроме языка.
    Ответить
  • Анонимно 31 дек
    Народ дарить не надо 1996г. победил Зюганов в перевесом 70%,но испугался власти и согласился на потасовку региональных лидеров и голоса отдали Ельцину.Так что потасовка не исключена на любых выборах.
    Ответить
  • Анонимно 01 янв
    Не надо коммунистов,они такие имперцы и захватчики как и все остальные кандидаты.
    Ответить
  • Анонимно 01 янв
    Критиковать власть каждый горазд. А веть Грудинина уже у руля- он депутат! И что как депутат он сделал? Опять начал критику!!! Нужно разрушить там, отобрать здесь. Хватит с нас коммунистов. Грудинина в Татарстане НЕ ПРОЙДЕТ!
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    Анонимно 01 янв
    Ты что не нормальный?Хочешь чтобы и дальше тебе лапшу на уши вешали Грудилин честный человек и крепкий хозяйственник Только он может повести страну в правильном направлении А раз левые идеи поддерживает 60 процентов населения инужно чтоб эти люди проголосовали за него Никаких 30 проц
    Ответить
  • Анонимно 01 янв
    Умный человек, который не имеет отношения к властной кормушке и не относится к главным коррупционным схемам страны, пойдёт голосовать за грудинина. Моё личное скромное мнение.
    Ответить
  • Анонимно 03 янв
    да интересная кандидатура Грудинина П новое лицо в обойме устали от "красовок и держитесь денег нет ",от выходок лдпр ,от речей орловчанина ,от борцов с красовками, от дурдома 2 ,голосую за Грудинина сколько бы ему не обещают процентов и сплю спокойно ....
    Ответить
  • Анонимно 04 янв
    Грудинин - это будущий Столыпин.
    Ответить
  • Анонимно 06 янв
    Грудинин мыслит как хороший хозяйственник для страны- в премьеры, сегодня другой лучшей кандидатуры для народа нет!
    Ответить
  • Анонимно 07 янв
    1. жоржик. с новым годом.
    2.были два революционера К. МАРКС и Ф.ЭНГЕЛЬС;
    3. они написали Коммунистический манифест;
    4. Впервые «Манифест Коммунистической партии» был анонимно издан в Лондоне на немецком языке 23-страничной брошюрой в темно-зелёной обложке. Относительно точной даты его выхода в свет существуют разночтения — в разных источниках указывается 15 февраля, 21 февраля, 26 февраля 1848 года. В любом случае, брошюра переиздавалась тогда по крайней мере трижды, а 3 марта, за день до выдворения Маркса полицейскими из Бельгии, её текст перепечатала немецкая эмигрантская газета Deutsche Londoner Zeitung. 20 марта тысяча экземпляров «Манифеста» достигла Парижа, а в Германию они попали в начале апреля.
    5. те, о которых Вы тут пишите, попадают в число ревносто выполняющих данный документ?
    6. ну или вообще они как к данному документу относятся?
    7. ещё раз с новым годом надеюсь намёк понят
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  • Анатолий Семенов 09 янв
    Время все расставит на свои места.Представляю сколько будет послевыборной муры.
    Ответить
  • Анонимно 09 янв
    грудинин пустышка, популист. говорит то, что массы хотят слышать. это как собчак в казани мела языком, а татары прониклись. и нашим и вашим - не получится. грудинин, кстати, еврей, не скрывает этого, а его программа полна противоречий, некоторые его предложения просто опасны для государства.
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  • Анонимно 09 янв
    Как еврей!? Вот это да-а-а. Обязательно за него буду голосовать!
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  • Игорь Чепахин 09 янв
    Для того, чтобы была хоть какая-то оппозиция партии власти , реальная, а не бутафорская как сейчас, то нужна коалиция. Пора отбросить человеческие и партийные амбиции, даже если есть разногласия и объединяться. За 17 лет, так и не смогли этого сделать либералы. Народу по большому счёту всё равно кто у власти, лишь бы на деле , а не на словах чувствовалось улучшение жизни и защищённость человека
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