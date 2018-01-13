Владимир Вавилов: «Путин снова пригласил меня на встречу»
Чего жду от 2018-го: глава благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой о том, что следующий год может стать переломным для хосписного движения в России
«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Владимир Вавилов, глава благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой, оптимистичен относительно наступившего года, потому что проблемы хосписного движения донесены до президента РФ, а в Госдуме, скорее всего, будут приняты поправки в Земельный кодекс, благодаря чему не только церкви и мечети смогут получать земли безвозмездно, но и НКО для строительства хосписов, которых в России пока ужасающе мало.
Мы задали всем героям публикаций три одинаковых вопроса.
- Что вам больше всего запомнилось из 2017 года? Назовите пару самых важных событий, которые вас впечатлили.
Для меня ярким событием стало то, что мы приняли решение о строительстве второго стационара и начали сбор средств на его возведение. Еще одно яркое впечатление — это вручение мне и нашему фонду премии «Маленький принц» фонда «Подари жизнь», в ней мы выиграли в двух номинациях: самый лучший проект и приз зрительских симпатий — и это среди фондов со всей России. Ну и, конечно, самое главное впечатление, что я стал победителем премии президента (за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности, вручалась 18 декабря Владимиру Вавилову и Людмиле Алексеевой, главе «Московской хельсинкской группы», — прим. ред.). Это огромная оценка нашей работы.
Конечно, получение награды — волнительно, но главное, что это даст толчок к развитию хосписного движения в России. То, что удалось донести проблему до первого лица — Владимира Путина (а в конце декабря он снова пригласил меня на встречу, хотя для меня это было неожиданностью), дает надежду, что институт хосписов разовьется по всей России.
Фото Максима Платонова
К моему стыду, сейчас у нас в стране всего 21 хоспис. Кто бы себя ни бил в грудь ради погонов, никто эту сеть реально не развивает. Но эту работу надо делать. Мы в Казани не хвалимся по соцсетям, просто берем и делаем. Поэтому наш хоспис признан лучшим в Европе. Сейчас противников развития института хосписов нет, но и ярых сторонников — тоже. Первое, что нужно делать — это менять закон о земле. По Земельному кодексу земля на безвозмездной основе передается только религиозным организациям. Татарстанские депутаты вносят в Госдуму предложение о поправках в кодекс, чтобы это изменить. Мы много работали над этим проектом. К татарстанскому опыту обращаются, потому что он оказался самым лучшим. Мы — единственная в России некоммерческая организация, которая построила хоспис. До нас это никому не удавалось.
- С какими ожиданиями и желаниями вы встретили новый год?
— чего ждете для своего дела
В планах следующего года полностью разработать проект здания второго стационара хосписа и добиться выделения участка земли под него. У нас уже есть техзадание, после каникул мы объявим конкурс на разработку дизайн-проекта по нашим «хотелкам». Я знаю, каким хоспис должен быть, уже могу нарисовать, но я не специалист.
— для своей семьи и себя лично
Дочке учиться, а нам — работать. Жизнь — она только в движении. А наше дело — это хоспис. Я работаю и не обращаю внимания на злопыхателей, которым наша премия, видимо, дорогу перешла. Это, наверное, люди из тех 2%, которых Соловьев правильными словами назвал…
Фото Максима Платонова
— для нашей страны
Мира, процветания. Мое пожелание такое. Будут выборы президента, лично я, кроме Путина, альтернативы не вижу. И всем, кто хочет, чтобы страна процветала, после выборов желаю не ставить палки в колеса президенту. Отработает он шесть лет, и, если ничего не получится, если страна лучше не станет, тогда уже право выбора граждан — выбрать другого президента. Но то, что было в 90-е годы, когда в магазинах, кроме морской капусты, ничего не было, и то, что сейчас стало. Я горд, что мы возродились, как феникс из пепла.
- Если бы вы выбирали три главных слова для 2018 года, какие бы они были? Почему?
Хочу, чтобы в 2018 году было больше порядочных людей. Слово «порядочность» — главное для меня.
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