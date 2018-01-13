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Владимир Вавилов: «Путин снова пригласил меня на встречу»

07:00, 13.01.2018 15 Сюжет: Чего мы ждем от нового года

Чего жду от 2018-го: глава благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой о том, что следующий год может стать переломным для хосписного движения в России

Владимир Вавилов: «Путин снова пригласил меня на встречу» Фото: Максим Платонов

«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Владимир Вавилов, глава благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой, оптимистичен относительно наступившего года, потому что проблемы хосписного движения донесены до президента РФ, а в Госдуме, скорее всего, будут приняты поправки в Земельный кодекс, благодаря чему не только церкви и мечети смогут получать земли безвозмездно, но и НКО для строительства хосписов, которых в России пока ужасающе мало.

Мы задали всем героям публикаций три одинаковых вопроса.

  1. Что вам больше всего запомнилось из 2017 года? Назовите пару самых важных событий, которые вас впечатлили.

    Для меня ярким событием стало то, что мы приняли решение о строительстве второго стационара и начали сбор средств на его возведение. Еще одно яркое впечатление — это вручение мне и нашему фонду премии «Маленький принц» фонда «Подари жизнь», в ней мы выиграли в двух номинациях: самый лучший проект и приз зрительских симпатий — и это среди фондов со всей России. Ну и, конечно, самое главное впечатление, что я стал победителем премии президента (за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности, вручалась 18 декабря Владимиру Вавилову и Людмиле Алексеевой, главе «Московской хельсинкской группы», — прим. ред.). Это огромная оценка нашей работы.

    Конечно, получение награды — волнительно, но главное, что это даст толчок к развитию хосписного движения в России. То, что удалось донести проблему до первого лица — Владимира Путина (а в конце декабря он снова пригласил меня на встречу, хотя для меня это было неожиданностью), дает надежду, что институт хосписов разовьется по всей России.



    Фото Максима Платонова

    К моему стыду, сейчас у нас в стране всего 21 хоспис. Кто бы себя ни бил в грудь ради погонов, никто эту сеть реально не развивает. Но эту работу надо делать. Мы в Казани не хвалимся по соцсетям, просто берем и делаем. Поэтому наш хоспис признан лучшим в Европе. Сейчас противников развития института хосписов нет, но и ярых сторонников — тоже. Первое, что нужно делать — это менять закон о земле. По Земельному кодексу земля на безвозмездной основе передается только религиозным организациям. Татарстанские депутаты вносят в Госдуму предложение о поправках в кодекс, чтобы это изменить. Мы много работали над этим проектом. К татарстанскому опыту обращаются, потому что он оказался самым лучшим. Мы — единственная в России некоммерческая организация, которая построила хоспис. До нас это никому не удавалось.
  2. С какими ожиданиями и желаниями вы встретили новый год?

    — чего ждете для своего дела

    В планах следующего года полностью разработать проект здания второго стационара хосписа и добиться выделения участка земли под него. У нас уже есть техзадание, после каникул мы объявим конкурс на разработку дизайн-проекта по нашим «хотелкам». Я знаю, каким хоспис должен быть, уже могу нарисовать, но я не специалист.

    — для своей семьи и себя лично

    Дочке учиться, а нам — работать. Жизнь — она только в движении. А наше дело — это хоспис. Я работаю и не обращаю внимания на злопыхателей, которым наша премия, видимо, дорогу перешла. Это, наверное, люди из тех 2%, которых Соловьев правильными словами назвал…



    Фото Максима Платонова

    — для нашей страны

    Мира, процветания. Мое пожелание такое. Будут выборы президента, лично я, кроме Путина, альтернативы не вижу. И всем, кто хочет, чтобы страна процветала, после выборов желаю не ставить палки в колеса президенту. Отработает он шесть лет, и, если ничего не получится, если страна лучше не станет, тогда уже право выбора граждан — выбрать другого президента. Но то, что было в 90-е годы, когда в магазинах, кроме морской капусты, ничего не было, и то, что сейчас стало. Я горд, что мы возродились, как феникс из пепла.
  3. Если бы вы выбирали три главных слова для 2018 года, какие бы они были? Почему?

    Хочу, чтобы в 2018 году было больше порядочных людей. Слово «порядочность» — главное для меня.

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Записала Айгуль Чуприна
ОбществоМедицинаКультураИнфраструктура
комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 13 янв
    Движение жизнь. Это правильно
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  • Анонимно 13 янв
    Какой он хороший человек. Столько добра и помощи он творит
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  • Анонимно 13 янв
    Смотря на такие фотографии сердце сжимается от боли
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    Анонимно 13 янв
    Отлично, что есть люди, которые им помогают
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  • Анонимно 13 янв
    Удачи ему во всем!
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  • Анонимно 13 янв
    Мира и процветания всем нам
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  • Анонимно 13 янв
    Человек с большой буквы! Успехов ему!!!
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  • Анонимно 13 янв
    Прочитал как-то, что один из олигархов подарил своей жене коллекцию платьев с показа высокой моды на 500 тыс. евро... В голове не укладывается... Владимир Владимирович, Вам легкой дороги на вашем трудном пути!
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  • Анонимно 13 янв
    Молодец. Мне бы такие качества
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    Анонимно 13 янв
    Это с детства, с молоком матери, приходит
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  • Анонимно 13 янв
    Землю под хосписы выкупать-кто это придумал? Да на такие начинания нужен зеленый свет во всех вопросах. Мало кто может взяться за такую трудную работу.Несгибаемой сылы духа вам, Владимир Владимирович
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    Анонимно 13 янв
    Это же капиталисты...
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    Анонимно 13 янв
    Да че вы привязались то, человеком можно быть в любой ситуации! И Владимир этому пример
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  • Анонимно 13 янв
    Строят все для жизни,а вот для достойного окончания жизни тяжелобольных строит только Вавилов. Низкий вам поклон
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  • Анонимно 13 янв
    Благодаря таким людям появляется надежда, что в мире еще есть Люди
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