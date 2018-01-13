Владимир Вавилов: «Путин снова пригласил меня на встречу»

«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Владимир Вавилов, глава благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой, оптимистичен относительно наступившего года, потому что проблемы хосписного движения донесены до президента РФ, а в Госдуме, скорее всего, будут приняты поправки в Земельный кодекс, благодаря чему не только церкви и мечети смогут получать земли безвозмездно, но и НКО для строительства хосписов, которых в России пока ужасающе мало.