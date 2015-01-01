Чего мы ждем от нового года
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Подведение итогов и планирование следующего года – уже давно сложившаяся традиция. Природа человека – нужно подводить черту и рисовать новые горизонты. Так уж повелось, что делать это принято под Новый год. «Реальное время» опросило бизнесменов, общественников, культурных деятелей об их итогах года и о планах на будущее.
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