Чего мы ждем от нового года

Подведение итогов и планирование следующего года – уже давно сложившаяся традиция. Природа человека – нужно подводить черту и рисовать новые горизонты. Так уж повелось, что делать это принято под Новый год. «Реальное время» опросило бизнесменов, общественников, культурных деятелей об их итогах года и о планах на будущее.