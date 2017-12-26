«Барсы» в тумане предновогодней «лихорадки»

«Ак Барс» проиграл и второму конкуренту за лидерство на Востоке

Казанцы традиционно не в порядке на финише календарного года — неудивительно, что и во вчерашнем омском «триллере» последнее слово осталось за «Авангардом» (5:3). О том, как казанский менеджмент разбрасывается перспективными татарстанскими воспитанниками, а Эмиль Гарипов совершает решающие «зевки», в материале «Реального времени».

Традиционная лихорадка Билла

Регламент КХЛ устроен так, что пятая по очкам команда Восточной конференции — омский «Авангард» — занимает второе место в таблице, поскольку лидирует в своем дивизионе (тогда как сильнейшие клубы Восточной конференции играют в компании казанского «Ак Барса»). В дивизионе Чернышева омские «ястребы» опережают ближайшего преследователя, уфимский «Салават», на 6 очков, тогда как казанцев настиг по очкам нижнекамский «Нефтехимик» — у «волков» и «барсов» по 79 очков. Отсюда понятно, что отчетный поединок имел куда большее турнирное значение для казанцев, чем для омичей.

«Ак Барс» же в последнее время традиционно лихорадит. Почему традиционно? Все просто: команда Билялетдинова из сезона в сезон ни шатко ни валко провожает старый и встречает новый год. Эта картина уже привычна — с конца декабря и до завершения января у «барсов» плановый спад перед решающим «накатом» к битвам за Кубок Гагарина. Особенно беззубо смотрелись казанцы в предыдущем матче, когда без вариантов уступили (0:3) в «татарском дерби» «Нефтехимику». В случае неудачи во вчерашнем матче и успеха «волков» в Новосибирске «Ак Барс» под занавес года мог уступить лидерство на Востоке «младшему брату». Однако «Нефтехимик» в Новосибирске не сдюжил, крупно уступив «Сибири», чем оставил казанцам право на ошибку. Забегая вперед, отметим, что правом этим команда Билялетдинова воспользовалась в Омске сполна.

Зинэтула Билялетдинов не стал терпеть многочисленные травмы и дисквалификации габаритного защитника. Фото ak-bars.ru



По-прежнему не отпускают «барсов» и кадровые проблемы. Лазарет «Ак Барса» покинули Джастин Азеведо и Степан Захарчук, однако первый вчера в заявку не попал, а со вторым достаточно неожиданно разорвали контракт. Захарчук входит в число любимчиков болельщиков «Ак Барса» и обычно идеальную форму набирает к плей-офф, но Зинэтула Билялетдинов не стал терпеть многочисленные травмы и дисквалификации габаритного защитника. Теперь Степан будет выступать за нижегородское «Торпедо». Кроме того, по-прежнему восстанавливаются после травм Федор Малыхин, Роман Абросимов и Андрей Попов.

Как в «Ак Барсе» разбрасываются перспективными татарстанскими воспитанниками

Зато накануне впервые был заявлен на игру новичок «Ак Барса» — голкипер Александр Шарыченков. Постоянный сменщик Эмиля Гарипова, воспитанник татарстанского хоккея Тимур Билялов тоже сменил клубную прописку — он продолжит карьеру в «Югре». И это решение менеджмента «барсов» стоит отнести к разряду спорных. 22-летний Билялов считается одним из самых перспективных вратарей страны, и в своих редких появлениях на льду по ходу этого сезона он выглядел ничуть не хуже Эмиля Гарипова.

Безвольное поражение в Нижнекамске вынудило Билялетдинова пойти на кардинальные меры при выборе сочетания троек на игру. Без изменений осталось лишь звено Антона Ландера в атакующих порядках «Ак Барса». Звено Ткачева вообще предстало в экспериментальном виде — с Владимиром в тройке сыграли Михаил Глухов и Ярослав Косов, а Роб Клинкхаммер был переведен в звено «чеккеров» к Александру Свитову и редкому гостю «ростера» казанцев — Денису Голубеву. Последний вчера уже в первом периоде отметился глупым удалением, которое чуть не вылилось в пропущенную шайбу.

«Барсы» в тумане

А первый период «Авангард» начал лихо, в первую 5-минутку заставив Гарипова дважды серьезно вступить в игру. Впечатление «заплыва в тумане» от игры казанского клуба, которое появилось после матча в Нижнекамске, не покидало и на первых минутах отчетной встречи. Тем удивительнее выглядел эпизод с первой заброшенной шайбой в матче. Александр Свитов от борта с неудобной руки зряче отдал диагональ на противоположный угол ворот, где Роб Клинкхаммер имел очень много времени, чтобы не промахнуться мимо пустых уже ворот — 0:1. Так неожиданно выстрелило наспех состряпанное Билялетдиновым звено «чеккеров». Интересно, что этот гол стал сотым для «Ак Барса» в ворота «Авангарда» за всю историю выступлений команд в КХЛ.

В дальнейшем игру «Ак Барсу» чуть не сломало то самое невынужденное удаление Голубева, который хотел спровоцировать оппонента на потасовку, но был попросту проигнорирован игроком «Авангарда». Омичи вполне могли реализовать большинство, если бы не уверенные действия Гарипова. Казанцы, впрочем, ответили острым попаданием Станислава Галиева в штангу после передачи Антон Ландера.

На старте второго периода казанцы провалились в обороне — защитники гостей забыли на пятачке своих ворот Илью Михеева, который в упор расстрелял Гарипова — 1:1. 23-летний форвард является лучшим бомбардиром и снайпером «Авангарда» в сезоне. Он уже набрал 24 (11+13) очка и заработал показатель полезности «плюс 14». Кстати, именно его шайба в казанском матче помогла «ястребам» одержать победу (4:3).

Пропущенный гол вернул «Ак Барс» в сонное царство, в котором казанцы пребывали до шайбы Клинкхаммера, а «Авангард» прибавил в движении. Как следствие, нарушение Рафаэля Батыршина за своими воротами и очередная беда на пятаке Эмиля Гарипова. Хорошо известный казанским болельщикам Евгений Медведев смачно приложился от синей линии, голкипер «барсов» отразил шайбу, но ее подстерег Кирилл Семенов, беспрепятственно отправивший игровой снаряд в ворота — 2:1.

Автор голевой передачи Медведев входит в тройку лучших снайперов-защитников сезона; больше него забили только салаватовец Филип Ларсен и Патрик Херсли из СКА. Лучшие годы своей карьеры Евгений провел как раз в чемпионском «Ак Барсе», завоевав в Казани два Кубка Гагарина. А в этом сезоне номинальный защитник успел поиграть и в атаке, что позволило ему забросить уже 9 шайб.

Дубля Галиева не хватило

Казалось, что «Ак Барсу» нечем было ответить хозяевам в этот вечер. Однако в середине периода хозяева более чем на минуту остались втроем против пятерки соперников. «Барсы» своим шансом воспользовались — это Станислав Галиев добил шайбу в ворота после броска Андрея Маркова. Этот эпизод стал ключевым во втором периоде. «Ястребы» буквально на мгновение «загрустили», но этого времени Галиеву хватило, чтобы оформить дубль. За эту шайбу хозяева могли предъявлять претензии своему голкиперу: Фурх умудрился пропустить шайбу между щитков после несильного броска Станислава с неудобной руки — 2:3.

Омичи получили настолько серьезный психологический удар, что не сумели воспользоваться еще более щедрым подарком судей, играя полные 2 минуты впятером против троих «барсов» и еще 2 минуты — в формате «5 на 4». И ведь не скажешь, что «Ак Барс» накануне был особенно хорош. Нет, просто нервы у дружины Билялетдинова оказались крепче.

«Зевки» Гарипова вернули Омск в игру

Однако на исходе 4-й минуты третьего периода «Авангард» вернулся в игру благодаря «зевку» Гарипова. Несложный бросок Егора Мартынова с фланга стал неразрешимой задачей для казанского голкипера — 3:3. Интересно, что в послематчевом протоколе шайбу записали на Кугрышева, который стоял на пятаке возле казанских ворот. По видеоповтору момента (выше) нельзя сделать однозначный вывод — касался ли форвард шайбы.

Считается, что конкуренция идет на пользу Эмилю Гарипову, но пока присутствие Александра Шарыченкова на скамейке запасных не оказывает «анонсированного» влияния. Вслед за третьей шайбой Гарипов почти сразу пропустил еще более нелепую четвертую от Михеева, оформившего дубль — 4:3. Форвард хозяев наудачу махнул с неудобной руки в сторону ворот, и шайба каким-то чудом прошла сквозь амуницию казанского вратаря.

В оставшееся время третьего периода «Ак Барс», по большому счету, не сумел создать достаточное напряжение у ворот Фурха, чтобы претендовать на «спасение» матча. Так что гол в пустые ворота казанцев (после замены вратаря на шестого полевого) выглядел закономерно — 5:3. Команда Билялетдинова продолжает серию невразумительного хоккея на финише 2017 года.

Артур Халилуллов, видео khl.ru