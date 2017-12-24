Сделать игру за 8 минут: Андрей Назаров выиграл в Астане еще до начала игры

«Нефтехимик» уже обыгрывает «Барыс» на выезде с позиции силы

«Волки», которые едут к сильнейшим командам Восточной конференции играть с позиции силы, — явление пусть и приятное, но до сих пор непривычное. То, что к приезду нижнекамцев под руководством Андрея Назарова нужно готовиться по-особенному, поняли, похоже, еще не все наставники в КХЛ, за что и расплачиваются «сухими» унижениями. Вот и Корешков со своим «Барысом» оказался раздавлен более выдержанной и психологически готовой к выжидательному хоккею командой. В противостоянии без моментов татарстанцы сумели дождаться нужной ошибки и добить противника (4:0). «Нефтехимик» как фаворит Востока, вратарская рокировка без потери качества, десять сухих периодов «волков» и другие мысли, навеянные очередной победой «Нефтехимика» — в материале «Реального времени».

Новые реалии «Нефтехимика»

Давненько в противостоянии «Нефтехимика» и «Барыса» нижнекамская команда не рассматривалась в качестве фаворита, да еще и на выезде. Если еще месяц назад эти команды боролись за третью строчку в Восточной конференции и играли в хоккей примерно одного уровня, то к концу года Андрей Назаров сумел совершить качественной рывок, слепив команду-фаворита на Востоке. Впрочем, в отставании «Барыса» в таблице есть «заслуга» и самого казахстанского клуба. Его ударное легионерское звено, как оказалось, не было готово играть на одном уровне в течение всего регулярного сезона и к Новому году явно сдало. Да и потеря одного из важных «винтиков» в атакующих схемах «Барыса» Мартена Сен-Пьера тоже оказалась чуть болезненнее, чем хотели бы в Астане.

Благодаря всему этому, ко дню очного противостояния мы имели «Нефтехимик» — уверенный в своих силах, только что дважды без вариантов обыгравший лидера конференции «Ак Барс», да и вообще после перерыва на Евротур не проигрывавший ни разу, — и «Барыс», проигравший десять матчей из последних двенадцати.

Место в воротах занял не Илья Ежов, безусловный «номер 1» «Нефтехимика», которому интенсивная игра соперника в атаке только помогает выступать еще уверенней, а его дублер Андрей Макаров



Впрочем, обе команды по-прежнему располагают одним из самых сильных и ярких наборов легионеров в лиге. Нападающие астанинцев Линден Вей и Найджел Доус и вовсе входят в пятерку самых результативных хоккеистов КХЛ. Справиться с такой «огневой мощью» — тоже не по Астане туристом прогуляться. Удивительно, что под такую мощную атаку соперника у Назарова был прибережен какой-то особый план — место в воротах занял не Илья Ежов, безусловный «номер 1» «Нефтехимика», которому интенсивная игра соперника в атаке только помогает выступать еще уверенней, а его дублер Андрей Макаров. Забегая вперед, отметим, что тренер все сделал правильно — бэкап шайб не пропустил, а «Барысу» досталось по первое число.

Такой хоккей им не нужен

Прошло три секунды, а хозяева уже так «напожарили» у своих ворот, что нижнекамцы едва не открыли счет — голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон вовремя выскочил из ворот и накрыл шайбу. Впрочем, дальше «Барыс» инициативу к рукам прибрал, но ненадолго. Татарстанцы вскоре отодвинули шайбу от ворот, но в целом игра в первые 10 минут матча проходила в режиме очень неторопливого казахского утра, когда команды долго просыпались, «раскачивались» и ждали ошибки соперника. Лишь когда форвард «Барыса» Павел Акользин не сдержался и грубо швырнул нижнекамского нападающего на борт, татарстанцы получили двухминутный шанс в большинстве и стали неплохо сжимать атакующее кольцо у ворот Карлссона. Но до настоящего голевого момента так и не дошло. Зато хозяева уже в равных составах едва не затолкали шайбу в ворота Макарова. Главный тренер «Нефтехимика» тут же недовольно заворчал на своих оборонцев, которые бросили своего голкипера отдуваться в одиночестве.

По такой игре, казалось, «Барыс» до перерыва свою шайбу забросить должен. Однако хозяева отчего-то начали откровенно грубить, схватив невынужденные штрафы — сначала малый, а затем и десятиминутный. Но, как и при первой попытке, большинство Нижнекамска выглядело очень уж миролюбивым. В итоге трибуны раззадорила только массовая потасовка игроков у борта под самый занавес периода. К удивлению, народу на этих трибунах было не так уж много — порой можно было расслышать отдельные голоса и одиноко стучащий барабан. Особо удивительно это, если учесть, что через месяц здесь должен пройти главный хоккейный праздник года на территории СНГ, то есть «Неделя звезд хоккея», включающая в себя матч всех звезд КХЛ. Нужен ли Астане хоккей — вопрос дискуссионный, для отдельного текста.

Эмиль все исполнил хладнокровно и не без мастерства — раскачал вратаря и пустил шайбу в ворота, 0:1



Закончил начатое дело

Уже другая игра и иная плотность борьбы воцарились после перерыва. Однако это только добавило вязкости соперничеству, хоккея в чистом понимании стало ничуть не больше. Пара моментов в обе стороны — это все, на что сподобились команды к экватору матча. Как-то пропали из поля зрения иностранные звезды обеих команд. Ни Секстона, ни Доуса на льду видно не было.

А позже «Нефтехимик» забил-таки в своем излюбленном стиле — в резкой контратаке, выждав ошибку защитника. Андрей Нестрашил у борта шайбу выцарапал, вовремя увидел убегающего Галимова и вывел его на рандеву с Карлссоном. Эмиль все исполнил хладнокровно и не без мастерства — раскачал вратаря и отправил шайбу в ворота — 0:1. Вновь «волки» не лезли на рожон, бросали меньше, попадали в створ реже, а гол свой выждали. Все по классике выездных игр «Нефтехимика».



Назаров знал «Барыс», как облупленный



На старте третьего отрезка хозяева встряхнулись и даже провели пару неплохих атак. Но успех вновь пришел к «Нефтехимику». Марат Хайруллин, как на прогулке, проехал за воротами и выдал снаряд прямо на «перо» Денниса Эверберга. Скандинав в упор шведского вратаря хозяев, конечно же, расстрелял — 0:2. Дальше Астана окончательно «посыпалась» — Ильдар Шиксатдаров и Богдан Якимов реализовали выходы «один в ноль» на ворота Карлссона — 0:4. Любопытно, какие именно появлялись мысли у шведского вратаря «Барыса», когда он раз за разом видел одну и ту же картину: игрок в белой форме бежит на встречу с ним в полном одиночестве.

Видеообзор матча

Кажется, задумка наставника «Нефтехимика» как раз и была в том, чтобы переждать и перетерпеть хаотичные атаки хозяев. У кого первого сдали нервы, тот и оказался «на щите». Татарстанская дружина выжидала больше 30 минут игрового времени, а когда сделала свой выпад, соперник психологически надломился. Назаров полностью разобрал своего визави Корешкова, который оказался настолько предсказуем, что даже по такой игре было ясно: победа «Нефтехимика» — дело времени и техники.

В итоге матч команды заканчивали при почти пустых трибунах «Барыс-Арены». А Андрей Макаров сохранил отличную «сухую» серию без пропущенных шайб для своей команды, которая длится у «Нефтехимика» вот уже десять периодов подряд.

Эрик Добролюбов, видео khl.ru, фото hcbarys.kz