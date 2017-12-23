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Видеоопрос: какую сумму денег вы готовы потратить на празднование Нового года?

07:00, 23.12.2017 17
Видеоопрос: какую сумму денег вы готовы потратить на празднование Нового года? Фото: triphints.ru

На неделе Росстат подсчитал т. н. «индекс оливье». В этом году порция самого новогоднего салата на четырех человек подорожала всего на рубль — до 312 рублей. Однако новогодний стол состоит, как известно, не из одного оливье, а сам праздник — не только из застолья.

«Какую сумму вы готовы потратить на празднование Нового года и на что пойдут эти деньги?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.


Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
комментарии 17

комментарии

  • Анонимно 23 дек
    На празднование Нового года потрачу половину своей пенсии.приедут дети-это самый брльшой подарок к празднику.
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  • Анонимно 23 дек
    Нисколько. День как день
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  • Анонимно 23 дек
    Ни копейки лишнего-потому что их у меня нет.у меня ребенок 3 месяца, мужу нужны красивые и ухоженные,а пособии кот наплакал. Но я все равно смотрю с оптимизмом в будущее
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  • Анонимно 23 дек
    Смотря сколько зарабатываешь. Столько и тратишь
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    Анонимно 23 дек
    Ага, всю зарплату на новый год...
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    Анонимно 23 дек
    Ну да. Именно для этого же дают 13 зарплату
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  • Анонимно 23 дек
    пускай корреспондент в микрофон говорит, ничего не понятно, что он спрашивает.
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  • Анонимно 23 дек
    5тр. Это максимум. Родным подарки тоже включены в эту стоимость
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    Анонимно 23 дек
    Вы по ручке подарите? Или по Полотенчику?
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  • Анонимно 23 дек
    Купили ёлку и игрушки, уже ушло 3500. Как можно уложиться в 5тр, я не знаю
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  • Анонимно 23 дек
    Это самый затратный праздник года! не люблю его прям вот до жути!
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  • Анонимно 23 дек
    А я покупаю ёлочные игрушки и всё к новому году в январе, на распродажах и на хранение в кладовку, в декабре с новыми игрушками и дешево
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  • Анонимно 23 дек
    Я потрачу всю зарплату
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    Анонимно 23 дек
    Чистейшее расточительство
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  • Анонимно 23 дек
    Я нисколько не потрачу. Для меня что новый год что старый год никак не отразится на кошельке
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  • Анонимно 23 дек
    Я куплю подарок внуку, буду радоваться его сияющим глазам
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  • Анонимно 23 дек
    А где тут опрос?
    Где голосовать?
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