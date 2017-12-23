Видеоопрос: какую сумму денег вы готовы потратить на празднование Нового года?

На неделе Росстат подсчитал т. н. «индекс оливье». В этом году порция самого новогоднего салата на четырех человек подорожала всего на рубль — до 312 рублей. Однако новогодний стол состоит, как известно, не из одного оливье, а сам праздник — не только из застолья.

