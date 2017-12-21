«Зеленая папка» Минниханова в действии: Кремль сменил куратора глав районов Татарстана

Бывший глава аппарата Шаймиева возглавил Совет муниципальных образований РТ

Фото: Максим Платонов

Сегодня XII съезд Совета муниципальных образований РТ принял отставку многолетнего председателя совета Минсагита Шакирова и утвердил в этой должности Экзама Губайдуллина. «Реальное время» рассказывает, как это было, и разбирается в причинах и обстоятельствах кадрового решения.

«Доить государство выгоднее, чем коров»

Слухи о том, что Минсагит Шакиров вскоре покинет свой пост, с легкой руки анонимных каналов Telegram появились еще накануне съезда. Очевидно, на сегодняшней отставке сказался информационный фон, который сформировался вокруг Шакирова в последнее время. На федеральной «антикоррупционной» волне пошла в ход так называемая «зеленая папка» президента Минниханова, в которой содержатся эпизоды деятельности, нацеленной на незаконное обогащение, нынешних и бывших глав районов.

«Реальное время» уже писало о нарушениях, которые выявила комиссия республиканской экспертной группы по противодействию коррупции в Черемшанском районе за те несколько лет, когда им руководил Шакиров. За счет приписок по надоям молока район получил 3,2 млн рублей необоснованных субсидий. 41 млн рублей бюджетных субвенций без надлежащего учета и обоснования прошли через МУП «УК «Сельскохозяйственное производство» в коммерческие предприятия, близкие главе района. Только одно ООО «Агроуслуги Черемшан», в учредителях которого значился Шакиров, по устным указаниям главы получило 102 млн с различных внебюджетных счетов.

Минсагита Шакирова можно назвать политическим тяжеловесом и образцовым районным руководителем «старой школы». Свою первую должность в родном Черемшанском райкоме КПСС он получил еще в 1978 году, возглавлял район с 1991-го по 2010 год, Советом муниципальных образований руководил с 2006 года.

Однако в нынешних условиях, когда республика вышла из зоны политического комфорта, было, видимо, решено, что заслуги «старой школы» должны остаться заслугами. И самое главное — после вскрытия коррупционного нарыва было признано, что СМО РТ, мягко говоря, недорабатывал в этом вопросе. Собственно, как же ему было «дорабатывать», если его руководитель сам стал фигурантом «зеленой папки».

В «портфолио» Экзама Губайдуллина собственный опыт управления Мамадышским районом и уникальный кейс умиротворения так называемого «путча глав». Фото Романа Хасаева

Управленец с опытом подавления бунта районных элит

Новый председатель Совета муниципальных образований РТ, без преувеличения, отлично знаком с деталями функционирования муниципальной системы Татарстана. В «портфолио» Экзама Губайдуллина собственный опыт управления Мамадышским районом и уникальный кейс умиротворения так называемого «путча глав». В 1998 году Губайдуллин стал руководителем аппарата президента РТ ровно после того, как ряд районных руководителей под предводительством тогдашнего главы аппарата Халяфа Низамова, мэра Набережных Челнов Рафгата Алтынбаева и министра внутренних дел РТ Искандера Галимова вошли в открытое противостояние с президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. Чистка районных рядов и выдвижение новых кадров были возложены на Губайдуллина.

В 2005 году он стал членом Совета Федерации (представителем от исполнительной власти РТ), в 2012-м — руководителем Центризбиркома Татарстана. На последнем месте Губайдуллин перекроил одномандатные округа и провел последовательно выборы в Госсовет РТ, президента Татарстана и в Госдуму РФ. «Реальное время» писало о том, кого могла не устроить его работа на должности руководителя регионального ЦИКа.

«По состоянию здоровья»

Сам процесс смены главы СМО РТ прошел буднично, без эксцессов и довольно быстро. Минсагит Шакиров на съезд не явился, так что его заявление о досрочном прекращении полномочий по состоянию здоровья было озвучено главой Алексеевского района Владимиром Козонковым, председательствующим на съезде. Он же отметил «значимый вклад Шакирова в развитие местного самоуправления РТ».

Предложивший кандидатуру Губайдуллина глава Спасского района Камиль Нугаев предсказуемо сообщил залу, что жизнь муниципалитетов известна Экзаму Саматовичу не понаслышке: «Уверенность, знания и богатый жизненный опыт помогут ему», — предположил он.

Других предложений не последовало. В своей «кандидатской речи» Губайдуллин сказал: «Быть выдвинутым в качестве кандидата на эту должность означает для меня очень большую ответственность. Наша задача — в содействии развитию местного самоуправления и через это — в повышении качества жизни населения. Все республиканские программы нацелены на развитие территорий. На данном этапе взаимодействие органов МСУ и госорганов должно подняться на новый уровень и содействовать реализации стратегии «Татарстан-2030».

После избрания Губайдуллин занял место председательствующего.

Будет увеличение зарплат низшего муниципального звена

В завершение съезда слово взял Рустам Минниханов. Речь президента Татарстана длилась более получаса — за это время он успел и замотивировать глав, и пройтись по главным муниципальным проблемам.

Как и выступавший до него премьер-министр РТ Алексей Песошин, президент на первое место поставил выполнение республиканских программ. «Главной задачей органов местного самоуправления является эффективная эксплуатация социальных объектов и событийная активность. То, что мы сейчас делаем – общественные пространства, спортивные площадки – все это должно быть в надлежащем состоянии и работать на благо тех людей, которые живут на этой территории. Все республиканские программы направлены на системное решение задач по развитию территорий, а также на обеспечение равной доступности объектов и услуг независимо от места проживания людей. Главам муниципальных образований необходимо планировать решение актуальных задач городов и районов в рамках реализуемых программ. Внутреннее содержание зависит от вас» – сказал президент.

Минниханов обратил внимание, что муниципальное низовое звено страдает от текучки по причине низких зарплат и поручил министру финансов РТ Радику Гайзатуллину с нового года отработать схемы решения этой проблемы.

В качестве инструментов развития экономики на местах Минниханов указал на создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и муниципальных промпарков: «Мы сейчас активно работаем в части промышленных зон муниципального уровня. Их у нас 63. В этом году Актаныш, Дрожжаное и Кукморский район завершают строительство новых площадок. Сюда мы направили большие средства, как федеральные, так и республиканские, но не везде эти промышленные парки муниципального уровня обеспечивают заявленные параметры. Это работа непростая, мы этот путь проходили, когда формировали ОЭЗ «Алабуга» и КИП «Мастер». Надо работать с привлечением резидентов. И эта работа должна быть каждодневной. Не просто создать площадку, а надо, чтобы там были созданы рабочие места. Есть новые формы поддержки по субсидированию затрат резидентов промпарков, по кредитам и по покупке оборудования».

«В некоторых местах мы работаем очень грубо»

Говоря о работе с гражданами, Рустам Минниханов уделил внимание поддержке малых форм хозяйствования на селе, проблемам с самообложением и работе с обращениями граждан. Чтобы обращения граждан не терялись в кабинетах местных чиновников, президент предложил проводить ежеквартальные проверки этого вопроса прокуратурой.

— Несколько слов хотел бы сказать по участию граждан в решении проблем через программы самообложения. С 2013 года поступило от граждан 587 млн., республика под эти программы выделила 2,28 млрд. Мы на 1 рубль даем 4 рубля! И здесь, мне кажется, разъяснительной работы не вполне хватает, — сказал Минниханов. — В основном положительные отзывы, но в некоторых местах мы работаем очень грубо. Все это должно быть по согласию, по волеизъявлению тех людей, которые живут на этой территории. Тем более спасибо коллегам из нашего парламента, которые на федеральном уровне получили новые изменения федерального законодательства, что можно уже в рамках населенного пункта проводить. Не референдум, а упрощенный порядок за счет схода граждан. Самообложение в рамках одного населенного пункта будет более эффективно. Если делать на все поселение, люди не осознают и не ощущают, для чего это.

Ближайшая политическая цель муниципальных служащих – проведение выборов президента России в марте 2018 года. «Самый главный уровень – муниципальный и поселенческий. Вся работа с населением проходит там. Выборы за один день не делаются. Если у человека мнение о власти или об одной персоне отрицательное, то изменить его не так просто. Но надо о тех проектах, которые мы реализуем сегодня, и о наших планах на будущее рассказывать не только СМИ. Использовать каждую возможность, будь то открытие объекта или праздник», – посоветовал президент участникам съезда.