«Результат запуска телемедицины в России — сотни спасенных жизней»

С 1 января в России вступает в силу закон о телемедицине. Благо это или зло — рассуждает директор клиники

Еще до вступления в силу закона о телемедицине врачи имели право проводить онлайн-консультации пациентов, а с нового года доктора и медицинские учреждения смогут войти в Федеральный реестр медицинских организаций Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и получить усиленную квалифицированную электронную подпись, которая, по сути, позволит перевести онлайн-консультации в статус медицинских услуг. Директор казанской клиники «Генезис», которая в начале декабря стала первым региональным партнером проекта «Яндекс.Здоровье», считает, что новый закон станет прорывом в сфере здравоохранения. О первых результатах и прогнозах Рим Сафиуллин рассуждает в авторской колонке.

Будущее медицины за персонификацией

— Понятие телемедицины намного шире, чем непосредственная коммуникация между врачом и пациентом. Изначально телемедицина предполагала дистанционное общение в периметре врач-врач. Наши районные больницы уже достаточно давно общаются с казанскими коллегами по видеосвязи, проводят консилиумы, разбирают сложные случаи. По каналам телемедицины оперативно передаются диагностические данные и обсуждается дальнейшее лечение.

Общение врача с пациентом по интернет-каналу — это новый этап в развитии телемедицины, который укрепит тренд персонификации в здравоохранении. Ее суть в том, что врач и пациент смогут чаще контактировать друг с другом. К телемедицине относится и понятие «дистанционный биомониторинг», когда дистанционные системы наблюдения применяются медицинскими работниками для контроля состояния здоровья пациентов. Получается, врач наблюдает за пациентом на расстоянии и может оперативно вмешаться в текущую терапию, изменить рекомендации. Очень часто дистанционный мониторинг используют при наблюдении за пожилыми людьми, неспособными самостоятельно осуществлять необходимые лечебные манипуляции.

«Изначально телемедицина предполагала дистанционное общение в периметре врач-врач. По каналам телемедицины оперативно передаются диагностические данные и обсуждается дальнейшее лечение» Фото ysia.ru



Российские пациенты терпят до последнего

На сегодняшний день в Америке и странах Европы телемедицина в формате врач-пациент — это сложившийся стандарт оказания медицинских услуг. В США за последние 3 года ежегодный прирост рынка телемедицины составил 60—67%. Это колоссальная цифра. Если в 2012 году количество онлайн-обращений пациентов в США составляло 344 тыс., то прогноз на 2018 год — 7 млн человек. Причем люди на Западе прибегают к услугам телемедицины по самым безобидным вопросам. Простота получения врачебной консультации дает дополнительный повод обратиться за помощью на более раннем этапе, и, как следствие, решать проблемы здоровья человека эффективнее и быстрее.

В России несколько иная ситуация. Культура обращения к врачам на ранних стадиях заболевания только приходит в сознание наших пациентов. Бесплатная медицина, суровый и терпеливый менталитет накладывают свои особенности на частоту обращений за врачебной помощью. И если при определенной симптоматике европеец ощущает себя кошмарно, то российский человек при тех же признаках скажет: «Все нормально, я пошел на работу». Обращение за помощью в формате «пока петух не клюнул» продолжает оставаться большой проблемой российского здравоохранения. Зачастую такое поведение сопряжено с тем, что людям не хочется терять, как им кажется, драгоценное время и лишний раз отпрашиваться с работы или тратить на это выходные дни. Телемедицина должна помочь переломить такую пассивность российских пациентов. Появляется дополнительный канал коммуникации, люди смогут обращаться к врачам прямо с рабочего места или из дома.

«Очень часто дистанционный мониторинг используют при наблюдении за пожилыми людьми, неспособными самостоятельно осуществлять необходимые лечебные манипуляции». Фото v-chelny.ru



У мужчин много вопросов, но им приходится молчать

Думаю, те, кто хоть раз обратился к услугам телемедицины, высоко оценивают ее удобство. Например, молодым родителям часто требуется оперативная связь с педиатром, иногда в ночные часы. Сейчас можно связаться со специалистом через приложение «Яндекс.Здоровье» и уже через 30—60 секунд педиатр появится на вашем экране. Можно проконсультироваться, получить совет, вызвать «скорую», сверить правильность своих действий. Это очень удобно.

Пока врачи имеют право только на онлайн-консультации. Но уже сейчас можно сказать, что результат запуска телемедицины в России — сотни спасенных жизней. Ведь в ходе простых устных консультаций врачи могут увидеть симптомы серьезных заболеваний. Это особенно важно, когда речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях. Пациент расценивал свои симптомы как безобидные, а онлайн-консультация побудила его вызвать «скорую» и избежать серьезного кардиособытия.

Телемедицина позволит многим людям получить ответы на вопросы, которые они порой стесняются задать. Например, в России недавно была запущена возможность получить консультацию гинеколога через канал телемедицины. Первый месяц работы канала показал, что 80% обращений к этим специалистам поступили от мужчин. Оказалось, что у них много вопросов, просто раньше они молчали. А телекоммуникация позволила им их озвучить. Конечно, в первую очередь задавали много вопросов об экстренной контрацепции. Но то, что они не полезли за советом в чаты, а обратились к доктору, очень хорошо.

Несомненный плюс от телемедицины получит вся система здравоохранения — начнет разгружаться первичное звено докторов. Это огромный штат врачей, которые работают с миллионами непрофильных обращений. А значит, очереди к ним будут меньше. Обращение за очной консультацией станет более точечным, эффективным и быстрым.

Телемедицина дешевле, чем физическое присутствие врача и пациента в клинике. А для России это более чем актуально. Согласно статистике, в 2016 году не хватало порядка 30 тыс. врачей по всей стране. В Тульской области врачебный персонал укомплектован только на 40%. И таких регионов много. Телемедицина позволит эту нехватку частично нивелировать. К тому же это снимает географические границы. Где бы пациент ни находился, он всегда имеет возможность проконсультироваться у врача. Например, врачи нашей клиники дают онлайн-консультации пациентам от Калининграда до Владивостока.

«Думаю, те, кто хоть раз обратился к услугам телемедицины, высоко оценивают ее удобство. Например, молодым родителям часто требуется оперативная связь с педиатром, иногда в ночные часы». Фото telemedicina.ru



Куда дальше

Есть мнение, что в дальнейшем рынок телемедицины будет развиваться по аналогии с рынком автострахования, где недавно появилось touch-страхование. К машине крепятся специальные датчики, а сумма страховки высчитывается на основании средней скорости и количества поездок. Например, пожилой мужчина ездит на авто только на дачу — раз в год. А его сосед работает в такси и ежедневно проезжает по 10 часов. У них совершенно разные степени риска. Справедливо, что первый должен платить за страховку в разы меньше, чем второй. А что, если эту модель перенести на доктора и пациента?

Представим картину: человек не следует рекомендациям врача, ест на ночь, злоупотребляет алкоголем, курит. В принципе, по нему риски гораздо выше, чем по тому пациенту, который занимается спортом, ложится вовремя, много гуляет на свежем воздухе. И если бы данные об образе жизни мгновенно передавались врачу, то и стоимость страховки росла бы или падала. Платить больше никто не хочет. Следовательно, такая модель может привить пациенту идею о том, что следить за собой экономически выгодно.