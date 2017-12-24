Инструкция по применению: как начать заниматься кайтингом

Александр Парфенов рассказывает, почему кайт не подходит бесхарактерным и хороша ли для кайтинга зима

«Реальное время» продолжает публикации в рубрике «Инструкция по применению», в которой бизнесмены и общественные деятели делятся тем, как претворяют мечты в реальность. Александр Парфенов, владелец агрохимической компании, говорит, ничто не увлекало его так сильно, как кайтсерфинг. Пока идет сезон сноукайтинга, он советует бесстрашным людям с сильным характером попробовать себя в этом виде спорта.

Предыстория

Я — системный человек. Спорт, музыка, бизнес — чем бы я ни занимался, ко всем вопросам подхожу системно. Поставлена цель — идешь к результату. Сам я родом из Кировской области, там, как известно, гор нет. В 2008-м друзья пригласили меня на Свиягу, где я впервые в жизни осознал, что такое сноуборд. Через четыре месяца я уже осваивал сложные трюки. Но зима закончилась, нужно было что-то делать, просто сидеть на солнышке было неинтересно, и я познакомился с Володей Саланкиным (руководитель казанского кайтингового клуба, — прим. ред.) и узнал, что такое кайт-борд. С первых занятий я был потрясен этим экстремальным видом спорта, кайт позволяет находиться между двумя стихиями в состоянии полной свободы. Поначалу ничего непонятно, кайт управляет тобой, а не ты кайтом. Но очень скоро входишь во вкус, потому что кайтинг — средство от плохого настроения, и когда начинает получаться, ты управляешь кайтом и этими стихиями. Это огромное удовольствие.

Кайтбординг и кайтсерфинг, как и любой вид спорта, помогают освободить голову от рутинных проблем. И если в выходной день ты имеешь возможность потратить время на спорт, в понедельник нерешенные задачи прошлой недели решаются гораздо быстрее.

Я знаю людей, которые ушли от смерти, занимаясь кайтингом. Видимо, их «неизлечимая» болезнь сидела в голове, и им удалось переключиться, забыть о проблемах, болезнях, о том, что тебе чего-то не хватает в жизни… На самом деле, на воде тебе хватает всего: свободы, адреналина, неописуемого кайфа. Но только когда получается. А чтобы получалось, нужно много работать.

Кайтбординг и кайтсерфинг, как и любой вид спорта, помогают освободить голову от рутинных проблем



Как тренироваться

В мире огромное количество кайт-школ, в России меньше, но они есть. Правда, системы обучения в мире нет нигде. Все спортсмены, которые сегодня выступают за свои страны, — это любители, в которых в какой-то момент спонсоры стали вкладывать деньги. В Казани моим учителем стал Владимир Саланкин. То, чем он занимается, и уже очень давно, — это большое дело, он настоящий энтузиаст.

Учиться можно бесконечно. Сколько лет я учусь кайтингу, но только в этом году научился делать развороты. Когда мне это удалось, мой тренер спустя несколько часов после тренировки позвонил и сказал, что до сих пор не может забыть моей радости, светящихся глаз и улыбки. Наверное, это счастье сродни тому, что испытывают спортсмены, выигравшие Олимпиаду.

Приготовьтесь, что первое время, осваивая кайтинг, вы будете постоянно носить кайт. Это выматывает больше, чем любая спортивная тренировка, такие занятия можно сравнить с марафонами.

Совсем недавно я приобрел инвентарь — доску для зимнего кайтинга. Инструкторы говорят, что зима, в принципе, — более подходящий сезон для управления кайтингом, потому что можно кататься и в не очень сильный ветер, хотя травмоопасность повыше, чем летом.

Кому подходит

Я считаю, что экстремальные виды спорта бесхарактерный человек неспособен понять. Он не получит от этого удовольствия. Но такой спорт вырабатывает характер. Если вы посмотрите, кто приезжает на тренировки, то увидите сплошь состоявшихся людей, среди которых и бизнесмены, и врачи — абсолютно разные люди, разных возрастов, но их объединяет то, что все они ищут возможности погрузиться в другой мир, оставить все лишнее в машине, отключиться и остаться наедине с ветром, бордом, водой и счастливыми людьми вокруг.

Кайтинг — это непростой вид спорта, и к нему нельзя относиться легкомысленно, могут произойти ситуации с угрозой жизни. Нужно всегда быть собранным.



Кайтинг — это непростой вид спорта, и к нему нельзя относиться легкомысленно, могут произойти ситуации с угрозой жизни. Нужно всегда быть собранным



Где лучше кататься на кайте

Кататься можно везде, где есть ветер, вода и где это не запрещено законом. Это можно делать и в России, и за рубежом. Много спотов и вокруг Казани. Здесь, по моим наблюдениям, ветра рваные, под них приходится подстраиваться. Идеальным местом для начала тренировок профессионалы считают Египет, потому что там ветер стабильный и дует, что называется, как из пылесоса. А в Фуэртевентуре (Канары) ветер более порывистый, в мгновение штиль может смениться порывами в 22—25 м/с. При такой погоде у нас МЧС объявляет штормовое предупреждение, а в Фуэртевентуре кайтеры выходят в океан.

Насколько опасен кайтсерфинг

Моя супруга считает кайтсерфинг очень опасным занятием. На самом деле, он опасен так же, как любой другой вид спорта. Есть базовые правила поведения на воде, если ты соблюдаешь их, все будет в порядке. Если ты сомневаешься и чувствуешь угрозу для жизни — режь стропы и плыви к берегу. Оборудование всегда можно купить, а жизнь — нет.

Основной риск — это «передозировка» по ветру, когда кайт начинает так сильно тащить, что он становится неуправляемым. Тогда он может нести тебя на деревья, в опору моста или поднять на 20—40 метров вверх и отбросить к берегу. Другой риск, если ветер стих, и ты видишь, что тебя понемногу относит от берега. На крупных станциях такие ситуации отслеживаются, и за кайтерами плывут спасатели. Но может наступить время «Ч», когда нужно остановиться, снять с себя все дорогостоящее оборудование и плыть к берегу самостоятельно. Жизнь дороже.

У меня, к счастью, такого не случалось. Но пока кайт управляет мною, а не я им. Когда будет наоборот, наверное, нужно будет беспокоиться о безопасности больше. Ведь именно когда чувствуешь себя мастером, страх пропадает, и можно переборщить с риском.

Кататься можно везде, где есть ветер, вода и где это не запрещено законом



Как много времени занимает

Это тот спорт, который требует много ресурсов: временных, финансовых и даже моральных. Нужно быть к этому готовым. Чтобы его осилить, нужно очень хотеть. В этом плане кайтинг очень похож на бизнес, в котором деньги заработаешь, только если приложишь очень много труда. У меня не получается тренироваться в том режиме, который необходим.

Кайтинг может занимать все ваше время! И чем больше времени вы посвящаете спорту, тем быстрее освоите кайт. Если хотя бы два-три раза в неделю выделять по 3— 4 часа, можно освоить кайтинг за сезон. Есть и те, у кого получается с первого раза. Но они из тех, кто ничего не боится. Мне 36, и лет с 33 я уже более аккуратно отношусь к жизни.

Сколько стоит

Смысла покупать экипировку на первом этапе нет. Надо найти хорошего инструктора с оборудованием. Российских производителей экипировки нет, а так как кайтинг все-таки сопряжен с риском, покупать абы какое оборудование я бы не советовал. При пересечении границы оборудование сильно возрастает в цене. Основные — это Nobile, Slingshort, Cabrinha, комплект обходится примерно в 5—6 тыс. долларов. Правило выбора доски такое — чем сильнее ветер, тем меньшего размера доска для кайтинга нужна. У меня в багажнике уже четыре разных, чтобы быть готовым ко всему.

Один час пробного урока с тренировочным кайтом 4,5 кв. м «на ручках» стоит 1500 рублей, а полный курс обучения будет стоить примерно 25 тыс. рублей (10 часов обучения или 5 дней по 2—3 часа).

Кайтинг может занимать все ваше время! И чем больше времени вы посвящаете спорту, тем быстрее освоите кайт



Что дальше

В моих планах обязательно съездить на Бали. Мне очень интересно освоить серфинг. Но и в кайтинге куча не взятых вершин — кайтингом можно заниматься до старости. Проехать и развернуться — это только начало. Дальше трюки, прыжки — их можно совершенствовать бесконечно. Пока из всех увлечений кайт зацепил меня больше других. Да, пока он управляет мной, но я мечтаю научиться управлять им. Я бы даже сказал, что это моя жизненная цель.