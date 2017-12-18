Футбольный фан-фест в Казани: миллион болельщиков и огромный экран на фоне Казанки

Чем будут развлекать гостей ЧМ-2018 и жителей столицы РТ на площадке перед Центром семьи «Казан»

Фото: Максим Платонов

Те, кому не хватило билета на чемпионат мира по футболу или не хватило денег на билет — удовольствие быть футбольным болельщиком недешевое, могут приобщиться к мундиалю на фан-фесте, который откроют на территории Центра семьи «Казан». Главной достопримечательностью станет огромный экран, на котором будут транслироваться матчи, причем не только с «Казань Арены», но и с других стадионов ЧМ. Любое соревнование сопровождают перекрытые дороги, в 2018-м сразу на два месяца будет закрыта улица Сибгата Хакима, для местных жителей готовят пути обхода. Подробности в материале «Реального времени».

Фестиваль для миллиона болельщиков

Традиционно крупные спортивные события сопровождают фестивали, которые делают праздник для тех, кто не смог стать непосредственным зрителем соревнований. Чемпионат мира по футболу — не исключение, фестивальные площадки откроются во всех городах, принимающих ЧМ-2018. В Казани — на территории Центра семьи «Казан».

— Предыдущий опыт показывает, что фестиваль является более посещаемым объектом, чем стадион. Учитывая свободный вход, ожидается, что за месяц площадку посетят посетят более 1 миллиона болельщиков. Для сравнения, шесть футбольных матчей, которые пройдут на «Казань Арене», посетят около 240 тысяч человек, — рассказал на совещании в мэрии Казани Дамир Фаттахов, заместитель руководителя исполкома, который курирует работу фестивальной площадки.

«Предыдущий опыт показывает, что фестиваль является более посещаемым объектом, чем стадион», — рассказал Дамир Фаттахов. Фото kzn.ru



Единовременно на площадке фан-феста смогут присутствовать 25 тысяч человек. Что же такого привлекательного там будет, что столько горожан и гостей Казани заходят там побывать? Центр притяжения — это сцена с экраном 16 на 9 метров, на котором будет транслироваться игры ЧМ. Во-вторых, развлечения и зоны активностей как от спонсоров чемпионата, так и от местных артистов, которые должны добавить национального колорита.

Хлеба и зрелищ: футбольные трансляции под открытым небом, мастер-классы и ресторан

Стройка вокруг Центра семьи начата, для этого даже городской ЗАГС закрыли. Идет прокладка сетей электричества, водопровода, канализации, интернета.

Территория будет разделена на пять зон. Первая — основная входная группа с досмотровым оборудованием, главная сцена с экраном, павильоны спонсоров и партнеров. К ней прилегает зона №5 — здесь будут располагаться камеры хранения. Вторая зона — активности для болельщиков, где планируются мастер-классы по футбольному фристайлу, арт-инсталляции, прочие развлечения и ресторан.

Территория будет разделена на пять зон. Первая — основная входная группа с досмотровым оборудованием, главная сцена с экраном, павильоны спонсоров и партнеров. Фото kzn.ru



На третьей зоне будут располагаться медиацентр, волонтерский центр, центр управления фестивалем и объединенный пункт безопасности. Зона №4 предусмотрена для дислокации силовых структур.

Обеспечивать безопасность на футбольном фестивале будут 800 сотрудников МВД, 250 сотрудников ЧОП и стюардов, а также врачи и пожарные. Кормить гостей фан-феста поручили Департаменту продовольствия и социального питания.

Футбол нон-стоп, перекрытые улицы и новая дорога

Работать фан-фест будет весь месяц, пока идет чемпионат, — с 14 июня по 15 июля. В Казани первая игра состоится 16 июня между сборными Франции и Австралии, 20 июня сыграют Испания и Иран, 24 июня — Польша и Колумбия, 27 июня — Германия и Южная Корея. 30 июня — 1/8 финала, 6 июля — четвертьфинал. Соответственно, в эти дни трансляция будет вестись со стадиона «Казань Арена», в остальные дни — с других стадионов. Таким образом, площадка будет работать ежедневно. Всего покажут 64 матча.

Время работы фан-феста — время матча плюс час после игры. Для развоза болельщиков обещают усилить работу транспорта, но основная нагрузка ляжет на метро. Пешеходную дорогу от станции «Козья слобода», мимо здания «Татмедиа» до Центра семьи «Казан» облагородят и расширят.

Улицу Сибгата Хакима от перекрестка с Декабристов до Абсалямова сделают пешеходной сразу на два месяца



Второй путь с площадки — улица Сибгата Хакима, для этого ее от перекрестка с Декабристов до Абсалямова сделают пешеходной сразу на два месяца — с 25 мая до 25 июля. Проблема в том, что в районе находятся три многоэтажных жилых дома, подъезд к которым есть только со стороны Сибгата Хакима. Чтобы не изолировать жильцов от внешнего мира, продлят улицу Бондаренко от Чистопольской до Сибгата Хакима. Здесь раньше находились несколько частных домов, которые снесут. Владельцы уже получили по миллиону рублей за сотку в качестве компенсации. По новой улице также можно будет добраться до фан-феста.

— Люди смогут спокойно расходиться, кто на Квартала, кто в сторону центра через Ленинский мост, кто в сторону метро, — подытожил Дамир Фаттахов.

Обустроенную территорию Центра семьи «Казан» после ЧМ по футболу планируют использовать для проведения других мероприятий и постоянного отдыха казанцев и гостей города.