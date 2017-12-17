Видео недели: анекдоты от Путина, извинение ТНТ перед ингушами и прощание с Улюкаевым

Топ-10 видеороликов по версии «Реального времени»

12:30 — еще не вечер!



Владимир Путин за 3 часа 45 минут своей расширенной пресс-конференции успел, разумеется, рассказать о многом, но большинство зрителей этого традиционного действа запомнили президентское «Путин ба(й)бай» и анекдот про часы и кортик — представляющий собой, по словам президента, модернизированную версию народной мудрости «Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую».

Политтехнолог Константин Калачев спародировал анекдот в своем «Фейсбуке»:

«У одного мальчика был кортик. У другого мальчика был пистолет. Мальчик с пистолетом спросил у мальчика с кортиком: «Который час?» А у того часов нет, есть только кортик. Мальчик с кортиком не растерялся и уверенно ответил: «Московское время 12 часов 30 минут». Все бы хорошо, но дело было глубокой ночью в Люберцах».

Лица экс-власти

Пламенное последнее слово экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву не помогло — и он стоически, с каменным лицом выслушивает решение суда, приговаривающего его к 8 годам лишения свободы, выплате 130-миллионного штрафа и отлучению от госслужбы после освобождения.

«Я ему врезал»

Президент Татарстана жестко раскритиковал работу министра культуры РТ Айрата Сибагатуллина за медлительность и затягивание сроков согласования и исполнения проектов. Последний выступал с докладом на заседании совета при президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

— Сколько учреждений ремонтируем в 2018 году? — спросил Рустам Минниханов у докладчика.

— В 2018 году мы подали… Так, щас…

— (Переходит на татарский.) Ну что тут сказать. Ты же это должен знать! Ты министр, ты с этой мыслью засыпать должен… Вы вообще не интересуетесь. (переходит на русский). Я ему врезал. <…> Никакой инициативности с вашей стороны. Вы как будто сторонний наблюдатель.

Стена демократии

Дональд Трамп выполняет еще одно свое предвыборное обещание: в приграничном Сан-Диего (Калифорния) пограничники приступили к тестированию образцов стены с Мексикой. Попросту говоря, они пытаются их преодолеть.

ТНТ включает заднюю

Телеканал «ТНТ» извинился всеми доступными ему способами за номер в Comedy Woman. В юмористической программе пошутили об ингушских девушках, работающих в службе эскорта — а ингушская община Москвы восприняла это как оскорбление. О своем «недовольстве и возмущении» заявили и в постоянном представительстве Ингушетии в Москве, куда свою вину приехал заглаживать генеральный директор компании Андрей Левин.

С извинениями выступила и Екатерина Скулкина, сыгравшая в номере хозяйку эскорт-агентства. Ну а канал в целом пожалел о содеянном настолько, что снял об этом клип.

Физрук сине ярата

Актер сериала «Физрук» Владимир Сычев выучил несколько татарских слов прямо на ринге боев на правилам TNA в Казани.

«Уголовно-процессуальный кодекс — моя настольная книга»

Телеканал RT пришел в гости к Наталье Поклонской. Благодаря этому мы узнали, что депутат Госдумы отказалась от вегетарианства и «готовит все, что можно скушать».

Комментаторы, конечно, не преминули заметить: «Где икона Николая?» и «Почему без платка?»

«Сильно испугался очень»

Видео, в котором опрашивают 19-летнего студента академии права, сына бизнесмена, устроившего на своем Porsche смертельное ДТП в Иркутской области и сбежавшего с места аварии. Первым делом после происшествия он позвонил маме.

Бросай это дело

Практически цирковой номер удался словенскому баскетболисту мадридского «Реала» Луке Дончичу в матче регулярного чемпионата с «Барселоной» — брошенный им от своего кольца мяч залетел в корзину одновременно с сиреной.

Как пошутил Твиттер Евролиги, «Luka Doncic, almost from Ljubljana» (Лука Дончич, почти что из Любляны).

Собачьему сердцу не прикажешь

Жительница Волгограда заметила у своего щенка бульдога неординарное свойство — лаять на слове «Путин».