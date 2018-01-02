Топ-2017: Кубок конфедераций в Казани, «воздушная Формула-1» и возвращение Бердыева в «Рубин»

Новогодние «каникулы» — повод лишний раз вспомнить прошедший год и сделать определенные выводы. В 2017-м российский и татарстанский спорт «повидал» разное, но хорошего все же было больше. Спортивная редакция «Реального времени» составила свою «горячую» десятку событий уходящего года в спортивной жизни Татарстана.