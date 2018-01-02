Топ-2017: Кубок конфедераций в Казани, «воздушная Формула-1» и возвращение Бердыева в «Рубин»
Десятка самых значимых спортивных событий 2017 года по версии «Реального времени»
Новогодние «каникулы» — повод лишний раз вспомнить прошедший год и сделать определенные выводы. В 2017-м российский и татарстанский спорт «повидал» разное, но хорошего все же было больше. Спортивная редакция «Реального времени» составила свою «горячую» десятку событий уходящего года в спортивной жизни Татарстана.
- Мировое событие года. Кубок конфедераций
Главное событие спортивной жизни не только Казани, но и всей России. Кубок конфедераций — своего рода репетиция предстоящего чемпионата мира для страны-хозяйки. Больших проблем у казанского стадиона, да и у всей инфраструктуры города в целом не обнаружилось; гости столицы Татарстана — участники кубка и болельщики — остались довольны.
А сами казанцы смогли увидеть четыре суперматча с красочной вывеской: Португалия — Мексика, Германия — Чили, Россия — Мексика и полуфинальная битва португальцев с горячими чилийцами. Так что в гостиницах Казани успели пожить лучшие футболисты мира, среди которых Криштиану Роналду и Алексис Санчес.
- Удивление года: успехи в фигурном катании
Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото instagram.com/_tarasova_evg
Школа фигурного катания в нашей стране всегда была одной из сильнейших в мире. Российские фигуристки регулярно берут медали различного достоинства на мировых соревнованиях. Однако до 2017 года успешных в этом виде спорта девушек из Татарстана практически не было. Случались, конечно, единичные вспышки, но продолжения они, к сожалению, не имели.
В прошлом же году выстрелили сразу две фигуристки, так или иначе связанные с Татарстаном. Речь в первую очередь о Евгении Тарасовой, которая в паре с Владимиром Морозовым выиграла три этапа Гран-при и стала чемпионом России. Спортсменка родилась в Татарстане и долгое время тренировалась в Казани, так что ее отъезд в Москву не влияет на то, чтобы считать Тарасову местной (тем более что она вернулась). А вот свежеиспеченная чемпионка России 15-летняя Алина Загитова из Ижевска, «татарстанкой» можно назвать опосредованно. Ее родители — уроженцы Актанышского района, при этом папа Алины, хоккеист Ильназ Загитов, провел несколько сезонов за нижнекамский «Нефтехимик» и оба «Нефтяника», альметьевский и лениногорский.
- Возвращение года: Бердыев снова в «Рубине»
Фото Максима Платонова
Слухи о возможном возвращении в Казань Бердыева возникали на протяжении последних полутора лет, но дальше разговоров дело не шло. Однако после интервью, которое дал «Реальному времени» новый президент «Рубина» Радик Шаймиев, стало ясно, что назначение Бердыева на роль главного тренера клуба — лишь вопрос времени. 9 июня это назначение стало фактом, и легендарный тренер вернулся «в родные места».
За день до этого «Рубин» по обоюдному согласию расстался с испанским специалистом Хавьером Грасией. Контракт с новым тренерским штабом заключили не сразу — работали на джентльменском соглашении, но в итоге все прошло без заминок, и контракт с Бердыевым был подписан. Вскоре после назначения тренер дал эксклюзивное интервью «Реальному времени», в котором ответил на самые ключевые вопросы о своем возвращении и расставил все акценты по вехам своей карьеры, которые вызывали вопросы у читателей и СМИ. Несмотря на то, что дела у команды пока идут не слишком удачно, руководство и тренер с оптимизмом смотрят в будущее.
- Шоу года: Air Race
Фото Максима Платонова
Этим летом в Казань впервые приехал этап мирового соревнования в одном из самых эффектных видов спорта. В конце июля столицу Татарстана на несколько дней оккупировали летчики из разных стран — чтобы посоревноваться в воздушной акробатике. Казанского зрителя уже не удивить мировыми первенствами, но Red Bull Air Race — случай особенный. Это шоу не оставило равнодушным никого — а общее количество зрителей на соревнованиях в итоге перевалило за 90 тысяч. И еще месяц по интернету ходили фотографии с этих гонок.
Этап «воздушной Формулы-1» продолжался три дня. В первый день спортсмены провели тренировочные вылеты, на следующий была квалификация, а в воскресенье прошли финальные соревнования. Первым в истории победителем категории Master на Red Bull Air Race в Казани стал 57-летний американец Кирби Чемблисс.
- Бои года: ЧМ по ушу
Фото Михаила Козловского
Знаете, чем Казань лучше Парижа? Например тем, что в столице РТ прошел чемпионат мира по ушу, причем право его проведения столица Татарстана выиграла в борьбе как раз с французами. При этом Казань стала всего лишь четвертым европейским городом, принявшим мировое первенство по этому виду восточных единоборств.
Наши спортсмены выступили на турнире достаточно неплохо; сборная России завоевала семь медалей, в том числе три «золота», два «серебра» и две «бронзы». «Золото» в ушу-таолу выиграл Владимир Максимов, а в ушу-саньда чемпионами стали Али Магомедов и Арслан Бектемиров.
- Трансфер года: Данис Зарипов вернулся в Казань
А вот возвращение Даниса Зарипова в «Ак Барс» получилось непростым. Вначале принятие решения о приглашении хоккеиста затягивалось руководством клуба, которое вело упорные переговоры с магнитогорской стороной. А после Даниса поймали на употреблении запрещенных препаратов и вообще отстранили от хоккея на долгий срок.
Фото ak-bars.ru
К чести Зарипова, он не бросил работать, начав тренироваться отдельно от команды. Пока представители игрока и «Ак Барса» боролись за Даниса в «высоких кабинетах», сам хоккеист планомерно выбирался на «подготовку к сезону» и с оптимизмом смотрел в будущее. Правда в итоге осталась за Зариповым, и он уже успел забить трижды после возвращения.
- Победа года: пловец Красных стал чемпионом Европы
В прошлогоднем чарте лучших событий года татарстанский пловец был отмечен нами как главное спортивное открытие республиканского масштаба. В течение нынешнего сезона Красных раз за разом оправдывал выданные ему авансы. Александр уверенно шел к своей на данный момент главной победе, побеждая на промежуточных турнирах и завоевав с эстафетной сборной России бронзу на чемпионате мира в Будапеште.
В середине декабря Красных стал чемпионом Европы по плаванию на дистанции 400 метров вольным стилем, опередив венгра Петера Бернека и норвежца Хенрика Кристиансена. Такими темпами Красных, вполне возможно, завоюет титул «Спортсмен года-2017». По крайней мере, нынешняя победа Александра куда более значимая, чем его успехи в прошлом сезоне.
Фото Олега Тихонова
- ТВ-событие года: новые трансляции ТНВ
Национальным телеканалам не так часто удается попасть в подобные обзоры, все необычное и нестандартное обычно придумывается на центральных каналах. Но в этом году в спортивном плане «выстрелил» Татарстан, где сразу несколько интересных ходов предпринял «ТНВ». Например, канал возобновил трансляции футбольного «Рубина».
Другим новшеством на фоне заострения «языкового вопроса» стала организация трансляций матчей «Ак Барса» на татарском языке. Получивший в прошлом году звание лучшего спортивного журналиста Татарстана Алмаз Гафиятов отлично справился с новой ролью и в компании одного из двух профессиональных ведущих начал выдавать качественные репортажи. Зрители были довольны, а это самое главное.
- Прорыв года: хоккейный «Нефтехимик»
Хоккейный сезон, как и футбольный, проходит по системе «осень — весна», так что говорить о прорыве той или иной команды в середине сезона не всегда уместно. В случае с «Нефтехимиком» все намного легче — «волки» совершенно точно сделали качественный рывок в своем развитии. И дело здесь не только в результатах — все составляющие нижнекамского клуба изменили свое отношение к работе.
Фото Максима Платонова
Но главное изменение заключается все же в игре нижнекамцев. Многие уже успели подзабыть, что, помимо умения играть на публику, Андрей Назаров еще и отличный специалист. Его «Нефтехимик», как и предыдущие команды тренера, имеет свой индивидуальный почерк и совершенно заслуженно идет на лидирующих позициях на Востоке. Так что звание «Прорыв года» заслуженно уходит в Нижнекамск.
- Команда года: «Зенит-Казань»
Девятикратные чемпионы России, семикратные обладатели Кубка России, пятикратные победители Лиги чемпионов… Список титулов казанского «Зенита» можно продолжать очень долго. Однако, одного трофея вплоть до 2017 года в копилке клуба не было. Речь о клубном чемпионате мира, который несколько раз был проигран зенитовцами либо на стадии полуфинала, либо в самом финале.
Ночью 17 декабря это, наконец, свершилось, и волейбольный «Зенит» стал сильнейшим клубом мира. В отличие от прошлых выступлений на клубном первенстве планеты, казанцы ни в одном из матчей не дали усомниться в своей силе и просто «разнесли» соперников на своем пути. Подопечным Алекно по дороге в финал удалось взять реванш у «Сада Крузейро» за все поражения в предыдущих сезонах (бразильцы были разгромлены 3:0 в полуфинале), для асов финал оказался, по сути, лишь формальностью. Бесспорно: «Зенит» — команда года. Как минимум в татарстанском масштабе.
Фото Максима Платонова
комментарии
В канун Нового года к Вам в очередной раз обращается рядовой болельщик ФК Рубин, и зовут меня Николай Иванович. Некоторых болельщиков интересует моё отношение к Курбану Бекиевичу Бердыеву. Некоторые подозревают меня в «двойственности». Хочу прояснить данные вопросы. Все знают крылатые слова Греческого мыслителя –« …Платон мне друг, но истина дороже..». Так вот - для меня Курбан Бекиевич Бердыев является хорошей историей нашего клуба, за что я и выражаю ему своё уважение в комментариях. Но это - как исторический музей Славы, который ты посетил, отдал дань уважения и вышел из него со своими взглядами на жизнь, которая меняется с каждым годом…Его концепции игры и мои взгляды на них существенно рознятся. Я никогда не смирюсь с унылым оборонительным футболом. Считаю это - «КОМПЛЕКСОМ НЕПОЛНОЦЕННОСТИ ФУТБОЛЬНОЙ МЫСЛИ». А кого-то это устраивает. Ещё раз подчеркну, что ИДЕИ ИМЕЮТ СВОЙСТВО УСТАРЕВАТЬ. Сегодня они в тренде, а завтра уже отстали и являются вчерашним днём. Надо быть спринтером, чтобы не прийти к финишной черте последним. Не надо «транжирить» своими коренными футболистами – «трудягами» из-за сиюминутной выгоды в денежном эквиваленте. Футболисты, взятые в аренду, не заменят их. Необходимо искоренить менталитет «КУМОВСТВА», который как ржавчина разъест команду и клуб. Уйти от злосчастной схемы игры с пятью защитниками и нацелить команду на игру в атакующий футбол. До менталитета ПОБЕДИТЕЛЯ сейчас далеко, но если команда поменяет рисунок игры на наступательный – это и будет менталитетом сегодняшнего дня, а пока, видимо, в клубе «царит» менталитет «УСПОКОЕННОСТИ и БЕЗРАЗЛИЧИЯ». Из-за этого много игр проиграно командой не противнику, а самим себе. Поражения не бывают без причины. Игры фокусируют все слабости в тренировочном процессе, в менталитете на сегодняшний день, в замедленном реагировании тренерским штабом на все изменения игровой обстановки – вот главные причины проигрыша многих матчей! Стареем? Успокаиваемся? Тогда надо освобождать места более молодым и энергичным. А «уставшим» - медаль и почести на пенсии. Извините! С болельщиками работа проводится формально. С их мнением в клубе не считаются. Знаю по себе. На моё обращение к руководству клуба - разъяснить сущность менталитета команды – ответа я так и не дождался. Лично меня это задело и навело на невесёлые размышления. Думаю, что в руководстве команды не совсем хорошо понимают, что ФК Рубин не их «лавочка», а клуб всех людей, которых сплотило это название. А они просто работают в клубе на должностях за деньги. Хотелось бы, чтобы руководство команды поняло, что клуб без болельщиков – это как «баба» без мужиков – хоть и красивая, но никому не нужна… Относитесь к болельщикам с уважением, и они придут на стадион. Не гордитесь тем, чего пока нет и в помине. Не «ведитесь» на дурные советы и не будьте «голыми королями». А главное – не отрывайтесь от своих болельщиков!
Меняйтесь и отбросьте необоснованную гордыню!
Всех, а особенно Р7 и Надаля поздравляю с наступающим Новым годом!
Николай Иванович.
Николай Иванович.