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Кубок конфедераций 2017

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Кубок конфедераций 2017
Фото: Максим Платонов

Кубок конфедераций 2017 — футбольный турнир среди национальных сборных под эгидой ФИФА. Он пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года и является «репетиционным» турниром перед ЧМ-2018. Игры пройдут на стадионах, которые позднее примут и матчи чемпионата мира. В Казани состоится 4 матча Кубка, в том числе один полуфинальный.


Расписание матчей, турнирная таблица

Группа A

М Команда И В Н П Мячи ± О
1 Португалия
 3 2 1 0 7 – 2 5 7
2 Мексика 3 2 1 0 6 – 4 2 7
3 Россия 3 1 0 2 3 - 3 0 3
4 Новая Зеландия 3 0 0 3 1 – 8 -7
0
Матч Команда Время, место Счет
№1 Россия
Новая Зеландия 		17 июня 2017, 18:00 МСК
«Крестовский», Санкт-Петербург 		2:0
№2 Португалия
Мексика 		18 июня 2017, 18:00 МСК
«Казань Арена», Казань 		2:2
№5 Россия
Португалия 		21 июня 2017, 18:00 МСК
«Спартак», Москва 		0:1
№6 Мексика
Новая Зеландия 		21 июня 2017, 21:00 МСК
«Фишт», Сочи 		2:1
№9 Мексика
Россия 		24 июня 2017, 18:00 МСК
«Казань Арена», Казань 		2:1
№10 Новая Зеландия
Португалия 		24 июня 2017, 18:00 МСК
«Крестовский», Санкт-Петербург 		0:4

Группа B

М Команда И В Н П Мячи ± О
1 Германия 3 2 1 0 6 – 2 2 7
2 Чили 3 1 2 0 5 – 4 1 5
3 Австралия 3 0 2 1 4 – 5 -1 2
4 Камерун 3 0 1 2 2 – 6 -2 1
Матч Команда Время, место Счет
№3 Камерун
Чили
 18 июня 2017, 21:00 МСК
«Спартак», Москва 		0:2
№4 Австралия
Германия
 19 июня 2017, 18:00 МСК
«Фишт», Сочи 		2:3
№7 Камерун
Австралия
 22 июня 2017, 18:00 МСК
«Крестовский», Санкт-Петербург 		1:1
№8 Германия
Чили
 22 июня 2017, 21:00 МСК
«Казань Арена», Казань 		1:1
№11 Германия
Камерун
 25 июня 2017, 18:00 МСК
«Фишт», Сочи 		3:1
№12 Чили
Австралия
 25 июня 2017, 18:00 МСК
«Спартак», Москва 		1:1

Полуфиналы

Матч Команда Время, место Счет
№13 Португалия – Чили 28 июня 2017, 21:00 МСК
«Казань Арена», Казань 		0:0 (п)
№14 Германия – Мексика 29 июня 2017, 21:00 МСК
«Фишт», Сочи 		4:1

Матч за 3-е место

Матч Команда Время, место Счет
№15 Португалия –
Мексика 		2 июля 2017, 15:00 МСК
«Спартак», Москва 		2:1

Финал

Матч Команда Время, место Счет
№16 Чили –
Германия 		2 июля 2017, 21:00 МСК
«Крестовский», Санкт-Петербург 		0:1

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