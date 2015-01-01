Кубок конфедераций 2017 — футбольный турнир среди национальных сборных под эгидой ФИФА. Он пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года и является «репетиционным» турниром перед ЧМ-2018. Игры пройдут на стадионах, которые позднее примут и матчи чемпионата мира. В Казани состоится 4 матча Кубка, в том числе один полуфинальный.





Расписание матчей, турнирная таблица

Группа A

М Команда И В Н П Мячи ± О 1 Португалия

3 2 1 0 7 – 2 5 7 2 Мексика 3 2 1 0 6 – 4 2 7 3 Россия 3 1 0 2 3 - 3 0 3 4 Новая Зеландия 3 0 0 3 1 – 8 -7

0

Матч Команда Время, место Счет №1 Россия

Новая Зеландия 17 июня 2017, 18:00 МСК

«Крестовский», Санкт-Петербург 2:0 №2 Португалия

Мексика 18 июня 2017, 18:00 МСК

«Казань Арена», Казань 2:2 №5 Россия

Португалия 21 июня 2017, 18:00 МСК

«Спартак», Москва 0:1 №6 Мексика

Новая Зеландия 21 июня 2017, 21:00 МСК

«Фишт», Сочи 2:1 №9 Мексика

Россия 24 июня 2017, 18:00 МСК

«Казань Арена», Казань 2:1 №10 Новая Зеландия

Португалия 24 июня 2017, 18:00 МСК

«Крестовский», Санкт-Петербург 0:4

Группа B

М Команда И В Н П Мячи ± О 1 Германия 3 2 1 0 6 – 2 2 7 2 Чили 3 1 2 0 5 – 4 1 5 3 Австралия 3 0 2 1 4 – 5 -1 2 4 Камерун 3 0 1 2 2 – 6 -2 1

Матч Команда Время, место Счет №3 Камерун

Чили

18 июня 2017, 21:00 МСК

«Спартак», Москва 0:2 №4 Австралия

Германия

19 июня 2017, 18:00 МСК

«Фишт», Сочи 2:3

№7 Камерун

Австралия

22 июня 2017, 18:00 МСК

«Крестовский», Санкт-Петербург 1:1

№8 Германия

Чили

22 июня 2017, 21:00 МСК

«Казань Арена», Казань 1:1

№11 Германия

Камерун

25 июня 2017, 18:00 МСК

«Фишт», Сочи 3:1

№12 Чили

Австралия

25 июня 2017, 18:00 МСК

«Спартак», Москва 1:1



Полуфиналы

Матч Команда Время, место Счет №13 Португалия – Чили 28 июня 2017, 21:00 МСК

«Казань Арена», Казань 0:0 (п)

№14 Германия – Мексика 29 июня 2017, 21:00 МСК

«Фишт», Сочи 4:1



Матч за 3-е место

Матч Команда Время, место Счет №15 Португалия –

Мексика 2 июля 2017, 15:00 МСК

«Спартак», Москва 2:1



Финал