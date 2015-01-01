Кубок конфедераций 2017
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Кубок конфедераций 2017 — футбольный турнир среди национальных сборных под эгидой ФИФА. Он пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года и является «репетиционным» турниром перед ЧМ-2018. Игры пройдут на стадионах, которые позднее примут и матчи чемпионата мира. В Казани состоится 4 матча Кубка, в том числе один полуфинальный.
Расписание матчей, турнирная таблица
Группа A
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|±
|О
|1
|
Португалия
|3
|2
|1
|0
|7 – 2
|5
|7
|2
|Мексика
|3
|2
|1
|0
|6 – 4
|2
|7
|3
|Россия
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|0
|3
|4
|Новая Зеландия
|3
|0
|0
|3
|1 – 8
|
-7
|0
|Матч
|Команда
|Время, место
|Счет
|№1
|
Россия
Новая Зеландия
|
17 июня 2017, 18:00 МСК
«Крестовский», Санкт-Петербург
|2:0
|№2
|
Португалия
Мексика
|
18 июня 2017, 18:00 МСК
«Казань Арена», Казань
|2:2
|№5
|
Россия
Португалия
|
21 июня 2017, 18:00 МСК
«Спартак», Москва
|0:1
|№6
|
Мексика
Новая Зеландия
|
21 июня 2017, 21:00 МСК
«Фишт», Сочи
|2:1
|№9
|
Мексика
Россия
|
24 июня 2017, 18:00 МСК
«Казань Арена», Казань
|2:1
|№10
|
Новая Зеландия
Португалия
|
24 июня 2017, 18:00 МСК
«Крестовский», Санкт-Петербург
|0:4
Группа B
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|±
|О
|1
|Германия
|3
|2
|1
|0
|6 – 2
|2
|7
|2
|Чили
|3
|1
|2
|0
|5 – 4
|1
|5
|3
|Австралия
|3
|0
|2
|1
|4 – 5
|-1
|2
|4
|Камерун
|3
|0
|1
|2
|2 – 6
|-2
|1
|Матч
|Команда
|Время, место
|Счет
|№3
|
Камерун
Чили
|
18 июня 2017, 21:00 МСК
«Спартак», Москва
|0:2
|№4
|
Австралия
Германия
|
19 июня 2017, 18:00 МСК
«Фишт», Сочи
|
2:3
|№7
|
Камерун
Австралия
|
22 июня 2017, 18:00 МСК
«Крестовский», Санкт-Петербург
|
1:1
|№8
|
Германия
Чили
|
22 июня 2017, 21:00 МСК
«Казань Арена», Казань
|
1:1
|№11
|
Германия
Камерун
|
25 июня 2017, 18:00 МСК
«Фишт», Сочи
|
3:1
|№12
|
Чили
Австралия
|
25 июня 2017, 18:00 МСК
«Спартак», Москва
|
1:1
Полуфиналы
|Матч
|Команда
|Время, место
|Счет
|№13
|Португалия – Чили
|
28 июня 2017, 21:00 МСК
«Казань Арена», Казань
|
0:0 (п)
|№14
|Германия – Мексика
|
29 июня 2017, 21:00 МСК
«Фишт», Сочи
|
4:1
Матч за 3-е место
|Матч
|Команда
|Время, место
|Счет
|№15
|
Португалия –
Мексика
|
2 июля 2017, 15:00 МСК
«Спартак», Москва
|
2:1
Финал
|Матч
|Команда
|Время, место
|Счет
|№16
|
Чили –
Германия
|
2 июля 2017, 21:00 МСК
«Крестовский», Санкт-Петербург
|
0:1
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