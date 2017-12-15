Дольщики «Симфонии»: «Вы хотите, чтобы мы взяли землю с обременением в 200 млн на себя?!»

Суд передал ЖСК один из долгостроев комплекса, по двум другим дело пока тормозят заложенные у москвичей участки

Фото: Василя Ширшова

В татарстанском арбитраже решают судьбу долгостроев «Фон-Ривьеры». Накануне более сотни пострадавших покупателей застройщика смогли поздравить друг друга. Дольщикам «Солнечного города» суд передал квартиры, которых они ждали 10 лет. А ЖСК, созданному в первом доме «Симфонии», перешел их недострой. Такой же кооператив образовали в третьем доме и могут создать в четвертом. Но здесь передачу сдерживает обременение по земельным участкам. По словам конкурсного управляющего, вопрос со снятием залога решается в правительстве РТ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Земля с обременением в 200 млн

В суд по передаче долгостроев пришло несколько десятков дольщиков «Фон-Ривьеры». Дожидаясь заседания, представители «Симфонии» делились тревогами и сомнениями. Некоторые задавались вопросом: так ли нужен ЖСК?

Напомним, создать жилищно-строительные кооперативы в трех домах комплекса большинством голосов решили на собрании в ноябре. Но если с долгостроем №1 на ул. Павлюхина проблем по его передаче у будущих жильцов нет, то в строениях №3 и №4 земельные участки в залоге, и это тормозит дело. Ранее ими владел Сбербанк, а теперь московская микрокредитная организация «Профиль Финанс». Чтобы передать ЖСК и эти дома, нужно получить согласие залогового кредитора. Но представитель фирмы заявил: «Мы пока не даем согласие». По словам конкурсного управляющего «Фон-Ривьеры» Ильфара Сабирова, делом занимается правительство РТ.

— Песошин (премьер-министр РТ, — прим. ред.) сказал, вопрос под контролем, но он пока не решен. То есть вы хотите, чтобы мы взяли земельный участок с обременением в 200 млн на себя?! — обрушилась на сотрудника Управления жилищной политики города одна из активисток комплекса Ильсияр Яруллина.

«6 октября между МВД РТ и должником заключен акт о реализации инвестиционного проекта по инвестиционному контракту», — заявила в суде представитель арбитражника, застройщика-банкрота Гульгена Замалеева



«Радости никакой нет, все перегорело уже»

Сначала Арбитражный суд республики рассмотрел заявление конкурсного управляющего «Фон-Ривьеры» о передаче квартир дольщикам долгостроя в ЖК «Солнечный город». За это решение также проголосовали на собрании в ноябре.

— Дом достроен, 25 сентября получено разрешение на ввод в эксплуатацию. 6 октября 2017 г. между МВД РТ и должником заключен акт о реализации инвестиционного проекта по инвестиционному контракту, — заявила в суде представитель арбитражника, застройщика-банкрота Гульгена Замалеева.

Всего в доме на улице Баки Урманче 79 дольщиков, правда, в реестр требований о передаче жилых помещений успели включиться пока только 59 из них. Остальные 20 смогут сделать это позже, передача квартир никак не нарушит их права, поясняла сторона управляющего «Фон-Ривьеры».

— Объект был введен, данный дом был из перечня проблемных. Считаем, что передача объекта участникам строительства законна и не нарушает права других граждан, — отметил представитель УЖП Айрат Ахметханов.

В итоге судья Максим Боровков вынес решение удовлетворить ходатайство. Выходя из судебного зала, дольщики «Солнечного города» поздравляли друг друга с возможностью наконец-то стать полноправными хозяевами своих квартир — они ждали этого 10 лет! Впрочем, торжественность момента никого особенно не впечатлила.

— Что нам впечатляться-то? Мы с 2010 года впечатляемся уже. Привыкли, в принципе. Радости никакой нет, все перегорело уже. Обыденное дело, — говорит одна из дольщиц Елена Кривоногова.

«А зачем тогда все эти дорожные карты до 2020 года принимают, если мы за свой счет достроим?!», — сетует еще один пенсионер Борис Шустов



«Зачем тогда все эти дорожные карты?»

В «Симфонии» свои жилищно-строительные кооперативы зарегистрировали лишь 1-й и 3-й дома, 4-й так и не дошел до налоговой. Здесь у дольщиков самые большие доплаты (15 тысяч рублей с квадратного метра), споры из-за которых разгорелись еще в коридоре суда.

— А кто такую сумму в 15 тысяч назначил?! – возмущалась пожилая женщина, и ей указали на представителя нового застройщика из компании «Бриз». По его словам, это суммы, необходимые только для достройки дома, выкуп залога сюда не входит. Но и это для многих неподъемные деньги.

— Нет у меня денег доплачивать 600 тысяч рублей. Мне 66 лет, я где их возьму?! Я эти-то деньги кое-как наскреб, дочка помогала. А зачем тогда все эти дорожные карты до 2020 года принимают, если мы за свой счет достроим?! — сетует еще один пенсионер Борис Шустов.

Следом рассмотрели ходатайство о передаче ЖСК объектов незавершенного строительства в «Симфонии». На заседание, кроме дольщиков, пришли многие кредиторы «Фон-Ривьеры» — представители фирм «Профиль Финанс», «Акведук», защитники рантье Алмаза Сулейманова и его компании «Альянс Плюс». Напомним, последние судятся с застройщиком-банкротом из-за двойных продаж в комплексе. Они просили арбитражника уточнить, учитывались ли их бюллетени при голосовании на собрании, и получили утвердительный ответ.

Сначала сторона конкурсного управляющего «Фон-Ривьеры» просила удовлетворить ее просьбу о передаче ЖСК первого дома «Симфонии», а дело по третьему и четвертому выделить в отдельное производство и отложить. Судья предложил пока вовсе не рассматривать последнее прошение, на том и решили. Специалист УЖП и здесь посчитал целесообразной передачу долгостроя созданному ЖСК. От лица главы «Бриза» Андрея Белякова, выбранного дольщиками представителем собрания кредиторов, выступил его юрист:

— Мы также поддерживаем ходатайство управляющего. Общим собранием 22 ноября собрание кредиторов изъявило волю передачи данного объекта незавершенного строительства ЖСК. ЖСК создан, просим удовлетворить ходатайство, — заявил адвокат СК «Бриз» Ильдар Ситдиков.

Остальные представители также поддержали просьбу арбитражника «Фон-Ривьеры». В итоге суд решил передать ЖСК первый дом комплекса. Судьба остальных долгостроев «Симфонии» пока под вопросом.

