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Дольщики «Симфонии»: «Вы хотите, чтобы мы взяли землю с обременением в 200 млн на себя?!»

07:00, 15.12.2017 28 Сюжет: Крушение "ФОНа"

Суд передал ЖСК один из долгостроев комплекса, по двум другим дело пока тормозят заложенные у москвичей участки

Дольщики «Симфонии»: «Вы хотите, чтобы мы взяли землю с обременением в 200 млн на себя?!» Фото: Василя Ширшова

В татарстанском арбитраже решают судьбу долгостроев «Фон-Ривьеры». Накануне более сотни пострадавших покупателей застройщика смогли поздравить друг друга. Дольщикам «Солнечного города» суд передал квартиры, которых они ждали 10 лет. А ЖСК, созданному в первом доме «Симфонии», перешел их недострой. Такой же кооператив образовали в третьем доме и могут создать в четвертом. Но здесь передачу сдерживает обременение по земельным участкам. По словам конкурсного управляющего, вопрос со снятием залога решается в правительстве РТ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Земля с обременением в 200 млн

В суд по передаче долгостроев пришло несколько десятков дольщиков «Фон-Ривьеры». Дожидаясь заседания, представители «Симфонии» делились тревогами и сомнениями. Некоторые задавались вопросом: так ли нужен ЖСК?

Напомним, создать жилищно-строительные кооперативы в трех домах комплекса большинством голосов решили на собрании в ноябре. Но если с долгостроем №1 на ул. Павлюхина проблем по его передаче у будущих жильцов нет, то в строениях №3 и №4 земельные участки в залоге, и это тормозит дело. Ранее ими владел Сбербанк, а теперь московская микрокредитная организация «Профиль Финанс». Чтобы передать ЖСК и эти дома, нужно получить согласие залогового кредитора. Но представитель фирмы заявил: «Мы пока не даем согласие». По словам конкурсного управляющего «Фон-Ривьеры» Ильфара Сабирова, делом занимается правительство РТ.

— Песошин (премьер-министр РТ, — прим. ред.) сказал, вопрос под контролем, но он пока не решен. То есть вы хотите, чтобы мы взяли земельный участок с обременением в 200 млн на себя?! — обрушилась на сотрудника Управления жилищной политики города одна из активисток комплекса Ильсияр Яруллина.

«6 октября между МВД РТ и должником заключен акт о реализации инвестиционного проекта по инвестиционному контракту», — заявила в суде представитель арбитражника, застройщика-банкрота Гульгена Замалеева

«Радости никакой нет, все перегорело уже»

Сначала Арбитражный суд республики рассмотрел заявление конкурсного управляющего «Фон-Ривьеры» о передаче квартир дольщикам долгостроя в ЖК «Солнечный город». За это решение также проголосовали на собрании в ноябре.

— Дом достроен, 25 сентября получено разрешение на ввод в эксплуатацию. 6 октября 2017 г. между МВД РТ и должником заключен акт о реализации инвестиционного проекта по инвестиционному контракту, — заявила в суде представитель арбитражника, застройщика-банкрота Гульгена Замалеева.

Всего в доме на улице Баки Урманче 79 дольщиков, правда, в реестр требований о передаче жилых помещений успели включиться пока только 59 из них. Остальные 20 смогут сделать это позже, передача квартир никак не нарушит их права, поясняла сторона управляющего «Фон-Ривьеры».

— Объект был введен, данный дом был из перечня проблемных. Считаем, что передача объекта участникам строительства законна и не нарушает права других граждан, — отметил представитель УЖП Айрат Ахметханов.

В итоге судья Максим Боровков вынес решение удовлетворить ходатайство. Выходя из судебного зала, дольщики «Солнечного города» поздравляли друг друга с возможностью наконец-то стать полноправными хозяевами своих квартир — они ждали этого 10 лет! Впрочем, торжественность момента никого особенно не впечатлила.

— Что нам впечатляться-то? Мы с 2010 года впечатляемся уже. Привыкли, в принципе. Радости никакой нет, все перегорело уже. Обыденное дело, — говорит одна из дольщиц Елена Кривоногова.

«А зачем тогда все эти дорожные карты до 2020 года принимают, если мы за свой счет достроим?!», — сетует еще один пенсионер Борис Шустов

«Зачем тогда все эти дорожные карты?»

В «Симфонии» свои жилищно-строительные кооперативы зарегистрировали лишь 1-й и 3-й дома, 4-й так и не дошел до налоговой. Здесь у дольщиков самые большие доплаты (15 тысяч рублей с квадратного метра), споры из-за которых разгорелись еще в коридоре суда.

— А кто такую сумму в 15 тысяч назначил?! – возмущалась пожилая женщина, и ей указали на представителя нового застройщика из компании «Бриз». По его словам, это суммы, необходимые только для достройки дома, выкуп залога сюда не входит. Но и это для многих неподъемные деньги.

— Нет у меня денег доплачивать 600 тысяч рублей. Мне 66 лет, я где их возьму?! Я эти-то деньги кое-как наскреб, дочка помогала. А зачем тогда все эти дорожные карты до 2020 года принимают, если мы за свой счет достроим?! — сетует еще один пенсионер Борис Шустов.

Следом рассмотрели ходатайство о передаче ЖСК объектов незавершенного строительства в «Симфонии». На заседание, кроме дольщиков, пришли многие кредиторы «Фон-Ривьеры» — представители фирм «Профиль Финанс», «Акведук», защитники рантье Алмаза Сулейманова и его компании «Альянс Плюс». Напомним, последние судятся с застройщиком-банкротом из-за двойных продаж в комплексе. Они просили арбитражника уточнить, учитывались ли их бюллетени при голосовании на собрании, и получили утвердительный ответ.

Сначала сторона конкурсного управляющего «Фон-Ривьеры» просила удовлетворить ее просьбу о передаче ЖСК первого дома «Симфонии», а дело по третьему и четвертому выделить в отдельное производство и отложить. Судья предложил пока вовсе не рассматривать последнее прошение, на том и решили. Специалист УЖП и здесь посчитал целесообразной передачу долгостроя созданному ЖСК. От лица главы «Бриза» Андрея Белякова, выбранного дольщиками представителем собрания кредиторов, выступил его юрист:

— Мы также поддерживаем ходатайство управляющего. Общим собранием 22 ноября собрание кредиторов изъявило волю передачи данного объекта незавершенного строительства ЖСК. ЖСК создан, просим удовлетворить ходатайство, — заявил адвокат СК «Бриз» Ильдар Ситдиков.

Остальные представители также поддержали просьбу арбитражника «Фон-Ривьеры». В итоге суд решил передать ЖСК первый дом комплекса. Судьба остальных долгостроев «Симфонии» пока под вопросом.

Василя Ширшова
Недвижимость
комментарии 28

комментарии

  • Анонимно 15 дек
    Что будет дальше с 3 домом?!? Мы согласны на доплаты, и подписали все необходимые для этого документы, договора о переуступке...хотим получить свои квартиры, помогите решить эту проблему !
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    Анонимно 15 дек
    Какие договора о переуступке? Если вы переуступаете квартиры, то как вы их получите?
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    Анонимно 15 дек
    Плохо все
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    Анонимно 15 дек
    1. жоржик. А Вы к кому обращаетесь?
    2. к господу богу?
    3. а если к нему, то какому?
    4. лишь бы подал?
    5. вот когда была возможность, Вам предлагали разобраться как положено и РВ даже в начале печатала..
    6. поезд ушёл, нойте дальше...
    7. и что в Вас Ваши бабы находят? О.....
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  • Анонимно 15 дек
    Как все печально!!!
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  • Анонимно 15 дек
    А что мэрия сделала кроме того, что предлагает дольщикам доплаты?
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    Анонимно 15 дек
    В дорожной карте отписались что есть у них решение по достройке домов и ни слова что за счёт дополнительных денег от дольщиков! Главное отчитались!
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    Анонимно 15 дек
    Мэрия пообещала землю на Серова. Кстати какова его судьба. Кому в конце концов достался знаменитый участок земли на ул. Серова?!
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  • Анонимно 15 дек
    Заплатили 45 000 млн. руб за возобновление строительства дома. Неужели надо будет еще переуступить квартиры?
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  • Анонимно 15 дек
    На Серова давно земля ушла на достройку дома в Молодёжном . Писали же об этом
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    Анонимно 15 дек
    Перед Москвой отчитались, что она ушла на 1 дом МЧС. Странно все это
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    Анонимно 15 дек
    Думаю хватило бы на всех, но дозируя и ограничивая информацию можно ловить рыбу:

    Условно имеем 10 домов дольщиков на 500 миллионов, получаем участок из центра на 500 миллионов, дожимаем дольщиков доплатить 400 миллионов, оцениваем и отдаём участок близкому застройщику за 50-100 тому кто будет достраивать дома + возможные пожертвования в различные кабинеты, отчитываемся - все сделано.
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    Анонимно 15 дек
    Что-то за дешево кому-то земелька отвалилась. В Молодежном дом достроить 60 млн надо было, половину из которых дольщики сами собрали-доплатами. Этой землей у всех перед носом поводилии все...
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  • Анонимно 15 дек
    Переуступка квартир - защитовская схема. Мошенническая, чтобы обобрать уже оплативших людей. Просто поражает, что люди согласились на это. Потом можно шантажировать и выманивать с людей огромные деньги на доплаты, а если не согласен - остаешься без квартиры. Аижк земли выделяет регионам для достройки, зачем соглашаться на грабеж?
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    Анонимно 15 дек
    согласна - это было уже
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  • Анонимно 15 дек
    Опять людей запутали, а причина-то одна - ЖАДНОСТЬ. Нельзя было делить 1,3 и 4 дома и если уж доплаты, то одинаковые, вместе и до конца!
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  • Анонимно 15 дек
    Что такое договор переуступки? какие для нас плюсы минусы?
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    Анонимно 15 дек
    Схема продаж квартир от фона. Т.е в случае чего получить жилье будет практически невозможно. Бриз, естественно, такую серую схему продолжает
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  • Анонимно 15 дек
    Нельзя делить? Первый дом нельзя было делить со вторым! И доплаты одинаковые? вот уж за чужой счет вылезать - это в нашем духе
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  • Анонимно 15 дек
    Завершения строительства проблемных домов возможен и за счет дополнительных источников финансирования путем реализации изменений в Указе Президента Республики Татарстан от 07.12.2015 №УП-1170 «Об установлении качественных и количественных показателей критериев, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты, для реализации которых допускается предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов», внесенных Указом Президента Республики Татарстан от 14.11.2016 №УП-1004. А в итоге ,что мы видим???
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  • Анонимно 15 дек
    Так по вашей логике следует, что 2 дом и "вылез" за счет остальных.
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  • Анонимно 16 дек
    Во втором доме квартиры золотые получились, о чем вы говорите - за счет остальных. У нас инициативная группа адекватная , жаль конечно 3_4 дома, но рано или поздно все разрешится и для вас.
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  • Анонимно 16 дек
    У Бриза более изощренные схемы чем у ФОНа. На случай Смены власти, окажись Бриз без поддержки чиновников, а таком случае дольщикам и через суд не доказать что они имеют права на свои квартиры.
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    Анонимно 16 дек
    нда, попадет Бриз в опалу , в таком случае дольщикам совсем плохо будет. Даже заявления в полицию не на кого писать, не на кого открывать уголовные дела при таком раскладе- отписав свои квартиры третьему лицу.
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  • Анонимно 16 дек
    И все-таки, пожалуйста объясните, с чего вдруг квартиры во 2 доме золотые получились?? Там же никаких доплат не было?
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  • Анонимно 16 дек
    Вот именно
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  • Анонимно 16 дек
    Место старого казанского ипподрома. Скачки, ставки, опасные сделки... больше ничего на ум не приходит.
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    Анонимно 24 дек
    Обманутые семьи, налогоплательщики оставшиеся без денег и жилья!
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