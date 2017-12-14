Визит татарстанцев в Италию: соглашение с Pirelli и проект итальянского микрорайона в Казани

Татарстан и область Ломбардия планируют начать плотное сотрудничество. Об этом говорили в Милане, куда делегация во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым совершила визит. Иностранцы намерены построить в республике завод по производству биопластика и «итальянский» микрорайон. Каких дизайнеров хотят привести в столицу Татарстана и почему Казани и Милану лучше держаться вместе — в материале «Реального времени».

Первый в России завод по производству биопластика

Район «Новый Милан», высотное здание правительства «Палаццо Ломбардия» — здесь начался рабочий визит татарстанской делегации в Италию. Сначала была закрытая для журналистов встреча Рустама Минниханова с президентом области, а после — презентация двух проектов, которые итальянцы хотят реализовать в республике. Компания Bio-on разрабатывает план строительства совместно с группой компаний «ТАИФ» завода по производству биопластика. Полгода переговоров и подготовки и наконец они презентовали проект президенту Татарстана Рустаму Минниханову.



Биоразлагаемый пластик производится из натуральных продуктов — сахарного тростника, картофельных очистков или других отходов отрасли сельского хозяйства. Из такого сырья получается пластмасса, которая полностью растворяется в почве. Идея не новая — биопластик (PHA) был открыт еще 100 лет назад, но тогда идея оказалась невостребованной

— Изделие из обычной пластмассы будет разлагаться 200 тысяч лет, а биопластик — это натуральный материал, поэтому другие бактерии его съедают, как будто это древесина. Конечно, чтобы произошло разложение, изделие нужно поместить в почву, — объяснил управляющий директор компании Bio-On Витторио Фолла.

Компания Bio-on разрабатывает план строительства совместно с группой компаний «ТАИФ» завода по производству биопластика. Фото sabatosera.it



Биопластик выпускают в Италии и США, в России таких производств нет. Технология простая, но есть сложности в ее промышленном внедрении, поэтому при выборе партнера в России итальянцы, не раздумывая, предложили идею группе компаний «ТАИФ», у которой большой опыт по внедрению сложных установок.

— Мы давно знаем ТАИФ как огромный нефтехимический комплекс и компанию, которая успешно внедряет инновации. Они открыты всему новому и в Татарстане есть все условия для реализации этого проекта, так как в республике хорошо развито сельское хозяйство. Мы пока ведем переговоры, но хоть завтра готовы приступить к реализации проекта. Мы хотим запустить завод в 2019 году, — поделился планами с корреспондентом «Реального времени» управляющий директор Bio-on Витторио Фолла.

— Что думаете о проекте, Альберт Кашапович, — спросил президент Татарстана у генерального директора ОАО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова.

— Мы занимаемся проектом, это немного от нефтехимии отличается, это на стыке нефтехимии и химии. Думаю, мы примем решение в следующем году, — ответил Альберт Шигабутдинов.

Рустам Минниханов сказал, что биопластик — перспективное направление, и если ТАИФ решит взяться за проект, республика его поддержит.

Альберт Шигабутдинов отметил, что проект по производству биопластика находится на стыке нефтехимии и химии



Микрорайон «Маленькая Италия» в Казани

Второй проект, который презентовали итальянцы, — строительство в Казани жилого комплекса «Маленькая Италия». Микрорайон по замыслу должен расположиться недалеко от РКБ и включает не только жилые дома, но и школу, офисные здания и торговый центр.

— Мегамолл привлечет много итальянских компаний, которые будут продавать собственную продукцию. Да, итальянские товары стоят дорого, но это если вы смотрите на такие бренды, как Gucci, Dolce & Gabbana. Вы исключаете высококачественный средний класс. Мы хотим предложить товары именно по доступным ценам, мы хотим продавать продукцию, а не имена, — объяснил корреспонденту «Реального времени» представитель компании ССС Димитри Экономидес.

Компания ССС занимается строительством во многих странах, но в России был реализован только один проект — около 25 лет назад они построили жилой дом и офисы в Москве. Сейчас руководство компании хочет активнее работать на российском рынке, и отправной точкой может стать строительство «Маленькой Италии» совместно с группой компаний «ТАИФ».

— Мы хотим начать со строительства микрорайона, а потом вернуться в нефтегазовый сектор. Мы хотим очень плотно сотрудничать с группой компаний «ТАИФ», это очень профессиональная, уважаемая компания, которая хорошо известна за рубежом, — продолжил Димитри Экономидес.





Микрорайон «Маленькая Италия» должен расположиться недалеко от РКБ и включает не только жилые дома, но и школу, офисные здания и торговый центр



Президент Татарстана проект одобрил и сказал, что для него подобрали одно из самых привлекательных с точки зрения экологии и географии мест.

— Стратегически для города очень важно, чтобы такие комплексы были на въезде в город. Проблема в том, что каждое утро все едут в центр, а вечером обратно. Если мы так и не будем растаскивать центр, он будет очень загружен. В проекте предложено комплексное освоение территории — и школа, и жилье. Это то, что необходимо и входит в нашу стратегию, — одобрил Рустам Минниханов.

Новое соглашение «Нижнекамскнефтехима» и компании Pirelli

Другая компания, которая уже давно плотно работает с Татарстаном, — шинный концерн Pirelli. Это один из основных покупателей синтетического каучука «Нижнекамскнефтехима» для производства автомобильных шин.

— Мы с двухтысячных годов прошли огромный путь. Начинали с маленьких объемов, а сегодня компания Pirelli — №1 в покупках синтетического каучука. Если раньше у нас было два вида каучука, то сегодня — гамма из семи видов каучука, которая удовлетворяет всем требованиям Pirelli, — сказал член совета директоров Владимир Бусыгин.

— Я благодарю за сотрудничество, за технологические усилия, которые вы совершили, — ответил генеральный директор Pirelli Марко Трончетти Провера.

Компании и дальше планируют работать вместе — после деловой встречи в замке Pirelli стороны подписали новое соглашение. Документ подразумевает поставку синтетического каучука на следующие 5 лет. Итальянский концерн также работает с заводом «Нижнекамскшина», где выпускают шины по технологии компании Pirelli.

Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель генерального директора- коммерческий директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Тимур Шигабутдинов и вице-президент по закупкам Pirelli Маттео Баттаини

— Ваш инженерный центр меня впечатлил, я начал понимать, почему у Pirelli такой успех. Я сейчас начал понимать, что мы («Нижнекамскшина», — прим. ред.) делаем то, что умеем, а вы — то, что нужно. В этом отличие, хотя колеса тоже круглые, одинаковые. Тут много тонкостей, которые нужно учитывать, — сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Новый медиацентр ТНВ по примеру итальянской медиакомпании

Большая часть визита в Милан была посвящена развитию бизнеса, в том числе Татарстан готов сотрудничать и в сфере медиабизнеса. Телерадиокомпания «Новый век» начала строительство нового телерадиокомплекса, и с этой целью татарстанская делегация приехала в телевизионный центр Mediaset. Это крупнейшая частная медиакомпания — 11 бесплатных и 20 платных каналов. Ей принадлежит 60% телевизионного рекламного рынка с ежегодным оборотом более 3 млрд евро. Все оснащено по последнему слову техники. Татарстанцам показали новостной блок, студию спорта, блок производства программ, оборудование.

— С руководством компании Mediaset договорились о том, что я отправлю сюда группу наших специалистов, которые посмотрят те технологические решения, которые здесь применены. Они интересные. Итальянцы сказали правильную фразу: «Посмотрите все, потому что лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих». Поэтому наша группа приедет сюда. У них огромное многоканальное производство, и мы этим будем заниматься, — сказал генеральный директор телекомпании «ТНВ» Ильшат Аминов.

«Мы хотим производить в России товары и создать совместные предприятия»



Сотрудничать с Татарстаном хотят не только крупные компании, работу намерен развивать средний и мелкий итальянский бизнес. Из-за санкций товарооборот между странами упал и только в этом году вновь начал расти. Итальянцы заявляют, что хотят вернутся к тому уровню экономических отношений, который у России и Италии был до «санкционной войны». Выход они видят в сотрудничестве между регионами, в частности, между Татарстаном и областью Ломбардия. Этот регион, столицей которого является Милан, — самая промышленная часть Италии. К примеру, в прошлом году на регион пришлось 22% от всего ВВП страны. В Милане находятся 90 предприятий с оборотом более миллиарда евро. Для сравнения, в Мюнхене, столице самого богатого региона Германии, таких предприятий 61, в Штутгарте — 28, а в Барселоне еще меньше.





Mediaset — крупнейшая частная медиакомпания: 11 бесплатных и 20 платных каналов



— В Татарстане хорошо развиты области нефтехимии и машиностроения, именно в этих сферах мы и хотим работать. Мы разработаем планы по инвестициям и будем поддерживать крупные предприятия, но не надо забывать о малых и средних. Наши предприниматели говорят, что хотят работать в России. Конкуренция продолжает развиваться, немцы и французы продолжают завоевывать часть российской территории, мы не хотим продолжать ее терять. Нам интересно производить в России и экспортировать товары, открыть производственные мощности, создать совместные предприятия, как наши немецкие конкуренты, — рассказал Эрнесто Ферл.

Рустам Минниханов сказал, что интерес взаимный — в республике заинтересованы в привлечении итальянского бизнеса и готовы оказать содействие.