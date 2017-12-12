Москва и Казань спорят за штрафы в пять миллиардов с камер «Автодории»

78% федеральных дорог в Татарстане соответствует нормативу по транспортно-эксплуатационным показателям

Громкий пилотный проект Татарстана по оснащению федеральных дорог камерами «Автодория» наткнулся на принципиальные разногласия между федеральными и республиканскими структурами, отвечающими за безопасность дорожного движения. Каждая из них доказывает свое право оставлять штрафы за нарушения ПДД в собственном бюджете. Подробнее в материале «Реального времени».

60 камер «Автодории» включились на федеральных дорогах Татарстана

«Цифровизация» федеральных дорог, проходящих по территории Татарстана, обязательно войдет в программу модернизации и реконструкции основных транзитных магистралей Поволжья, заверил вчера на брифинге заместитель руководителя ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» Азат Гатауллин. «Там, где камеры — выше безопасность, меньше ДТП», — сказал он, добавив, что автоматические средства контроля за движением автомобильного транспорта особенно необходимы на трассах с высоким скоростным режимом. «Татарстан является лидером по числу камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на трассах регионального значения в стране, и это правильно», — рассуждал он.

Однако на федеральных дорогах технических средств мало. Только на 60 участках работают «рубежи» фиксации нарушений ПДД (в составе каждого из них может быть несколько камер), констатировал замруководителя ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства».

Ленар Габдурахманов выступил с инициативой расширить географию размещения камер контроля средней скорости «Автодория» и перенести их на федеральные дороги. Фото Олега Тихонова

Напомним, в сентябре этого года глава УГИБДД МВД по Татарстану Ленар Габдурахманов на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения выступил с инициативой расширить географию размещения камер контроля средней скорости «Автодория» и перенести их на федеральные дороги. «Мы предлагаем концепцию развития систем автоматической видеофиксации, которая позволит нам охватить каждый километр федеральных дорог», — рассказал тогда главный госавтоинспектор Татарстана. По его словам, новая система будет базироваться на уже известных камерах контроля, которые будут интегрированы в единую республиканскую систему контроля за движением. «И, конечно же, необходимо установить предупреждающие знаки о том, что на каждом километре ведется контроль средней скорости», — подчеркнул он.

Обосновывая необходимость их распространения, Ленар Габдурахманов заявил, что в последнее время на федеральных дорогах произошел рост аварийности, а сами трассы стали опаснее для водителей. «С начала года на дорогах федерального значения в Татарстане погибли 84 из 266 человек», — приводил он печальную статистику. В пику этому на дорогах республиканского значения под контролем камер кривая аварийности пошла вниз.

Кому достанутся 5 миллиардов штрафов с камер фотофиксации

Однако путь к «цифровизации» федеральных дорог оказался более тернистым и противоречивым, нежели «коммерциализация» местных дорог. Расхожий принцип: кто инвестирует в установку и эксплуатацию камер наблюдения, тот и получает доходы от штрафов ГИБДД, — не сработал. Между федеральными и республиканскими структурами, отвечающими за безопасность движения, развернулась нешуточная борьба за деньги по «письмам счастья». Федералы не ставят под сомнение справедливость зачисления штрафов за нарушения ПДД на республиканских дорогах УГИБДД в бюджет РТ, но доход от «цифровизации» федеральных дорог хотят оставить себе. «Сейчас идет спор — в федеральный или региональный бюджет [будут идти штрафы]», — объяснили причину пробуксовки инициативы в руководстве ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства». По некоторым оценкам, речь может идти как минимум о 5 млрд рублей в год.

Расхожий принцип: кто инвестирует в установку и эксплуатацию камер наблюдения, тот и получает доходы от штрафов ГИБДД, — не сработал. Фото shtrafy-gibdd.ru



Есть и компромиссный вариант — отдать на откуп балансодержателям федеральных участков дорог. Одним словом, оператор по внедрению системы интеллектуального видеонаблюдения на федеральных трассах в Татарстане определится к началу будущего года.

Тем временем разработчик камер контроля компания «Автодория» совместно с ГИБДД Татарстана организовал опытные участки контроля. Если верить опубликованному сообщению компании, то камеры «Автодория 3.0» уже работают, «наиболее длинным стал участок автомобильной дороги «Казань — Оренбург» протяженностью 56 км».

Тут нельзя не вспомнить, что в мае этого года Татарстан возглавил рейтинг регионов РФ с самым высоким количеством штрафов за нарушение ПДД, подготовленный экспертами интернет-ресурса shtrafy-gibdd.ru. Согласно ему, на одного жителя Татарстана приходится в среднем 1,45 штрафа, вслед за ним вторую и третью позиции занимают Москва (1,21 штрафа) и Тверская область (1,2 штрафа) соответственно. Владелец интернет-ресурса Василь Закиев вчера отказался комментировать эту тему и называть свою оценку вероятной суммы выплаченных в казну штрафов.

Аналитическая служба «Реального времени» изучила данные по штрафам и вкладу их в бюджеты регионов Поволжья.

Дорога должна быть без опасностей

Впрочем, безопасность дорожного движения — это прежде всего качественные дороги. Вчера глава ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» Мингазов отчитался о ходе реконструкции и ремонта федеральных дорог в Татарстане. На обновление 131 км дорог было выделено почти 8 млрд рублей. По его словам, значимым событием этого года стало завершение реконструкции двух участков автодороги М-7 «Волга» общей протяженностью почти 30 км.





Значимым событием этого года стало завершение реконструкции двух участков автодороги М-7 «Волга». Фото prav.tatarstan.ru



«С вводом в строй этих объектов протяженность участков трассы первой технической категории с четырьмя полосами движения в границах Татарстана составила 255 км», — рассказал он. Во время реконструкции трассы с 947-го км до 955-го км возле Мамадыша было выполнено спрямление дороги, то есть построили новый участок протяженностью 7,8 км. Так удалось ликвидировать очаг аварийности с ограниченной видимостью и увеличить максимально разрешенную скорость движения с 50 до 90 км/ч. В итоге 78% федеральных дорог в Татарстане соответствует нормативу по транспортно-эксплуатационным показателям.

Всего ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» получило в этом году 14 млрд рублей для реконструкции дорог Татарстана, Марий Эл, Удмуртии и Ульяновской области.

На Москву!

Если до сих пор татарстанские дорожные подрядчики были заняты ремонтом участков в направлении Набережных Челнов, то в будущем году развернутся в сторону Москвы.

Как сообщил Мингазов, проект реконструкции первых трех участков получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Правда, он не стал раскрывать подробностей — протяженность и суммы остаются неизвестными до объявления конкурсных торгов. Сейчас в Татарстане ведется реконструкция трех участков автодороги М-7 «Волга» от Казани до Набережных Челнов общей протяженностью 31,1 км. «Техническая готовность этих участков трассы составляет около 60%. К лету 2018 года они должны быть завершены, чтобы принять гостей чемпионата мира по футболу».