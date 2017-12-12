«Трамп заявлением о Иерусалиме провоцирует арабо-израильский вооруженный конфликт»

Как Дональд Трамп дестабилизирует Ближний Восток. Колонка востоковеда и политолога Гумера Исаева

Фото: Official White House Photo by D. Myles Cullen ( whitehouse.gov

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти признают Иерусалим столицей Израиля. Это решение вызвало обеспокоенность лидеров стран, в том числе президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Лига арабских государств потребовала от Вашингтона отменить столь провокационное решение. Беспорядки начались и на палестинских территориях. Колумнист «Реального времени», политолог Гумер Исаев в авторской колонке, написанной для нашей интернет-газеты, разбирается в причинах громкого месседжа со стороны Белого дома и его последствиях.

Трамп обещал — Трамп сделал

Еще будучи кандидатом в президенты США, Трамп заверял, что в случае победы будет оставаться лучшим другом еврейского государства. Признание Иерусалима столицей Израиля из уст президента единственной в мире сверхдержавы — лучшее подтверждение этой дружбы и прекрасный подарок всем тем, кто разделяет один из ключевых тезисов сионистской доктрины, которая провозглашает именно Иерусалим столицей государства.

Немного углубившись в историю, можно отметить, что существует три весьма сложных вопроса, связанных с палестино-израильским урегулированием. Вопрос возвращения изгнанных беженцев, вопрос освобождения оккупированных территорий и вопрос Иерусалима. И иерусалимский узел является самым сложным, поскольку речь идет не просто о старинном городе, но о городе, имеющем важное значение для представителей авраамических религий: иудеев, христиан и мусульман. Восточная часть Иерусалима досталась Израилю вместе с другими арабскими территориями в ходе агрессии 1967 года. В свою очередь, ООН, начиная с резолюции №242, принятой сразу после Шестидневной войны, требовала вывести израильские войска с оккупированных территорий и никогда не признавала Иерусалим столицей Израиля.

Кстати, сами США, которые традиционно заявляли себя главным защитником израильских интересов, занимали хитрую позицию по статусу Иерусалима. Еще в 1995 году американский Конгресс признал Иерусалим столицей Израиля, но американские президенты не спешили ставить точку, справедливо полагая, что окончательное решение иерусалимского вопроса в пользу Израиля спровоцирует негативную реакцию со стороны мусульманских стран. Как и любая колониальная империя, США старались контролировать двусторонний конфликт, подыгрывая и той и другой стороне.

Поползновения Дядюшки Сэма на Ближнем Востоке

Существует много версий, объясняющих почему Трамп решил именно сейчас поднять и по-израильски решить один из самых болезненных вопросов. Некоторые касаются внутриамериканских сюжетов — заигрывание с влиятельным израильским лобби, попытка отвлечь внимание от «русского фактора в выборах», желание Трампа показать, что он способен хоть на какие-то решительные шаги. Может быть, и правда внутренние вопросы являются главной причиной в принятии этого решения. Но я бы заострил внимание на том, как символический, но при этом очень важный шаг американского президента повлияет на ситуацию на Ближнем Востоке.

Создается впечатление, что действия американской администрации Трампа в регионе как никогда нацелены на дестабилизацию. Понятно, что российские или арабские СМИ обвиняют почти всех американских президентов в желании разрушить ближневосточную целостность и стабильность. Буш разрушил Ирак, при Обаме началась «Арабская весна», предыдущие президенты тоже не церемонились с Ближним Востоком. Но едва ли не каждый шаг Трампа запутывает гордиев узел ближневосточного конфликта.

Во-первых, Трамп с самого начала призывал быть жестче с Ираном. Понятно, что сделал это в пику усилиям Обамы, который нормализовал отношения с Исламской республикой. Также очевидно, что усиление Ирана в последние годы не устраивает Саудовскую Аравию и ее союзников, а также главного американского союзника в регионе Израиль. Казалось, намерения Трампа серьезны — американцы готовы серьезно осадить Иран, используя разные средства и ресурсы. Встречи Трампа и монархов стран Персидского залива свидетельствуют о том, что США поддерживают их действия против Ирана. Беспрецедентное давление на Катар, признание в рамках ЛАГ «Хизбаллы» террористической организацией, попытка отстранения от власти премьер-министра Ливана Саада Харири, новый виток напряжения в Йемене — все это говорит о том, что саудиты и их союзники готовы активно противостоять Ирану на всех фронтах. И делают это с ведома и благословения США.

Во-вторых, в Сирии США продолжают работать на дестабилизацию. Они открыто поддержали сирийских курдов. В пику и Ирану, и Асаду, и Турции. Несмотря на странные заявления российских военных о «почти полном освобождении территории Сирии», достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, что половина страны не контролируется легитимными властями. Север Сирии контролируют повстанцы из Сирийских демократических сил, где курды играют главную роль. И они не признают Асада своим президентом. Их тренируют и снабжают оружием США. Скорее всего, именно американским советникам принадлежала идея взятия руками курдов под контроль основных нефтяных ресурсов Сирии, без которых Асаду придется очень непросто. Напряженная ситуация сохраняется, целостность Сирии является фикцией. Соседние с Сирией страны продолжают испытывать напряжение, что также на руку США.

«Хоть Трамп и оговорился, что делает то, что и так очевидно. Но Иерусалим как столица Израиля — совсем не очевидный факт для арабских стран. Как и для ООН». Фото pixabay.com

Новый конфликт

И, наконец, признание Иерусалима столицей Израиля. Очевидно, что действия Трампа подливают масла в огонь и без того непростых арабо-израильских отношений. Хоть Трамп и оговорился, что делает то, что и так очевидно. Но Иерусалим как столица Израиля — совсем не очевидный факт для арабских стран. Как и для ООН.

Но на самом деле ситуация еще более сложная, чем кажется. Только ленивый не написал о тайном союзе Саудовской Аравии и Израиля против Ирана. Ряд СМИ предполагали, что действия Саудовской Аравии в отношении Ливана являются частью плана по дестабилизации политической системы страны и завершатся военной операцией Израиля против «Хизбаллы», как это уже было в 2006 году. Палестинский ХАМАС уже объявил о начале новой интифады, а Израиль усилил меры безопасности. В случае, если израильтяне снова начнут бомбардировки Газы, «Хизбалла» будет вынуждена вмешаться. Трамп своим заявлением о Иерусалиме открыто провоцирует новый вооруженный конфликт между арабами и израильтянами в регионе, который как никогда раздираем внутренними противоречиями.

Гумер Исаев