Народный выбор: лучшие исполнители татарской песни получили «Золотые звезды»

В казанской «Пирамиде» состоялось вручение национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» «Алтын йолдыз»

Фото: Максим Платонов

Накануне в закулисье КРК «Пирамида» было как никогда шумно и многолюдно. В шикарных нарядах звезды татарской эстрады ждали начало церемонии. Волновались не только молодые исполнители, но и мэтры. Шутка ли, главное жюри конкурса — обычные слушатели. Получение премии — доказательство народного признания и любви. Подробности — в материале «Реального времени» .



«Это итог нашего творческого года»

Церемонию открыл театр танца «Булгары». Вслед за ними на сцену вышла народная артистка Татарстана Хамдуна Тимергалиева, открыв своим выступлением непосредственно процедуру награждения. Она получила статуэтку в номинации «Легенда татарской эстрады».

Ведущие — популярные диджеи «Болгар радиосы», Лейсан Гарифуллина, Ильфар Каримов и Гульназ Файзрахманова — на протяжении всей церемонии пытались выяснить, что в песне главное: текст, исполнение, мелодия, аранжировка и т. д. Наверное, в песне, да и в музыкальном творчестве в целом, нет ничего неглавного. Об этом свидетельствует и количество номинаций в церемонии — 35! Именно столько понадобилось, чтобы охватить весь процесс музыкального творчества.

В список лучших вошли как мэтры татарской эстрады, так и молодые певцы. И все они одинаково радовались этой награде. «Это итог творческого года, это значит тебя оценили и оценили высоко. Сейчас модно ориентироваться на Москву, на Европу. Но я считаю, что надо быть единым целым со своим народом, вместе дышать, и эту премию я понимаю как результат такого единения. Конечно, я безумно рада, это огромное счастье. Сложно с чем-то сравнить, мы же не забываем счастливые минуты детства, когда нам подарили щенка или купили велосипед. Вот и это такое же счастье», — поделилась своими впечатлениями Ильсия Бадретдинова.

В список лучших вошли как мэтры татарской эстрады, так и молодые певцы. И все они одинаково радовались награде



Мэтр эстрады, обладатель многочисленных наград Венера Ганиева радовалась не только за себя, но и за своих учеников, она даже выступила в дуэте с одним из них — Ильдаром Каримовым. «Я счастлива за своих учеников, получать премию, выступая со своим учеником, — это двойное счастье!». Легендарная певица рассказала также как трепетно относится к каждой награде, что все они бережно хранятся. «Никогда не даю пыли оседать на свои награды, это результат моего творчества, они дают мне силы жить и творить».

Анвар Нургалиев — народный артист Республики Башкортостан, а в Татарстане выступает всего полгода, но несмотря на это уже сумел завоевать любовь зрителей и впервые получил статуэтку «Алтын йолдыз». «Я очень волновался. Это для меня большая награда, оценка моей работы в Татарстане. Я на сцене в Башкирии очень давно, 17 лет, меня и раньше приглашали выступить в Казани, но я не был готов. Но оказалось меня здесь ждали, мне очень понравился зритель Татарстана он совершенно другой, я пока не могу понять до конца какой он, но я их очень сильно полюбил, потому что они меня хорошо приняли», — рассказал о пути к успеху лауреат.

Особенностью этого года стали три новых номинации «Аранжировщик года», «Лучший композитор» и «Лучший певец». «Без всякого пафоса скажу, аранжировщики — люди, которые решают судьбу песни, — рассказал лауреат премии в номинации «Аранжировщик года» Марат Мухин о профессии, которая остается зачастую в тени от зрителя, — бывает люди что-то напоют и сразу приходят к нам со словами: «Я написал песню — сделай аранжировку». А в этой песни нет ни гармонии, нет ничего. А чтобы написать аранжировку нужно знать элементарные теории музыки, мы должны понимать, что такое гармония, разбираться во всех мировых стилистиках, в трендах. И только тогда создается классное, трендовое произведение актуальное сегодня, сейчас для нашей татарской эстрады».

Венера Ганиева радовалась не только за себя, но и за своих учеников, она даже выступила в дуэте с одним из них. Фото Романа Хасаева



Со строчек хит-парада — на сцену Пирамиды

Несколько слов о том, как работает механизм национальной музыкальной премии. Это проект телерадиокомпании «Новый век». В этом году состоялась пятая юбилейная церемония. Это уникальная премия, где лауреатов выбирает зритель. В течение года на главном телеканале республики транслируется хит-парад «Кайнар хит» («Горячий хит»), где татары со всего мира отдают голоса за любимого исполнителя или песню. И только те певцы, которые занимали верхние строчки хит-парада удостаиваются звания лауреата. Таким образом, «Алтын йолдыз» — это не работа нескольких недель или месяцев, исполнители целый год трудятся ради заветных статуэток. «Конечно, мы следим за хит-парадом, — рассказала популярная певица Гузэлем, — не только следим, но и подключаем своих близких и фанатов к голосованию».

Молодая исполнительница Зульфира Шайдуллина, впервые получившая премию, рассказала, что участие в хит-параде было ее заветной мечтой: «Еще в детстве я смотрела передачу «Жиде йолдыз» и хотела выступать на такой большой сцене и получать высокие награды».

Не только молодые певцы, но и состоявшиеся в своей профессии исполнители, оказывается, следят за хит-парадом. «Как уж не смотреть и не интересоваться, это составляющее нашей творческой деятельности. Каких бы ты ни достиг высот, если ты слышишь свое имя, свои песни, это нельзя оставить без внимания», — говорит Филюс Кагиров.

Только те певцы, кто занимал верхние строчки хит-парада, удостаиваются звания лауреата



Все имеет конец, закончился и почти пятичасовой концерт. Однако уже совсем скоро механизм премии «Алтын йолдыз» заработает снова: в январе зрители сядут к экранам телевизоров, звонками и эсэмэсками будут поддерживать любимых исполнителей. А звезды будут стараться удивлять и очаровывать своих слушателей новыми произведениями.