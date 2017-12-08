Импорт станков никто не запрещает: 70 процентов закупается за рубежом

Татарстан предпринимает очередную попытку найти иностранного партнера для станкостроительного СП

Фото: Максим Платонов

После введения с 1 января этого года прямого запрета для российского ОПК на покупку зарубежных станков с ЧПУ при наличии отечественных аналогов Татарстан вновь заговорил о своей заинтересованности в открытии совместного инвестиционного проекта в области станкостроения. Следуя здоровому расчету вовремя «заскочить» в открывающуюся фазу «станочного бума», президент РТ Рустам Минниханов на очередном заседании татарстанского Координационного совета предприятий машиностроения призвал «иностранных партнеров» к размещению высокотехнологичных производств в республике. Правда, с кем ведутся переговоры и кто может стать другом Татарстана в «цифровизации» промышленности, так и осталось за кулисами. Подробности в материале «Реального времени».

Увидеть символы «Индустрии 4.0»

Уроки управленческого реформаторства в ОПК, стартовавшие в Казани с «рогозинской» научно-практической конференции «Повышение производительности труда в ОПК за счет современных методов управления производством», вчера были переведены в практическую плоскость с «наглядными пособиями». Для боссов татарстанской «оборонки» развернулась международная специализированная выставка «Машиностроение. Металлообработка. Казань», где была представлена широкая экспозиция современных станков и инструментального оборудования, призванных повысить экономическую эффективность производства.

Именно сюда вчера и переместился десант российского ОПК, в котором выделялся директор департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга РФ Дмитрий Капранов. Рядом с ним находились руководители подведомственных ему татарстанских предприятий — «Казанского порохового завода» Александр Лившиц, «Казанского завода точного машиностроения» Артур Хисамеев. Впервые приехал замгендиректора ОАО «Туполев» Николай Савицких. Пожалуй, единственным, кого он встретил с искренней радостью, стал глава АО «Казанский Гипронииавиапром» Борис Тихомиров. Как известно, его фирма разделила подряды на модернизацию Казанского авиазавода им. Горбунова наряду с строительной компанией «Камгэсэнергострой». Без преувеличения можно сказать, что «генералитет» татарстанской оборонки был снова в полном составе. Отступая от темы, заметим, что мало кто из этих людей соглашался на блиц-интервью для прессы. Похоже, табу на выступления в СМИ остается «психологической особенностью» «оборонки».

«Цифровая экономика — это не дань моде, это требование жизни!» — считает Рустам Минниханов



На выставку «Машиностроение. Металлообработка. Казань» приехали и известные производители станочного оборудования из Германии. Их интересы представлял генеральный директор агентства экономического развития федеральной земли Тюрингия Андреас Край. Наряду с ним экспонировалось совместное с японской фирмой Takisawa предприятие «Ковровский электромеханический завод», входящее в структуру «Ростеха».

Нацеленные на скорую продажу техники ОПК участники верно угадали тренд на цифровизацию промышленности и всячески «выпячивали» цифровые возможности обрабатывающих центров. «Цифровая экономика — это не дань моде, это требование жизни! — сказал на открытии 7-го координационного совета предприятий машиностроения Рустам Минниханов. — Или мы в рынке и конкурентны, или мы отстаем». По его словам, уже сейчас надо задуматься, кто будет эту экономику двигать: «Где мы будем готовить людей? Как она будет работать? Никто об этом ничего не сказал. Этих людей нет, их единицы в стране. Эту компетенцию нужно создать и транслировать». Правда, позже президент РТ заметил, что рабочая сила для промышленности «в цифре» вовсю куется в ресурсных центрах, которых уже 25, а скоро прибавится еще шесть.

Много говорим о цифровой промышленности



Машиностроительный комплекс нуждается в новом производственном оборудовании, заявил президент Татарстана во время встречи с директорским корпусом ОПК. Правда, эти слова, скорее всего, были адресованы зарубежным гостям, приглашенным не только на выставочную экспозицию, но и на деловые переговоры. Вместе с гендиректором агентства экономического развития Тюрингии в Казань приехал и глава фирмы «Шюлькен Форм». «Машиностроительный комплекс модернизируется, открываются новые предприятия, и они должны быть современными! Много говорим о цифровой промышленности, но это требует активной работы», — призвал Минниханов. Для убедительности глава республики назвал экономические показатели региона. «Свыше 20% в общем объеме промышленного производства приходится на машиностроение. За 10 месяцев объем отгруженной продукции составил порядка 400 млрд рублей при индексе промышленного производства 107,7%», — сообщил он.

В заключение он произнес главное, ради чего был созван этот форум. «Республика испытывает потребность в современных станочных инструментальных продуктах и заинтересована в привлечении наших иностранных партнеров и высокотехнологичных компаний для размещения их производств у нас в республике», — ясно дал понять Минниханов. Возможно, что и официального предложения осталось ждать недолго.

Как сообщил Георгий Самодуров, с января 2017 года для ОПК запрещен ввоз импортной техники, если есть отечественный аналог. Фото prav.tatarstan.ru

Напомним, что предпринимается уже не первая попытка открыть в республике совместное предприятие по сборке станков. Как писало «Реальное время», недавно велись переговоры с китайской национальной станкостроительной корпорацией CNMTC. Причем татарстанская сторона тогда была готова идти на всяческие уступки, памятуя о провале переговоров с европейским лидером станкостроения Niles-Simmons-Hegenscheidt. Чем закончились переговоры с китайцами, неизвестно. В настоящее время в России работает шесть станкостроительных СП. «Счастливый билет» вытянула и соседняя с Татарстаном Ульяновская область — немецкая компания DMG Mori открыла отверточную сборку токарных и фрезерных станков в ОЭЗ «Заволжье» с объемом инвестиций 70 млн евро, а с нынешнего года эта компания стала официально считаться российским производителем.

Уйти влево

Позже зарубежные партнеры убедились, что их зовут не напрасно. Момент для вхождения на российский рынок достаточно благоприятный. С этого года правительство РФ ограничило ввоз зарубежных станков, которые до сих пор импортировались преимущественно предприятиями ОПК. Как сообщил президент российской ассоциации «Станкоинструмент» Георгий Самодуров, с января 2017 года для ОПК запрещен ввоз импортной техники, если есть отечественный аналог. Обойти эти ограничения сложно: при коллегии Военно-промышленной комиссии работает группа, которая проводит тщательный анализ предстоящих закупок и дает или не дает «добро» предприятию-заявителю.

Глава ассоциации «Станкоинструмент» напомнил также, что сейчас дорабатывается стратегия развития станкопрома, которая предполагает снижение импортозависимости за счет стимулирования спроса. Ключевым механизмом развития в стратегии является господдержка в виде льготных займов Фонда развития промышленности.

Сейчас дорабатывается стратегия развития станкопрома, которая предполагает снижение импортозависимости за счет стимулирования спроса



Позже Самодуров рассказал «Реальному времени» о том, как действуют ограничительные меры для ОПК, которые стимулируют приход зарубежных инвесторов. «Ограничивающие меры абсолютно не запрещают поставку импортного оборудования в Россию. Импорт как был разрешен, так и остается. Просто предзаказ импортного оборудования должен проходить процедуру проверки на предмет — есть ли аналог. Для этого в ручном режиме собираем за круглым столом заказчиков, изготовителей, поднимаем чертежи и вместе рассматриваем технические характеристики. Если есть российский аналог, то настаиваем на покупке внутри страны, если нет — разрешаем импортировать. Комиссия очень избирательно подходит к каждой закупке», — рассказал он.

По словам главы ассоциации «Станкоинструмент», несколько лет назад станки импортировались почти на 90%. «Когда мы начинали, было 6—7% российских аналогов от поступающих заявок, а сегодня их 32—35%. Каждый третий станок покупается внутри страны. «Импорт никто не запрещает: 70% по-прежнему закупается извне», — еще подчеркнул он. По его оценке, объем импорта станков до начала санкций составлял $1,3 млрд, или 10—11 тысяч единиц техники, а теперь упал до $900 млн, или 8—9 тысяч единиц.

Основной ресурс поддержки инвестиций в отечественное станкостроение — Фонд развития промышленности. По словам Самодурова, в прошлом году 10 предприятий в стране получили поддержку на 3,7 млрд рублей. «В этом году будет больше и по сумме, и по количеству», — пообещал он.

1 / 38 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов