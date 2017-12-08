«Снегурочку и два бокала шампанского!»: почем корпоративы и новогодняя ночь в ресторанах Казани

Владельцы общепита не повысили цены: кризис или осторожная маркетинговая политика?

Интернет-газета «Реальное время» третий год подряд анализирует стоимость проведения корпоративов в казанских кафе и ресторанах в преддверии Нового года и в новогоднюю ночь. Как выяснила наша аналитическая служба, за год владельцы ресторанов в среднем почти не повысили прайс на корпоративы, а цены на праздники в новогоднюю ночь даже упали! Связана ли осторожность казанского общепита с маркетинговыми ожиданиями, обусловленными кризисом, или с низким прошлогодним спросом из-за высоких цен, неизвестно. Но, скажем, лидеры нашего прошлогоднего рейтинга по «дороговизне» — рестораны «Пашмир» и «Твин Пикс» — отказались от «политики высоких цен». А, например, «Шоколадница», запретив алкоголь, обрушила свои «новогодние цены» в полтора раза.

Кризис или осторожный маркетинг?

Для проведения исследования аналитическая служба «Реального времени» отобрала 209 популярных заведений Казани. Замеры цен аналитики проводили на начало декабря, и не исключено, что с приближением Нового года расценки поползут вверх.

На настоящий момент цены в казанских ресторанах, кафе и барах варьируются от 700 до 5000 рублей на человека (в прошлом году: от 400 до 5 500 рублей). Средняя цена по Казани составит 2,4 тыс. рублей. Любопытно, что фактически владельцы общепита пошли навстречу публике, после жесткой посадки в кризис ставшей менее платежеспособной. В 2016 году средняя цена была всего на 40 рублей меньше (в 2015 она составляла 2,24 тыс. рублей). Отметим, что верхний порог чека на одного человека даже понизился: с 5500 до 5000 рублей.

112 заведений, то есть больше половины казанских баров и ресторанов, не включают в стоимость корпоративов алкоголь (являющийся центральным «блюдом» на большинстве праздников — отметим, что и чеки по барным картам нередко превышают средний чек кухни). Средний чек на безалкогольных корпоративах составит 2186 рублей с человека. Алкоголь входит в стоимость корпоратива в 98 казанских «кабаках», и средний чек с человека здесь, разумеется, выше — 2660,5 рублей (разница в стоимости составляет почти 22%).

Далеко не все рестораны, конечно, предоставляют клиентам новогоднюю программу: что логично, поскольку программа существенно сказывается на стоимости. «Деда Мороза со Снегурочкой» не стоит ждать в 105 заведениях, средний чек в которых составит всего 2035 рублей. Примерно в стольких же заведениях — в 106 — новогодняя программа включена в счет, средний чек за такую радость составит уже 2751 рублей: то есть корпоративы «с программой» дороже на 35,2%.

Самый роскошный корпоратив — и со Снегурочками, и с бутылкой водки на столе — обойдется в среднем почти в 3000 рублей с человека (2979): подобные услуги «два в одном» предоставят казанцам 55 «кабаков». Самую же бюджетную разновидность корпоратива — без программы и алкоголя — обойдется всего в 2073,7 рублей с человека. Такой вариант предоставляют 62 казанских заведения. Заметно, что рестораны настроены скорее на «бюджетного клиента».

Новогодние корпоративы в ресторанах Казани

№ Название заведения Тип корпоратив 2017-2018 корпоратив 2016-2017 Стоимость новогоднего корпоратива, на 1 человека Условия Примечание Стоимость новогоднего корпоратива, на 1 человека Условия Примечание 1 Маяк (ГК «Казань») Ресторан 45 000 аренда или 250 000 депозит. В среднем 5000 на человека без программы с алкоголем 45 000 — депозит под закрытие заведения 2 BIGTWINBAR Бар 4000 на стол из 6 человек+

700 руб./чел (программа)+10% депозита с программой с алкоголем 3 Желудь (ГК «Казань») Ресторан при горнолыжном комплексе 35 000 аренда +150 000 депозит без программы с алкоголем депозитная система, вместимость 50 человек 4 Voda-Sneg Ресторан 30 000 аренда + 2500 без программы с алкоголем 30 000 аренда + 2500 депозит на человека в среднем. В основном работают как банкетный зал. 5 Сакура (ГК «Казань») Ресторан при горнолыжном комплексе 250 000 аренда + 250 000 депозит (приблизительно) без программы с алкоголем 250 000 — депозит под закрытие заведения 6 Сноб лаундж Бар лаундж бар 5000 с программой с алкоголем

Равиль Зиганшин готов развлечь казанцев за 250 тысяч рублей

Для начала рассмотрим самые эксклюзивные, а потому и дорогие варианты. В пяти ресторанах и барах Казани с клиентов для начала потребуют депозит, и сама аренда — в «фиксированных ценах». Три из них расположены при горнолыжном комплексе «Казань», принадлежащем Равилю Зиганшину: рестораны «Маяк», «Желудь» и «Сакура». Так, в ресторане «Маяк» придется выложить 250 000 рублей в качестве депозита, в ресторане «Сакура», помимо такого же депозита, потребуют оплатить еще и аренду в такую же сумму. В «Желуде» аренда стоит 35 000 рублей плюс 150 000 рублей депозита. В баре BIGTWINBAR за стол на шесть персон потребуют 4000 рублей, не считая 700 рублей дополнительно с каждого человека (плюс 10% депозита). В ресторане Voda-Sneg (в Боровом Матюшино, принадлежит семье Радика Миннахметова, директора «Казань Арены») аренда стоит 30 000, плюс 2500 рублей с человека. При этом во всех пяти заведениях алкоголь включен в счет, но только в одном заведении — BIGTWINBAR — клиентов будут развлекать новогодней программой. Средний чек в зиганшинском «Маяке» вырос с 3 500 рублей в 2016 году до 5 000 рублей, в миннахметовском Voda-Sneg цена, напротив, упала с 5 000 рублей до 2 500 рублей (неужели у жителей Борового Матюшино финансовый кризис?).

«Пашмир» и «Твин Пикс» отказались от «политики высоких цен»

Любопытно, что из нашего рейтинга выпали самые дорогие корпоративы в ресторанах «Пашмир» (считается близким к группе «Сувар») и «Твин Пикс» (открыт командой бара «Гадкий Койот»). В прошлом году здесь требовали с каждого клиента по 5 500 рублей, при этом без праздничной программы, но с алкоголем.

Год спустя в «Пашмире» скинули цену сразу до 3 500 рублей с человека, то есть корпоратив здесь подешевел на 37%. А «Твин Пикс» вообще снизил чек до 2 000 рублей (впрочем, есть вариант чека и за 2 500 рублей), то есть на 63%! Связано ли это с прошлогодним низким спросом или с маркетинговыми ожиданиями на предстоящие корпоративы, неизвестно. Интересно, что владельцы обоих ресторанов фактически вернули ценники к 2015 году. Тогда в «Пашмире» брали с человека 3 500 рублей, а в «Твин Пиксе» — 3 000 рублей.

В число топовых заведений вошли The SNOB lounge bar и Love Story на Кремлевской набережной

5 000 рублей — такова, напомним, самая высокая стоимость среднего чека с одного человека на корпоративах в Казани. Помимо «Маяка», столько придется выложить с каждого клиента в The Snob lounge bar и Love Story — оба заведения расположены на Кремлевской набережной, которая принадлежит, как известно, также семье Равиля Зиганшина. Впрочем, корпоратив в «Маяке» и Love Story — хотя и с алкоголем, но без программы, тогда как в «Снобе» в эти 5 000 рублей она включена. И в «Снобе», и в «Лав Стори» стоимость чека в 2016 году была на 500 рублей меньше.





В «Пашмире» корпоратив подешевел на 37%. Фото pashmir.ru

По 4 500 рублей «на брата» корпоратив обойдется в трех ресторанах: грузинском «Мацони» (ранее «Белое солнце» — работает при гостинице «Имерети), «Пире» (при банном комплексе — принадлежит известному казанскому бизнесмену Альберту Юлдашеву) и Forsing (50% принадлежит Рамису Гайнуллину). В «Мацони» и Forsing за такую цену предоставят еще и программу (в Forsing она стоит 1 000 из 4 500 рублей), в «Пире» же «снегурочек» ждать не стоит. И только в Forsing в чек включен еще и алкоголь. Впрочем, в «Мацони» можно принести водку и шампанское с собой, а вот в «Пире» алкоголь разрешат покупать только в баре при ресторане — это, конечно, резко увеличит стоимость чека. Год назад «Мацони» был закрыт на реконструкцию, в «Пире» чек был дешевле на 500 рублей, а в Forsing — на 600.

«Шоколадница», запретив алкоголь, обрушила свои «новогодние цены» в полтора раза

Наиболее бюджетный вариант корпоратива предлагают в трех казанских заведениях; средний чек там обещает не превышать 1 000 рублей. В итальянском кафе Pronto на ул. Горсоветской с человека попросят всего 900 рублей (без алкоголя), в кофейне «Шоколадница» — 850 рублей (причем алкоголь запрещен в принципе), в чайхане P.Love Нурислама Шарифуллина — и вовсе 700 рублей (без алкоголя — его придется закупать дополнительно в баре). Разумеется, ни о каких «снегурочках» и новогодних программах речи тут не идет. И чайхона, и Pronto фактически не поменяли ценники с прошлого года (разве что в итальянском кофе накинули 100 рублей), а вот «Шоколадница» снизила свои цены более чем в полтора раза: в 2016 году стоимость чека составляла 1 355 рублей.

В шести заведениях средняя цена корпоратива на одного человека — ровно 1 тысяча рублей: это кафе-бар «Окей», кафе «Орхидея» и «Сказка», интеллект-бар IQ, лаунж-ресторан Shima и ирландский паб «Тринити». В «Окей» и «Орхидею» можно будет принести водку с собой, в IQ и Shima алкоголь включен в счет. Shima и «Тринити» сбросили цены в два с половиной раза — в прошлом году корпоратив здесь обходился в 2 500 рублей.

По 5000 руб. с каждого придется выложить в The Snob lounge bar и Love Story на Кремлевской набережной. Фото Максима Платонова

Новогодняя ночь подешевела

Как известно, большинство наших сограждан не особенно хотят работать в новогоднюю ночь, так что нет ничего удивительного в том, что услугу «Новый год в ресторане» предоставляют меньше половины казанских заведений. Причем за год число таких «трудоголиков» снизилось: в 2016 году провести праздник в ресторане можно было в 93 заведениях, в этом году — лишь в 82.

Очевидно, за роскошь провести корпоратив в новогоднюю ночь придется хорошо заплатить. Но, видимо, кризис и тут сказал свое слово, и владельцы ресторанов решили все-таки перестраховаться: если ночь 2016/2017 в среднем обходилась в 5,3—5,5 тыс. рублей на человека, то этот Новый год «встанет» лишь в 5 тыс. рублей. «Новый год без спиртного — деньги на ветер»: для непьющих откроют свои двери лишь 16 баров и ресторанов (средний чек — всего 3843,75 рублей). В 66 ресторанах, где в цену чека входит и барный ассортимент, корпоратив обойдется существенно дороже: 5269,5 рублей с человека. «Напиться без Снегурочки и бородатого старика» можно будет лишь в пяти ресторанах, где не будет программы, но будет алкоголь (очень дешево: 2000 рублей). Средний чек в ресторанах в новогоднюю ночь без новогодней программы (с алкоголем или без) — всего 1855 рублей.

Разумеется, платить за новогоднюю ночь, где за праздник придется отвечать самим, согласны немногие, поэтому большинство — 73 казанских «кабака» «Дедов Морозов и Снегурочек» все-таки пригласят, и обойдется это казанцам в среднем в 5380 рублей. В подавляющем же большинстве из них — в 61 ресторане — выпивку включат в счет, и чек за счет этого будет чуть дороже. Хотя не так чтобы критично: 5546,6 рублей с человека.

За «снегурочек» в Новый год казанским снобам придется выложить до 40 тыс рублей

Если в прошлом году самую роскошную, судя по ценникам, новогоднюю ночь можно было провести в ресторане Extra Lounge на вершине высотки ГТРК «Корстон» (от 10 до 15 тыс. рублей с человека), то в этом самые высокие цены в лаунж-баре The Snob — казанским снобам за ночь в этом заведении придется выложить от 15 до 40 тыс. рублей. Страшно представить, что же такое покажут в новогоднюю ночь в этом баре за эти цены.

Немногим ниже цены в «Сакуре» при горнолыжном комплексе «Казань» Равиля Зиганшина: 15 000 рублей «на брата» (в прошлом году брали всего 12 000). По 10 000 с каждого придется выложить клиентам семейного ресторана «Ля Фамилия». За 9 500 рублей отметить праздник можно будет в ресторанах Palladium и «Каравелла».

Новогодняя ночь в ресторанах Казани

Название заведения Тип новый год 2017-2018 новый год 2016-2017 Стоимость новогоднего корпоратива, на 1 человека Условия Примечание Стоимость новогоднего корпоратива, на 1 человека Условия BIGTWINBAR Бар 5000+10% от депозита с программой с алкоголем Сноб лаундж Бар лаундж бар 15000-40000 стол с программой с алкоголем 15 000 — 2 чел; 20 000-2 чел; 25 000-4 чел; 40 000 — 4 чел. В т.ч.1500 программа 15000-40000 стол Сакура (ГК «Казань») Ресторан при горнолыжном комплексе 15000 с программой с алкоголем 12000 Ля Фамилия Ресторан 10000 с программой с алкоголем 10000 Palladium банкетный Ресторан 9500 с программой с алкоголем в т.ч. Депозит на бар:2000/2500/3000 не работает Каравелла Ресторан 9500 с программой с алкоголем в т.ч. 2000 на алкоголь 8000 Тимерхан Ресторан 8500 с программой с алкоголем 1 бутылка шампанского на стол. Столы по центру 8500. Кубинская вечеринка 6500 Extra Lounge Ресторан 8000 с программой с алкоголем вт.ч. 1000 за программу и остально — депозит 10000-15000

Доступное Luciano

Дешево и сердито провести новогоднюю ночь можно в шести казанских заведениях — там стоимость чека не превысит 2 тыс. рублей. Удивительно, но в число «бюджетных мест» в этом году попала сеть Luciano, ранее полностью принадлежавшая Гульсине Миннихановой. Возможно, новые собственники изменили маркетинговую политику — в ресторане Luciano SPA с клиента в новогоднюю ночь возьмут всего 2 500 рублей (в прошлом году — 11 500), а в Luciano Residence Kazan средний чек составит всего 1850 рублей (и это с программой и алкоголем!).

В гостинице «Апано Кастро» ночь обойдется в 1700 рублей (без алкоголя и программы), в баре «Соль» и пабе «Дублин» — в 1500 рублей. Самая недорогая новогодняя ночь — 1000 рублей – в интеллект-баре IQ и ресторане «Тифлис». Но это без алкоголя и «снегурочек».

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