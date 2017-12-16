«Кейс Ильи Варламова — отличный пример обкатки закона об авторском праве»

Григорий Бусарев — о том, почему конфликту правообладателей и пользователей еще долго быть

Директор агентства «Артпатент» Григорий Бусарев напоминает, что авторскому праву в России уже 25 лет, но только сейчас, через радикальные меры и болезненные суды, авторы и пользователи нематериальной собственности учатся находить взаимопонимание. Об этом и о том, какие случаи авторского экстремизма способствуют обкатке правоприменения, Григорий Бусарев рассуждает в колонке, написанной для «Реального времени».

Свершилось. Постепенно в нашей стране приходит понимание, что интеллектуальная собственность — такая же собственность, как квартира, автомобиль или деньги. Что брать чужое, пусть даже и нематериальное, неправильно. К сожалению, к этому осознанию мы приходим через довольно жесткие судебные разбирательства. Но какими бы «радикальными» они ни были, именно благодаря им в головах предпринимателей и обычных людей что-то меняется.

Этот путь занял много лет. Первые законы: об авторском праве и смежных правах, о товарных знаках, патентный закон были приняты в России еще в 1992 году — 25 лет назад! И уже тогда они были разработаны в соответствии с международными соглашениями, участником которых Россия стала, как любое цивилизованное государство. Иными словами, мы изначально встали на правильные «рельсы». Это к разговору о том, что у нас «всегда все не как у людей». Нет, изначально с законодательством об интеллектуальной собственности у нас в стране порядок.

Другой вопрос — это знание закона и его принятие, то есть банальная законопослушность. Пренебрежение правом и нарушение закона — это же в России почти спорт. Человека приводят в суд, а он традиционно: «А нас за что?!». Стоит ли этому удивляться?

«Постепенно в нашей стране приходит понимание, что интеллектуальная собственность — такая же собственность, как квартира, автомобиль или деньги. Что брать чужое, пусть даже и нематериальное, неправильно». Фото absoluttv.ru

Собственно, увеличение числа судебных споров, «закручивание гаек» Российским авторским обществом (РАО) и соцсетями за незаконный контент и даже так называемый авторский экстремизм — это следствие сегодняшней обкатки и применения закона по назначению, для защиты авторских прав.

Примером может служить наша собственная практика. Так, наряду с традиционными делами по борьбе с контрафактом, в защите авторских прав стало значительно больше запросов и дел по спорам между самими авторами и патентообладателями: за право авторства на фотографии или право на изобретение. Много споров о законности регистрации товарных знаков.

Например, в ответ на иск по товарному знаку нарушитель, будучи уже более грамотным, ищет правовые основания и подает встречное заявление об аннулировании угрожающего ему товарного знака. Или автор рацпредложения оспаривает через суд выдачу патента на аналогичное изобретение, который был почему-то получен не самим автором технического решения, а его начальством на свое имя (попросту украденное изобретение).

Иными словами, чем больше патентных споров, тем чаще сами патенты и «права» стали проверяться на прочность.

Есть ли перегибы и проблемы? Конечно. Есть ли судебные ошибки? Есть, и будут. Закон, если он живой, всегда будет меняться вслед за потребностями.

Пример тому — судебная практика, развернутая блогером Ильей Варламовым против российских СМИ на общую сумму исков свыше 12 млн рублей, в которой мы приняли активное участие, защищая интересы газеты «БИЗНЕС Оnline» по одному из таких дел. Суть исков блогера сводилась к недопустимости использовать (цитировать) фото из его блога. Дело в том, что СМИ разных городов, включая нашего клиента, освещали как сам приезд известного блогера в их город, так и его резонансные фоторепортажи, которые Илья Варламов публиковал по итогам каждой такой инспекции: «Плохая Казань», «Хорошая Казань», аналогично про Уфу, Пензу и т. д. СМИ, давая новости о визите блогера, публиковали некоторые фото из его же фоторепортажей, чтобы показать его (автора) точку зрения на город, с указанием и его имени, и источника заимствования. Никаких иных целей, кроме информационных, СМИ и не преследовали.



Собственно, данные случаи прямо указаны и в ст. 19 прежнего закона об авторском праве, и в сегодняшней ст. 1274 Гражданского кодекса РФ, именно как случаи допустимого свободного использования без согласия автора. Тем не менее, воспользовавшись неоднозначной судебной практикой, Илья Варламов развернул масштабную судебную кампанию против СМИ, писавших о нем же и процитировавших его же фото.

Кампания «свернулась» недавно и только тогда, когда Верховный суд РФ в апреле 2017 года во второй раз (первый был еще в 2003 году) прямо указал на допустимость цитирования не только текстов, но и фото в информационных, учебных и иных целях (согласно ст. 1274 ГК РФ). Позиция ВС РФ была четкой, ясной и, что важно, в духе времени, поскольку на дворе — цифровая эпоха, «эпоха инстаграма». Тем самым Верховный суд РФ поправил нижестоящие суды, которые, вынося решения по искам в пользу блогера, считали, что «цитировать» можно только текст, ссылаясь при этом на словарь Даля, первое издание которого вышло еще в 1983 году.

Получается, что закон в данных спорах изначально стоял на стороне СМИ, и Верховному суду РФ пришлось об этом напомнить нижестоящим судам. Но такова судебная система и особенность развития правоприменительной практики в любой стране. Высшие судебные инстанции наделены правом давать актуальные разъяснения и толкования закона. А наше дело — знать закон и правильно его использовать.