Ручная работа: магазин авторских изделий стал центром хендмейдеров в Казани

Алия Аслямова и Ольга Погодина — о том, как заработать на изделиях ручной работы и получать удовольствие от своего дела

Алия Аслямова и Ольга Погодина — представители классической тусовки самоучек-хендмейдеров, которые 10 лет назад ночами осваивали техники работы с вновь появляющимися материалами. Сейчас они выросли до мастеров и самозанятых бизнесвумен, которым для сохранения гармонии не нужна никакая помощь со стороны — только возможность расти в любимом деле. Подробности о хендмейдерах — в материале «Реального времени».

— Когда мне в руки впервые попала полимерная глина, я, уложив восьмимесячную дочь спать, лепила без остановки до трех ночи. Сначала получалось коряво, но я училась, и в какой-то момент появился результат, — Ольга рассказывает, как мир потерял специалиста строительной отрасли в ее лице, но обрел мастера.

Примерно такая же история у ее партнера по творческому союзу Алии Аслямовой, бывшего эколога и преподавателя. Правда, она что-то творила с самого детства, и за ее спиной почти законченная художественная школа. Но к мысли, чтобы сделать из своих навыков профессию, она пришла недавно.

Алия Аслямова и Ольга Погодина познакомились 9 лет назад в «Живом журнале» на совместных закупках модной тогда полимерной глины, которую сложно было найти в Казани по приемлемой цене. Алия была увлечена валянием из шерсти, а Ольга делала украшения из эпоксидной смолы.

Знакомая предложила девушкам 6 лет назад снять помещение в ее магазине на улице Университетской. Они согласились, так появился первый магазин авторских изделий Good Goods. Онлайн-площадкой стала уже существовавшая группа «ВКонтакте» с полутора тысячами подписчиков, что для старта было очень прилично. Сейчас в группе больше 10 тысяч человек. Все это — живые контакты, не боты, говорят девушки. Группа увеличивается за счет новых клиентов, которые чаще всего появляются на выставках. Это один из главных каналов продвижения всех хэндмейдеров.

Самое сложное для хендмейдеров — установить цену



Девушки сразу решили, что будут продавать не только свои украшения, но и изделия других мастеров, благодаря чему вокруг них сформировалось целое сообщество тех, кто развивается в ремесле — от керамики до обработки кожи. Половина выручки приходится на работы других мастеров, но прибыль — за счет продажи собственных работ. Обе производят украшения. Раньше Алия занималась валянием аксессуаров из шерсти. Это трудоемкое занятие с высокой себестоимостью. Специального оборудования почти не требуется. Главный инструмент — руки. Шерсть и шелк приходилось покупать из-за рубежа: в Германии, Италии, Узбекистане.

Самое сложное для хендмейдеров — установить цену. Те, кто занимается делом как хобби, часто стараются просто окупить затраты. Те, для кого это профессия, подходят к вопросу ценообразования серьезнее. Алия исходила из расчета 500 рублей/час плюс себестоимость материалов. Сейчас она отложила валяние и сосредоточилась на украшениях. Валяние — физически сложное дело.

Чтобы хорошо продаваться, недостаточно быть хендмейдером, говорит Ольга Погодина. Увеличивают продажи только те, кто все время работает над ассортиментом и качеством, остальные просто уходят. В принципе, авторы могут арендовать «полку» в каком-то ходовом магазине, но не любой художник это потянет. Поэтому девушки берут товар на реализацию и после выплачивают мастерам комиссию. Постоянно сотрудничают с 15 авторами, среди которых и те, кто хендмейдом зарабатывает, и те, для кого это подработка и хобби. Прежнего ажиотажа вокруг хендмейда уже нет. Но повышается спрос на продукцию, которая исполнена на высоком уровне.

— Хендмейдом заниматься выгодно, но, есть ряд условий. Нужно, чтобы это было твоей работой. Обладать трудоспособностью, самодисциплиной, творческим даром и предпринимательской жилкой, — говорит Алия.

«Открытие магазина стало для меня знаковым событием, которое показало, что мое дело — не просто хобби, а профессия», — говорит Алия



Как художнику разобраться в налоговом учете

— Открытие магазина стало для меня знаковым событием, которое показало, что мое дело — не просто хобби, а профессия. Еще одной вехой считаю момент, когда я стала вести учет доходов/расходов. Третье — когда получила грант в Минэкономики по линии «поддержки традиционных ремесел». На эти 300 тысяч оборудовала мастерскую, — рассказывает Алия Аслямова.

Подобные магазины в Казани открываются регулярно и так же регулярно закрываются. На одном хендмейде сложно выжить. Но девушкам удается преуспевать. Открывая свой магазин, Алия и Ольга анализировали, почему десятки подобных лавок не могут добиться успеха. Пришлось много учиться, чтобы превратить магазин в дело, приносящее доход.

Роли в команде распределены. Сначала за прилавком стояли по очереди, но времени на собственное творчество не хватало, поэтому наняли продавца.

Алия отвечает за административные вопросы, для чего освоила фотографию, получила навыки по обработке фото, изучила маркетинг, копирайтинг, мерчендайзинг, SMM. Последнее особенно важно, поскольку продажи почти в равных долях распределяются между офлайн-лавкой и онлайном, главный канал которого сейчас Instagram.

— Вести аккаунт магазина в Instagram непросто: нужно завоевать доверие, побудить людей оставлять комментарии. Я учусь этому, — говорит Алия. — Сложно назвать Good Goods бизнесом, а администрирование, которое я веду, — управлением бизнес-процессами. Но мне интересно читать про маркетинг, изучать фотографию. Если я разобралась в очередном законопроекте по налогообложению на следующий год, значит, это победа.

Ольга Погодина: «Качественно и оригинально исполненные изделия вызывают у меня восхищение. Ведь они придуманы конкретными людьми, позволяют как бы заглянуть им в голову, понять их мысли, оценить фантазию»



Бизнес энтузиастов

Магазин пару раз переезжал. Сейчас он обосновался на улице Баумана, потому что для такого рода лавки нужен хороший трафик: до половины клиентов — это туристы. Правда, в кризис экономят и они, поэтому продажи Good Goods два года держатся примерно на одном уровне.

Можно было бы привлечь деньги, открыть еще штук пять магазинов, нанять больше продавцов и директоров, но девушки против такого развития. Темп, в котором развивается дело, их устраивает. Сейчас появились оптовые покупатели, корпоративные клиенты — владельцы других магазинов в Москве, Сочи, Перми, недавно выполнили заказ для Государственного исторического музея в Москве.

— Я для себя определилась, чем хочу заниматься. Вопрос стоял так: или прибыль, или свобода творчества — пусть с меньшим заработком, но с внутренней гармонией, комфортным распоряжением своим временем. Я выбрала второе, и меня все устраивает. Да, это бизнес для энтузиастов — продавать китайские изделия с наценкой в 300% гораздо выгоднее. Но по поводу денег я не нервничаю, делаю то, что люблю, в режиме, который мне нравится, зарабатывая столько, сколько мне нужно, — рассказывает Аслямова. — Бывало очень сложно и думалось, что легче вернуться в найм. Но я уже не представляю, каково это, потому что наше дело хотя и сложное, но безумно интересное. У меня есть свобода и ответственность, которой нет в работе по найму. Я сама распределяю свое время, решаю, какие навыки нужно подтянуть, чему выучиться.

Творчество — это дело, в котором ты сразу видишь результат и можешь получать эстетическое удовольствие, рассуждают владелицы GoodGods.

— Качественно и оригинально исполненные изделия вызывают у меня восхищение. Ведь они придуманы конкретными людьми, позволяют как бы заглянуть им в голову, понять их мысли, оценить фантазию, — говорит Ольга Погодина.

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