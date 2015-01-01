Мастеровые
Сюжет 9 материалов
Серия публикаций о людях дела, которые смогли сделать ремесло своей профессией и преуспели в ней.
- Бизнес 21 янв, 07:00 5 Эдуард Сармаев: «Кто из нашего поколения думал, что будут делать тату на лице?!» Владелец мастерской «Хорошая работа» — о тату-революции и любви иностранцев к русской криминальной наколке
- Бизнес 06 янв, 07:00 15 «Гаражная» экономика: когда у тебя железобетонная уверенность в деле Как конкуренты Артемия Лебедева привили вкус к индустриальному стилю в Казани
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- Бизнес 25 нояб, 07:00 16 Рената Дорофеева: «Создание одежды похоже на шахматы» Как владелица школы шитья с творческим мышлением и бизнесовым подходом собирается покорять мир
- Бизнес 08 окт, 07:00 8 «В деревне Чебаксе до революции работали 400 кузнецов» Мастер кузнечного дела рассказывает, как собрал команду единомышленников, чтобы продолжить дело деда и прадеда и заработать на этом