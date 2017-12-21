Как заставить сотрудников променять сигареты на беговую дорожку?
Современная версия советской традиции спортивных достижений «Нижнекамскнефтехима»
В Татарстане к 2020 году число тех, кто регулярно занимается спортом, планируют довести до 40 процентов. Для этого ежегодно в республике выделяется около миллиарда рублей. Некоторые работодатели решили поддержать здоровую тенденцию и теперь приобщают сотрудников к правильному образу жизни. Но есть и те, кто сумел сохранить собственные традиции. На «Нижнекамскнефтехиме» всегда культивировались занятия физкультурой и спортом. К примеру, любой работник может не только бесплатно заниматься с тренером, но и получить инвентарь. Какие средства выделяет предприятие на поддержку спорта и чем сотрудники могут заняться в обеденное время — в материале «Реального времени».
В расписании Ольги Баровой стоят ежедневные спортивные тренировки. Она работает помощником начальника управления железнодорожного транспорта, но каждый вечер рабочий костюм меняет на спортивный. Лыжными гонками Ольга начала заниматься в 11 лет, потом из спорта уходила, возвращалась, но 20 лет назад, устроившись работать на НКНХ, она записалась в спортивную секцию и с тех пор с любимыми лыжами не расстается.
— Я встретила девчонок, которые тут работают, мы раньше с ними тренировались. Они сказали, что занимаются, и как-то опять лыжи вернулись в мою жизнь, — вспоминает Ольга.
Ольга постоянно выступает на городских и республиканских соревнованиях, три года является призером в корпоративном смотре-конкурсе «Физкультурник года». Их сборная тренируется на спортивной базе «Алмаш», где делают трассу из искусственного снега. Благодаря этому лыжники катаются с ноября по апрель, не обращая внимания на капризы погоды. Трасса освещается, поэтому вечерние тренировки не доставляют неудобств.
— Тренер составляет план, по которому мы тренируемся. Лыжи — это очень дорогостоящий спорт: например, хороший костюм стоит около 20 тысяч. Лыжи, ботинки тоже недешевые. Что-то нам выделяет профком, а что-то мы приобретаем сами. Например, в прошлом году выделили костюмы, парафин всегда предоставляют, у нас все необходимое есть, и стараемся это беречь, — рассказывает Ольга Барова.
Встать на лыжи, заняться бегом или другим видом спорта может любой сотрудник, для этого на предприятии работает спортивный клуб «Нефтехимик». В него входят тренеры по футболу, волейболу, легкой атлетике, настольному теннису, национальной борьбе корэш и другим видам спорта. Ежедневно проводятся бесплатные тренировки для сотрудников НКНХ.
— У нас есть инструкторы, хорошая спортивная база — «Факел», «Дружба», лыжная освещенная база, плавательный бассейн, беговые дорожки — одним словом, созданы все условия для занятия спортом. Если у человека появляется желание заняться спортом, который у нас культивируется, то, пожалуйста, для этого все есть, — рассказывает начальник организационного отдела СК «Нефтехимик» Олег Шумков.
Кроме этого, на предприятии регулярно проводят спортивные соревнования, которые организуют инструкторы и физорги-общественники. Инструктор по физической культуре Татьяна Федорова отвечает за спортивную жизнь завода дивинила и углеводородного сырья, на котором она каждый год проводит минимум 20 соревнований по разным видам спорта.
«Нижнекамскнефтехим» — единственное предприятие в городе, где проводится первенство по хоккею. Команды могут тренироваться в хоккейных коробках, а все соревнования проходят в ледовом дворце «Нефтехим Арена».
— Приходит команда — мы им выдаем коньки, налокотники, щитки, клюшки, шлем, майки, что вполне достаточно, чтобы не быть травмированным. 25 команд разделены по лигам, в зависимости от уровня игры. В первой лиге практически у всех команд есть своя форма, так как их участники в прошлом — выпускники хоккейной школы «Нефтехимик», а сегодня — работники НКНХ — объясняет Олег Шумков.
На проведение соревнований и призы профсоюз ежегодно выделяет около миллиона рублей. Кроме этого, дополнительные средства направляют на зарплату инструкторов, аренду спортивных площадок и покупку спортинвентаря.
— Ко мне сестра приезжала из Воронежа, я ее сводила на соревнования, так она очень удивилась. Сказала, что у них этого давно нет, а у нас на «Нижнекамскнефтехиме» это сохранилось. Сейчас спроси в любом другом городе, сохранился ли рабочий спорт, так я на 99 процентов уверена, что нет. Конечно, спортивная работа — это не самое главное, но я уверена, что на атмосферу в коллективе она влияет. Когда начальник цеха выводит свою команду на соревнования по волейболу, футболу, на все что угодно, это впечатляет. Когда ты с коллегами побыл на поле, спортивной дорожке — это же совсем другие отношения! — говорит инструктор по физической культуре СК «Нефтехимик» Татьяна Федорова.
— Спорт нефтехимики ставят на один уровень с социальными гарантиями. Они привыкли заниматься физкультурой, спорт их очень стимулирует, — уверен начальник организационного отдела СК «Нефтехимик» Олег Шумков.
Чтобы как можно больше сотрудников вовлечь в ряды спортсменов, в подразделениях предприятия созданы спортивные уголки. Там в обеденное время или после работы все желающие могут сыграть в дартс, шашки, настольный теннис или заняться армрестлингом. Работа приносит плоды — во всех спортивных соревнованиях ежегодно принимают участие более 7 тысяч работников «Нижнекамскнефтехима», что является образцом отношения к развитию спорта и физической культуры.
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