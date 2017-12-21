Как заставить сотрудников променять сигареты на беговую дорожку?

Современная версия советской традиции спортивных достижений «Нижнекамскнефтехима»

В Татарстане к 2020 году число тех, кто регулярно занимается спортом, планируют довести до 40 процентов. Для этого ежегодно в республике выделяется около миллиарда рублей. Некоторые работодатели решили поддержать здоровую тенденцию и теперь приобщают сотрудников к правильному образу жизни. Но есть и те, кто сумел сохранить собственные традиции. На «Нижнекамскнефтехиме» всегда культивировались занятия физкультурой и спортом. К примеру, любой работник может не только бесплатно заниматься с тренером, но и получить инвентарь. Какие средства выделяет предприятие на поддержку спорта и чем сотрудники могут заняться в обеденное время — в материале «Реального времени».

В расписании Ольги Баровой стоят ежедневные спортивные тренировки. Она работает помощником начальника управления железнодорожного транспорта, но каждый вечер рабочий костюм меняет на спортивный. Лыжными гонками Ольга начала заниматься в 11 лет, потом из спорта уходила, возвращалась, но 20 лет назад, устроившись работать на НКНХ, она записалась в спортивную секцию и с тех пор с любимыми лыжами не расстается.

— Я встретила девчонок, которые тут работают, мы раньше с ними тренировались. Они сказали, что занимаются, и как-то опять лыжи вернулись в мою жизнь, — вспоминает Ольга.

Ольга постоянно выступает на городских и республиканских соревнованиях, три года является призером в корпоративном смотре-конкурсе «Физкультурник года». Их сборная тренируется на спортивной базе «Алмаш», где делают трассу из искусственного снега. Благодаря этому лыжники катаются с ноября по апрель, не обращая внимания на капризы погоды. Трасса освещается, поэтому вечерние тренировки не доставляют неудобств.

— Тренер составляет план, по которому мы тренируемся. Лыжи — это очень дорогостоящий спорт: например, хороший костюм стоит около 20 тысяч. Лыжи, ботинки тоже недешевые. Что-то нам выделяет профком, а что-то мы приобретаем сами. Например, в прошлом году выделили костюмы, парафин всегда предоставляют, у нас все необходимое есть, и стараемся это беречь, — рассказывает Ольга Барова.

Средства на покупку спортивного костюма, лыж и другого инвентаря выделяет профком



Встать на лыжи, заняться бегом или другим видом спорта может любой сотрудник, для этого на предприятии работает спортивный клуб «Нефтехимик». В него входят тренеры по футболу, волейболу, легкой атлетике, настольному теннису, национальной борьбе корэш и другим видам спорта. Ежедневно проводятся бесплатные тренировки для сотрудников НКНХ.

— У нас есть инструкторы, хорошая спортивная база — «Факел», «Дружба», лыжная освещенная база, плавательный бассейн, беговые дорожки — одним словом, созданы все условия для занятия спортом. Если у человека появляется желание заняться спортом, который у нас культивируется, то, пожалуйста, для этого все есть, — рассказывает начальник организационного отдела СК «Нефтехимик» Олег Шумков.

Кроме этого, на предприятии регулярно проводят спортивные соревнования, которые организуют инструкторы и физорги-общественники. Инструктор по физической культуре Татьяна Федорова отвечает за спортивную жизнь завода дивинила и углеводородного сырья, на котором она каждый год проводит минимум 20 соревнований по разным видам спорта.

«Нижнекамскнефтехим» — единственное предприятие в городе, где проводится первенство по хоккею. Команды могут тренироваться в хоккейных коробках, а все соревнования проходят в ледовом дворце «Нефтехим Арена».

— Приходит команда — мы им выдаем коньки, налокотники, щитки, клюшки, шлем, майки, что вполне достаточно, чтобы не быть травмированным. 25 команд разделены по лигам, в зависимости от уровня игры. В первой лиге практически у всех команд есть своя форма, так как их участники в прошлом — выпускники хоккейной школы «Нефтехимик», а сегодня — работники НКНХ — объясняет Олег Шумков.







Команды могут тренироваться в хоккейных коробках, а все соревнования проходят в ледовом дворце «Нефтехим Арена»

На проведение соревнований и призы профсоюз ежегодно выделяет около миллиона рублей. Кроме этого, дополнительные средства направляют на зарплату инструкторов, аренду спортивных площадок и покупку спортинвентаря.

— Ко мне сестра приезжала из Воронежа, я ее сводила на соревнования, так она очень удивилась. Сказала, что у них этого давно нет, а у нас на «Нижнекамскнефтехиме» это сохранилось. Сейчас спроси в любом другом городе, сохранился ли рабочий спорт, так я на 99 процентов уверена, что нет. Конечно, спортивная работа — это не самое главное, но я уверена, что на атмосферу в коллективе она влияет. Когда начальник цеха выводит свою команду на соревнования по волейболу, футболу, на все что угодно, это впечатляет. Когда ты с коллегами побыл на поле, спортивной дорожке — это же совсем другие отношения! — говорит инструктор по физической культуре СК «Нефтехимик» Татьяна Федорова.

— Спорт нефтехимики ставят на один уровень с социальными гарантиями. Они привыкли заниматься физкультурой, спорт их очень стимулирует, — уверен начальник организационного отдела СК «Нефтехимик» Олег Шумков.



Встать на лыжи, заняться бегом или другим видом спорта может любой сотрудник. Ежедневно проводятся бесплатные тренировки для сотрудников НКНХ



Чтобы как можно больше сотрудников вовлечь в ряды спортсменов, в подразделениях предприятия созданы спортивные уголки. Там в обеденное время или после работы все желающие могут сыграть в дартс, шашки, настольный теннис или заняться армрестлингом. Работа приносит плоды — во всех спортивных соревнованиях ежегодно принимают участие более 7 тысяч работников «Нижнекамскнефтехима», что является образцом отношения к развитию спорта и физической культуры.

