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Доначисления ФНС крупнейшим налогоплательщикам достигли 16,3 млрд рублей

08:16, 10.09.2026

Налоговая провела 60 выездных проверок крупнейших плательщиков — вдвое больше, чем годом ранее

Доначисления ФНС крупнейшим налогоплательщикам достигли 16,3 млрд рублей
Фото: Динар Фатыхов

В первой половине 2026 года Федеральная налоговая служба (ФНС) провела 60 выездных проверок крупнейших плательщиков — вдвое больше, чем годом ранее. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на налоговые данные.

По итогам проверок бизнесу доначислили 16,3 млрд рублей налогов, пеней и штрафов против 5,8 млрд за тот же период прошлого года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К крупнейшим налогоплательщикам ФНС относит компании с годовым доходом свыше 35 млрд рублей, включая нефтегазовые холдинги и розничные сети. Доначисления возникают при ошибках в декларациях, занижении базы по доходам или дроблении бизнеса. Штраф составляет 20% от неуплаченной суммы, а при доказанном умысле — 40%.

Напомним, вчера секретарь президента Дмитрий Песков исключил повышение налогов на фоне роста дефицита бюджета. По его словам, этот показатель «не является цифрой, которая должна вызывать сильную обеспокоенность».

Галия Гарифуллина

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