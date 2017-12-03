Видео недели: моногамия по Путину, обормоты Медведева и Фаттахов с татарской песней

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Глиста — идеал моногамии



Президент России заступился за Советский Союз, в котором, по мнению одного из спикеров координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей Елены Мизулиной, проводилась масштабная кампания по разрушению семейных устоев. И заодно продемонстрировал уверенное владение давно забытой вузовской дисциплиной «исторический материализм».

Владимир Путин сообщил, что сразу после революции большевики действительно окунулись в омут свободной любви, однако довольно скоро передумали «обобществлять женщин». Первоначальный советский промискуитет же основывался, по его словам, на работе Энгельса «О семье, частной собственности и государстве»: «…где он писал, что если строгая моногамия является верхом добродетели, то безусловное буквальное первенство нужно отдать ленточной глисте, где в сорока тысячах члеников располагаются и мужской, и женский аппараты. Она всю жизнь только тем и занимается, что совокупляется сама с собой. На этом и было основано на первых порах после 1917 года отношение к семье».

Обормоты — без комментариев



Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам в очередной раз прокомментировал фильм Алексея Навального «Он вам не Димон», размещенный в марте на канале оппозиционного политика в YouTube.

Вернее, не прокомментировал: «Чем больше комментируешь всяких обормотов и проходимцев, тем для них лучше. Они, собственно, на это и рассчитывают». Именно поэтому, по его словам, он не стал подавать в суд на Навального: «Чтобы подобных людей не раскручивать».

Эхо войны



Хорватский кинорежиссер и писатель, а с 1991 года — военный, дослужившийся в ходе противостояния с боснийскими мусульманами до звания генерал-майора сухопутных войск (сформированная им часть состояла из деятелей искусства и интеллектуалов) Слободан Праляк принял цианид калия в ходе судебного заседания.

Это случилось после того как апелляционный суд в Гааге подтвердил решение отправить его за решетку на 20 лет за совершение военных преступлений. Почти сразу же в здание суда были вызваны врачи. В тот же день Праляк скончался в больнице.

Про уродов и людей



Два журналиста — Максим Шевченко и Арина Крючкова (последняя трудится в «КоммерсантЪ-ФМ») — обвинили друг друга в хамстве, не поделив пространство на фудкорте в ТЦ «Новоарбатский» в Москве. Крючкова «диджеила» на открытии торговой точке сервиса по доставке еды — и делала это слишком громко, по мнению Шевченко.

Между ними состоялся диалог, в ходе которого член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека выдернул провода. Позднее Арина опубликовала в «Фейсбуке» видеозапись произошедшего, а Максим Леонардович представил свою версию случившегося:

Не можешь петь — не пей



Привычка к кокетству не довела до добра певицу и телеведущую Ольгу Бузову. На церемонии вручения премии «Высшая лига» она спросила у зрителей, хотят ли они прекращения ее сольной карьеры, — и зрители с готовностью и единодушно ответили «Да!». «Звезда» была обескуражена.

«Самое натуральное мочилово, друзья!»



10-летние хоккеисты устроили массовую драку в матче команд «Югра» и «Тюменский легион» на турнире «Уральский вызов» в Свердловской области.

Наибольшие опасения в данном случае вызывает психическое здоровье комментатора, сильно возбудившегося происходящим на арене: «Понеслась драка! Месилово! — умиленно восклицает он. — Самое натуральное месилово! Какой запал! Самое натуральное мочилово, друзья!»

Против лома у охранника нет приема



Грабители в подмосковной Черноголовке похитили не деньги из банкомата, а… сам банкомат. В одном из магазинов они обвязали аппарат пожарным рукавом и вытащили его «на буксире» с помощью джипа. Охраннику в это время угрожали ломом.

Десантники наоборот



Сложный трюк удался двум экстремалам из Франции. Совершая полет в вингсьютах, они на полном ходу залетели в легкомоторный самолет. Комментарии в Сети — от восторженных до «одного там уже отскребали от скал».

Коротко и ясно



Игрок «Хьюстон Тексанс» (НФЛ, лига американского футбола) Том Сэвидж пришел на пресс-конференцию, которую несколько каналов показывали в прямом эфире. Однако журналистов на ней не оказалось. Как прокомментировало этот сюжет одно из американских изданий, «пресс-конференция длилась меньше времени, чем вы читали этот заголовок».

Власть с человеческим лицом



Первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов поздравил свою маму с Днем матери, сняв клип, в котором исполняет песню на татарском языке.