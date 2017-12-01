Заберут ли кредиторы половину «Русского стандарта» у Тарико

Эксперты «Реального времени» не исключают сценария со сменой акционеров одного из знаковых российских частных банков

Структура Рустама Тарико Russian Standard Ltd (RSL) пытается договориться с кредиторами, которым задолжала по облигациям. На кону стоят 49% банка «Русский стандарт», за 20142016 годы накопившего более 32 млрд рублей убытка. Представители Тарико заявляют, что переговоры идут «конструктивно», но говорить о каких-либо результатах рано. Сценарий со сменой акционеров «Русского стандарта» не исключен, считают эксперты. Подробнее — в материале «Реального времени».

Реструктуризация или ничто

В среду Национальный расчетный депозитарий сообщил о дефолте по еврооблигациям Russian Standard Ltd. В залоге по ним находятся акции банка «Русский стандарт» бизнесмена Рустама Тарико. Выплата купона должна была произойти еще 27 октября. Размер обязательств, которые не были исполнены, не называется.

Структуры Тарико пытаются урегулировать вопросы с держателями бумаг. «В настоящее время RSL ведет переговоры с крупнейшими бондхолдерами. Мы считаем, что переговоры проходят конструктивно, однако пока рано говорить о каких-либо конкретных результатах. Детали переговоров по понятным причинам носят конфиденциальный характер», — ответили в PR-отделе холдинга Roust, подконтрольного бизнесмену.

В самом «Русском стандарте» ситуацию не комментируют, поскольку банк не является эмитентом указанных облигаций, а также «не является обязанным лицом по данным ценным бумагам, равно как и не поручался за исполнение обязательств по данным ценным бумагам».

В «Русском стандарте» ситуацию не комментируют, поскольку банк не является эмитентом указанных облигаций. Фото 360tv.ru



Семилетние бонды на $451 млн Russian Standard Ltd выпустила в 2015 году в обмен на долг «Русского стандарта» перед кредиторами в $550 млн (по двум облигационным выпускам банка на $200 и $350 млн). Тогда «Русский стандарт» не расплатился с инвесторами под тем предлогом, что в противном случае ему грозят санкции ЦБ из-за нарушения требований к капиталу. Банк заявил о рисках санации или отзыва лицензии — в этом случае кредиторы могли не получить ничего.

В итоге держатели облигаций согласились на предложенный «Русским стандартом» вариант с реструктуризацией. Схема была следующей. Инвесторам пообещали выплатить 18% от номинала облигаций, а затем обменять их бумаги на другие бонды специально созданной компании — Russian Standard Ltd. Обеспечением по этим бумагам служили 49% «Русского стандарта».

Как Тарико нес убытки

С 2014 по 2016 год включительно «Русский стандарт» генерировал убытки. В 2014 году размер убытка составил 15,9 млрд рублей, в 2015-м — 13,7 млрд рублей, а в 2016-м — 2,8 млрд рублей.

В прошлом году, по данным РБК, банк потерял 1,9 млрд рублей из-за вложений в компании, связанные с его собственниками (более 99% акций банка контролирует Рустам Тарико через ЗАО «Компания Русский Стандарт» и ООО «Русский Стандарт-Инвест»). Речь идет об инвестициях в алкогольный бизнес Тарико — фирмы, входящие в группу Roust. Этот холдинг производит водку марок «Русский стандарт», «Маруся», «Зеленая марка», «Парламент», «Журавли», Zubrowka, Imperia и др.

В сентябре 2015 года ЦБ исключил рублевые облигации «Русского стандарта» двух серий из списка бумаг, которые принимает в обеспечение по своим кредитам. А в апреле прошлого года Московская биржа вывела облигации банка БО-07, выпущенные в 2012 году, из перечня бумаг, допущенных к торгам.

В прошлом году банк потерял 1,9 млрд рублей из-за инвестиций в алкогольный бизнес Тарико. Фото ubfb.md

По итогам 9 месяцев 2017 года банку Тарико удалось выйти в прибыль, которая составила 1,7 млрд рублей по МСФО (выручка составила 16,8 млрд рублей). В октябре агентство Standard & Poor's повысило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги банка с дефолтного уровня CCC+/C до B-/B со стабильным прогнозом. У «Русского стандарта» есть шансы восстановить устойчивую рыночную позицию и способность получать прибыль, указало S&P.

Все возможно

Перспективы владельцев бондов RSL вряд ли можно назвать хорошими, считает замдиректора ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Новая реструктуризация им не нужна — инвесторы понимают, что в этом нет смысла. Не исключено, что ситуацию придется решать в суде, говорит Кабаков.

Прибыль, которую «Русский стандарт» получил в этом году, ничего не решает, поскольку ее можно считать ситуативной, продолжает эксперт. Скорее всего, это вопрос регулирования: «Выдать эту прибыль держателям облигаций — не думаю, что это так просто. Увеличивает Центральный банк нормативы — у банка получается убыток».

По мнению Кабакова, сценарий со сменой акционера «Русского стандарта» исключать тоже нельзя.

О полной смене собственника разговор не идет: даже если 49% банка отойдут за долги по облигациям, Тарико останется контролирующим акционером, напоминает директор группы банковский рейтингов АКРА Александр Проклов. Кроме того, права инвесторов на эти акции должен будет признать суд, а это дело не одного дня.

Каковы перспективы судебного процесса, судить сложно. Но в 2015 году, еще до реструктуризации, предполагалось, что «Русский стандарт» будет соблюдать все условия по своим облигациям и начнет выплачивать купоны после выхода в прибыль. «Поэтому, в общем-то, залог акций осуществлялся всерьез, а не притворно», — считает Проклов.

Артем Малютин