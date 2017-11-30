Зимний футбол с лучшей российской командой осени

«Рубину» предстоит сыграть с соперником, «убивающим» в концовках

Декабрьский футбол в России — это всегда экзотика, так что завтрашний матч с лидером чемпионата России, московским «Локомотивом», и без того вызывающий повышенный интерес, обрастает дополнительными интригами. Корреспондент «Реального времени» побывал на открытой тренировке «Рубина» перед отлетом в столицу и выяснил, почему, по мнению Курбана Бердыева, «Локомотив» расположился «на троне» заслуженно, что думают наставник и футболисты о предстоящем матче под снегом, кто точно не примет участие в игре и чего ждет Федор Кудряшов от жеребьевки ЧМ-2018.

«Локомотив» — заслуженный лидер»

Выезд к неожиданному лидеру РФПЛ, московскому «Локомотиву», какого-то особого трепета в болельщицкой среде не вызывает, даже при том, что Юрию Семину удалось сотворить добротную команду, которая неведомым образом обошла «олигархический» «Зенит». Москвичи по-прежнему воспринимаются как коллектив, который борется за очки именно в играх с середняками и аутсайдерами.

А учитывая, что «Рубин» Курбана Бердыева традиционно играет лучше и успешнее именно с топ-клубами, предстоящий матч в Черкизово тем более вселяет оптимизм. Корреспондент «Реального времени» решил начать разговор именно с этой темы.

— Курбан Бекиевич, даже несмотря на лидерство в таблице, «Локомотив» по-прежнему считается «теневым» претендентом на чемпионство. Это сыграет свою роль в подготовке к матчу, в частности, в работе над концентрацией у игроков «Рубина»?

— Я бы не сказал, что это «теневой» лидер. Думаю, это заслуженный лидер. Причем достаточно уверенно играющий, и плюс это одна из тех команд, которые играют до конца. Если вы подсчитаете очки, которые они набрали в последние пять минут матчей, то их наберется очень много. Это говорит о характере, который есть у команды.

Курбан Бердыев: «Думаю, технический уровень группы атаки «Локомотива» сильнейший в Премьер-лиге»



— В матче первого круга «Рубин» пропустил на последних минутах. Делаете ли вы упор на необходимости концентрации на этом отрезке матчей?

— Безусловно, делаем. Но все равно эти моменты появляются. И даже в тех матчах, когда нам не забили. Я не буду говорить о прошлом, но сейчас ребята уже более-менее концентрируются на этих моментах.

— Стал ли «Локомотив» сильнее по сравнению с матчем первого круга?

— Думаю, да. Появилась уверенность в атакующих действиях команды. Там собраны квалифицированные и интеллектуально сильные игроки группы атаки, за счет чего они вскрывают оборону. Они играют интуитивно, понимая одну и ту же ситуацию одинаково. Обороняться против такой команды — это самое сложное. Думаю, технический уровень группы атаки «Локомотива» сильнейший в Премьер-лиге.

В декабре «свежо», но все в одинаковых условиях

Одной из тем разговора журналистов с защитником «Рубина» Федором Кудряшовым стали климатические условия, в которых обычно проходят декабрьские игры. Однако в клубе, как оказалось, этой проблемой озабочены не слишком сильно.

— В день матча ожидается плюс 2, но со снегом. Как считаете, кому-то нужен футбол в таких условиях?

— А почему вы меня об этом спрашиваете? Этот вопрос нужно задавать тем, кто принимает решения. Никому не приятно играть в холод, а зрителям неприятно смотреть на это. Но это наша работа.

— Как команда готовится к «Локомотиву»? Что-то изменилось в команде?

— Есть изменения в тренировочном процессе. Пытаемся исправить игру в лучшую сторону.

Жеребьевка ЧМ-2018 защитника сборной России волнует куда меньше клубных дел



А вот Курбан Бердыев, которого погода волнует обычно в последнюю очередь (вспомним хотя бы знаменитый пиджак при минус 15 на матчах в Лиге Европы или все тот же костюм под мощным ливнем в Израиле), и в этот раз подтвердил, что жаловаться на холод и ненастье в контексте предстоящей игры смысла нет. Хотя декабрьский футбол воспринимает отрицательно.

— Что касается погоды, то мы в одинаковых условиях. Но я не сторонник матчей в декабре, потому что если при минус 5 еще можно играть, то в минус 10 или минус 15 — это уже не футбол. Думаю, составители календаря должны продумать на будущее, как его составлять в зависимости от российских климатических условий, — сказал наставник «Рубина».

Пока не до жеребьевок

Свежесть почти зимнего футбола игроки казанской команды уже прочувствовали, что наглядно демонстрируют широкие утепленные «нашейники» на них — такие, что и лица разглядеть трудно. На поле были практически все, кроме все того же Олега Кузьмина. И только Алекс Сонг наматывал круги в кроссовках отдельно от всех. В клубе говорят — просто захворал.

Пробежка, чеканка мяча, квадрат, и только в завершение пятнадцатиминутного отрезка тренировки, на который были допущены журналисты, на поле стали исполнять что-то любопытное. Футболисты разделились на две большие группы в разных частях поля, установили манекены и стали проводить быстрые комбинации с пасом в одно касание, завершением которых становился удар в крохотные ворота в метр шириной. Бауэр точен, Жемалетдинов — нет. Все привычно.

Представители медиа, конечно же, не забыли расспросить Федора Кудряшова о завтрашней жеребьевке Мундиаля—2018. Однако защитника сборной России эта тема, кажется, волнует куда меньше клубных дел.

Пробежка, чеканка мяча, квадрат, и только в завершение пятнадцатиминутного отрезка тренировки на поле стали исполнять что-то любопытное



— И самый главный на сегодня вопрос: жеребьевка чемпионата мира. У вас есть какие-то предпочтения, хотелось бы в соперники кого-то послабее или наоборот?

— Честно говоря, я даже не думал о жеребьевке. Любая команда, которая попадает на чемпионат мира, — непростой соперник. Так что особых предпочтений нет.

— Какие шансы у сборной России на ЧМ?

— У нас есть свои сильные стороны. Тренерский штаб поможет их раскрыть, и если мы их покажем, думаю, можем выступить удачно, — сказал Кудряшов журналистам.