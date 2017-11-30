BlaBlaCar: «Российское законодательство не может запрещать автовладельцам подвозить попутчиков»

Россия может стать первой страной, где полностью запретят деятельность сервисов совместных поездок

С подачи Ассоциации «Региональный автотранспортный союз» в России могут запретить деятельность сервисов по поиску попутчиков. Причиной недовольства стал тот факт, что услугой BlaBlaCar, помимо тех, кто хочет окупить траты на бензин во время поездки, стали пользоваться в коммерческих целях водители, совершающие по несколько перевозок в день. На данный момент уже вынесено решение суда в пользу ассоциации. В BlaBlaCar с ним не согласны и будут его обжаловать. Однако если это не удастся сделать, то в России возникнет первый в мире прецедент по запрету работы сервиса. Подробности — в материале «Реального времени».

За BlaBlaCar пришли

Существование сервисов по поиску попутчиков в России оказалось под угрозой. Роскомнадзор по требованию прокуратуры Тимашевского района Краснодарского края может заблокировать BlaBlaCar. Ассоциация «Региональный автотранспортный союз» посчитала, что сервис замешан в организации регулярных нелегальных коммерческих перевозок, и пожаловалась на него в прокуратуру.

В свою очередь, прокуратура через суд добилась запрета на распространение сведений о совместных поездках через BlaBlaCar в связи с тем, что через сайт осуществляются «перевозки пассажиров и багажа легковым автомобилем (такси) на коммерческой основе и не имеющими на данную деятельность разрешения».

О решении суда, которое было вынесено 12 сентября, в сервисе узнали только 18 октября.

«По необъяснимой причине BlaBlaCar не был официально уведомлен об этом решении. Нам о нем стало известно 18 октября от одного из наших пользователей. Это обвинение стало для нас большим сюрпризом», — рассказали «Реальному времени» в компании.

В РАС отмечают, что BlaBlaCar уронил объем перевозок междугородного автотранспорта на 15—20%. Фото skyscrapercity.com (Topoliok)



О причинах недовольства «Ъ-Юг» пояснили в РАС, где руководитель Центра правовой поддержки ассоциации Алексей Дынько рассказал, что сервис популярен среди таксистов-нелегалов, которые, в том числе на автобусах и микроавтобусах, осуществляют по несколько поездок в день, пытаясь таким образом заработать, а не окупить затраты на бензин. В РАС отмечают, что BlaBlaCar уронил объем перевозок междугородного автотранспорта на 15—20%.

Напомним, что российским оператором сервиса является ООО «Комьюто Рус». В случае, если они не оспорят решение суда, то Роскомнадзор будет обязан заблокировать доступ к сервису по всей России. Очевидно, что следом за BlaBlaCar под удар попадут и другие райдшеринговые сервисы типа «Покатили» и BeepCar. У последнего, кстати, Казань вошла в топ-15 самых популярных направлений автопутешествий на минувшие ноябрьские праздники

Дело за апелляцией

Как рассказали «Реальному времени» в BlaBlaCar, они обратились в Краснодарский суд с требованием восстановить срок подачи апелляционной жалобы и параллельно подали апелляцию на само решение о признании публикуемой информации запрещенной, так как считают его несправедливым. В итоге срок подачи апелляции Тимашевский суд восстановил еще 27 октября. Однако дата заседания пока не определена.

«Мы предполагаем, что до конца этого года состоится повторное судебное заседание, где мы сможем доказать суду, что райдшеринг не нарушает законов Российской Федерации», — комментируют ситуацию в BlaBlaCar.

Сейчас компания общается с представителями регулирующих органов России федерального и регионального уровня, объясняя им принципы работы райдшеринга.

Не исключено, что решить проблему с недобросовестными водителями поможет дополнительная проверка пользователей сервиса. Фото vk.com/blablacar_ru



Россия — первая, где возникли проблемы с райдшерингом?

«У BlaBlaCar нет аналогичных судебных споров ни в других регионах России, ни в одной из 22 стран, где мы работаем, потому что во всех странах своего присутствия деятельность нашей компании полностью соответствует местному законодательству», — говорит представитель сервиса в России.

Он обращает внимание на то, что «автовладельцы — пользователи BlaBlaCar не осуществляют коммерческой деятельности, они не оказывают услуг такси и не получают прибыли, добровольно подвозя попутчиков по заранее спланированному маршруту, но лишь частично компенсируют расходы на бензин».

«Такой вид деятельности в терминологии зарубежных стран называется «райдшерингом». Райдшеринг на законодательном уровне признан ведущими странами мира. Мы считаем, что российское законодательство не может запрещать автовладельцам подвозить попутчиков и делить между участниками поездки (друзьями, родственниками, знакомыми, соседями) стоимость бензина, при условии, что водители не получают финансовой выгоды от такой деятельности», — отмечают в компании.

Не исключено, что решить проблему с недобросовестными водителями поможет дополнительная проверка пользователей сервиса, по итогам которой будут блокироваться аккаунты, владельцев которых уличат в попытке получить финансовую выгоду от поездки.

Напомним, что услугами по поиску попутчиков активно пользуются и в Татарстане, и у того же BlaBlaCar в топе маршрутов — поездки «из» и «в» столицу Татарстана, в частности маршрут Казань — Набережные Челны.

Мария Горожанинова