Новости недвижимости

10:55 МСК
Новости раздела
Недвижимость

Ключевая поправка: получить квартиры обманутым дольщикам Татарстана помогут изменения в законе

07:00, 30.11.2017 27 Сюжет: Крушение "ФОНа"

Фонд защиты дольщиков возьмет на себя будущие долгострои, а Республиканский фонд поддержки — текущие

Ключевая поправка: получить квартиры обманутым дольщикам Татарстана помогут изменения в законе Фото: Максим Платонов

Накануне «Реальное время» опубликовало интервью с главой «Татюринформа» Маратом Камаловым. Его в числе других экспертов попросили подготовить поправки в так называемый закон о Фонде защиты дольщиков №218-ФЗ*, принятый в июле этого года. Если их примут, Республиканский фонд поддержки сможет финансировать проблемные стройки в Татарстане. На сегодня таких правовых возможностей у него нет. Разберем подробнее предложенные изменения.

Помочь не будущим, а нынешним дольщикам

Республиканский фонд поддержки был создан в мае этого года в помощь двум категориям пострадавших граждан — погорельцам татарстанских банков и обманутым дольщикам. Однако, если первым РФП уже выплачивает средства, то вторым помогать пока не может. Причина — до недавних пор это нельзя было сделать легально.

Ситуация в корне изменилась, когда в июле этого года в России приняли так называемый закон о Фонде защиты дольщиков №218-ФЗ*. По сути он предоставил РФП правовые механизмы для финансирования долгостроев, но с одной оговоркой. Перечислить деньги можно только на те объекты, где застройщик войдет в процедуру банкротства после 1 января 2018 года, и если он отчислял взносы в компенсационный фонд.

В этих условиях рассчитывать на поддержку государства могут только гипотетические обманутые дольщики будущих строек. Чтобы помочь реальным людям, которые столкнулись с проблемой уже сегодня, в Татарстане и был подготовлен законопроект о внесении изменений в ФЗ №218.

Республиканский фонд поддержки был создан в мае этого года в помощь двум категориям пострадавших граждан — погорельцам татарстанских банков и обманутым дольщикам. Фото: Республиканский фонд поддержки

Всего три способа, как поступить с долгостроем

Основная правовая норма, которая открыла для РФП возможность помогать дольщикам, это исправленная июльским законом (№218-ФЗ) статья 201.8-2 в законе о банкротстве застройщиков №127-ФЗ:

«Мероприятия по завершению строительства объектов незавершенного строительства, в отношении которых привлекались средства участников долевого строительства, могут осуществляться за счет средств Фонда либо целевого займа (кредита), выдаваемого застройщику Фондом и (или) третьими лицами».

Под «третьими лицами» авторы татарстанских поправок и подразумевают Республиканский фонд поддержки. В пояснительной записке они пишут, что он подготовлен «в целях предоставления третьим лицам легальной возможности финансирования мероприятий по завершению строительства объектов долевого строительства», даже по тем, где не велись отчисления в компенсационный фонд, т. е. текущие проблемные стройки.

На сегодня в Татарстане 35 долгостроев. Некоторые застройщики проходят процедуру банкротства (ГК «ФОН», ООО «Фирма «Свей»). Законом о банкротстве предусмотрены три способа, при которых теоретически РФП мог бы помочь обманутым дольщикам, но на практике — это невозможно, говорят татарстанские юристы и поясняют почему.

Первый способ — создание ЖСК. Образовать такой кооператив должны сами граждане, а инициировать их может лишь конкурсный управляющий банкрота, но никак не фонд.

Законом о банкротстве предусмотрены три способа, при которых теоретически РФП мог бы помочь обманутым дольщикам, но на практике — это невозможно. Фото Олега Тихонова

Второй способ – продать предмет залога — применим только, если недвижимость находится в обременении. Но в этом случае 60% вырученных денег пойдут на погашение требований кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом. И только 25% средств будут направлены на погашение денежных требований граждан–дольщиков.

Третий способ — передача имущества и обязательств застройщика. Эта норма, по мнению авторов законопроекта, на сегодня является «неработающей», «мертвой» ввиду отсутствия экономической целесообразности. Привлекать другого инвестора для достройки выгодно лишь тогда, когда из этого можно извлечь хотя бы минимальную выгоду. Но большинство квартир в проблемных домах, как правило, распродано, прибыль извлечена, и новому застройщику остаются лишь расходы на строительство.

Скорректировать закон о Фонде защиты дольщиков

Словом, действующие нормы закона о банкротстве не позволяют РФП помогать дольщикам, считают эксперты. Но тут же предлагают другой выход. Ссылаются на вышеупомянутый закон о Фонде защиты дольщиков или ФЗ №218*:

«Данный закон разработал принципиально новые и по своей природе уникальные для российского права механизмы и способы оказания финансовой поддержки застройщикам, оказавшимся в состоянии неплатежеспособности».

Далее речь идет о целом комплексе правовых норм, которые этот закон включает в правовую систему России. Например, в том же законе о банкротстве новая статья 201.8-2 позволит финансировать проблемные стройки. Причем деньги, выделенные Фондом защиты дольщиков, нельзя будет арестовать или направить на погашение требований кредиторов строительной компании-банкрота. Новелла предусматривает открытие специального банковского счета застройщика, все средства по которому могут расходоваться только на нужды долгостроев.

Эти новые правовое механизмы — единственная легальная возможность для РФП помочь дольщикам. При этом РФП выражает готовность выделять целевые займы застройщикам-банкротам, поскольку законом предусмотрена возможность выплаты таких кредитов третьими лицами.

Деньги, выделенные Фондом защиты дольщиков, нельзя будет арестовать или направить на погашение требований кредиторов строительной компании-банкрота. Фото Васили Ширшовой

«В то же время, буквальное толкование нижеприведенной нормы не позволяет прийти к выводу о возможности финансирования Республиканским фондом поддержки застройщиков, в отношении которых производство по делу о банкротстве не завершено, но возбуждено ранее 1 января 2018 года», — указывают юристы.

Дело в том, что пункт 13 статьи 25 закона №218 указывает, что он применим только в отношении будущих банкротов. А в Татарстане большинство недобросовестных застройщиков уже сейчас проходят процедуру финансовой несостоятельности.

Кроме того, авторы считают несправедливым обделять финансовой помощью граждан, чьи строительные компании не платили взносы в компенсационный фонд. А это в настоящий момент все обманутые дольщики республики. Поэтому татарстанские юристы полагают, что федеральному законодателю ничто не мешает скорректировать закон о Фонде защиты дольщиков.

«В случае внесения изменений в законодательные акты и распространения возможности использования правовых механизмов в отношении компаний, производство по делу о банкротстве которых не завершено к 1 января 2018 года, у Республиканского фонда поддержки появится правовой механизм для достижения поставленной цели оказания поддержки лицам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков», — резюмируют авторы поправок.

*Федеральный закон от 29 июля 2017 года №218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Василя Ширшова
НедвижимостьОбщество
комментарии 27

комментарии

  • Анонимно 30 нояб
    То землю ждали, теперь поправки в закон! Ох, как надоело уже это все!
    Ответить
    Таня Алешина 30 нояб
    помогают всеми возможными способами, ищут решения регулярно. что по вашему лучше? совсем забить? или верить в заоблачные варианты, которые никогда не будут реализованы?
    Ответить
    Анонимно 30 нояб
    Проблема в том, что складывается впечатление, что главное это поиск решений, каждый раз новых, а не собственнно решение проблемы.
    Ответить
  • Таня Алешина 30 нояб
    Хорошо, что вопрос дольщиков актуален и по сей день, что дело не стоит, а регулярно стоит на повестке. Удачи вам, пострадавшие!
    Ответить
    Анонимно 30 нояб
    Мы требуем не удачи, а справедливости, наказания виновных и завершения строительства. Кто виноват в халатности и попустительстве, по Вашему?
    Ответить
    Анонимно 30 нояб
    НЕ ПОМОГАЮТ, а придумывают каждый год новые фишки.
    Ответить
    Анонимно 30 нояб
    Согласен.
    Ответить
  • Анонимно 30 нояб
    Ждать помощи от РФП уйдут годы, и немало и не факт что будут найдены решения по бесплатной достройке. А жить то хочется сегодня, уже ждём немало лет... Одни надежды, обещания!(
    Ответить
  • Анонимно 30 нояб
    Скорее бы уже перешло из теории в практику! Совсем сил ждать уже не осталось!
    Ответить
  • Анонимно 30 нояб
    Когда уже законы будут для людей, а не на бумагах.... Жк Молодежный 5 дом в Казани все ждёт своего приговора, а тем временем людям негде жить
    Решения нет
    Ответить
  • Анонимно 30 нояб
    Свайные поля, где украдены все деньги дольщиков, что с этим делать?
    Ответить
  • Анонимно 30 нояб
    Одна болтология перед выборами.А где реальные действия для уже обманутых дольщиков? Сколько можно слушать одни обещания?!Дайте землю для достройке домов как обещали! Начните хоть что то уже делать для решения этой глобальной проблемы.
    Ответить
  • Анонимно 30 нояб
    Город Казань, республика Татарстан, ЖК Молодежный поз 5, наблюдаем свайное поле четвертый год. Устали от пустых обещаний. Увидели Дорожную карту, нет конкретных графиков начала строительных работ,не указаны источники финансирования,все это похоже на работу для галочки
    Ответить
  • Анонимно 30 нояб
    Что за закон такой!??? За счет собственных средств дольщиков,хотите проблемы закоыть??? Мы оплатили уже свое жилье! Строить надо,а не закрывать свои проблемы,новыми законами! Беспредел!и позоор!
    Ответить
  • Анонимно 30 нояб
    Дольщики устали ждать!!! Уходят годы, а мы пр прежнему без денег и без квартир!!!
    Ответить
  • Анонимно 30 нояб
    Сколько можно кормить народ обещаниями?
    Ответить
  • Анонимно 30 нояб
    Действительно, по ЖК Молодежный дом 5, Ситуация плачевная, нет ни денег, ни уверенности в том, что построят дом когда-либо!
    Ответить
  • Анонимно 30 нояб
    Голову морочат дольщикам. Что мешает землю отдавать напрямую застройщикам? Зачем нужна прослойка?!
    Ответить
  • Анонимно 30 нояб
    Действительно, есть же Указ Президента РТ, по которому уже были выделены часть участка МЧС Акташу и участок на Серова Бризу для помощи обманутым дольщикам. На этом указе вся Дорожная карта по дольщикам построена. Что вдруг стало мешать?
    Ответить
  • Анонимно 30 нояб
    Усть Указ Президента РТ, но дома не строятся !!! ЖК Молодежный поз 5, наблюдаем свайное полетретий год!!!!
    Ответить
  • Анонимно 30 нояб
    Есть указ Президента РТ .а воз и ныне там... Дома не строятся, дольщики без денег и без квартир!!!
    Ответить
  • Анонимно 30 нояб
    ЖК Молодежный дом 2, 7 год ждем,когда уже начнут строить,нам так же земля нужна.Помогите!!!
    Ответить
  • Анонимно 30 нояб
    А ведь многие думали что проблему с достройкой домов решат федералы, даже поездки организовывали! А сейчас получается нет на это надежд! Помощь уже имеющимся обманутым дольщикам могут оказать только регионы, на местах. То что нет в бюджете на это денег все прекрасно понимают. А значит это затянется на многие года! Земли не решат проблему всех домов! Это давно понятно, пару домов может быть!!!построят по этой схеме и то если получится!
    Ответить
  • Анонимно 30 нояб
    Затягивается решение проблемы обманутых дольщиков, возникшее при халатном отношении к своим ОБЯЗАННОСТЯМ или коррупции чиновников!
    Ответить
  • Анонимно 30 нояб
    Целенаправоенно затягивается!!!
    Ответить
  • Анонимно 30 нояб
    По-моему, нам реально морочат голову. Фонд поддержки дольщиков (федеральный) будет состоять из отчислений с новых строек и он рассчитан на поддержку будущих дольщиков. РФП (республиканский) не имеет денег, но имеет 700 га земли, которые были ему переданы для решения проблем обманутых вкладчиков и дольщиков(уже судествующих). Эти фонды никак не пересекаются. Почему изменения в законе о федеральном денежном фонде как-то должны повлиять на работу республиканского земельного? Как же уже были выделены участки МЧС и Серова? Для них хватило указа президента РТ, а для остальных почему его недостаточно? Сначала ждали Указа, теперь ждем изменений в федеральный закон. Через пару лет его примут, но опять будет не хватать маленького постановления или еще чего-то. Над нами просто смеются!
    Ответить
  • Анонимно 30 нояб
    Интересно тогда основываясь на какие законы, положения давались дольщикам обещания?!? На что теперь надеяться имеющимся обманутым дольщикам?на чью помощь? Оставили один на один с проблемой достройки проблемных домов. Получается пока сами дольщики не найдут деньги на достройку ( доплаты) не видать им квартир!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии


Читайте также

Новости недвижимости

10:55 МСК
Новости раздела