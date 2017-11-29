В сражении андердогов «Динамо» вырвало первую победу в сезоне

18 ноября в нашем издании вышел материал о туманных перспективах проведения динамовцами Казани домашних матчей чемпионата Суперлиги на своем льду. Прошло 10 дней и чудо свершилось — лед на многострадальном стадионе «Ракета» в Дербышках все-таки залили, и аутсайдер чемпионата в 7-м туре смог впервые предстать перед своими болельщиками. В соперниках у команды Сергея Фирсова была столь же горемычная и так же не набравшая ни одного очка в шести встречах кировская «Родина». Понаблюдать за битвой андердогов отправился известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

Одна радость — юбилейный гол Обухова

Перед домашней встречей «Динамо-Казань» гостило в Ульяновске, чтобы сыграть там «домашние» игры. Лед «Волга-Спорт-Арены», хорошо знакомый казанцам по двум предсезонным турнирам и тренировочному сбору, счастливым для подопечных Фирсова не стал. Сначала на нем по известной схеме (упираемся час игры, потом разваливаемся) команда проиграла со счетом 2:7 кемеровскому «Кузбассу». Елинственным положительным для номинальных хозяев результатом этой встречи стал 950-й мяч Сергея Обухова, забитый человеком-легендой в чемпионатах России.

На этом супердостижении пятикратного чемпиона мира, шестикратного обладателя Кубка мира и семикратного чемпиона России следует остановиться поподробнее. Рекорды результативности неувядающий бомбардир начал бить еще тогда, когда большинство его нынешних партнеров по команде только делало первые шаги в большом бенди.

Эта статистика поражает! Представьте, сколько к концу блистательной карьеры (о завершении ее даже не хочется и думать) наберется голов у воспитанника кировского хоккея? Матчи Кубка России, сборной, международных клубных турниров, почти 400 голов, которые наколотил Сергей в чемпионате Швеции, защищая цвета «Фалуна». Вот такие люди услаждают взоры болельщиков в хоккее с мячом, неолимпийском, к слову, виде спорта. И хорошо, наверное, что неолимпийском — что делать этой лихой игре в компании скейтборда и шахмат, которыми собираются пополнить «дружную» олимпийскую семью?

Елинственным положительным для номинальных хозяев результатом этой встречи стал 950-й мяч Сергея Обухова, забитый человеком-легендой в чемпионатах России. Фото dynamo-kazan.ru



Следующая игра в Ульяновске «Енисею» была тоже проиграна по всем статьям — 0:11, а вот в Нижнем Новгороде против серьезно усилившегося перед сезоном «Старта» команда Фирсова провела свой, пожалуй, лучший матч сезона и даже вела в счете 1:0 после первого тайма (Воробьев удачно реализовал угловой, исполненный Орловским). Только в середине второй половины встречи хозяева дожали гостей и выиграли 4:1, причем авторами голов в ворота Темникова стали и бывшие динамовцы Максим Пахомов и Алексей Бушуев.

И еще одна новость из стана команды. В игре со «Стартом» в заявку «Динамо» впервые попал новичок клуба, 23-летний атакующий полузащитник Иван Децура, приехавший в Казань из Красноярска. Молодой воспитанник знаменитой сибирской школы защищал цвета «Енисея-2». Привлекался к тренировкам с главной командой, а сезон 2016/17 провел на правах аренды в клубе шведской элитной серии «Каликс».

«Еду я на «Родину»

Пусть не обижаются на меня поклонники русского хоккея из Кирова, но на данный момент их «Родина» ничем не лучше «Динамо-Казань». Перед сезоном проблемными были обе команды, но отличие между двумя аутсайдерами чемпионата заключается в двух аспектах. Во-первых, в Казани по завершении прошлого сезона не оставили долгов перед игроками и тренерами — в Кирове же погрязли в судебных процессах по возвращению честно заработанного. Зато в Кирове не «мухлевали» в свое время с системой охлаждения на стадионе и вовремя залили лед для тренировочного процесса.

А в остальном команды сезона 2017/18 схожи, как близнецы-братья. После шести туров по шесть поражений, разве что разница мячей у кировчан получше — 10:30 против казанских 7:44. Причины неудач крепкого коллектива, бронзового призера чемпионата России 2006 года, на поверхности. Главная из них — слабое финансирование. По этой причине после прошлого сезона «Родину» покинули почти все лидеры: переехавшие в Казань старожилы — Сергей Обухов, Константин Поскребышев, Евгений Перевощиков, вернувшийся в родной «Водник» двукратный серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов России Юрий Радюшин, перебравшийся в московское «Динамо» Михаил Жданов, талантливый вратарь Максим Шакиров, проведший более 300 игр в первенствах страны нападающий Евгений Мастрюков.

Победа на нервах

Трудно рассказывать об игре, содержание которой ограничилось тремя голами и получасом времени. Но в этом матче для соперников важнее всего был результат, а о содержательной стороне и зрелищности думалось в последнюю очередь.

Начали хозяева активно, к 10-й минуте подали уже два угловых, а в следующей атаке забили, но не со стандарта, как делали это почти во всех предыдущих матчах, а с игры. Отличился хлестким ударом со средней дистанции Ибрагимов, возглавивший с тремя мячами рейтинг голеадоров «Динамо» в сезоне.

Не дав кировчанам опомниться, «бело-голубые» успех развили: на 15-й минуте примерно с той же дистанции ударом с разворота ворота Катаева поразил дебютант казанской команды Децура — 2:1. Еще дважды казанцы подавали угловые, но мячи после их ударов в створ не попадали.

Начиная с середины тайма инициатива стала переходить к гостям. На 22-й минуте они разыграли первый свободный удар, а на исходе получаса игры подали угловой. Мяч заметался во вратарской, первый удар защитники «Динамо» отразили, но на добивании преуспел Зубарев — 2:1. На этом голевая программа поединка была исчерпана.

Вторая половина встречи стала игрой нервов. Почти не пустовала штрафная скамья, стандарты завершались неточными ударами, в середине поля преобладала тактика мелкого фола, которую опытный судья Токмаков умело отличал от умышленных действий, направленных на срыв атак. До середины тайма преимущество было у гостей. А в последнюю 20-минутку, когда вятичи играли без двух оштрафованных хоккеистов, «бело-голубые» прибавили в агрессивности и перевели игру на чужую территорию. Подопечные Фирсова могли избежать нервной концовки, но на 78-й минуте дважды после исполнения стандартов из-под перекладины вытащил мячи Халявин, а на 81-й минуте и вошедший в раж воротчик оказался бессилен, когда получивший острый пас на выход от вратаря Яшина Ибрагимов обвел его, но попал в штангу. На последних минутах хозяева растранжирили еще несколько моментов, но шаткое преимущество в счете удержали и праздновали первую в чемпионате победу, чему несказанно обрадовались и сами игроки, и их преданные болельщики, на протяжении всего матча поддерживавшие их барабанной дробью и возгласами: «Ракета! Ракета!». Жива все-таки историческая память у дербышинских фанатов — не пойти ли ради этих подвижников на переименование команды в «Динамо-Ракета»? Но это так, «информация к размышлению». А пока поздравим команду с почином!

«Я рассчитываю, что эти ребята будут расти. Сегодня они растерялись и нервничали, надо разобраться. Маслов, Меньшиков не так себя проявили, как в других матчах, но они растут, это будущее «Родины», и я в них верю». Фото rusbandy.ru



Игорь Загоскин: «В равной игре мы совершили на одну ошибку больше»

— Мое мнение, что на таком поле была равная игра с большим количеством брака. Мы совершили на одну ошибку больше, поэтому и проиграли, — считает наставник кировской «Родины»

— Вы заменили вратаря Катаева на Халявина не сразу после пропущенного второго гола. Причина не в его ошибках?

— Дал время Максиму подготовиться, прежде чем вступать в игру. Давайте не будем искать виноватых в голах — это коллективные промахи, и мы их разберем.

— Вы ставите в состав молодых ребят. Но команда проигрывает, и есть ли у нее и у этих кировских воспитанников будущее?

— Я рассчитываю, что эти ребята будут расти. Сегодня они растерялись и нервничали, надо разобраться. Маслов, Меньшиков не так себя проявили, как в других матчах, но они растут, это будущее «Родины», и я в них верю.

Сергей Фирсов: «Сказывается отсутствие полноценной ледовой практики»

— Соглашусь с коллегой в оценке матча. Игра равная, мы забили два нелогичных гола, потом Киров стал сушить, забил гол, продолжил контролировать до середины второго тайма, в концовке мы стали активнее и удалось преимущество удержать, — сказал главный тренер казанского «Динамо».

— Все опасались, что в последние полчаса команда «встанет», но этого не случилось. Причина не в том ли, что удалось наконец потренироваться на своем льду?

— Огромное спасибо ледоварам, что подготовили неплохой лед. Пришли свои болельщики и очень нам помогли. Но, конечно, отсутствие полноценной ледовой практики сказывается. Это отражается, к примеру, на реализации — мы не использовали выгодные моменты. А то, что под конец встречи много атаковали — так не забывайте, что у соперника было удалено два человека. Работы предстоит еще очень много.

«Мы прилетели на мою родину в 6 утра в воскресенье. А там группа болельщиков с плакатами, посвященными мне. Я был просто в шоке — воскресенье, 6 утра, люди спят! Низкий им поклон за это. Считаю, что я переволновался, не совсем удачно сыграл». Фото facebook.com/skabandy



Виктор Яшин: «Я был в шоке: в воскресенье, в 6 утра, меня в аэропорт приехали встречать болельщики с плакатами!»

После матча голкипер казанского «Динамо» тет-а-тет пообщался с корреспондентом «Реального времени».

— Перед первой игрой на своей площадке мы волновались — долго не было льда, мы не тренировались, занимались только на выездах перед играми. Это очень тяжело, такого в моей карьере не было ни разу — чтобы ограничивались раскатками перед матчами. Плюс играли с грандами — чемпионом, призерами. Но ребята молодцы, сыграли как могли. Хватало нас минут на 50—55, «зарубались», с тем же Хабаровском 2:3, 2:4, потом физически сдавали. Вчера потренировались впервые на своем льду, что-то отработали, на что-то времени не хватило. Но в целом спасибо ребятам и огромное спасибо болельщикам за то, что поддержали нас. На трибунах было немало народа. Первая победа одержана, теперь будем идти дальше и готовиться к «Зоркому».

— Сегодня последние полчаса игры вы хорошо двигались. Почему?

— Нельзя сказать, что у нас было хорошее движение весь матч. Начали здорово, дважды забили, потом куда-то все пропало, сбились на индивидуальную игру, пошли потери, и концентрацию потеряли. А во второй половине второго тайма у соперника двоих удалили, и мы опять задвигались. У нас пока не очень хорошее физическое состояние, будем работать в этом направлении.

— Как отношения с напарником по вратарскому ремеслу Темниковым?

— С Саней классные отношения, если надо — помогаем друг другу, подсказываем. Полное взаимопонимание.

— С какими чувствами вышли на лед родной «Арены Ерофей» в Хабаровске?

— Мы прилетели на мою родину в 6 утра в воскресенье. А там группа болельщиков с плакатами, посвященными мне. Я был просто в шоке — воскресенье, 6 утра, люди спят! Низкий им поклон за это. Считаю, что я переволновался, не совсем удачно сыграл. Но почти час мы упирались, потом задохнулись, тяжело в закрытом помещении после улицы. Но уж играем как можем, никто из ребят номер не отбывает, все стараются.