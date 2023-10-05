Рустам Гатауллин: «Есть все предпосылки, что в 2024 году продаж новых авто будет еще больше, чем в 2023-м»

Руководитель группы ПФО Авто.ру — о ситуации на авторынке

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году авторынок в России рухнул — продажи новых автомобилей упали, многие бренды ушли из страны, а китайские еще не успели зайти в должных объемах. Ситуация в 2023-м улучшается и динамика идет вверх, также есть предпосылки увеличения продаж в 2024-м, отметил руководитель группы ПФО Авто.ру Рустам Гатауллин. В интервью «Реальному времени» эксперт рассказывает о текущих показателях в отрасли, сложившихся трендах и перспективах развития сегмента электромобилей.

«Ситуация в 2023 году улучшается и динамика идет вверх»

— Рустам, какова статистика по продажам автомобилей в Татарстане и ПФО за прошедшие 8 месяцев этого года? Какова динамика по сравнению с аналогичным периодом 2021 и 2022 годов?

— В Поволжье от республики к республике в объемах не сильно что-то меняется, цифры плюс-минус одинаковые. Они меняются в зависимости от насыщенности рынка автомобилей, от того, сколько представлено предложений.

В ПФО за 8 месяцев текущего года было продано 142 тысячи новых легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года это на 60% больше — тогда было 89,5 тысячи. Но это на 40% меньше, чем в 2021 году: тогда было 235 тысяч, это прямо хорошая цифра. Объем продаж подержанных автомобилей в ПФО составил 676 тысяч, это +26% к 2022 году, но по-прежнему, как и в случае с новыми машинами, это меньше, чем в 2021 году, на 6% — в позапрошлом году продали 719 тысяч авто.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за 8 месяцев продажи новых легковых автомобилей составили 27,7 тысячи штук, прибавив 70% относительно прошлого года, когда было 16,3 тысячи. Но это все еще на 35% меньше, чем в 2021-м, тогда продали 42 тысячи единиц. Продажи подержанных автомобилей составили 106 тыс. шт., прибавив как относительно 2022 года (+36%), так и относительно 2021-го (+9%).

Практически всегда во всех регионах автомобилей с пробегом продается больше, чем новых, это нормальная история. Если посмотреть на количество объявлений [о продаже] новых и подержанных машин, последних просто больше. Так было исторически.

В 2022 году продажи новых автомобилей упали по известным причинам. Многие бренды ушли с рынка, а китайские еще не успели зайти на рынок в должных объемах. Ситуация в 2023 году улучшается и динамика идет вверх. Есть все предпосылки, что в 2024 году продаж новых будет еще больше, чем в 2023-м.



— Какие автомобили больше всего продаются?

— Топ-10 самых продаваемых новых легковых автомобилей состоит из Lada и китайских брендов. Лидирует Lada Granta (126 тыс. шт. за 8 месяцев). Среди китайских марок лучше всего продаются Haval Jolion (29 тыс. шт.), Geely Coolray (24 тыс. шт.) и Chery Tiggo 7 Pro Max (24 тыс. шт.).

На вторичном рынке ситуация без сильных изменений, спросом пользуются модели Lada, причем уже снятые с производства, такие как Priora и 2114. Среди иномарок популярны Ford Focus, Kia Rio, Hyundai Solaris и Toyota Corolla.

«Сохраняется тренд, что автомобили с пробегом так же, как и раньше, покупаются на рынке чаще, чем новые»



— Какие сейчас тренды на авторынке?

— В ПФО традиционно высокая доля продаж новых автомобилей, отечественных притом. Сейчас эта ситуация сохраняется даже на фоне экспансии китайских брендов как в страну, так и в ПФО. Lada занимает 47% рынка новых автомобилей, в то время как по России этот показатель — 31%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Общие тренды начиная с 2021 года не сильно меняются. Есть спрос на новые автомобили и на машины с пробегом. Например, в Республике Татарстан сейчас на Авто.ру представлено 2 600 новых и 8 700 б/у автомобилей. Сохраняется тренд, что автомобили с пробегом так же, как и раньше, покупаются на рынке чаще, чем новые.

— Просто потому что их больше?

— Ну если прямо лоб в лоб, то это одна из причин. Сохраняется тот факт, что автомобили покупаются так же. Многие идут на сделку обмена своего авто с пробегом на тоже подержанное, но, возможно, выше классом, потому что это для жителей более доступно финансово. Не все готовы поменять автомобиль на новый. Есть консервативные люди, даже среди моих знакомых и близких, которые за всю сознательную жизнь не приобрели новых автомобилей. Но есть и другая аудитория, которая стремится покупать только из автосалона и никогда не приобретает с пробегом.

— Почему так происходит?



— Может быть, потому что новый автомобиль воспринимается изначально как надежный в обслуживании. Первые годы он на гарантии, от дилеров больше внимания к нему. Скорее всего, человек просто не готов уделять повышенное внимание обслуживанию. Они меньше, естественно, ломаются.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Люди понимают, что когда покупаешь новый автомобиль, риск купить кота в мешке сильно ниже, чем когда покупаешь машину с пробегом. Да, на них сейчас многие дилеры дают гарантию, и это здорово. Но когда ты покупаешь новый, точно знаешь — вероятность того, что что-то выйдет из строя, сильно ниже, чем когда ты покупаешь авто с пробегом.

— С точки зрения подорожания могут ли увеличиться продажи подержанных автомобилей еще больше?

— Сейчас автомобили с пробегом и так покупаются в очень большом количестве. Что произойдет, если новые подорожают, спрогнозировать в принципе можно, но сказать однозначно будет очень сложно. У любой категории автомобилей всегда будет своя целевая аудитория. Есть инструменты для покупки новых машин, тот же авто-, потребительский кредит. Это вопрос возможностей.

«На рынке популярны те игроки, которые существуют не первый год»

— Как повлиял уход большинства иностранных брендов с российского рынка?

— Не секрет, что возместить эту категорию взяли на себя китайские бренды. Они зашли очень хорошо на рынок, представили большое количество брендов автомобилей совершенно в разных ценовых сегментах, начиная от более бюджетных, заканчивая премиальными. Кажется, что постепенно они свою нишу занимают. Также ничего не поменялось с точки зрения автомобилей на заказ: сейчас эта история развивается. Их возили ранее, возят сейчас и так же будут возить в будущем. Здесь, на самом деле, ничего нового, возможно, увеличилась какая-то доля.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— А параллельный импорт работает?

— Да. Параллельный импорт для меня — это автомобиль на заказ. Это равносильно тому, что когда есть люди, которые могут возить автомобили из других стран, и они могут возить его под конкретного клиента, — почему бы и нет. Это определенная ниша, которой занимаются некоторые дилеры, а также некоторые, возможно, профессиональные продавцы. Эта история работает и будет продолжать существовать завтра-послезавтра.

— Есть ли дефицит на рынке автомобилей? Можно ли его восполнить с помощью машин из Китая?

— Именно жесткого дефицита на рынке нет, но есть ограниченность выбора, особенно в бюджетном сегменте, который не интересен для параллельного импорта и плохо закрыт китайскими брендами.



— Какие автомобили сейчас наиболее популярны из китайских?

— На рынке популярны те игроки, которые существуют не первый год. Если посмотреть, насколько в России представлены такие бренды, как Haval, Chery, Geely, и сколько представлено новых игроков рынка — это те же Kaiyi, — то, очевидно, что популярнее всего те, которые давно на рынке, про которые люди знают.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме китайцев, наш народный бренд Lada продолжает сохранять свои лидирующие позиции с точки зрения и продаж, и количества авто, представленных на рынке. За последние годы, как и в 2023-м, мы видим, что он — топ-1.



— Есть ли перспективы роста продаж у «Москвича»? Его сейчас хотят покупать в такси, в каршеринги.

— Перспективы точно есть, но это история очень схожая с новыми китайскими брендами, такими как те же самые Kaiyi, Lifan, которые пока еще не сильно зарекомендовали себя на рынке. Но к ним определенно точно есть интерес и на них есть спрос. Когда аудитория начнет понимать, что это за автомобиль, когда она начнет ему доверять еще больше, тогда, соответственно, спрос будет еще выше.

Нет опыта владения пока. Есть сформированные первичные знания, а вот опыта владения какого-то нет. Автомобиль — это дорогостоящая всегда покупка. Интересен опыт тех, кто первым попробовал, дальше этот опыт как-то агрегируется, появляются отзывы первых владельцев, и тогда люди больше начинают покупать, это становится менее рисковой покупкой. Пока, конечно, все немного наблюдают.

«Мы, люди, готовы покупать электрокары»

— Каковы перспективы электрокаров? У нас производят Evolute, в Татарстане собираются производить автомобиль «Кама», есть проект «Атом».

— Тут многое зависит от того, как город готов будет принять эти автомобили. Покупая электрокар, ты должен понимать его ресурс и возможности. Если человек, который покупает автомобиль на двигателе внутреннего сгорания, прекрасно понимает, что, выехав на 1 300 км, он без проблем сможет заправиться и продолжить свой путь, то некоторые на электрокаре задумываются — а надо ли ехать? В плане того, что они не планируют такие длинные поездки. И если в Казани город предоставит большое количество доступных зарядок и ты без проблем сможешь заезжать на любую, то, я думаю, это 100% интересно.

— Недавно в столице Татарстана закончился форум Kazan Digital Week, где было объявлено о расширении сети зарядных станций для электрокаров — к следующему году их количество должно достичь как минимум 200. Сейчас они точечно разбросаны по городу. Может ли их увеличение простимулировать к покупке электрокара?



— Я сам из Уфы — там, наверное, их еще меньше, чем в Казани, хотя город-миллионник. Возможно, если запланировано, например, 200 новых зарядок, которые будут грамотно расставлены в каждую локацию города, то это может быть один из первых шагов к тому, чтобы люди начали задумываться о покупке электромобилей. Потому что человек купил электрокар, начал им пользоваться и делиться тем же опытом владения в какие-то массы. Возможно, это тоже сыграет большую роль.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Представим, установили такие зарядки, все удобно, но только по Казани…

— Ну ты и будешь кататься по Казани, локально. Мы в прошлом году замеряли, смотрели на электрокары в столице: потребитель готов. Мы, люди, готовы покупать электрокары. Вопрос в инфраструктуре. Эксперты говорят, что как только она появится, то в первые годы набора опыта владения он будет скорее городским. Электрокар первое время — это машина для города. Это более экологичный транспорт. Дальше уже вся страна будет подтягиваться.

— Это еще и вопрос финансов. Целесообразно ли покупать электрокар для поездки по городу?

— Есть целевая аудитория, есть люди с разными возможностями. Кто-то, возможно, приобретет электрокар как вторую машину в семью. Почему нет? Если есть полноценный бензиновый или дизельный автомобиль, на котором можно выехать за город на дачу и 100—150 км спокойно проехать, то второй — для супруги, которая, например, катается 10 км до работы и 10 км обратно и плюс на выходные ездит в супермаркет закупиться, чтобы не тащить в руках все эти пакеты. Тоже решение.