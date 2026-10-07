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Чернышенко: Татарстан — один из лидеров научно-технического развития

10:21, 07.10.2026

Он также назвал главную миссию Академии наук Татарстана

Чернышенко: Татарстан — один из лидеров научно-технического развития
Фото: скриншот с сайта ВК

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на торжественном мероприятии к 35-летию Академии наук Татарстана заявил, что гуманитарная миссия является особой задачей академиков.

— Татарстан — один из лидеров научно-технического развития. Республика одной из первых в стране определила региональную программу. Особая миссия АН РТ — гуманитарная, — передает слова Чернышенко корреспондент «Реального времени».

взято с сайта kremlin.ru

Следом по видеосвязи с поздравлениями АН РТ выступил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Как прошло торжественное мероприятие в честь 35-летия АН РТ — в сюжете программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Напомним, накануне в Академии наук Татарстана состоялось заседание, с подробностями можно ознакомиться в материале «Реального времени».

Луиза Игнатьева

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