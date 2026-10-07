Чернышенко: Татарстан — один из лидеров научно-технического развития
Он также назвал главную миссию Академии наук Татарстана
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на торжественном мероприятии к 35-летию Академии наук Татарстана заявил, что гуманитарная миссия является особой задачей академиков.
— Татарстан — один из лидеров научно-технического развития. Республика одной из первых в стране определила региональную программу. Особая миссия АН РТ — гуманитарная, — передает слова Чернышенко корреспондент «Реального времени».
Следом по видеосвязи с поздравлениями АН РТ выступил раис Татарстана Рустам Минниханов.
Как прошло торжественное мероприятие в честь 35-летия АН РТ — в сюжете программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Напомним, накануне в Академии наук Татарстана состоялось заседание, с подробностями можно ознакомиться в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».