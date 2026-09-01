II ежегодная публичная дискуссия на селе «Село ≠ колхоз: кооперация села и города»

11 сентября 2026 года состоится II ежегодная публичная дискуссия на селе «Село ≠ колхоз: кооперация села и города».

Встречаемся в Новошешминске, чтобы поговорить о реальных моделях заработка на сельских территориях; о том, как городскому бизнесу использовать возможности села; о партнерстве, которое приносит прибыль обеим сторонам.

Приглашаем к участию фермеров и предпринимателей, инвесторов и девелоперов, представителей IT, логистики, маркетинга и ритейла, глав поселений, блогеров, СМИ и всех, кому интересна тема развития сельских территорий.

Программа мероприятия начнется с деловой части — публичной дискуссии на следующие темы:

Реальные ниши и модели заработка на селе: от фермы до глэмпинга;

Как использовать возможности села в городском бизнесе: прямые поставки сырья, экономия на кадрах и аренде, и т.д.;

Кейсы, в которых сельское производство и городские компетенции объединяются в прибыльный проект;

Господдержка и меры финансирования для тех, кто готов работать на земле.

По окончании деловой части участников встречи ждет ознакомительная поездка в фермерские хозяйства района, участие по желанию.