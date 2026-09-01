11 сентября 2026 года состоится II ежегодная публичная дискуссия на селе «Село ≠ колхоз: кооперация села и города».
Встречаемся в Новошешминске, чтобы поговорить о реальных моделях заработка на сельских территориях; о том, как городскому бизнесу использовать возможности села; о партнерстве, которое приносит прибыль обеим сторонам.
Приглашаем к участию фермеров и предпринимателей, инвесторов и девелоперов, представителей IT, логистики, маркетинга и ритейла, глав поселений, блогеров, СМИ и всех, кому интересна тема развития сельских территорий.
Программа мероприятия начнется с деловой части — публичной дискуссии на следующие темы:
По окончании деловой части участников встречи ждет ознакомительная поездка в фермерские хозяйства района, участие по желанию.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.